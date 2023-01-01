Альтернативные конструкторы в Python: от @classmethod до Builder

#Python и Pandas для анализа данных  #Основы Python  #ООП в Python  
Для кого эта статья:

  • Опытные Python-разработчики, ищущие способы улучшения архитектуры своих приложений
  • Студенты и новички, желающие углубить свои знания в объектно-ориентированном программировании в Python

  • Архитекторы и тимлиды, заинтересованные в паттернах проектирования и их применении в реальных проектах

    Мастерство объектно-ориентированного программирования в Python требует понимания тонкостей создания объектов. Когда вы сталкиваетесь с необходимостью инициализировать экземпляры класса разными способами, ограничение Python в виде единственного конструктора __init__ может показаться серьезным препятствием. Однако опытные Python-разработчики давно нашли элегантные решения этой проблемы! В этой статье я раскрою профессиональные приёмы создания альтернативных конструкторов, от паттернов Factory Method до Builder, которые превратят ваши классы из жёстких структур в гибкие инструменты. 🐍

Особенности создания объектов и ограничения Python

Python, в отличие от таких языков как C++ и Java, не поддерживает перегрузку методов. Это ключевое ограничение, которое напрямую влияет на создание конструкторов. В Python конструктор класса представлен методом __init__, который вызывается автоматически после создания объекта методом __new__.

Когда мы создаём объект в Python, происходит следующая последовательность:

  1. Вызывается метод __new__, который создаёт экземпляр класса
  2. Затем автоматически вызывается метод __init__ для инициализации созданного экземпляра
  3. Объект возвращается вызывающему коду

Проблема в том, что метод __init__ может существовать только в единственном экземпляре для класса. Попытки определить несколько методов __init__ с разными сигнатурами приведут к тому, что будет использоваться только последний определённый метод, что ведёт к неожиданному поведению программы. 🤔

Алексей Петров, тимлид Python-разработки

В одном из наших проектов мы столкнулись с необходимостью создания объектов класса UserProfile разными способами: из данных формы, из JSON API и из объекта базы данных. Изначально наш код выглядел как кошмар — гигантский __init__ с множеством условных конструкций. Разработчики постоянно путались в параметрах и добавляли баги при каждом расширении функциональности.

Решение пришло, когда мы полностью переосмыслили подход к инициализации. Мы оставили __init__ минимальным, с базовыми параметрами, и добавили три альтернативных конструктора через @classmethod. Результат превзошёл ожидания — код стал настолько чистым и понятным, что даже новички в команде могли легко разобраться в процессе создания объектов.

Вот пример того, что произойдёт при попытке перегрузить метод __init__:

class User:
def __init__(self, username, email):
self.username = username
self.email = email

# Этот метод перезапишет предыдущий __init__
def __init__(self, user_id):
self.user_id = user_id
self.username = None
self.email = None

# Всегда будет вызываться второй __init__
user = User("john_doe", "john@example.com") # TypeError

Несмотря на эти ограничения, Python предлагает несколько элегантных паттернов для реализации множественных "конструкторов". Рассмотрим основные подходы с их преимуществами и недостатками:

Подход Преимущества Недостатки
Аргументы по умолчанию и **kwargs Простота реализации, гибкость Может привести к запутанному коду, сложно документировать
Альтернативные конструкторы (@classmethod) Понятная семантика, хорошая документация Больше кода для поддержки
Фабричные методы Инкапсуляция логики создания, гибкость Дополнительный уровень абстракции
Паттерн Builder Очень гибкая инициализация, цепочки методов Избыточен для простых случаев

Перед тем как перейти к более сложным паттернам, рассмотрим простой подход с использованием параметров по умолчанию:

class User:
def __init__(self, username=None, email=None, user_id=None):
self.username = username
self.email = email
self.user_id = user_id

# Теперь можно создавать объекты по-разному
user1 = User(username="john", email="john@example.com")
user2 = User(user_id=42)

Хотя этот подход работает для простых случаев, он быстро становится неудобным при увеличении количества параметров или необходимости сложной инициализации. 📚

Альтернативные конструкторы через @classmethod

Наиболее идиоматичный способ реализации нескольких конструкторов в Python — использование альтернативных конструкторов с декоратором @classmethod. Этот подход позволяет определить различные методы на уровне класса, которые будут возвращать инициализированные экземпляры. 🏗️

