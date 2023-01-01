Английские термины родства: от immediate family до distant relatives

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык, желающих улучшить свои знания о терминологии родства

Для преподавателей английского языка, работающих с разнообразными группами студентов

Для людей, интересующихся культурными аспектами англоязычных стран и их влиянием на язык Изучение словаря родственных связей на английском — тот камень преткновения, который заставляет многих изучающих язык чувствовать себя неуверенно. Когда носитель языка спрашивает о вашей семье, а вы мысленно пытаетесь понять, как же по-английски сказать "двоюродная сестра мужа моей тёти", неловкость гарантирована. Знание точной терминологии родства не только обогащает словарный запас, но и позволяет избежать досадных ошибок в коммуникации. Этот гид разложит по полочкам всю семейную иерархию — от immediate family до distant relatives — с наглядными схемами и примерами, которые останутся в памяти надолго. 🌳

Основной словарь родственных связей на английском языке

Начнем с самого важного — базовой терминологии родства, которая необходима для повседневного общения. Эти слова составляют ядро лексики о семье и встречаются наиболее часто.

Ближайшие родственники (Immediate family):

Mother [ˈmʌðə(r)] — мать: My mother works as a doctor.

[ˈmʌðə(r)] — мать: My mother works as a doctor. Father [ˈfɑːðə(r)] — отец: My father enjoys fishing on weekends.

[ˈfɑːðə(r)] — отец: My father enjoys fishing on weekends. Parent [ˈpeərənt] — родитель: Both my parents attended the school meeting.

[ˈpeərənt] — родитель: Both my parents attended the school meeting. Son [sʌn] — сын: Their son is studying engineering at university.

[sʌn] — сын: Their son is studying engineering at university. Daughter [ˈdɔːtə(r)] — дочь: Her daughter plays the violin beautifully.

[ˈdɔːtə(r)] — дочь: Her daughter plays the violin beautifully. Child [tʃaɪld] — ребенок (мн.ч. children): They have three children.

[tʃaɪld] — ребенок (мн.ч. children): They have three children. Brother [ˈbrʌðə(r)] — брат: My brother is two years younger than me.

[ˈbrʌðə(r)] — брат: My brother is two years younger than me. Sister [ˈsɪstə(r)] — сестра: I have two sisters and one brother.

[ˈsɪstə(r)] — сестра: I have two sisters and one brother. Sibling [ˈsɪblɪŋ] — брат или сестра: How many siblings do you have?

Супружеские отношения:

Husband [ˈhʌzbənd] — муж: My husband works in IT.

[ˈhʌzbənd] — муж: My husband works in IT. Wife [waɪf] — жена: His wife is a talented photographer.

[waɪf] — жена: His wife is a talented photographer. Spouse [spaʊs] — супруг(а): Employee's spouses are invited to the corporate party.

[spaʊs] — супруг(а): Employee's spouses are invited to the corporate party. Fiancé [fiˈɒnseɪ] — жених: She introduced her fiancé to her parents yesterday.

[fiˈɒnseɪ] — жених: She introduced her fiancé to her parents yesterday. Fiancée [fiˈɒnseɪ] — невеста: His fiancée is from Italy.

Русский термин Английский эквивалент Транскрипция Пример использования Бабушка Grandmother / Grandma [ˈgrændmʌðə(r)] / [ˈgrænmɑː] My grandmother bakes delicious cookies. Дедушка Grandfather / Grandpa [ˈgrændfɑːðə(r)] / [ˈgrænpɑː] Grandpa taught me how to fish. Внук Grandson [ˈgrænsʌn] Her grandson is learning to play chess. Внучка Granddaughter [ˈgrændɔːtə(r)] My granddaughter just started school. Племянник Nephew [ˈnefjuː] My nephew is visiting us this weekend. Племянница Niece [niːs] I bought a doll for my niece's birthday.

Максим, преподаватель английского языка Однажды на уроке с корпоративной группой топ-менеджеров я предложил задание: рассказать о своей семье на английском. Один из учеников, Сергей, директор по продажам, уверенно начал: "My mother's brother's daughter is my... как же это будет... sister?" Я заметил непонимание на лицах его коллег и объяснил, что это cousin, а не sister. Этот случай показал, как важно чётко понимать родственные связи на английском. После этого мы провели целый урок, разбирая термины родства с построением схем. Через месяц Сергей с гордостью сообщил, что на международной конференции свободно рассказывал о своей большой семье американским партнёрам, чем произвёл отличное впечатление. Детальное знание терминов родства открыло для него новый уровень неформального общения в бизнес-среде.

