Порядок слов в английском: строим предложения как носители языка

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, стремящиеся улучшить свои навыки построения предложений

Преподаватели английского языка, ищущие методы и техники для обучения студентов

Люди, имеющие опыт общения на английском, но испытывающие трудности с грамматикой и порядком слов Порядок слов в английском – словно кирпичики в здании вашей речи. Одно неверное размещение, и вся конструкция рушится, вызывая недоумение собеседника. Почему носители языка безошибочно строят предложения, а вы постоянно путаетесь? Секрет не в особом таланте, а в чётких правилах, которые мозг англичан и американцев усвоил с детства. Превратите хаос в систему – и ваша речь станет не только грамматически верной, но и естественной, как у носителя языка. Давайте разберёмся в схемах порядка слов раз и навсегда. 🧩

Базовая структура английского предложения SVO

Английское предложение строится по принципу кирпичной кладки – каждый элемент имеет строго определённое место. В отличие от русского языка, где допустима вариативность («Я книгу читаю», «Книгу я читаю», «Читаю я книгу»), в английском любое отклонение от схемы меняет смысл или делает фразу грамматически неверной.

Основа любого английского предложения – модель SVO (Subject-Verb-Object), где:

S (Subject) – подлежащее (кто/что совершает действие)

– подлежащее (кто/что совершает действие) V (Verb) – сказуемое (какое действие совершается)

– сказуемое (какое действие совершается) O (Object) – дополнение (на кого/что направлено действие)

Например: I (S) read (V) books (O) – Я читаю книги.

Эта базовая схема становится фундаментом для построения как простых, так и сложных конструкций. К основе можно добавлять определения, обстоятельства и другие элементы, но порядок SVO должен сохраняться.

Подлежащее (S) Сказуемое (V) Дополнение (O) She writes poems The dog chased the cat My brother plays football

При расширении базовой структуры часто используется схема SVOMPT, включающая:

S – Subject (подлежащее)

– Subject (подлежащее) V – Verb (сказуемое)

– Verb (сказуемое) O – Object (дополнение)

– Object (дополнение) M – Manner (образ действия)

– Manner (образ действия) P – Place (место)

– Place (место) T – Time (время)

Пример: She (S) writes (V) poems (O) beautifully (M) at home (P) every evening (T) – Она пишет стихи красиво дома каждый вечер.

Елена Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем Когда я только начинала обучать студентов, меня удивляло, почему так много взрослых людей с хорошим словарным запасом не могут составить простое предложение. Однажды ко мне пришёл клиент – IT-специалист Михаил, который мог читать техническую документацию, но не мог сказать двух слов с коллегами на митингах. Мы начали с самого простого – я нарисовала на листе бумаги "коробочки" SVO и заставила его сотни раз проговаривать фразы, физически перемещая карточки со словами по этим позициям. Через месяц тренировок его мозг начал автоматически "укладывать" слова в правильном порядке, и речь стала значительно свободнее. Иногда нужно просто создать физическую модель абстрактных грамматических правил, чтобы мозг "схватил" систему.

Порядок слов в разных типах английских предложений

Английская грамматика предусматривает особые правила построения для разных типов предложений. Разберём основные схемы для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. 🔄

1. Утвердительные предложения следуют классической схеме SVO:

The teacher explains the rule. (Учитель объясняет правило.)

2. Отрицательные предложения требуют вспомогательного глагола и частицы not:

The teacher does not explain the rule. (Учитель не объясняет правило.)

Схема: S + вспомогательный глагол + not + V + O

3. Общие вопросы образуются инверсией подлежащего и вспомогательного глагола:

Does the teacher explain the rule? (Учитель объясняет правило?)

Схема: Вспомогательный глагол + S + V + O + ?

4. Специальные вопросы начинаются с вопросительного слова:

What does the teacher explain? (Что объясняет учитель?)

Схема: Вопросительное слово + вспомогательный глагол + S + V + ?

5. Альтернативные вопросы предполагают выбор между вариантами:

Does the teacher explain the rule or the exception? (Учитель объясняет правило или исключение?)

6. Разделительные вопросы состоят из утверждения и краткого вопроса:

The teacher explains the rule, doesn't he? (Учитель объясняет правило, не так ли?)

Ключевую роль в построении разных типов предложений играют вспомогательные глаголы (do, does, did, am, is, are, have, has, will). Они изменяют структуру предложения, не меняя его основного смысла.

Тип предложения Схема Пример Утвердительное S + V + O I learn English. Отрицательное S + aux + not + V + O I do not learn English. Общий вопрос Aux + S + V + O + ? Do I learn English? Специальный вопрос WH + aux + S + V + ? Why do I learn English?

