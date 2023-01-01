Школьные предметы на английском для 5 класса: полный словарь терминов

Для кого эта статья:

Родители пятиклассников

Учителя английского языка

Учащиеся, изучающие английский язык на уровне 5 класса Знание названий школьных предметов на английском языке — ключевой навык для пятиклассников, открывающий двери к успешному общению на международном уровне. Представьте ситуацию: ваш ребенок переписывается с зарубежным другом по переписке или готовится к языковому конкурсу, и вдруг требуется рассказать о своем учебном дне. Без правильной терминологии это превращается в настоящее испытание! Предлагаю вам полный гид по школьным предметам на английском для учеников 5 класса — материал, который пригодится как для выполнения домашних заданий, так и для расширения словарного запаса юных лингвистов. 📚✏️

Основные школьные дисциплины на английском языке

Освоение базовой школьной терминологии — первый шаг к свободному общению на академические темы. Для пятиклассников особенно важно знать название ключевых предметов, которые встречаются в их расписании ежедневно.

Начнем с самых распространенных дисциплин, которые присутствуют в учебной программе 5 класса:

Russian (рашн) — русский язык

— русский язык Mathematics (мэсэмэтикс) или сокращенно Maths (мэтс) — математика

или сокращенно — математика English (инглиш) — английский язык

— английский язык Literature (литэрэчэ) — литература

— литература Physical Education (физикэл эджукейшн) или сокращенно P.E. (пи-и) — физкультура

или сокращенно — физкультура Science (сайэнс) — естествознание

— естествознание History (хистори) — история

— история Geography (джиогрэфи) — география

Существует четкая разница между британским и американским вариантами названий некоторых предметов. Например, "математика" в британском английском — Maths (с буквой s на конце), а в американском — Math (без s). Такие нюансы могут быть полезны при общении с носителями из разных англоговорящих стран.

Когда речь заходит о расписании уроков, пятиклассникам полезно знать такие выражения:

Выражение на английском Перевод I have six lessons today У меня сегодня шесть уроков My first lesson is Math Мой первый урок — математика What's your favorite subject? Какой твой любимый предмет? We have History twice a week У нас история два раза в неделю The timetable has changed Расписание изменилось

Ирина Петрова, учитель английского языка Однажды я заметила, что мои пятиклассники испытывают трудности при обсуждении школьной жизни на английском языке. Большинство детей могли назвать лишь 3-4 предмета, что явно недостаточно для полноценного общения. Я разработала игровую методику: каждый ученик получал карточку с названием предмета на английском и должен был "защищать" важность своей дисциплины перед классом. Результаты превзошли ожидания! Через две недели дети не только запомнили все названия школьных предметов, но и научились составлять простые диалоги о своем расписании. Особенно запомнился случай с Максимом, который раньше стеснялся говорить по-английски. После нашей игры он с гордостью рассказал зарубежному гостю школы о своих любимых уроках, используя правильную терминологию. Вовлечение эмоций в процесс запоминания — ключ к успеху!

Естественные науки и математика по-английски для 5 класса

Естественнонаучные предметы составляют важную часть учебной программы 5 класса. В международном образовательном пространстве эти дисциплины имеют особое значение, поэтому знание их правильных названий на английском открывает доступ к мировым научным ресурсам даже для юных исследователей. 🔍

В пятом классе дети начинают более глубокое знакомство с естественными науками, которые на английском языке объединяются под общим термином Science (сайэнс). Однако постепенно происходит их дифференциация.

Mathematics (мэсэмэтикс) — математика

— математика Algebra (элджибра) — алгебра

— алгебра Geometry (джиомэтри) — геометрия

— геометрия Arithmetic (эрисмэтик) — арифметика

— арифметика Natural Science (нэчурал сайэнс) — естествознание

— естествознание Biology (байолоджи) — биология

— биология Chemistry (кэмистри) — химия (в некоторых школах начинается с 5 класса)

— химия (в некоторых школах начинается с 5 класса) Physics (физикс) — физика (часто вводится именно в 5 классе)

— физика (часто вводится именно в 5 классе) Astronomy (эстрономи) — астрономия (может входить в курс естествознания)

Для построения грамотной речи о школьных естественнонаучных предметах пятиклассникам полезно знать несколько типичных фраз:

We study the human body in Biology — Мы изучаем человеческое тело на биологии

I need a calculator for Math class — Мне нужен калькулятор для урока математики

We do experiments in Science — Мы проводим эксперименты на уроке естествознания

My Natural Science homework is about plants — Мое домашнее задание по естествознанию о растениях

Интересно отметить, что в англоязычных странах подход к преподаванию естественных наук в средней школе может отличаться от российской системы. Например, в Великобритании и США в 5 классе (который соответствует Year 6 в UK и 5th Grade в USA) естественные науки часто преподаются интегрированно в рамках единого предмета Science, с постепенным разделением на отдельные дисциплины в старших классах.

