Public Key Retrieval в Java и MySQL: как исправить ошибку подключения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Java-разработчики

Специалисты по базам данных

Инженеры по безопасности и DevOps Каждый разработчик, работавший с Java и MySQL, хоть раз сталкивался с этой загадочной ошибкой — «Public Key Retrieval is not allowed». Одна строчка в логах может остановить разработку на часы и даже дни, если не знать причину её возникновения. Особенно неприятно, когда всё работало, а после обновления MySQL или JDBC-драйвера система внезапно перестаёт подключаться к базе данных. Давайте разберёмся с этой проблемой раз и навсегда. 🔐

Причины возникновения ошибки Public Key Retrieval

Ошибка «Public Key Retrieval is not allowed» — это не просто неудобство, а важный механизм безопасности, введённый в MySQL-коннекторе для Java начиная с версии 8.0.13. Она возникает при попытке установить защищённое соединение с сервером MySQL, когда клиент пытается получить публичный ключ с сервера для шифрования пароля перед его отправкой.

Основные причины возникновения ошибки:

Использование SSL/TLS соединения с MySQL сервером

Включённый на сервере параметр caching_sha2_password или sha256_password для аутентификации

или для аутентификации Отсутствие явного разрешения на получение публичного ключа в URL подключения

Обновление MySQL сервера или JDBC-драйвера до более новой версии с усиленными параметрами безопасности

С технической точки зрения, проблема связана с процессом аутентификации RSA. Когда вы подключаетесь к серверу MySQL, ваш пароль должен быть защищен во время передачи. Один из способов — использование RSA-шифрования, для которого требуется публичный ключ с сервера. Из соображений безопасности, JDBC-драйвер по умолчанию не разрешает автоматическое получение этого ключа.

Версия MySQL Механизм аутентификации по умолчанию Требуется Public Key Retrieval 5.7 и ниже mysqlnativepassword Нет 8.0+ cachingsha2password Да (при незащищённом соединении)

Евгений, технический лид Недавно наша команда столкнулась с классической ситуацией. Всё началось с того, что наш DevOps-инженер обновил MySQL с 5.7 до 8.0 на тестовом сервере. На следующее утро мне стали поступать сообщения от разработчиков: "Приложение не запускается, выдаёт какую-то ошибку про Public Key Retrieval". Первая реакция — откатить обновление и разбираться позже. Но это тупиковый путь. Я начал исследовать и понял, что в MySQL 8.0 изменился механизм аутентификации по умолчанию. В итоге нам пришлось добавить параметр allowPublicKeyRetrieval=true в строку подключения всех наших микросервисов. Заняло это полдня, но мы получили ценный урок: всегда читайте примечания к обновлениям базы данных и тестируйте их влияние на приложение заранее.

Быстрое решение: настройка allowPublicKeyRetrieval=true

Самый прямой и эффективный способ устранения ошибки — добавление параметра allowPublicKeyRetrieval=true в строку подключения к MySQL. Этот параметр явно разрешает драйверу JDBC запрашивать публичный ключ с сервера. 🔑

Вот как выглядит строка подключения до и после исправления:

Java Скопировать код // Проблемный URL подключения String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?useSSL=false"; // Исправленный URL подключения String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true";

Если вы используете Properties для настройки соединения, можно добавить параметр следующим образом:

Java Скопировать код Properties props = new Properties(); props.setProperty("user", "username"); props.setProperty("password", "password"); props.setProperty("allowPublicKeyRetrieval", "true"); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb", props);

Для тех, кто использует фреймворки и инструменты:

Spring Boot (application.properties) : spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false

Hibernate (hibernate.cfg.xml) : <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowPublicKeyRetrieval=true</property>

MyBatis (config.xml): <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowPublicKeyRetrieval=true"/>

Важно понимать: хотя это решение быстро устраняет ошибку, оно имеет последствия для безопасности, которые мы обсудим в следующем разделе.

Безопасность при работе с JDBC-соединениями MySQL

Установка параметра allowPublicKeyRetrieval=true решает техническую проблему, но создает потенциальную уязвимость безопасности. Понимание этих рисков критически важно для принятия взвешенных решений. 🛡️

Основные риски безопасности при использовании allowPublicKeyRetrieval=true :

Возможность атаки Man-in-the-Middle (MITM) : злоумышленник может перехватить публичный ключ и заменить его собственным

: злоумышленник может перехватить публичный ключ и заменить его собственным Компрометация пароля : при некорректном шифровании пароль может быть перехвачен

: при некорректном шифровании пароль может быть перехвачен Отказ в обслуживании: возможностьinitiating множественных запросов на получение публичного ключа

Чтобы минимизировать эти риски, следуйте этим рекомендациям:

Всегда используйте SSL/TLS соединение в продакшн-окружении Настраивайте корректную проверку сертификатов сервера Ограничивайте права пользователей базы данных Используйте брандмауэр для ограничения доступа к порту MySQL Рассмотрите альтернативные методы аутентификации

Параметр подключения Безопасность Рекомендация useSSL=false & allowPublicKeyRetrieval=true Очень низкая Только для локальной разработки useSSL=true & allowPublicKeyRetrieval=true Средняя Минимальный стандарт для продакшн useSSL=true & verifyServerCertificate=true Высокая Оптимальный выбор для продакшн

Алексей, DevSecOps инженер При аудите безопасности корпоративного приложения я обнаружил, что разработчики включили параметр allowPublicKeyRetrieval=true без SSL. Это был финансовый сервис с личными данными пользователей! Я продемонстрировал команде, насколько легко перехватить трафик в такой конфигурации. На тестовом стенде с использованием простого прокси мы смогли увидеть передаваемые данные, включая зашифрованный пароль. При правильной настройке перехват был бы невозможен. Мы немедленно изменили конфигурацию, добавив корректное SSL-соединение с проверкой сертификата сервера. Это простое изменение значительно повысило безопасность, практически без влияния на производительность. Теперь у нас есть строгий процесс проверки всех строк подключения к базам данных перед деплоем в продакшн.