Важно помнить, что в английском предложении, в отличие от русского, подлежащее является обязательным элементом. Даже в безличных предложениях используются формальные подлежащие it или there:

It is raining. (Идёт дождь.)

There is a book on the table. (На столе есть книга.)

Особые случаи построения английских предложений

Английская грамматика, как и любой живой язык, содержит множество особых случаев, где стандартные правила порядка слов модифицируются. Рассмотрим основные "исключения из правил", с которыми часто сталкиваются изучающие английский. 🧐

1. Инверсия для эмфазы

Иногда для усиления эмоциональной окраски или выделения части информации используется обратный порядок слов:

Never have I seen such beauty! (Никогда я не видел такой красоты!)

Вместо стандартного I have never seen such beauty!

2. Конструкции с there is/there are

Для указания на наличие или существование чего-либо используется особая конструкция:

There is a cat under the table. (Под столом (есть) кошка.)

Схема: There + to be + S + обстоятельство места

3. Вопросительные слова в функции подлежащего

Когда вопросительное слово выступает в роли подлежащего, порядок слов остаётся как в утвердительном предложении:

Who broke the vase? (Кто разбил вазу?)

Сравните с вопросом, где подлежащее – не вопросительное слово:

What did John break? (Что разбил Джон?)

Антон Петров, автор учебников по английскому языку Однажды мой студент-перфекционист Алексей, готовясь к собеседованию в международную компанию, зациклился на особых случаях построения предложений. "А что если меня спросят используя инверсию? А вдруг я не пойму разделительный вопрос?" Мы потратили целое занятие на разбор таких конструкций, но тревожность не уходила. Тогда я предложил ему простой приём: я стал записывать наш разговор на диктофон, а потом мы вместе анализировали, сколько раз в нём встречались "особые случаи". Результат поразил нас обоих – менее 5% от общего количества фраз. Это полностью изменило подход Алексея к обучению – он перестал "зубрить исключения" и сосредоточился на базовых структурах и их автоматизации. На собеседовании он чувствовал себя уверенно и получил работу. Иногда статистика и реальная языковая практика гораздо важнее теоретического знания всех возможных грамматических конструкций.

4. Конструкции с составным именным сказуемым

В предложениях, где сказуемое выражает состояние или характеристику, используется глагол-связка (чаще всего формы глагола to be):

She is a doctor. (Она врач.)

Схема: S + глагол-связка + предикатив

5. Условные предложения

В условных предложениях часто используется инверсия для избежания союза if:

Had I known about it, I would have come. (Если бы я знал об этом, я бы пришёл.)

Вместо стандартного If I had known about it, I would have come.

6. Придаточные предложения

В сложноподчинённых предложениях порядок слов в главном предложении остаётся стандартным, но в придаточных могут быть особенности:

I don't know what he is talking about. (Я не знаю, о чём он говорит.)

Обратите внимание, что в придаточном предложении предлог стоит в конце, что нехарактерно для основной схемы.

7. Приказы и просьбы (повелительное наклонение)

В императивных предложениях подлежащее обычно опускается:

Close the door! (Закрой дверь!)

Подразумевается: "[You] close the door!"

Схемы для запоминания порядка слов в английском

Визуальные схемы – мощный инструмент для запоминания и автоматизации грамматических структур. Предлагаю несколько эффективных способов запоминания порядка слов, которые помогут вам быстрее "встроить" правильные языковые шаблоны в ваше мышление. 📊

1. Цветовое кодирование членов предложения

Каждому члену предложения присваивается свой цвет:

Подлежащее – красный

Сказуемое – синий

Дополнение – зелёный

Обстоятельство – фиолетовый

Определение – оранжевый

Анализируя текст, подчёркивайте члены предложения соответствующими цветами. Постепенно мозг начнёт автоматически "видеть" структуру предложения.

2. Пространственная схема OSASCOMP

Это расширенная схема порядка следования обстоятельств, если их несколько:

O – Opinion (мнение): fortunately, honestly

– Opinion (мнение): fortunately, honestly S – Size (размер): big, tiny

– Size (размер): big, tiny A – Age (возраст): old, young, new

– Age (возраст): old, young, new S – Shape (форма): round, square

– Shape (форма): round, square C – Color (цвет): red, blue

– Color (цвет): red, blue O – Origin (происхождение): Italian, Chinese

– Origin (происхождение): Italian, Chinese M – Material (материал): wooden, plastic

– Material (материал): wooden, plastic P – Purpose (назначение): sleeping, cooking

Пример: She bought a beautiful small antique round brown French wooden dining table. (Она купила красивый маленький античный круглый коричневый французский деревянный обеденный стол.)