Гуманитарные предметы: английские названия для пятиклассников

Гуманитарные дисциплины играют значительную роль в формировании мировоззрения и культурной компетенции школьников. Для пятиклассников особенно важно уметь правильно называть эти предметы на английском языке, поскольку именно через них часто происходит первое знакомство с иностранными культурами и традициями. 📜🏛️

Основные гуманитарные предметы в 5 классе и их английские эквиваленты:

Russian Language (рашн лэнгвидж) — русский язык

— русский язык Literature (литэрэчэ) — литература

— литература History (хистори) — история

— история Social Studies (соушл стадиз) — обществознание

— обществознание Geography (джиогрэфи) — география

— география Foreign Languages (форин лэнгвиджиз) — иностранные языки

— иностранные языки English (инглиш) — английский язык

— английский язык German (джёрмэн) — немецкий язык

— немецкий язык French (френч) — французский язык

— французский язык Spanish (спэниш) — испанский язык

— испанский язык Chinese (чайниз) — китайский язык

Когда дело касается разговоров о гуманитарных предметах, полезно знать, как выразить свои предпочтения или трудности:

Английская фраза Перевод Ситуация использования I'm good at History Я хорош в истории Выражение своих сильных сторон Literature is my favorite subject Литература — мой любимый предмет Рассказ о предпочтениях I find Geography difficult Я считаю географию сложной Обсуждение трудностей We're reading a novel in Literature class Мы читаем роман на уроке литературы Описание текущей деятельности Today we learned about ancient civilizations Сегодня мы узнали о древних цивилизациях Рассказ о пройденном материале

Важно понимать, что в разных англоязычных странах могут использоваться различные термины для обозначения схожих предметов. Например, предмет, известный в России как "обществознание", может называться "Social Studies" в США, "Citizenship" или "PSHE" (Personal, Social, Health and Economic education) в Великобритании.

Алексей Сорокин, методист по иностранным языкам Работая с пятиклассниками из разных школ, я заметил закономерность: дети легко запоминали названия точных наук, но испытывали сложности с гуманитарными предметами на английском языке. Особенно это касалось предметов, которые не имеют прямых аналогов в англоязычных школах. Решение пришло неожиданно. Мы создали виртуальную английскую школу, где каждый ученик вел дневник на английском языке. Дети записывали расписание, домашние задания и впечатления от "иностранных" уроков. Самым удивительным был случай с Софией, которая раньше путала все названия предметов. После месяца ведения такого дневника она не только запомнила все термины, но и выиграла школьную олимпиаду по английскому языку, блестяще справившись с заданием на тему "Моя школьная жизнь". Погружение в языковую среду, даже симулированную, творит чудеса!

Практические занятия и дополнительные дисциплины на английском

Помимо основных академических предметов, в расписании пятиклассников присутствуют практические и творческие дисциплины, которые развивают важные навыки и таланты. Знание их названий на английском языке позволяет ученикам полноценно рассказывать о своей школьной жизни при общении с иностранными сверстниками. 🎨🎵

Список практических и дополнительных предметов с транскрипцией:

Art (арт) — изобразительное искусство

— изобразительное искусство Music (мьюзик) — музыка

— музыка Physical Education / P.E. (физикэл эджукейшн / пи-и) — физкультура

— физкультура Technology (текнолоджи) — технология

— технология Handicraft (хэндикрафт) — труд

— труд Woodwork (вудворк) — столярное дело (для мальчиков)

— столярное дело (для мальчиков) Home Economics (хоум икономикс) — домоводство (для девочек)

— домоводство (для девочек) Computer Science (компьютер сайэнс) — информатика

— информатика Drama (драма) — театральное искусство

— театральное искусство Chess (чесс) — шахматы

— шахматы Robotics (роботикс) — робототехника

Для внеклассных занятий и кружков используются следующие термины:

Club (клаб) — кружок

— кружок Extracurricular Activities (экстракэрикьюлар эктивитиз) — внеклассные занятия

— внеклассные занятия After-school Activities (афтер-скул эктивитиз) — занятия после школы

— занятия после школы Study Group (стади груп) — учебная группа

При обсуждении практических предметов полезно знать такие выражения:

I need to bring my sports kit for P.E. tomorrow — Мне нужно принести спортивную форму на физкультуру завтра

We are learning to play the recorder in Music class — На уроке музыки мы учимся играть на блок-флейте

I painted a landscape in Art today — Сегодня на ИЗО я нарисовал пейзаж

We're coding a simple game in Computer Science — На информатике мы программируем простую игру

I joined the Drama club this year — В этом году я записался в театральный кружок

Интересно, что в англоязычных школах существуют предметы, которые не всегда имеют прямые аналоги в российской системе образования:

Design and Technology (дизайн энд текнолоджи) — дизайн и технология, комбинированный предмет, включающий элементы труда и проектирования

— дизайн и технология, комбинированный предмет, включающий элементы труда и проектирования PSHE (пи-эс-эйч-и) — Personal, Social, Health and Economic Education, предмет о личностном развитии, здоровье и основах экономики

— Personal, Social, Health and Economic Education, предмет о личностном развитии, здоровье и основах экономики Religious Education / R.E. (релиджес эджукейшн / ар-и) — религиозное образование, изучение основных мировых религий

Для пятиклассников особенно важно уметь рассказать о своих увлечениях и дополнительных занятиях, так как эта тема часто затрагивается при знакомстве с иностранными сверстниками или в языковых конкурсах.

Практические и дополнительные предметы не менее важны для всестороннего развития школьников, чем основные академические дисциплины. Они развивают творческое мышление, физические навыки и технические способности, которые необходимы в современном мире.