Преимущества использования @classmethod как альтернативных конструкторов:

  • Семантическая ясность — методы явно указывают свое предназначение через имя
  • Возможность документировать каждый метод создания отдельно
  • Отсутствие необходимости в сложных условных конструкциях внутри __init__
  • Легкость добавления новых способов инициализации без изменения существующего кода

Рассмотрим пример реализации альтернативных конструкторов для класса Person:

class Person:
def __init__(self, first_name, last_name, age):
self.first_name = first_name
self.last_name = last_name
self.age = age

@classmethod
def from_full_name(cls, full_name, age):
first_name, last_name = full_name.split(' ', 1)
return cls(first_name, last_name, age)

@classmethod
def from_dict(cls, data):
return cls(
data['first_name'],
data['last_name'],
data['age']
)

@classmethod
def from_database_record(cls, record):
return cls(
record.first_name,
record.last_name,
record.age
)

# Различные способы создания объекта Person
p1 = Person("John", "Doe", 30) # Стандартный конструктор
p2 = Person.from_full_name("Jane Smith", 25) # Альтернативный конструктор
p3 = Person.from_dict({"first_name": "Bob", "last_name": "Johnson", "age": 45})

Марина Соколова, Python-архитектор

Когда я разрабатывала систему для обработки научных данных, мне пришлось иметь дело с объектами Measurement, которые могли поступать из разных источников — файлов CSV, JSON, API и прямых измерений. Каждый источник имел свою специфику и требовал разной предварительной обработки.

Сначала я пыталась обрабатывать всё в одном конструкторе, но код превратился в нечитаемый клубок условных операторов. Переход на альтернативные конструкторы с @classmethod полностью изменил ситуацию. Я создала четыре отдельных метода: from_csv, from_json, from_api и from_direct_measurement. Каждый метод инкапсулировал свою логику предварительной обработки и валидации.

Особенно полезным оказалось то, что благодаря использованию параметра cls, все эти методы отлично работали и с дочерними классами. Когда позднее появилась необходимость в специализированных типах измерений, я просто унаследовала базовый класс, и все альтернативные конструкторы продолжили работать без каких-либо изменений.

Ключевым аспектом альтернативных конструкторов является использование параметра cls, который ссылается на сам класс. Это обеспечивает корректную работу с наследованием — если вы вызываете альтернативный конструктор из дочернего класса, он создаст экземпляр именно этого дочернего класса, а не родительского.

Для более сложных случаев можно комбинировать альтернативные конструкторы с валидацией данных:

class User:
def __init__(self, username, email, age):
self.username = username
self.email = email
self.age = age

@classmethod
def from_dict(cls, data):
# Валидация входных данных
if 'username' not in data or 'email' not in data:
raise ValueError("Missing required fields")

# Установка значений по умолчанию
age = data.get('age', 18)

return cls(data['username'], data['email'], age)

@classmethod
def from_json(cls, json_str):
import json
data = json.loads(json_str)
return cls.from_dict(data) # Повторное использование логики

Обратите внимание, как один альтернативный конструктор может использовать другой, что позволяет избежать дублирования кода. Это важный принцип, который делает код более поддерживаемым. 🧩

Сравнение традиционного подхода с условным ветвлением и подхода с альтернативными конструкторами:

Критерий Условное ветвление в __init__ Альтернативные конструкторы
Читаемость кода Снижается при увеличении количества случаев Сохраняется независимо от количества конструкторов
Документирование API Сложно описать все варианты в одной документации Каждый конструктор имеет свой docstring
Поддержка наследования Требует дополнительной работы Работает автоматически через cls
Расширяемость Требует изменения существующего кода Можно добавлять новые конструкторы без изменений
Тестируемость Сложно тестировать каждый путь выполнения Каждый конструктор тестируется отдельно

Фабричные методы для гибкой инициализации объектов

Фабричные методы представляют более продвинутый подход к реализации множественных конструкторов, особенно когда логика создания объектов становится сложной или когда необходимо создавать объекты разных, но связанных классов. Паттерн Factory Method позволяет инкапсулировать логику создания объектов в отдельных методах или даже классах. 🏭

В контексте Python, фабричные методы могут быть реализованы несколькими способами:

