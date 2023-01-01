Школьные предметы на английском: эффективные методы обучения

Для кого эта статья:

Родители, интересующиеся обучением своих детей английскому языку

Учителя и педагоги, работающие с детьми начальной и средней школы

Репетиторы и специалисты по иностранным языкам, ищущие новые методики преподавания Изучение английских названий школьных предметов может превратиться из рутинного заучивания слов в захватывающее приключение! 🚀 Когда ребёнок узнает, что "математика" по-английски звучит как "Mathematics" или просто "Maths", а "физкультура" — это "Physical Education" или сокращенно "PE", он делает первые шаги в мир иностранных языков. Правильно организованный процесс с использованием карточек и игровых методик не только повышает эффективность запоминания, но и развивает у детей искренний интерес к английскому языку. Давайте разберемся, как превратить изучение школьных предметов на английском в увлекательный и продуктивный опыт для вашего ребенка.

Школьные предметы на английском: базовый словарь для детей

Знакомство детей со школьными предметами на английском языке начинается с базового словаря. Важно представить эту лексику понятно и структурированно, чтобы ребенку было легче запомнить новые слова и использовать их в речи.

Ниже приведен список основных школьных предметов, которые должен знать каждый ученик начальной и средней школы:

Школьный предмет на русском На английском Произношение Математика Mathematics (Math/Maths) мэсэ́мэтикс (мэс/мэтс) Русский язык Russian Language ра́шн лэ́нгвидж Английский язык English Language и́нглиш лэ́нгвидж Литература Literature ли́тэрэчэ История History хи́стори География Geography джио́грэфи Биология Biology байо́лоджи Физика Physics фи́зикс Химия Chemistry ке́мистри Информатика Computer Science/IT компью́тэ са́йэнс/ай-ти́ Физкультура Physical Education (PE) фи́зикэл эджукэ́йшн (пи-и́) Изобразительное искусство Art арт Музыка Music мью́зик

Для детей младшего школьного возраста достаточно начать с 7-8 основных предметов. По мере взросления можно расширять словарный запас, добавляя более специализированные предметы:

Algebra (Алгебра) — а́лджебра

Geometry (Геометрия) — джио́метри

Social Studies (Обществознание) — со́ушэл ста́диз

Foreign Languages (Иностранные языки) — фо́рин лэ́нгвиджиз

Drama (Драма/Театр) — дра́ма

Economics (Экономика) — э́кономикс/икона́микс

Важно не просто заучивать названия предметов, но и учиться использовать их в контексте. Например, ребенок может научиться говорить простые фразы:

"I like Math" — "Мне нравится математика"

"My favorite subject is Art" — "Мой любимый предмет — рисование"

"We have PE on Monday" — "У нас физкультура в понедельник"

Постепенное знакомство с лексикой через ассоциации и использование в повседневных разговорах поможет детям усвоить новые слова естественным образом. 🎯

Обучающие карточки: эффективное запоминание предметов

Карточки (flashcards) — один из самых результативных инструментов для запоминания новой лексики. Их эффективность обусловлена активацией визуальной памяти и возможностью многократного повторения материала в игровой форме.

Елена Викторовна, учитель английского языка начальных классов Когда я только начинала работать с первоклассниками, столкнулась с проблемой — дети быстро теряли интерес к традиционному заучиванию слов. Всё изменилось, когда я создала яркие двусторонние карточки с названиями школьных предметов. На одной стороне была картинка с английским названием, на другой — перевод. Мы играли с этими карточками 5-7 минут в начале каждого урока. Через три недели даже самые невнимательные ученики безошибочно называли все предметы. Особенно детям понравилось, когда мы начали использовать карточки для игры "Угадай предмет" — я описывала урок по-английски: "On this lesson we draw and paint" (На этом уроке мы рисуем и красим), а дети поднимали соответствующую карточку "Art". Простая методика, а результат превзошел все ожидания!