Важно помнить, что в английском языке существуют более нейтральные и формальные термины, а также разговорные варианты. Например, mom/mum и dad вместо mother и father в неформальной речи. Корректное использование этих слов поможет выразить нужный уровень близости в общении.

Ближний и дальний круг: термины семейных отношений

Когда базовые термины родства уже освоены, пора разобраться с более сложными отношениями — как обозначить дальних родственников и особые семейные связи. 👨‍👩‍👧‍👦

Родственники по браку:

Mother-in-law [ˈmʌðər ɪn lɔː] — свекровь/тёща: My mother-in-law taught me this recipe.

[ˈmʌðər ɪn lɔː] — свекровь/тёща: My mother-in-law taught me this recipe. Father-in-law [ˈfɑːðər ɪn lɔː] — свёкр/тесть: My father-in-law helps us with home repairs.

[ˈfɑːðər ɪn lɔː] — свёкр/тесть: My father-in-law helps us with home repairs. Sister-in-law [ˈsɪstər ɪn lɔː] — золовка/невестка/свояченица: My sister-in-law and I go shopping together.

[ˈsɪstər ɪn lɔː] — золовка/невестка/свояченица: My sister-in-law and I go shopping together. Brother-in-law [ˈbrʌðər ɪn lɔː] — деверь/шурин/зять: My brother-in-law works in the same company as I do.

[ˈbrʌðər ɪn lɔː] — деверь/шурин/зять: My brother-in-law works in the same company as I do. Son-in-law [ˈsʌn ɪn lɔː] — зять: Her son-in-law is a chef at a local restaurant.

[ˈsʌn ɪn lɔː] — зять: Her son-in-law is a chef at a local restaurant. Daughter-in-law [ˈdɔːtər ɪn lɔː] — невестка/сноха: My daughter-in-law is expecting a baby.

Кровные родственники второго порядка:

Aunt [ɑːnt] — тётя: My aunt lives in Australia.

[ɑːnt] — тётя: My aunt lives in Australia. Uncle [ˈʌŋkl] — дядя: Uncle Tom brought gifts for everyone.

[ˈʌŋkl] — дядя: Uncle Tom brought gifts for everyone. Cousin [ˈkʌzn] — двоюродный брат/сестра: I have six cousins on my father's side.

[ˈkʌzn] — двоюродный брат/сестра: I have six cousins on my father's side. Great-grandmother [ɡreɪt ˈɡrænmʌðə(r)] — прабабушка: My great-grandmother lived to be 98 years old.

[ɡreɪt ˈɡrænmʌðə(r)] — прабабушка: My great-grandmother lived to be 98 years old. Great-grandfather [ɡreɪt ˈɡrænfɑːðə(r)] — прадедушка: I never met my great-grandfather.

Сложные родственные отношения:

Stepmother [ˈstepmʌðə(r)] — мачеха: His stepmother has been in his life since he was five.

[ˈstepmʌðə(r)] — мачеха: His stepmother has been in his life since he was five. Stepfather [ˈstepfɑːðə(r)] — отчим: My stepfather taught me how to ride a bike.

[ˈstepfɑːðə(r)] — отчим: My stepfather taught me how to ride a bike. Stepson [ˈstepsʌn] — пасынок: She treats her stepson as her own child.

[ˈstepsʌn] — пасынок: She treats her stepson as her own child. Stepdaughter [ˈstepdɔːtə(r)] — падчерица: Her stepdaughter is graduating next year.

[ˈstepdɔːtə(r)] — падчерица: Her stepdaughter is graduating next year. Half-brother [hɑːf ˈbrʌðə(r)] — сводный брат (общий один родитель): My half-brother and I share the same father.

[hɑːf ˈbrʌðə(r)] — сводный брат (общий один родитель): My half-brother and I share the same father. Half-sister [hɑːf ˈsɪstə(r)] — сводная сестра (общий один родитель): She has two half-sisters from her mother's second marriage.

[hɑːf ˈsɪstə(r)] — сводная сестра (общий один родитель): She has two half-sisters from her mother's second marriage. Foster parent [ˈfɒstə ˈpeərənt] — приёмный родитель: Her foster parents adopted her when she was four.

[ˈfɒstə ˈpeərənt] — приёмный родитель: Her foster parents adopted her when she was four. Godfather [ˈɡɒdfɑːðə(r)] — крёстный отец: My godfather gave me this watch for my 18th birthday.

