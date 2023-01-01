Шаблоны и клише для письма на ЕГЭ по английскому: как получить высокий балл

Для кого эта статья:

Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели английского языка, ищущие методы помощи своим ученикам

Родители, заинтересованные в помощи своим детям с подготовкой к экзаменам Высокий балл за письменную часть ЕГЭ по английскому языку — это не случайность, а результат продуманной подготовки. Наличие чётких шаблонов и отработанных клише превращает эту задачу из стрессового испытания в управляемый процесс с предсказуемым результатом. Экзаменаторы оценивают не только ваши языковые навыки, но и способность структурировать мысли по определённым правилам. Владея проверенными моделями писем и зная критерии оценивания, вы получаете значительное преимущество на экзамене. Давайте разберём эффективные стратегии, которые помогут набрать максимальные баллы за письменное задание. 📝

Как оценивается письмо на ЕГЭ по английскому языку

Письмо в формате ЕГЭ по английскому языку оценивается по четырём критериям, каждый из которых имеет определённый вес в итоговой оценке. Понимание этих критериев — первый шаг к успешному выполнению задания.

Критерий Максимальный балл На что обращают внимание Решение коммуникативной задачи 2 Полнота ответов на вопросы, наличие вопросов к другу, соблюдение формата личного письма Организация текста 2 Логичность, деление на абзацы, средства логической связи, формат письма Языковое оформление 2 Грамматические структуры, лексика, орфография, пунктуация

Важно понимать, что первый критерий (решение коммуникативной задачи) является определяющим. Если по нему вы получаете 0 баллов, то всё задание оценивается в 0 баллов, независимо от качества организации текста и языкового оформления.

Для получения максимальных баллов необходимо:

Дать полные ответы на все три вопроса из письма-стимула

Задать три вопроса на заданную тему

Соблюсти правильный формат личного письма

Уложиться в указанный объем (100-140 слов)

Анна Владимировна, методист по подготовке к ЕГЭ с 15-летним стажем

Мне запомнился случай с одной ученицей, которая всегда получала высокие баллы за грамматику и лексику, но стабильно теряла баллы за решение коммуникативной задачи. Проанализировав её работы, мы обнаружили, что она систематически отвечала только на два вопроса из трех, считая третий "незначительным". После того, как мы ввели систему "чек-листов" перед сдачей работы, где первым пунктом стояла проверка ответов на ВСЕ вопросы письма-стимула, её результаты улучшились на 4 балла. Запомните: в ЕГЭ нет "незначительных" вопросов, нужно отвечать на все.

Учитывайте, что экзаменаторы проверяют работы согласно строгим критериям. При этом они не "ищут ошибки", а оценивают соответствие вашей работы установленным параметрам. Это означает, что следование шаблонам и использование проверенных клише — это не "хитрость", а разумная стратегия подготовки.

Готовые шаблоны для личного письма на ЕГЭ

Структура личного письма на ЕГЭ строго регламентирована. Использование готовых шаблонов значительно упрощает задачу и снижает вероятность ошибок. Рассмотрим универсальный шаблон, который можно адаптировать под любое задание.

Адрес и дата (правый верхний угол):

Russia, Moscow [текущая дата в формате: 10 June, 2023]

Обращение:

Dear [имя из задания],

Вступительная часть:

Thank you for your letter. It was great to hear from you again. I'm sorry I haven't written for so long but I've been really busy with my exam preparation.

Основная часть (ответы на вопросы):

In your letter you asked me about [тема первого вопроса]. Well, [ответ на первый вопрос]. As for [тема второго вопроса], I can say that [ответ на второй вопрос]. You also wanted to know about [тема третьего вопроса]. Actually, [ответ на третий вопрос].

Задаваемые вопросы:

By the way, I'd like to ask you about [тема вопросов из задания]. Could you tell me [первый вопрос]? I also wonder [второй вопрос]. And what about [третий вопрос]?

Заключительная часть:

I'd better go now as I have to [причина завершения письма]. Write back soon. Best wishes, [ваше имя]

Данный шаблон отвечает всем требованиям формата личного письма и обеспечивает чёткую структуру. При этом важно помнить о требовании к объему (100-140 слов). Используйте шаблон как каркас, наполняя его содержанием в соответствии с заданием.

Соблюдение такого формата позволяет автоматически получить высокий балл по критерию "Организация текста" и является хорошей основой для решения коммуникативной задачи.

Основные клише и фразы для каждой части письма

Использование готовых клише не только упрощает процесс написания письма, но и демонстрирует экзаменаторам ваше владение стандартными формулировками, принятыми в англоязычной переписке. Рассмотрим варианты фраз для каждой части письма.

Вступительная часть (благодарность за полученное письмо):

Thank you for your recent letter. It was so nice to hear from you!

I was really happy to receive your letter last week.

It was great to get your letter and learn your news.

Thanks for your letter which arrived yesterday.

Извинение за долгое молчание:

Sorry for not writing to you for so long but I've been extremely busy with...

I'm sorry I haven't been in touch for so long, but I've had a lot on my plate.

I apologize for my long silence, but I've been snowed under with...

Переход к ответам на вопросы:

In your letter you asked me about... Well,...

You wanted to know about... Actually,...

As for your question about..., I can tell you that...

Regarding your question about..., I'd like to say that...

Фразы для задавания вопросов:

By the way, I've been meaning to ask you about...

I'd be interested to know...

Could you tell me a little bit about...?