  1. Как статические методы или методы класса в самом классе
  2. Как отдельные функции или методы в классе-фабрике
  3. Как часть более сложной иерархии с абстрактными фабриками

Рассмотрим пример простой фабрики внутри класса:

class Document:
def __init__(self, content, metadata=None):
self.content = content
self.metadata = metadata or {}

@staticmethod
def create_text_document(text):
return Document(text, {"type": "text", "encoding": "utf-8"})

@staticmethod
def create_binary_document(binary_data, format_type):
return Document(binary_data, {
"type": "binary",
"format": format_type,
"size": len(binary_data)
})

# Использование
text_doc = Document.create_text_document("Hello, world!")
image_doc = Document.create_binary_document(b'\x89PNG\r\n\x1a\n', "png")

Обратите внимание, что в отличие от альтернативных конструкторов с @classmethod, здесь мы используем @staticmethod, поскольку не требуется доступ к классу через cls. Это подходит, когда фабричный метод всегда создаёт экземпляры конкретного класса.

Для более сложных случаев, когда нужно создавать экземпляры разных классов в зависимости от условий, лучше использовать отдельный класс-фабрику:

class Vehicle:
def __init__(self, make, model, year):
self.make = make
self.model = model
self.year = year

class Car(Vehicle):
def __init__(self, make, model, year, doors=4):
super().__init__(make, model, year)
self.doors = doors
self.vehicle_type = "car"

class Motorcycle(Vehicle):
def __init__(self, make, model, year, has_sidecar=False):
super().__init__(make, model, year)
self.has_sidecar = has_sidecar
self.vehicle_type = "motorcycle"

class VehicleFactory:
@staticmethod
def create_vehicle(vehicle_type, make, model, year, **kwargs):
if vehicle_type.lower() == "car":
return Car(make, model, year, **kwargs)
elif vehicle_type.lower() == "motorcycle":
return Motorcycle(make, model, year, **kwargs)
else:
raise ValueError(f"Unknown vehicle type: {vehicle_type}")

# Использование
car = VehicleFactory.create_vehicle("car", "Toyota", "Camry", 2022, doors=4)
bike = VehicleFactory.create_vehicle("motorcycle", "Harley-Davidson", "Sportster", 2021, has_sidecar=True)

Преимущества использования фабричных методов:

  • Возможность создания объектов разных, но связанных классов
  • Инкапсуляция логики выбора конкретного класса
  • Сокрытие сложности создания объектов от клиентского кода
  • Легкость добавления новых типов объектов

Для случаев, когда логика создания объекта должна быть доступна нескольким классам или требует сложной конфигурации, можно реализовать паттерн Abstract Factory:

from abc import ABC, abstractmethod

# Абстрактные продукты
class Button(ABC):
@abstractmethod
def render(self):
pass

class Checkbox(ABC):
@abstractmethod
def render(self):
pass

# Конкретные продукты
class WindowsButton(Button):
def render(self):
return "Rendering a Windows-style button"

class WindowsCheckbox(Checkbox):
def render(self):
return "Rendering a Windows-style checkbox"

class MacOSButton(Button):
def render(self):
return "Rendering a MacOS-style button"

class MacOSCheckbox(Checkbox):
def render(self):
return "Rendering a MacOS-style checkbox"

# Абстрактная фабрика
class UIFactory(ABC):
@abstractmethod
def create_button(self):
pass

@abstractmethod
def create_checkbox(self):
pass

# Конкретные фабрики
class WindowsUIFactory(UIFactory):
def create_button(self):
return WindowsButton()

def create_checkbox(self):
return WindowsCheckbox()

class MacOSUIFactory(UIFactory):
def create_button(self):
return MacOSButton()

def create_checkbox(self):
return MacOSCheckbox()

# Клиентский код
def create_ui(factory):
button = factory.create_button()
checkbox = factory.create_checkbox()
return button, checkbox

# Использование
windows_factory = WindowsUIFactory()
mac_factory = MacOSUIFactory()

windows_ui = create_ui(windows_factory)
mac_ui = create_ui(mac_factory)

print(windows_ui[0].render()) # "Rendering a Windows-style button"
print(mac_ui[0].render()) # "Rendering a MacOS-style button"

В более простых случаях можно также использовать словари для маппинга типов к соответствующим фабричным функциям:

class UserFactory:
factories = {
"admin": lambda username: AdminUser(username),
"regular": lambda username: RegularUser(username),
"guest": lambda username: GuestUser(username),
}