Для создания эффективных карточек по школьным предметам следуйте этим рекомендациям:

Яркость и наглядность — используйте четкие изображения, характеризующие предмет (например, пробирки для химии, глобус для географии)

— используйте четкие изображения, характеризующие предмет (например, пробирки для химии, глобус для географии) Двусторонность — на одной стороне название на английском с картинкой, на другой — перевод

— на одной стороне название на английском с картинкой, на другой — перевод Крупный шрифт — текст должен быть хорошо читаемым для детей

— текст должен быть хорошо читаемым для детей Прочность — лучше заламинировать карточки или использовать плотный картон

— лучше заламинировать карточки или использовать плотный картон Удобный размер — оптимально 10×15 см (как обычная почтовая открытка)

Существует множество способов использования карточек для эффективного запоминания школьных предметов:

Метод интервальных повторений — показывайте карточки через увеличивающиеся промежутки времени (сначала ежедневно, потом через день, через неделю) "Что пропало?" — разложите 5-7 карточек, дайте ребенку их запомнить, затем уберите одну, пока он не видит "Найди пару" — разложите карточки в два ряда: с английскими названиями и с переводами, перемешав их порядок "Опиши предмет" — не называя предмет, опишите, что на нем изучают или чем занимаются "Быстрая сортировка" — ребенок должен отсортировать предметы по определенному признаку (естественные науки, искусства и т.д.)

Карточки особенно эффективны при систематическом использовании. Достаточно уделять им 5-10 минут ежедневно, чтобы увидеть заметный прогресс в запоминании названий школьных предметов. 📚

Игровые методики изучения школьных предметов по-английски

Игра — естественная среда обучения для детей. Когда ребенок увлечен, информация усваивается легче, формируются позитивные ассоциации с изучаемым материалом. Интеграция игровых элементов в процесс изучения английских названий школьных предметов значительно повышает мотивацию и эффективность обучения.

Представляю подборку проверенных игровых методик, которые превратят изучение школьных предметов в увлекательное занятие:

Название игры Описание Необходимые материалы Возраст детей School Bingo Классическое бинго с карточками школьных предметов. Ведущий называет предметы по-английски, дети отмечают соответствующие картинки Игровые карты с изображениями предметов, фишки для отметок 5-11 лет Subject Charades Ребенок вытягивает карточку с названием предмета и изображает его действиями, не произнося слов Карточки с названиями предметов на английском 7-12 лет Memory Match карточки с парами (английское название + картинка) кладутся рубашкой вверх, дети по очереди переворачивают по 2 карточки, пытаясь найти пары Парные карточки с предметами и их названиями 6-10 лет Hot Potato Subject Дети передают мяч под музыку; когда музыка останавливается, ребенок с мячом должен назвать предмет на английском Мяч или другой предмет, музыка 5-12 лет School Timetable Race Командная игра: составить правильное школьное расписание на английском языке Шаблоны расписаний, карточки с предметами 8-14 лет

Активные игры особенно эффективны, так как сочетают физическую активность и обучение:

"Беги к предмету" — разложите карточки по комнате, называйте предмет на английском, ребенок должен быстро найти соответствующую карточку

— разложите карточки по комнате, называйте предмет на английском, ребенок должен быстро найти соответствующую карточку "Simon Says с предметами" — давайте команды типа "Simon says show me Math" (Саймон говорит, покажи математику), дети показывают соответствующие карточки

— давайте команды типа "Simon says show me Math" (Саймон говорит, покажи математику), дети показывают соответствующие карточки "Subject Freeze Dance" — дети танцуют под музыку, когда музыка останавливается, вы показываете карточку с предметом, дети должны "застыть" в позе, изображающей этот предмет

Цифровые игры также могут быть чрезвычайно эффективны:

Приложения с интерактивными карточками и играми (Quizlet, Duolingo, LearningApps)

с интерактивными карточками и играми (Quizlet, Duolingo, LearningApps) Онлайн-квизы и викторины по школьным предметам на платформах Kahoot или Quizizz

и викторины по школьным предметам на платформах Kahoot или Quizizz Обучающие видеоигры, специально разработанные для изучения школьной лексики