I was wondering if...

I'm curious about...

Завершающие фразы:

I'd better go now as I have to...

Well, I must finish here as I have to...

Anyway, I should get going because...

Просьба о ответном письме и прощание:

Write back soon and tell me all about...

I can't wait to hear from you again.

Looking forward to your reply.

Best wishes / All the best / Take care,

Михаил Сергеевич, преподаватель английского языка

Работая со студентом, который всегда терялся при составлении писем, я предложил ему освоить не весь набор клише сразу, а выбрать по 2-3 варианта для каждой части письма и выучить их наизусть. Мы создали персональную "шпаргалку" с наиболее естественными для его стиля фразами. На следующей тренировке он заметил, что больше не тратит время на придумывание вступления и заключения — эти части он теперь писал автоматически, концентрируясь на содержании основной части письма. За месяц его скорость написания письма выросла вдвое, а оценки стабилизировались на уровне 19-20 баллов из 20 возможных. Вывод прост: не пытайтесь запомнить все клише, выберите 2-3 для каждой части письма, которые звучат наиболее естественно именно для вас.

Типичные ошибки при написании письма на английском

Даже при использовании шаблонов многие ученики допускают типичные ошибки, которые могут существенно снизить оценку за письменное задание. Рассмотрим основные из них и способы их избежать. 🚫

Типичная ошибка Почему это ошибка Как исправить Неполный ответ на вопросы из письма-стимула Приводит к снижению баллов по критерию решения коммуникативной задачи Подчеркнуть все вопросы в задании и последовательно ответить на каждый Задавание менее трех вопросов по указанной теме Не выполняется часть коммуникативной задачи Сформулировать и выделить все три вопроса, проверить их наличие перед сдачей Нарушение формата личного письма Снижение баллов по организации текста Строго придерживаться шаблона с правильным расположением адреса, даты и т.д. Выход за рамки указанного объема Проверяется только указанное количество слов, остальное игнорируется Контролировать количество слов, при необходимости сокращать излишне детальные ответы

Помимо структурных, существуют также типичные языковые ошибки:

Неправильное использование времен . Например, использование Present Perfect вместо Past Simple или наоборот.

. Например, использование Present Perfect вместо Past Simple или наоборот. Путаница с артиклями , особенно с определенным артиклем the и нулевым артиклем.

, особенно с определенным артиклем the и нулевым артиклем. Ошибки в предлогах , особенно в устойчивых словосочетаниях (interested in, depend on, etc.).

, особенно в устойчивых словосочетаниях (interested in, depend on, etc.). Нарушение порядка слов в вопросительных предложениях.

в вопросительных предложениях. Калькирование русских конструкций, например, "I have 16 years" вместо "I am 16 years old".

Для минимизации этих ошибок полезно:

Регулярно выполнять практические задания на написание писем с последующим анализом ошибок

Составить личный список "опасных мест" — грамматических и лексических конструкций, в которых вы чаще всего допускаете ошибки

Использовать чек-лист для финальной проверки письма перед сдачей

Практиковать написание писем в условиях, приближенных к экзаменационным (с ограничением времени)

Помните: даже несколько грамматических ошибок могут быть допустимы, если они не нарушают коммуникацию и не являются систематическими. Экзаменаторы оценивают общий уровень владения языком, а не отдельные погрешности.

Пошаговый план работы над письмом для высокого балла

Успешное написание письма на ЕГЭ требует системного подхода и четкого алгоритма действий. Следуя этому пошаговому плану, вы максимизируете свои шансы на высокий балл. ⭐

Шаг 1: Анализ задания (2-3 минуты)

Внимательно прочитайте письмо-стимул

Подчеркните ВСЕ вопросы, на которые нужно ответить

Отметьте тему, по которой нужно задать вопросы

Определите стиль письма (в случае ЕГЭ — неформальный, дружеский)

Шаг 2: Планирование содержания (2-3 минуты)

Набросайте короткие ответы на каждый вопрос из письма-стимула

Сформулируйте три вопроса по заданной теме

Выберите подходящие клише для начала и завершения письма

Шаг 3: Написание письма (10-12 минут)

Оформите адрес и дату в правом верхнем углу

Напишите обращение к адресату

Включите вступительную часть с благодарностью за письмо

Последовательно ответьте на все вопросы из письма-стимула

Задайте три вопроса по указанной теме

Завершите письмо подходящими фразами прощания

Подпишите письмо своим именем

Шаг 4: Проверка и редактирование (3-5 минут)

Проверьте наличие всех структурных элементов письма

Убедитесь, что ответили на все вопросы из письма-стимула

Проверьте, что задали три вопроса по нужной теме

Проверьте грамматику, особое внимание уделяя временам глаголов и порядку слов в вопросах

Проверьте орфографию и пунктуацию

Подсчитайте количество слов (100-140)

Ключевой момент в этом плане — выделение достаточного времени для проверки. Именно на этапе редактирования часто удается избежать досадных ошибок, которые могут стоить нескольких баллов.

Полезно также практиковать написание писем с таймером, постепенно сокращая время выполнения задания до экзаменационного. Такая тренировка позволит вам чувствовать себя увереннее на экзамене и выполнить задание без спешки и стресса.

Для эффективной подготовки рекомендуется выполнить не менее 15-20 тренировочных писем перед экзаменом, анализируя и исправляя допущенные ошибки. Особое внимание стоит уделить тем аспектам, с которыми у вас возникают систематические трудности.