[ˈɡɒdfɑːðə(r)] — крёстный отец: My godfather gave me this watch for my 18th birthday. Godmother [ˈɡɒdmʌðə(r)] — крёстная мать: My godmother visits us every Christmas.

Обратите внимание на разницу между step- и half-. Термин с приставкой step- указывает на отношения, возникшие в результате повторного брака одного из родителей, но без кровного родства. Half- означает частичное кровное родство (один общий родитель).

Для обозначения дальних родственников в английском часто используются дополнительные определения:

First cousin — двоюродный брат/сестра (ребёнок дяди или тёти)

— двоюродный брат/сестра (ребёнок дяди или тёти) Second cousin — троюродный брат/сестра (ребёнок двоюродного дяди или тёти)

— троюродный брат/сестра (ребёнок двоюродного дяди или тёти) First cousin once removed — ребёнок двоюродного брата/сестры или двоюродный дядя/тётя

— ребёнок двоюродного брата/сестры или двоюродный дядя/тётя Great-aunt/Great-uncle — двоюродная бабушка/дедушка (сестра/брат бабушки или дедушки)

Эти термины могут вызывать затруднения даже у носителей языка, поэтому в повседневной речи часто используются более общие определения, такие как distant relative (дальний родственник).

Схемы родственных связей с английской терминологией

Визуализация родственных связей помогает лучше запомнить и понять сложные термины. Рассмотрим несколько ключевых схем, которые наглядно демонстрируют родственные отношения в английском языке. 📊

Представим схематично ядро семьи (nuclear family):

Grandfather + Grandmother Grandfather + Grandmother | | | | Father + Mother (Parents) | ---------------- | | | Son Daughter Siblings (Children)

Теперь рассмотрим более сложные родственные связи:

Grandfather + Grandmother | ---------------------- | | | Father Uncle Aunt | | | | | | Child Cousin Cousin

Схема отношений после повторного брака:

Father + Mother (divorced) | | | | + Stepfather | | Child Stepsibling

Для запоминания терминов "in-law" полезно представить следующую схему:

You + Spouse | | | | | Brother/Sister --> Your Brother/Sister-in-law | Parents --> Your Parents-in-law

Тип родства По-русски По-английски Комментарий Кровное родство (одно поколение) Брат/Сестра Brother/Sister Общие родители Кровное родство (частичное) Сводный брат/сестра Half-brother/Half-sister Один общий родитель Родство через брак родителя Сводный брат/сестра Stepbrother/Stepsister Нет общих родителей Родство через собственный брак Шурин/Золовка/Свояченица Brother-in-law/Sister-in-law Родственники супруга(и) Двоюродное родство Двоюродный брат/сестра Cousin Дети тёти/дяди

Анна, переводчик-синхронист На международной конференции я работала с делегацией из Великобритании. Один из делегатов, рассказывая о своей семье, упомянул, что его "nephew" женился. Я автоматически перевела это как "племянник", но заметила недоумение у русскоязычных слушателей. Через несколько минут я поняла ошибку: британец имел в виду не сына своего брата или сестры, а сына своего двоюродного брата, который по-русски не считается племянником! В английской традиции понятие "nephew" шире и может включать более дальние родственные связи. С тех пор я всегда держу под рукой схему родственных связей и при переводе уточняю характер отношений, особенно в контексте генеалогических обсуждений. Это помогает избежать недопонимания, вызванного культурными различиями в классификации родства.

Запомнить все эти схемы может быть непросто, но они значительно облегчают понимание и использование терминов родства в английском языке. Особое внимание стоит уделить различиям между step-, half-, и in-law родственниками, поскольку эти категории часто вызывают трудности у изучающих английский.

Особенности обозначения родства в английской культуре

Английская терминология родства имеет свои культурные особенности, которые отражают традиции и ценности англоязычных стран. Понимание этих нюансов поможет не только правильно использовать термины, но и глубже погрузиться в культурный контекст. 🏛️

Гендерная нейтральность и инклюзивность:

В современном английском заметна тенденция к использованию гендерно-нейтральных терминов: parent вместо mother/father, child вместо son/daughter, sibling вместо brother/sister.

Термин spouse всё чаще заменяет husband/wife в официальных документах и формальном общении.

В контексте однополых браков и партнёрств используются те же термины родства, что и для традиционных семей.

Культурные различия в восприятии родства:

В англоязычных странах, особенно в США и Великобритании, immediate family (ближайшие родственники) обычно включает только родителей и детей, живущих вместе.