@classmethod
def create_user(cls, user_type, username):
if user_type not in cls.factories:
raise ValueError(f"Unknown user type: {user_type}")
return cls.factories[user_type](username)

Такой подход делает код более расширяемым — для добавления нового типа пользователя достаточно добавить новую запись в словарь factories. 🔧

Паттерн Builder в реализации многовариантных конструкторов

Паттерн Builder предлагает элегантное решение для создания объектов с множеством опциональных параметров. Это особенно полезно, когда объект имеет сложную структуру или когда процесс построения объекта должен быть независимым от его представления. 🧱

В Python паттерн Builder часто реализуется с использованием цепочек методов (method chaining), что делает код создания объектов более читаемым и выразительным.

Рассмотрим пример реализации паттерна Builder для создания объекта Email:

class Email:
def __init__(self):
self.sender = None
self.recipients = []
self.subject = None
self.body = None
self.attachments = []
self.cc = []
self.bcc = []
self.priority = "normal"

def validate(self):
if not self.sender:
raise ValueError("Sender is required")
if not self.recipients:
raise ValueError("At least one recipient is required")
if not self.subject:
raise ValueError("Subject is required")
if not self.body:
raise ValueError("Body is required")

class EmailBuilder:
def __init__(self):
self.email = Email()

def from_sender(self, sender):
self.email.sender = sender
return self

def to_recipient(self, recipient):
self.email.recipients.append(recipient)
return self

def to_recipients(self, recipients):
self.email.recipients.extend(recipients)
return self

def with_subject(self, subject):
self.email.subject = subject
return self

def with_body(self, body):
self.email.body = body
return self

def with_attachment(self, attachment):
self.email.attachments.append(attachment)
return self

def with_cc(self, cc_recipient):
self.email.cc.append(cc_recipient)
return self

def with_bcc(self, bcc_recipient):
self.email.bcc.append(bcc_recipient)
return self

def with_priority(self, priority):
self.email.priority = priority
return self

def build(self):
email = self.email
email.validate()
return email

# Использование
email = (EmailBuilder()
.from_sender("sender@example.com")
.to_recipient("recipient1@example.com")
.to_recipient("recipient2@example.com")
.with_subject("Important meeting")
.with_body("Please join us for the meeting tomorrow.")
.with_cc("manager@example.com")
.with_priority("high")
.build())

Преимущества использования паттерна Builder:

  • Позволяет создавать объекты пошагово, с произвольным порядком шагов
  • Повышает читаемость кода при создании сложных объектов
  • Позволяет изменять внутреннее представление объекта без изменения клиентского кода
  • Обеспечивает валидацию объекта на этапе построения

Для более сложных случаев можно использовать вариацию паттерна Builder с директором, который определяет последовательность шагов построения:

class QueryBuilder:
def __init__(self):
self.select_fields = []
self.from_tables = []
self.where_conditions = []
self.group_by = []
self.order_by = []
self.limit = None

def select(self, *fields):
self.select_fields.extend(fields)
return self

def from_table(self, *tables):
self.from_tables.extend(tables)
return self

def where(self, condition):
self.where_conditions.append(condition)
return self

def group_by_fields(self, *fields):
self.group_by.extend(fields)
return self

def order_by_fields(self, *fields):
self.order_by.extend(fields)
return self

def limit_results(self, limit):
self.limit = limit
return self

def build(self):
if not self.select_fields:
self.select_fields = ["*"]

if not self.from_tables:
raise ValueError("No table specified")

query = f"SELECT {', '.join(self.select_fields)}"
query += f" FROM {', '.join(self.from_tables)}"

if self.where_conditions:
query += f" WHERE {' AND '.join(self.where_conditions)}"

if self.group_by:
query += f" GROUP BY {', '.join(self.group_by)}"

if self.order_by:
query += f" ORDER BY {', '.join(self.order_by)}"

if self.limit is not None:
query += f" LIMIT {self.limit}"

return query

class QueryDirector:
@staticmethod
def create_count_query(table, condition=None):
builder = QueryBuilder()
builder.select("COUNT(*)")
builder.from_table(table)

if condition:
builder.where(condition)

return builder.build()

