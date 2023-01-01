Деревья в Java: структура, алгоритмы, AVL-балансировка и обходы

public class AVLTree<T extends Comparable<T>> { private static class Node<T> { private T value; private Node<T> left; private Node<T> right; private int height; // Высота поддерева с корнем в этом узле public Node(T value) { this.value = value; this.left = null; this.right = null; this.height = 1; // Новый узел изначально имеет высоту 1 } } private Node<T> root; public AVLTree() { root = null; } // Получение высоты узла private int height(Node<T> node) { if (node == null) { return 0; } return node.height; } // Получение баланс-фактора узла (разница высот правого и левого поддерева) private int getBalanceFactor(Node<T> node) { if (node == null) { return 0; } return height(node.left) – height(node.right); } // Обновление высоты узла private void updateHeight(Node<T> node) { if (node != null) { node.height = Math.max(height(node.left), height(node.right)) + 1; } } // Правый поворот для балансировки private Node<T> rightRotate(Node<T> y) { Node<T> x = y.left; Node<T> T2 = x.right; // Выполнение поворота x.right = y; y.left = T2; // Обновление высот updateHeight(y); updateHeight(x); return x; // Новый корень } // Левый поворот для балансировки private Node<T> leftRotate(Node<T> x) { Node<T> y = x.right; Node<T> T2 = y.left; // Выполнение поворота y.left = x; x.right = T2; // Обновление высот updateHeight(x); updateHeight(y); return y; // Новый корень } // Вставка элемента public void insert(T value) { root = insertRec(root, value); } private Node<T> insertRec(Node<T> node, T value) { // Стандартная вставка BST if (node == null) { return new Node<>(value); } int compareResult = value.compareTo(node.value); if (compareResult < 0) { node.left = insertRec(node.left, value); } else if (compareResult > 0) { node.right = insertRec(node.right, value); } else { // Дубликаты не вставляем return node; } // Обновляем высоту текущего узла updateHeight(node); // Получаем баланс-фактор для проверки необходимости балансировки int balance = getBalanceFactor(node); // Случаи балансировки // Левый-Левый (LL) – Правый поворот if (balance > 1 && value.compareTo(node.left.value) < 0) { return rightRotate(node); } // Правый-Правый (RR) – Левый поворот if (balance < -1 && value.compareTo(node.right.value) > 0) { return leftRotate(node); } // Левый-Правый (LR) – Левый, затем Правый поворот if (balance > 1 && value.compareTo(node.left.value) > 0) { node.left = leftRotate(node.left); return rightRotate(node); } // Правый-Левый (RL) – Правый, затем Левый поворот if (balance < -1 && value.compareTo(node.right.value) < 0) { node.right = rightRotate(node.right); return leftRotate(node); } // Если балансировка не требуется, возвращаем узел return node; } // Удаление элемента public void delete(T value) { root = deleteRec(root, value); } private Node<T> deleteRec(Node<T> node, T value) { if (node == null) { return null; } int compareResult = value.compareTo(node.value); if (compareResult < 0) { node.left = deleteRec(node.left, value); } else if (compareResult > 0) { node.right = deleteRec(node.right, value); } else { // Узел для удаления найден // Случай 1: Узел без дочерних элементов или с одним дочерним элементом if (node.left == null || node.right == null) { Node<T> temp = (node.left != null) ? node.left : node.right; // Нет дочерних элементов if (temp == null) { node = null; } else { // Один дочерний элемент node = temp; } } else { // Случай 2: Узел с двумя дочерними элементами // Находим минимальный элемент в правом поддереве Node<T> successor = findMin(node.right); // Заменяем значение текущего узла node.value = successor.value; // Удаляем найденный элемент из правого поддерева node.right = deleteRec(node.right, successor.value); } } // Если после удаления дерево стало пустым if (node == null) { return null; } // Обновляем высоту текущего узла updateHeight(node); // Получаем баланс-фактор для проверки необходимости балансировки int balance = getBalanceFactor(node); // Случаи балансировки (как в методе вставки) // Левый-Левый (LL) if (balance > 1 && getBalanceFactor(node.left) >= 0) { return rightRotate(node); } // Левый-Правый (LR) if (balance > 1 && getBalanceFactor(node.left) < 0) { node.left = leftRotate(node.left); return rightRotate(node); } // Правый-Правый (RR) if (balance < -1 && getBalanceFactor(node.right) <= 0) { return leftRotate(node); } // Правый-Левый (RL) if (balance < -1 && getBalanceFactor(node.right) > 0) { node.right = rightRotate(node.right); return leftRotate(node); } return node; } // Поиск минимального элемента в поддереве private Node<T> findMin(Node<T> node) { Node<T> current = node; while (current.left != null) { current = current.left; } return current; } // Inorder обход для проверки public void inorderTraversal() { inorderRec(root); System.out.println(); } private void inorderRec(Node<T> node) { if (node != null) { inorderRec(node.left); System.out.print(node.value + " "); inorderRec(node.right); } } // Проверка, сбалансировано ли дерево public boolean isBalanced() { return checkBalance(root); } private boolean checkBalance(Node<T> node) { if (node == null) { return true; } int balanceFactor = getBalanceFactor(node); if (Math.abs(balanceFactor) > 1) { return false; } return checkBalance(node.left) && checkBalance(node.right); } }