Марина Александровна, репетитор английского языка Одному из моих учеников, 8-летнему Диме, никак не удавалось запомнить названия предметов. Он постоянно путал слова, терял интерес на занятиях. Я придумала для него игру "Школьный супергерой". На каждое занятие мы создавали супергероя, который обладал суперспособностями, связанными с определенным предметом. Например, "Math Man" мог мгновенно решать сложные примеры, "Geography Girl" перемещалась по миру за секунды. Дима придумывал костюмы, рисовал их, а затем на английском описывал, что умеет его герой. Через месяц таких игр он не только запомнил все предметы, но и мог составлять простые предложения, связанные с каждым из них. Его мама была поражена, когда Дима начал разыгрывать подобные сценки дома с младшей сестрой, обучая её английским словам.

Важно помнить, что игра должна не только развлекать, но и обучать. Следите за тем, чтобы правильное произношение и написание слов всегда были в фокусе внимания, даже в самых веселых и активных играх. 🎮

Практические советы для родителей и педагогов

Успешное изучение школьных предметов на английском требует системного подхода и учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Опираясь на многолетний опыт работы с детьми разного возраста, предлагаю ряд практических рекомендаций, которые помогут сделать процесс обучения максимально эффективным.

Важные принципы организации занятий:

Регулярность — лучше заниматься по 10-15 минут ежедневно, чем час раз в неделю

— лучше заниматься по 10-15 минут ежедневно, чем час раз в неделю Многоканальность восприятия — задействуйте зрение, слух, тактильные ощущения

— задействуйте зрение, слух, тактильные ощущения Контекстное обучение — изучайте предметы в связи с реальными ситуациями ("Сегодня у нас Mathematics")

— изучайте предметы в связи с реальными ситуациями ("Сегодня у нас Mathematics") Позитивное подкрепление — отмечайте успехи ребенка, создавайте ситуации, в которых он может продемонстрировать свои знания

— отмечайте успехи ребенка, создавайте ситуации, в которых он может продемонстрировать свои знания Возрастная адаптация — для младших школьников больше игр, для подростков — практическое применение

Эффективные стратегии внедрения английских названий предметов в повседневную жизнь:

Создайте "англоязычные дни" — определите дни, когда все школьные предметы называются только по-английски Используйте стикеры и подписи — прикрепите к школьным учебникам и тетрадям этикетки с английскими названиями Заведите "языковой дневник" — ребенок может записывать расписание на английском языке Практикуйте "предметные" диалоги — спрашивайте "What was your favorite subject today?" (Какой предмет был сегодня твоим любимым?) Используйте песни и рифмовки — существуют специальные песенки о школьных предметах, которые легко запоминаются

Как преодолеть типичные трудности:

Проблема: Ребенок путает похожие слова (например, Physics и PE) Решение: Создайте яркие ассоциации и используйте мнемонические приемы. Например, при произнесении "Physics" можно изображать запуск ракеты, а для "PE" — бег.

Проблема: Быстрое забывание материала Решение: Внедрите систему интервальных повторений. Возвращайтесь к изученным словам через 1 день, 3 дня, неделю, месяц.

Проблема: Потеря интереса Решение: Регулярно меняйте формат заданий, вводите элемент соревнования, используйте цифровые технологии.

Проблема: Сложности с произношением Решение: Используйте аудиозаписи с носителями языка, практикуйте произношение в виде скороговорок, пойте песни.

Адаптация занятий под разные возрастные группы:

5-7 лет — преобладание игровых активностей, работа с карточками-картинками, минимум письма

— преобладание игровых активностей, работа с карточками-картинками, минимум письма 8-10 лет — введение элементов самостоятельной работы, создание проектов, использование цифровых игр

— введение элементов самостоятельной работы, создание проектов, использование цифровых игр 11-14 лет — проектная деятельность, создание презентаций о предметах на английском, ролевые игры

Помните, что каждый ребенок имеет индивидуальный темп обучения. Следите за признаками усталости или перегрузки и при необходимости корректируйте интенсивность занятий. Главная цель — сформировать устойчивый интерес к английскому языку и заложить прочную основу для дальнейшего обучения. 👨‍👩‍👧‍👦

Онлайн-ресурсы с карточками школьных предметов

Интернет предлагает богатейший выбор материалов для изучения школьных предметов на английском языке. Однако обилие ресурсов может затруднить поиск действительно качественных и эффективных инструментов. Представляю тщательно отобранные онлайн-ресурсы, которые доказали свою эффективность в работе с детьми разных возрастов.