@staticmethod
def create_latest_records_query(table, date_field, limit=10):
return (QueryBuilder()
.select("*")
.from_table(table)
.order_by_fields(f"{date_field} DESC")
.limit_results(limit)
.build())

# Использование
# 1. Прямое использование Builder
query1 = (QueryBuilder()
.select("id", "name", "email")
.from_table("users")
.where("status = 'active'")
.order_by_fields("created_at DESC")
.limit_results(20)
.build())

# 2. Использование через Director
query2 = QueryDirector.create_count_query("orders", "status = 'completed'")
query3 = QueryDirector.create_latest_records_query("articles", "published_at", 5)

Директор в этом случае инкапсулирует типовые сценарии построения объектов, что делает клиентский код еще более чистым и выразительным. 🎯

Аспект @classmethod Factory Method Builder
Сложность реализации Низкая Средняя Высокая
Гибкость Средняя Высокая Очень высокая
Читаемость кода Хорошая Хорошая Отличная (с method chaining)
Подходит для Простые альтернативные пути инициализации Различные типы объектов с общим интерфейсом Объекты с множеством опциональных параметров
Расширяемость Средняя Высокая Высокая

Практические сценарии применения разных методов инициализации

Выбор конкретного метода для реализации множественных конструкторов зависит от конкретного сценария использования. Рассмотрим типичные ситуации и наиболее подходящие для них паттерны. 📋

  1. Разные форматы входных данных

Когда объект может быть создан из разных источников данных или форматов, наиболее подходящим решением являются альтернативные конструкторы через @classmethod:

class Configuration:
def __init__(self, settings):
self.settings = settings

@classmethod
def from_json(cls, json_path):
import json
with open(json_path, 'r') as f:
settings = json.load(f)
return cls(settings)

@classmethod
def from_yaml(cls, yaml_path):
import yaml
with open(yaml_path, 'r') as f:
settings = yaml.safe_load(f)
return cls(settings)

@classmethod
def from_env_vars(cls, prefix):
import os
settings = {}
for key, value in os.environ.items():
if key.startswith(prefix):
settings[key[len(prefix):].lower()] = value
return cls(settings)

# Использование
config1 = Configuration.from_json("config.json")
config2 = Configuration.from_yaml("config.yaml")
config3 = Configuration.from_env_vars("APP_")
  1. Объекты с множеством опциональных параметров

Когда объект имеет большое количество опциональных параметров, паттерн Builder является наиболее элегантным решением:

class ReportBuilder:
def __init__(self):
self.report = {
"title": None,
"period": None,
"data_source": None,
"filters": [],
"columns": [],
"sort_by": None,
"group_by": None,
"format": "pdf",
"include_charts": False,
"include_summary": False,
}

def with_title(self, title):
self.report["title"] = title
return self

def for_period(self, start_date, end_date):
self.report["period"] = (start_date, end_date)
return self

def from_data_source(self, source):
self.report["data_source"] = source
return self

def with_filter(self, field, operator, value):
self.report["filters"].append((field, operator, value))
return self

def with_columns(self, *columns):
self.report["columns"].extend(columns)
return self

def sorted_by(self, field, descending=False):
self.report["sort_by"] = (field, descending)
return self

def grouped_by(self, field):
self.report["group_by"] = field
return self

def in_format(self, format_type):
self.report["format"] = format_type
return self

def include_charts(self, include=True):
self.report["include_charts"] = include
return self

def include_summary(self, include=True):
self.report["include_summary"] = include
return self

def build(self):
if not self.report["title"]:
raise ValueError("Report must have a title")

if not self.report["data_source"]:
raise ValueError("Report must have a data source")

return self.report

# Использование
report = (ReportBuilder()
.with_title("Monthly Sales Report")
.for_period("2023-01-01", "2023-01-31")
.from_data_source("sales_db")
.with_filter("region", "=", "North")
.with_columns("date", "product", "quantity", "revenue")
.sorted_by("revenue", descending=True)
.grouped_by("product")
.include_charts()
.in_format("excel")
.build())
  1. Создание объектов разных, но связанных классов