Extended family (расширенная семья) включает бабушек, дедушек, тётей, дядей и двоюродных родственников.

В русской культуре понятие "близкие родственники" часто шире и включает бабушек, дедушек и иногда даже тётей и дядей.

Обращения к родственникам:

В англоязычных культурах дети обычно называют родителей по имени Mum/Mom и Dad, редко используя Mother и Father в повседневном общении.

Часто используются ласковые формы для бабушек и дедушек: Granny, Nana, Grandpa, Pops.

В некоторых семьях, особенно в США, дети могут называть родителей по имени, что редко встречается в русской культуре.

Различия в определении дальнего родства:

Английский язык очень точен в определении степеней двоюродного родства: first cousin, second cousin, first cousin once/twice removed.

В британском варианте могут использоваться термины со словом "removed" для обозначения родственников из разных поколений (например, "first cousin once removed" для ребёнка двоюродного брата/сестры).

Американцы часто упрощают сложные родственные связи, используя просто cousin с последующим объяснением конкретной связи.

Юридические аспекты родства:

В английской юридической терминологии существует понятие "next of kin" (ближайший родственник), которое имеет значение для медицинских решений, наследования и других правовых вопросов.

Приёмные родители (adoptive parents) юридически приравниваются к биологическим, что отражается и в терминологии — после усыновления они просто parents, а не adoptive parents.

Foster parents (приёмные родители в системе опеки) имеют временный статус опекунов.

Понимая эти культурные особенности, вы не только будете правильно использовать термины родства, но и избегите недопониманий и неловких ситуаций в общении с носителями языка.

Практические фразы для рассказа о семье на английском

Знание терминов родства полезно только тогда, когда вы можете использовать их в реальном общении. Ниже представлены готовые фразы и шаблоны, которые помогут рассказать о своей семье на английском уверенно и грамотно. 💬

Представление членов семьи:

"Let me tell you about my family." — Позвольте рассказать вам о моей семье.

"I have a rather large/small family." — У меня довольно большая/маленькая семья.

"I come from a family of five: my parents, my two siblings and myself." — Я из семьи из пяти человек: мои родители, двое братьев/сестёр и я.

"I'm the oldest/youngest/middle child in my family." — Я старший/младший ребёнок/средний ребёнок в семье.

"I take after my father/mother." — Я пошёл(ла) в отца/мать.

Описание семейных отношений:

"My sister and I are very close." — Мы с сестрой очень близки.

"I don't keep in touch with my extended family much." — Я не очень поддерживаю связь с дальними родственниками.

"We have a family reunion every summer." — Каждое лето у нас семейная встреча.

"My grandparents raised me." — Меня воспитывали бабушка и дедушка.

"I was brought up in a single-parent family." — Я воспитывался(ась) в неполной семье.

Рассказ о характере и профессии родственников:

"My father is a mechanical engineer by profession. He's very detail-oriented and patient." — Мой отец по профессии инженер-механик. Он очень внимателен к деталям и терпелив.

"My mother works as a pediatrician. She's caring and always puts others first." — Моя мама работает педиатром. Она заботливая и всегда ставит других на первое место.

"My elder brother is into computer programming. He's the tech guru of our family." — Мой старший брат увлекается компьютерным программированием. Он технический гуру нашей семьи.

"My cousin is studying to become a lawyer. She's very eloquent and persuasive." — Моя двоюродная сестра учится на юриста. Она очень красноречивая и убедительная.

Полезные идиомы и выражения о семье:

"Blood is thicker than water." — Кровь гуще воды (семейные узы сильнее всего).

"Like father, like son." — Каков отец, таков и сын.

"The apple doesn't fall far from the tree." — Яблоко от яблони недалеко падает.

"To keep it in the family" — Оставить что-то в семье, не выносить на публику.

"Family comes first" — Семья на первом месте.

Вопросы о семье собеседника:

"Do you come from a large family?" — У вас большая семья?

"How many siblings do you have?" — Сколько у вас братьев и сестёр?

"Are you close to your extended family?" — Вы близки с дальними родственниками?

"Who are you most similar to in your family?" — На кого в семье вы больше всего похожи?

"What family traditions do you have?" — Какие семейные традиции у вас есть?

При рассказе о своей семье стоит учитывать культурный контекст общения. В англоязычных странах не принято подробно рассказывать о личной жизни и семейных проблемах малознакомым людям. Начинайте с общей информации и углубляйтесь в детали только при соответствующем развитии беседы.