Альтернативные способы устранения проблемы подключения

Хотя добавление параметра allowPublicKeyRetrieval=true — самое быстрое решение, существуют альтернативные подходы, которые могут быть предпочтительнее с точки зрения безопасности или архитектуры проекта. 🔄

1. Изменение плагина аутентификации на сервере MySQL

Если у вас есть доступ к серверу MySQL, можно изменить способ аутентификации пользователя на mysql_native_password :

SQL Скопировать код -- Для существующего пользователя ALTER USER 'username'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; -- При создании нового пользователя CREATE USER 'username'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; -- Применить изменения FLUSH PRIVILEGES;

Этот метод не требует изменения кода приложения, но может не соответствовать современным стандартам безопасности.

2. Использование SSL/TLS соединения

При использовании защищённого соединения ошибка может не возникать:

Java Скопировать код String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?useSSL=true&requireSSL=true";

В этом случае настройка allowPublicKeyRetrieval=true может не потребоваться, так как публичный ключ передаётся по защищённому каналу.

3. Предварительная установка клиентского сертификата

Можно настроить клиентские сертификаты для аутентификации:

Java Скопировать код Properties props = new Properties(); props.setProperty("clientCertificateKeyStoreUrl", "file:path/to/keystore"); props.setProperty("clientCertificateKeyStorePassword", "keystorePassword"); props.setProperty("trustCertificateKeyStoreUrl", "file:path/to/truststore"); props.setProperty("trustCertificateKeyStorePassword", "truststorePassword"); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb", props);

4. Использование пулов соединений

Некоторые пулы соединений (например, HikariCP) позволяют настроить параметры безопасности на уровне пула:

Java Скопировать код HikariConfig config = new HikariConfig(); config.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb"); config.setUsername("username"); config.setPassword("password"); config.addDataSourceProperty("allowPublicKeyRetrieval", "true");

5. Обновление драйвера JDBC

Иногда проблема решается обновлением версии MySQL Connector/J:

xml Скопировать код <!-- Maven --> <dependency> <groupId>mysql</groupId> <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> <version>8.0.28</version> </dependency> <!-- Gradle --> implementation 'mysql:mysql-connector-java:8.0.28'

Проверка и тестирование корректного подключения Java к MySQL

После внесения изменений в параметры подключения важно убедиться, что соединение работает корректно и безопасно. Рассмотрим несколько методов проверки. 🔍

Базовая проверка соединения

Минимальный код для проверки успешности соединения:

Java Скопировать код import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import java.sql.SQLException; public class TestConnection { public static void main(String[] args) { String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false"; String user = "username"; String password = "password"; try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password)) { System.out.println("Соединение успешно установлено!"); System.out.println("URL: " + conn.getMetaData().getURL()); System.out.println("Драйвер: " + conn.getMetaData().getDriverName()); System.out.println("Версия MySQL: " + conn.getMetaData().getDatabaseProductVersion()); } catch (SQLException e) { System.out.println("Ошибка подключения: " + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } } }

Проверка параметров безопасности соединения

Чтобы убедиться, что соединение использует правильные параметры безопасности:

Java Скопировать код import java.sql.*; import java.util.Properties; public class CheckSecureConnection { public static void main(String[] args) { String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=true"; Properties props = new Properties(); props.setProperty("user", "username"); props.setProperty("password", "password"); try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props)) { // Проверка SSL-соединения try (Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery("SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher'")) { if (rs.next()) { String cipher = rs.getString(2); if (cipher != null && !cipher.isEmpty()) { System.out.println("Соединение защищено. Используемый шифр: " + cipher); } else { System.out.println("Внимание: Соединение не защищено SSL!"); } } } // Проверка аутентификации try (Statement stmt = conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT CURRENT_USER(), @@session.old_passwords")) { if (rs.next()) { System.out.println("Текущий пользователь: " + rs.getString(1)); System.out.println("Режим паролей: " + rs.getString(2)); } } } catch (SQLException e) { System.out.println("Ошибка: " + e.getMessage()); e.printStackTrace(); } } }

Вот несколько дополнительных аспектов, которые стоит проверить:

Производительность соединения — измерьте время выполнения запросов до и после изменений

— измерьте время выполнения запросов до и после изменений Поведение при потере соединения — проверьте, как система реагирует на разрыв соединения

— проверьте, как система реагирует на разрыв соединения Работа под нагрузкой — протестируйте с помощью многопоточных запросов

— протестируйте с помощью многопоточных запросов Проверка утечек соединений — убедитесь, что все соединения корректно закрываются

Полезный инструментарий для тестирования:

JMeter — для тестирования производительности и нагрузки MySQL Workbench — для мониторинга активных соединений Wireshark — для анализа сетевого трафика и проверки шифрования Hibernate statistics — если используете Hibernate для мониторинга соединений