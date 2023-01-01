60 популярных SMS-сокращений в английском: руководство по переписке

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Профессионалы, работающие в международной среде

Молодёжь и подростки, интересующиеся цифровой культурой и общением в социальных сетях Общение в англоязычной среде быстро эволюционирует, создавая собственный цифровой язык. Если вы когда-либо получали текстовые сообщения с загадочными "WYD", "NVM" или "IMO" и чувствовали себя дешифровщиком древних манускриптов — вы не одиноки. Эта статья станет вашим проводником в мир английских SMS-сокращений, которые давно превратились из простых текстовых упрощений в культурный феномен. Владение этим цифровым словарем — ключевой навык для эффективной коммуникации с носителями английского языка, особенно если вы учитесь, путешествуете или работаете в международной среде. 📱💬

Что такое SMS-сленг и почему он важен в английском

SMS-сленг (или текстовый жаргон) — это набор сокращений, акронимов и символов, изначально появившихся для экономии времени и места в текстовых сообщениях. При ограничении в 160 символов на SMS и повременной тарификации пользователи стремились передать максимум информации минимумом знаков.

Сегодня, несмотря на исчезновение технических ограничений, SMS-сленг не только сохранился, но и расширился, став неотъемлемой частью английской цифровой коммуникации. Он проник в электронную почту, мессенджеры, социальные сети и даже разговорную речь.

Почему владение SMS-сленгом критически важно:

Понимание контекста — многие аббревиатуры имеют несколько значений в зависимости от ситуации

— многие аббревиатуры имеют несколько значений в зависимости от ситуации Социальная интеграция — незнание базового сленга может выдать вас как "аутсайдера"

— незнание базового сленга может выдать вас как "аутсайдера" Эффективность коммуникации — сокращения ускоряют общение в профессиональной среде

— сокращения ускоряют общение в профессиональной среде Культурная компетентность — многие сокращения отражают реалии англоязычного мира

Анна Петрова, преподаватель английского языка Когда я начала работать с подростками, то столкнулась с неожиданной проблемой. Ученики часто обменивались сообщениями, которые для меня выглядели как набор случайных букв. На одном уроке девочка показала переписку, где было "SMH, that test was rly hard, IYKYK". Я не смогла понять, о чём речь, что сразу подорвало мой авторитет. Чтобы оставаться релевантной, я провела неделю, изучая словари SMS-сленга и наблюдая за общением в Twitter. Теперь, когда ученик пишет "GTG" в середине онлайн-занятия, я точно знаю, что он собирается уйти, а не просто нажал случайные клавиши!

Популярные английские SMS-сокращения по категориям

Чтобы систематизировать огромное количество существующих сокращений, рассмотрим их по функциональным категориям, которые помогут быстрее запомнить и правильно использовать аббревиатуры в контексте.

Категория Сокращение Расшифровка Значение Приветствия и прощания HYD How You Doing Как дела? WYD What You Doing Чем занимаешься? GTG/G2G Got To Go Мне пора идти TTYL Talk To You Later Поговорим позже BRB Be Right Back Сейчас вернусь Выражение мнений IMO/IMHO In My (Humble) Opinion По моему (скромному) мнению TBH To Be Honest Честно говоря IKR I Know, Right? Я знаю, правда? NGL Not Gonna Lie Не буду врать SMH Shaking My Head Качаю головой (недоумение)

Эмоциональные реакции составляют особую категорию SMS-сленга:

LOL (Laughing Out Loud) — громко смеюсь

(Laughing Out Loud) — громко смеюсь ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха

(Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха OMG (Oh My God) — боже мой

(Oh My God) — боже мой WTF (What The F***) — что за чёрт (нецензурно)

(What The F***) — что за чёрт (нецензурно) FML (F*** My Life) — проклятье, не везёт (нецензурно)

Часто используемые в повседневном общении:

BTW (By The Way) — кстати

(By The Way) — кстати FYI (For Your Information) — к твоему сведению

(For Your Information) — к твоему сведению ASAP (As Soon As Possible) — как можно скорее

(As Soon As Possible) — как можно скорее IDK (I Don't Know) — я не знаю

(I Don't Know) — я не знаю IYKYK (If You Know You Know) — кто знает, тот поймёт

Романтические отношения тоже имеют свой набор сокращений:

ILY (I Love You) — я люблю тебя

(I Love You) — я люблю тебя XOXO (Hugs and Kisses) — обнимаю и целую

(Hugs and Kisses) — обнимаю и целую BF/GF (Boyfriend/Girlfriend) — парень/девушка

