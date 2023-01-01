Косвенная речь в английском: правила и практические примеры#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Изучающие английский язык, особенно на более продвинутом уровне
- Люди, подготовляющиеся к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, Cambridge)
Профессионалы, работающие в международной среде или желающие улучшить деловую коммуникацию на английском
Отличная коммуникация на английском нередко оказывается под угрозой из-за небрежного обращения с косвенной речью. Вспомните последний раз, когда вы пытались пересказать чьи-то слова или передать суть разговора — был ли ваш reported speech безупречен? Для большинства изучающих английский, эта грамматическая конструкция становится настоящим препятствием в профессиональной коммуникации и на экзаменах. Не переживайте — всего несколько чётких правил и регулярная практика помогут вам уверенно превращать "She said: 'I am busy'" в "She said (that) she was busy" и навсегда забыть о неловких паузах, когда нужно передать чужую речь. 💼
Что такое reported speech и зачем его учить
Reported speech (косвенная речь) — это способ передачи чужих слов не дословно, а с определёнными грамматическими трансформациями. Вместо прямой цитаты с кавычками, мы встраиваем сказанное в наше повествование, адаптируя времена, местоимения и другие элементы.
Сравните:
- Direct speech (прямая речь): John said, "I will call you tomorrow."
- Reported speech (косвенная речь): John said (that) he would call me the next day.
Почему владение косвенной речью критически важно? Существует несколько весомых причин:
- Профессиональная коммуникация требует точной передачи информации от коллег, клиентов и партнёров.
- Академическое письмо невозможно без ссылок на источники и передачи мнений экспертов.
- Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge) содержат задания на reported speech.
- Повседневное общение включает постоянный пересказ разговоров, новостей и сообщений.
Анна Петрова, старший преподаватель английского языка
Мой студент Алексей готовился к собеседованию в международную компанию. На пробном интервью он сделал критическую ошибку — неправильно передал рекомендации своего бывшего руководителя, используя прямые времена вместо согласования в косвенной речи. Интервьюер отметил этот момент как показатель недостаточного уровня владения языком. Мы посвятили две недели интенсивной практике reported speech, создавая деловые ситуации: отчёты о встречах, пересказ телефонных разговоров, передача требований клиента. На реальном собеседовании Алексей блестяще справился с вопросами, где требовалось пересказать свой опыт и рекомендации, что стало одним из решающих факторов при получении должности.
Базовые правила трансформации прямой речи в косвенную
Переход от прямой речи к косвенной подчиняется чётким правилам, которые затрагивают несколько аспектов предложения:
|Элемент
|Правило трансформации
|Пример
|Вводные слова
|Вводный глагол (say, tell, ask) меняет форму
|says → said
|Местоимения
|Меняются в соответствии с новым контекстом
|I, my → he/she, his/her
|Времена глаголов
|"Сдвиг назад" во времени (backshift)
|am/is → was; will → would
|Указатели времени
|Меняются на более отдалённые
|today → that day; tomorrow → the next day
|Указатели места
|Меняются относительно нового контекста
|here → there; this → that
Основные трансформации местоимений выглядят так:
- I → he/she (зависит от пола говорящего)
- we → they
- my → his/her
- our → their
- you → I/we (если обращение к рассказчику) или he/she/they
- your → my/our (если обращение к рассказчику) или his/her/their
Наречия времени и места также требуют изменений:
- now → then
- today → that day
- yesterday → the day before/the previous day
- tomorrow → the next day/the following day
- here → there
- this → that
- these → those
🔄 Важное правило: союз "that" между вводным глаголом и косвенной речью является необязательным в разговорной речи, но рекомендуется в формальном письме.
Изменение времен глаголов при переходе в косвенную речь
Изменение времён глаголов — пожалуй, самая сложная часть трансформации в косвенную речь. Основное правило: если вводный глагол стоит в прошедшем времени (said, told, asked), все времена в косвенной речи "сдвигаются назад".
|Прямая речь
|Косвенная речь
|Пример
|Present Simple
|Past Simple
|"I work" → he said he worked
|Present Continuous
|Past Continuous
|"I am working" → she said she was working
|Present Perfect
|Past Perfect
|"I have finished" → he said he had finished
|Past Simple
|Past Perfect
|"I bought a car" → she told me she had bought a car
|Future Simple (will)
|would
|"I will help" → he promised he would help
|Can
|Could
|"I can swim" → she said she could swim
|Must
|Had to
|"I must leave" → he said he had to leave
Однако существуют исключения из правила согласования времён:
Всегда истинные факты не требуют изменения времени:
Direct: The teacher said, "The Earth revolves around the Sun." Reported: The teacher said (that) the Earth revolves around the Sun.
Модальные глаголы would, could, should, might, ought to не меняются:
Direct: She said, "I might visit Paris." Reported: She said (that) she might visit Paris.
Если вводный глагол стоит в настоящем времени, времена не меняются:
Direct: He says, "I am busy now." Reported: He says (that) he is busy now.
Если говорим о недавно произошедших событиях, часто не меняем время:
Direct (just now): Mike said, "I can't find my keys." Reported: Mike said (that) he can't find his keys.
Особого внимания заслуживают предложения с условиями (conditionals) в косвенной речи:
First conditional → Second conditional "If it rains, I will stay at home." → She said if it rained, she would stay at home.
Second conditional → Mixed conditional with past perfect "If I had money, I would buy a car." → He said if he had had money, he would have bought a car.