Когда необходимо создавать объекты разных классов на основе входных параметров, лучше использовать фабричные методы:

from abc import ABC, abstractmethod

class PaymentProcessor(ABC):
@abstractmethod
def process_payment(self, amount):
pass

class CreditCardProcessor(PaymentProcessor):
def __init__(self, card_number, expiry, cvv):
self.card_number = card_number
self.expiry = expiry
self.cvv = cvv

def process_payment(self, amount):
# Логика обработки платежа кредитной картой
return f"Processing ${amount} payment via Credit Card ending with {self.card_number[-4:]}"

class PayPalProcessor(PaymentProcessor):
def __init__(self, email):
self.email = email

def process_payment(self, amount):
# Логика обработки платежа через PayPal
return f"Processing ${amount} payment via PayPal account {self.email}"

class BankTransferProcessor(PaymentProcessor):
def __init__(self, account_number, routing_number):
self.account_number = account_number
self.routing_number = routing_number

def process_payment(self, amount):
# Логика обработки банковского перевода
return f"Processing ${amount} payment via Bank Transfer to account {self.account_number}"

class PaymentProcessorFactory:
@staticmethod
def create_processor(payment_type, **kwargs):
if payment_type == "credit_card":
required = {"card_number", "expiry", "cvv"}
if not required.issubset(kwargs.keys()):
missing = required – set(kwargs.keys())
raise ValueError(f"Missing required parameters for credit card: {missing}")
return CreditCardProcessor(
kwargs["card_number"],
kwargs["expiry"],
kwargs["cvv"]
)
elif payment_type == "paypal":
if "email" not in kwargs:
raise ValueError("Email is required for PayPal")
return PayPalProcessor(kwargs["email"])
elif payment_type == "bank_transfer":
required = {"account_number", "routing_number"}
if not required.issubset(kwargs.keys()):
missing = required – set(kwargs.keys())
raise ValueError(f"Missing required parameters for bank transfer: {missing}")
return BankTransferProcessor(
kwargs["account_number"],
kwargs["routing_number"]
)
else:
raise ValueError(f"Unknown payment type: {payment_type}")

# Использование
cc_processor = PaymentProcessorFactory.create_processor(
"credit_card",
card_number="4111111111111111",
expiry="12/25",
cvv="123"
)

paypal_processor = PaymentProcessorFactory.create_processor(
"paypal",
email="customer@example.com"
)

bank_processor = PaymentProcessorFactory.create_processor(
"bank_transfer",
account_number="12345678",
routing_number="87654321"
)

print(cc_processor.process_payment(99.99))
print(paypal_processor.process_payment(99.99))
print(bank_processor.process_payment(99.99))
  1. Комбинирование паттернов для сложных сценариев

В реальных проектах часто возникает необходимость комбинировать различные паттерны. Например, можно использовать фабрику для создания объектов разных классов, а затем применить паттерн Builder для конфигурации этих объектов:

# Пример комбинирования Factory Method и Builder

class ReportFactory:
@staticmethod
def create_report(report_type):
if report_type == "sales":
return SalesReportBuilder()
elif report_type == "inventory":
return InventoryReportBuilder()
elif report_type == "financial":
return FinancialReportBuilder()
else:
raise ValueError(f"Unknown report type: {report_type}")

# Использование
sales_report = (ReportFactory.create_report("sales")
.with_title("Q3 Sales Report")
.for_period("2023-07-01", "2023-09-30")
.with_filter("region", "=", "West")
.build())

Этот подход позволяет максимально разделить ответственность между компонентами системы и делает код более модульным и тестируемым. 🔍

При выборе метода для реализации множественных конструкторов, учитывайте следующие факторы:

  • Сложность создаваемых объектов
  • Частоту изменения логики инициализации
  • Необходимость поддержки наследования
  • Требования к читаемости и поддерживаемости кода
  • Потребность в валидации входных данных

Умелое применение различных паттернов конструирования объектов позволяет создавать более гибкий, читаемый и поддерживаемый код, который легко адаптируется к изменяющимся требованиям. 🚀

Выбор правильного подхода к созданию объектов в Python — это не просто техническое решение, но и архитектурное. Альтернативные конструкторы, фабричные методы и паттерн Builder предоставляют инструменты для элегантного решения проблемы отсутствия перегрузки методов. Каждый из этих подходов имеет свою область применения и преимущества. Главное — помнить, что хороший код должен быть не только функциональным, но и понятным для других разработчиков. Правильно подобранные паттерны создания объектов помогают достичь этой цели, делая ваш код более выразительным и поддерживаемым.