(Boyfriend/Girlfriend) — парень/девушка DTR (Define The Relationship) — определить отношения

Современный деловой сленг также не обходится без сокращений:

EOD (End Of Day) — к концу дня

(End Of Day) — к концу дня WFH (Work From Home) — работа из дома

(Work From Home) — работа из дома OOO (Out Of Office) — вне офиса

(Out Of Office) — вне офиса TYT (Take Your Time) — не торопись

Основные принципы расшифровки смс-сленга

Столкнувшись с незнакомым сокращением, важно подходить к его расшифровке систематически. Вот несколько ключевых принципов, которые помогут вам разобраться в большинстве случаев:

1. Учитывайте контекст разговора

Многие сокращения имеют несколько значений. Например, "LMK" может означать как "Let Me Know" (дай мне знать), так и "Leave My Key" (оставь мой ключ). Только контекст разговора поможет определить правильное значение.

2. Обратите внимание на структурные особенности

Тип сокращения Принцип формирования Пример Как расшифровать Инициализмы Первые буквы каждого слова BTW (By The Way) Подберите слова, начинающиеся с каждой буквы Акронимы Инициализмы, произносимые как слово ASAP (As Soon As Possible) Ищите слово, похожее по звучанию Фонетические замены Буквы/цифры заменяют слова по звучанию GR8 (Great), 2DAY (Today) Прочитайте вслух, ищите созвучия Сокращения слов Удаление гласных/части слова MSG (Message), THX (Thanks) Мысленно добавьте гласные Комбинированные Сочетание разных принципов CU (See You), B4 (Before) Разбейте на части и анализируйте каждую

3. Учитывайте символы и цифры

Цифры и символы часто используются как фонетические замены:

2 = to/too/two (CU2MORO — See you tomorrow)

4 = for (4U — For you)

8 = -ate (GR8 — Great)

@ = at (C@ — Chat)

4. Анализируйте эмодзи как часть сообщения

Эмодзи часто дополняют или полностью заменяют текст. Например, 👍 может означать "ОК" или "согласен", 🔥 — "это круто/горячо", а 💀 в молодёжном сленге означает "я умираю от смеха".

Сергей Волков, переводчик Работая над переводом переписки для судебного разбирательства, я встретил фразу "He's such a GOAT". Мой первый перевод был буквальным: "Он такой козёл". К счастью, перед отправкой я решил уточнить контекст и обнаружил, что GOAT — это "Greatest Of All Time" (величайший из всех времён). Это полностью меняло смысл! Разговор шёл о выдающемся спортсмене, которым восхищался автор сообщения. Если бы я отправил первый вариант, это могло серьёзно повлиять на исход дела. С тех пор я всегда проверяю сокращения в специальных словарях, даже если кажется, что смысл очевиден.

Культурный контекст: когда и как используют сокращения

Понимание не только значения сокращений, но и контекста их использования критически важно для эффективной коммуникации. SMS-сленг имеет свои неписаные правила, которые варьируются в зависимости от ситуации и социальной группы.

Возрастные особенности использования сокращений:

Подростки и молодёжь (Gen Z) — используют наиболее инновационные и быстро меняющиеся сокращения. Характерны: "NGL", "FR" (For Real), "IG" (I Guess), "TBH"

— используют наиболее инновационные и быстро меняющиеся сокращения. Характерны: "NGL", "FR" (For Real), "IG" (I Guess), "TBH" Миллениалы — предпочитают классические сокращения, появившиеся в начале эры SMS: "LOL", "OMG", "WTF", "BRB"

— предпочитают классические сокращения, появившиеся в начале эры SMS: "LOL", "OMG", "WTF", "BRB" Старшее поколение — часто использует более формальные сокращения и деловой сленг: "FYI", "ASAP", "TYT"

Ситуационный контекст использования:

Даже в англоязычной среде использование SMS-сленга строго регламентировано неписаными правилами этикета:

Личная переписка с друзьями — максимальная свобода использования сленга, включая эмодзи, мемы и жаргон

— максимальная свобода использования сленга, включая эмодзи, мемы и жаргон Рабочая коммуникация — ограниченное использование общепринятых деловых сокращений (ASAP, FYI, EOD)

— ограниченное использование общепринятых деловых сокращений (ASAP, FYI, EOD) Социальные сети — зависит от платформы: Twitter (из-за ограничения символов) допускает множество сокращений, LinkedIn предполагает более формальный стиль