3. Мнемонический подход "SVOMPT"

Для запоминания типичного порядка расположения обстоятельств в конце предложения используйте акроним:

S ubject – подлежащее

ubject – подлежащее V erb – сказуемое

erb – сказуемое O bject – дополнение

bject – дополнение M anner – образ действия (quickly, carefully)

anner – образ действия (quickly, carefully) P lace – место (at home, in the park)

lace – место (at home, in the park) Time – время (yesterday, at 5 o'clock)

Пример: John (S) wrote (V) a letter (O) carefully (M) at his desk (P) yesterday (T). (Джон написал письмо аккуратно за своим столом вчера.)

4. Метод "вешалок" для вопросительных предложений

Для разных типов вопросов используйте схемы-"вешалки":

Общий вопрос: AUX + S + V...? (Does she study English?)

Специальный вопрос: WH + AUX + S + V...? (Where does she study English?)

Вопрос к подлежащему: WH + V...? (Who studies English?)

5. Таблицы соответствия для разных времён

Создайте таблицу с примерами порядка слов для каждого времени:

Время Утверждение Отрицание Вопрос Present Simple S + V(s) + O S + don't/doesn't + V + O Do/Does + S + V + O? Present Continuous S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + not + V-ing + O Am/Is/Are + S + V-ing + O? Past Simple S + V(ed) + O S + didn't + V + O Did + S + V + O?

6. Метод физического моделирования

Используйте карточки или блоки разных цветов, представляющие различные члены предложения. Физически перемещайте их, составляя предложения. Этот метод особенно эффективен для кинестетиков, которые лучше запоминают через движение.

7. Приложения и онлайн-тренажёры

Используйте специальные приложения для визуализации и тренировки порядка слов:

Word Order (для Android и iOS)

Learn English – Word Order Exercise

Duolingo (имеет упражнения на составление предложений)

Распространенные ошибки в структуре предложений

Даже опытные изучающие английский язык совершают ошибки в построении предложений. Знание типичных проблемных зон поможет вам избежать этих "языковых ловушек" и значительно улучшить вашу речь. 🚨

1. Прямой перенос структуры из родного языка

Одна из самых частых ошибок – построение английского предложения по модели родного языка.

❌ I yesterday went to the cinema. (Я вчера ходил в кино.) ✅ I went to the cinema yesterday.

В русском языке обстоятельство времени может стоять перед глаголом, в английском обычно – после.

2. Отсутствие подлежащего

В русском языке допустимы безличные предложения без подлежащего. В английском подлежащее обязательно.

❌ Is cold today. (Сегодня холодно.) ✅ It is cold today.

3. Двойное отрицание

В русском языке можно использовать несколько отрицаний в одном предложении. В английском – только одно.

❌ I don't know nothing. (Я ничего не знаю.) ✅ I don't know anything. или I know nothing.

4. Неправильное размещение наречий

Наречия частотности (always, often, sometimes, never) в английском обычно ставятся перед смысловым глаголом, но после вспомогательных и модальных глаголов.

❌ I drink always coffee in the morning. ✅ I always drink coffee in the morning.

❌ She can never understand me. ✅ She never can understand me.

5. Ошибки с прямым и косвенным дополнением

При использовании двух дополнений есть два варианта порядка:

✅ He gave Mary a book. (Он дал Мэри книгу.) – косвенное дополнение + прямое дополнение ✅ He gave a book to Mary. (Он дал книгу Мэри.) – прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение

❌ He gave a book Mary.

6. Неправильный порядок прилагательных

Когда несколько прилагательных описывают существительное, они должны следовать в определённом порядке (см. схему OSASCOMP выше).

❌ She has a Chinese old interesting book. ✅ She has an interesting old Chinese book.

7. Ошибки в вопросительных конструкциях

Создание вопросов часто вызывает сложности из-за необходимости использования вспомогательных глаголов и инверсии.

❌ You are coming to the party? (используется интонация вопроса) ✅ Are you coming to the party?

❌ Why you don't like pizza? ✅ Why don't you like pizza?

8. Неправильное использование предлогов в конце предложений

В разговорном английском предлоги часто ставятся в конце предложения, особенно в вопросах.

✅ What are you looking at? (На что ты смотришь?) ✅ At what are you looking? (формальный вариант)

❌ What at are you looking?

9. Путаница с порядком обстоятельств

Когда в предложении есть несколько обстоятельств, они обычно следуют в порядке: образ действия → место → время.

❌ She speaks yesterday at home fluently. ✅ She speaks fluently at home yesterday.