Михаил Соколов, переводчик-синхронист
Работая на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, где неправильное использование reported speech могло создать дипломатический конфуз. Один из делегатов попросил меня передать его слова председателю: "I will present additional statistics tomorrow if you allow me extra time." Учитывая формальность обстановки, я перефразировал: "The delegate from Italy has informed me that he would present additional statistics tomorrow if you allowed him extra time." Председатель оценил точность передачи, особенно согласование времён, что помогло избежать недопонимания относительно условности предложения. С тех пор я использую этот случай как иллюстрацию важности правильного построения косвенной речи в профессиональной коммуникации — неверная трансформация условных предложений может исказить суть сообщения.
Reported speech для разных типов предложений: особенности
Трансформация различных типов предложений имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать для точной передачи косвенной речи.
1. Утвердительные предложения
Для утвердительных предложений обычно используются глаголы say (без дополнения) или tell (с дополнением):
Direct: She said, "I am working on a new project." Reported: She said (that) she was working on a new project.
Direct: She told me, "I am working on a new project." Reported: She told me (that) she was working on a new project.
2. Вопросительные предложения
При трансформации вопросов в косвенную речь:
- Используются глаголы ask, wonder, want to know, inquire.
- Порядок слов меняется с вопросительного на утвердительный.
- Вопросительные знаки исчезают.
Для общих вопросов (Yes/No questions) используется союз if или whether:
- Direct: He asked, "Do you speak French?" Reported: He asked if/whether I spoke French.
Для специальных вопросов (Wh-questions) сохраняется вопросительное слово:
- Direct: She asked, "Where do you live?" Reported: She asked where I lived.
3. Повелительные предложения (команды, просьбы)
При передаче команд и просьб используется инфинитив с to:
Direct: The teacher said, "Open your books." Reported: The teacher told/asked us to open our books.
Direct: Mother said, "Don't play with fire." Reported: Mother told us not to play with fire.
Часто используемые глаголы для команд: order, tell, command, instruct. Для просьб: ask, request, beg, implore.
4. Предложения с let's
- Direct: She said, "Let's go to the cinema." Reported: She suggested going to the cinema. / She suggested that we (should) go to the cinema.
5. Восклицательные предложения
- Direct: He exclaimed, "What a beautiful day!" Reported: He exclaimed that it was a beautiful day. / He exclaimed with delight that it was a beautiful day.
Для передачи эмоциональности в косвенной речи используются глаголы, отражающие эмоции говорящего: exclaim, cry out, shout with joy/anger/surprise.
🔑 Полезный совет: обратите внимание на многообразие вводных глаголов — они помогают точнее передать интонацию и намерение говорящего:
- admit, agree, announce, argue, claim, complain, confess
- deny, explain, insist, mention, promise, remind, reply
- respond, state, suggest, warn
Выбор подходящего вводного глагола значительно повышает точность и выразительность вашей речи при использовании reported speech.
Практические упражнения на закрепление косвенной речи
Теория без практики бесполезна, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления навыков использования косвенной речи. 🏋️♂️
Упражнение 1: Преобразуйте прямую речь в косвенную
- "I am feeling unwell today," said Mary.
- "We have already completed the project," they announced.
- "I will call you tomorrow," he promised.
- "Did you enjoy the concert?" she asked me.
- "Don't touch that button!" the manager warned.
Ответы:
- Mary said (that) she was feeling unwell that day.
- They announced (that) they had already completed the project.
- He promised (that) he would call me the next day.
- She asked me if/whether I had enjoyed the concert.
- The manager warned us not to touch that button.
Упражнение 2: Найдите и исправьте ошибки
- Tom said he will arrive tomorrow.
(Неправильно)
- She asked me where do I work.
(Неправильно)
- The doctor told that I must rest.
(Неправильно)
- He said he has never been to Paris.
(Неправильно)
- They asked could I help them.
(Неправильно)
Правильные варианты:
- Tom said he would arrive the next day.
- She asked me where I worked.
- The doctor told me (that) I must/had to rest.
- He said he had never been to Paris.
- They asked if I could help them.
Упражнение 3: Мини-диалоги с трансформацией
Прочитайте короткий диалог, затем передайте его содержание в косвенной речи третьему лицу.
Диалог: Mark: "I've lost my wallet. Have you seen it?" Sarah: "No, I haven't. Where did you last use it?" Mark: "I think I had it when we went to the restaurant yesterday." Sarah: "Call the restaurant and ask if someone found it."
Пересказ в косвенной речи: Mark told Sarah that he had lost his wallet and asked if she had seen it. Sarah replied that she hadn't and asked where he had last used it. Mark said that he thought he had had it when they had gone to the restaurant the day before. Sarah suggested calling the restaurant and asking if someone had found it.
Для закрепления материала рекомендую:
- Вести дневник на английском, где вы будете записывать интересные разговоры в косвенной речи.
- Пересказывать новости и интервью, трансформируя прямые цитаты.
- Играть в "испорченный телефон" с друзьями, изучающими английский, передавая сообщения в reported speech.
- Работать с аудиоматериалами: прослушать диалог, затем пересказать его в косвенной речи.
- Практиковать преобразования в различных временных контекстах (недавнее прошлое, отдаленное прошлое).
Reported speech — это не просто грамматическое правило, а инструмент, который трансформирует вашу способность точно передавать информацию. Мастерство косвенной речи позволяет избежать неточностей при пересказе, сохраняя первоначальный смысл сказанного. Регулярная практика с различными типами предложений и контекстами постепенно формирует автоматизм применения правил. Помните: каждая успешная трансформация — это шаг к свободному и уверенному владению английским языком, который открывает двери к профессиональному успеху и эффективному международному общению.