— зависит от платформы: Twitter (из-за ограничения символов) допускает множество сокращений, LinkedIn предполагает более формальный стиль Электронная почта — минимальное использование сокращений, преимущественно в неформальной переписке

Культурные различия в использовании SMS-сленга:

Английский SMS-сленг не однороден и имеет региональные особенности:

Американский — более прямолинейный и инновационный ("WYA" — Where You At, "HMU" — Hit Me Up)

— более прямолинейный и инновационный ("WYA" — Where You At, "HMU" — Hit Me Up) Британский — часто использует ироничные сокращения и британский юмор ("PITA" — Pain In The A**, "TBC" — To Be Continued)

— часто использует ироничные сокращения и британский юмор ("PITA" — Pain In The A**, "TBC" — To Be Continued) Австралийский — добавляет собственные сокращения к общим ("DEFS" — Definitely, "HEAPS" — A Lot)

Социальная приемлемость и «красные флаги»:

Неправильное использование сленга может создать негативное впечатление или даже привести к недопониманию:

Злоупотребление сокращениями в формальной переписке воспринимается как непрофессионализм

Использование устаревших сокращений (например, "BFF" вместо современного "bestie") может выдать вас как человека, не следящего за языковыми тенденциями

Чрезмерное использование эмодзи в деловой переписке может восприниматься как незрелость

Важно помнить, что SMS-сленг — это живой язык, который постоянно эволюционирует. Сокращения, популярные год назад, могут устареть или приобрести новые значения сегодня. 🔄

Практические советы для понимания английских текстовых сообщений

Освоение искусства расшифровки английского SMS-сленга — процесс непрерывный, но существуют проверенные стратегии, которые помогут вам быстрее адаптироваться к этой динамичной части языка. 🧠

Используйте специализированные словари и ресурсы:

Urban Dictionary — самый полный словарь современного сленга, регулярно обновляемый пользователями

— самый полный словарь современного сленга, регулярно обновляемый пользователями Netlingo — ресурс, специализирующийся именно на интернет-терминологии и SMS-сленге

— ресурс, специализирующийся именно на интернет-терминологии и SMS-сленге Онлайн-форумы — платформы Reddit или Quora, где можно задать вопрос о значении конкретного сокращения

— платформы Reddit или Quora, где можно задать вопрос о значении конкретного сокращения Мобильные приложения — существуют специальные словари SMS-сленга для смартфонов, которые можно использовать офлайн

Техники быстрого освоения новых сокращений:

Метод ассоциаций — связывайте новые сокращения с уже известными или с визуальными образами

— связывайте новые сокращения с уже известными или с визуальными образами Активное использование — начните применять изученные сокращения в своей переписке с носителями языка

— начните применять изученные сокращения в своей переписке с носителями языка Группировка по темам — изучайте сокращения блоками, объединенными по смыслу (приветствия, прощания, эмоции)

— изучайте сокращения блоками, объединенными по смыслу (приветствия, прощания, эмоции) Регулярное повторение — создайте систему карточек или используйте приложения с интервальным повторением

Как поступать с неизвестными сокращениями:

Сначала попробуйте определить значение из контекста разговора Если контекст не помогает, используйте поисковики или специализированные словари Не стесняйтесь спрашивать собеседника о значении непонятного сокращения — большинство носителей охотно объяснят Создавайте свою личную базу данных новых сокращений для быстрого обращения в будущем

Инструменты для практики:

Англоязычные социальные сети — наблюдайте за живым использованием сленга в комментариях

— наблюдайте за живым использованием сленга в комментариях Языковые обмены — найдите носителя английского для регулярной переписки

— найдите носителя английского для регулярной переписки Мобильные игры — многие многопользовательские игры имеют чаты, где активно используется сленг

— многие многопользовательские игры имеют чаты, где активно используется сленг YouTube и TikTok — видео, объясняющие современные сокращения и их использование

Избегайте распространенных ошибок:

Не используйте сокращения, в значении которых не уверены на 100%

Учитывайте аудиторию — сленг уместный в переписке с друзьями может быть неприемлем в деловой коммуникации

Не злоупотребляйте сокращениями — их избыток может сделать сообщение нечитаемым

Следите за обновлениями — значения некоторых сокращений могут меняться со временем

Помните, что SMS-сленг — это инструмент для эффективной коммуникации, а не самоцель. Правильный баланс между использованием сокращений и полных форм поможет вам звучать естественно и быть правильно понятым в любом контексте. 👌