Бесплатные ресурсы с готовыми карточками для печати:

ESL-Kids.com — коллекция карточек с простыми иллюстрациями и четким шрифтом, удобных для начинающих

— коллекция карточек с простыми иллюстрациями и четким шрифтом, удобных для начинающих English-4Kids.com — красочные карточки с названиями предметов, разделенные по уровням сложности

— красочные карточки с названиями предметов, разделенные по уровням сложности MES-English.com — обширная библиотека карточек для печати, включая школьную тематику

— обширная библиотека карточек для печати, включая школьную тематику iSLCollective.com — сообщество преподавателей, где можно найти и скачать готовые материалы по школьным предметам

— сообщество преподавателей, где можно найти и скачать готовые материалы по школьным предметам Twinkl.co.uk — имеет бесплатный раздел с карточками, включая специальные наборы для изучения школьной лексики

Интерактивные приложения и платформы:

Quizlet — позволяет создавать собственные наборы карточек или использовать готовые; есть игровые режимы для тренировки

— позволяет создавать собственные наборы карточек или использовать готовые; есть игровые режимы для тренировки Kahoot! — платформа для создания образовательных викторин, включая тесты на знание школьных предметов

— платформа для создания образовательных викторин, включая тесты на знание школьных предметов Learning Apps — конструктор интерактивных заданий с большой базой готовых упражнений

— конструктор интерактивных заданий с большой базой готовых упражнений Wordwall — инструмент для создания игровых заданий, многие из которых доступны бесплатно

— инструмент для создания игровых заданий, многие из которых доступны бесплатно British Council Kids — образовательный сайт с играми и активностями для изучения английского, включая школьную тематику

Видеоресурсы для аудиовизуального восприятия:

YouTube-канал "English Singsing" — обучающие песни о школе и школьных предметах

— обучающие песни о школе и школьных предметах Super Simple Songs — канал с простыми песнями для детей, есть раздел о школе

— канал с простыми песнями для детей, есть раздел о школе YouTube-канал "Dream English Kids" — песни и видео для запоминания школьной лексики

— песни и видео для запоминания школьной лексики BBC Learning English — короткие образовательные видео, включая темы, связанные со школой

Сравнение популярных приложений для изучения школьных предметов на английском:

Название Платформа Стоимость Особенности Возраст Duolingo iOS, Android, Web Бесплатно (базовая версия) Геймификация процесса обучения, система достижений 8+ Quizlet iOS, Android, Web Бесплатно/Премиум Множество готовых наборов карточек, режимы тестирования 7+ Memrise iOS, Android, Web Бесплатно/Премиум Мнемонические техники, видео с носителями языка 9+ Lingokids iOS, Android Подписка (есть пробный период) Яркий интерфейс, адаптировано для младших школьников 3-8 Fun English iOS, Android Частично бесплатно 30 мини-игр для изучения базовой лексики, включая школьную 4-10

Важные критерии при выборе онлайн-ресурсов:

Соответствие возрасту — материалы должны быть понятны и интересны ребенку

— материалы должны быть понятны и интересны ребенку Корректность контента — проверяйте правильность английских названий и произношения

— проверяйте правильность английских названий и произношения Наличие аудиосопровождения — особенно важно для формирования правильного произношения

— особенно важно для формирования правильного произношения Возможность отслеживания прогресса — помогает понять, насколько эффективно обучение

— помогает понять, насколько эффективно обучение Уровень вовлеченности — ресурс должен удерживать внимание ребенка

Помните, что даже самый лучший онлайн-ресурс не заменит живого общения и практики. Используйте цифровые инструменты как дополнение к основным занятиям, чередуя их с игровыми активностями в реальном мире. 🖥️