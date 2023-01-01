Когда использовать window.onload или $(document).ready(): гид разработчика

Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики

Опытные разработчики, желающие улучшить производительность сайтов

Студенты, изучающие JavaScript и jQuery Если ваш код выполняется слишком рано или слишком поздно, это всё равно что прийти на вечеринку до расстановки стульев или когда все уже разошлись. Правильный выбор между window.onload и $(document).ready() — это ключ к созданию отзывчивых и быстро загружающихся веб-страниц. Я часто вижу, как разработчики путают эти два метода, считая их взаимозаменяемыми, но это далеко не так. Разница между ними может означать разницу между сайтом, который радует пользователей плавной загрузкой, и сайтом, который заставляет их нервничать от задержек. 🚀

Основные различия между

Когда мы говорим о выполнении JavaScript в веб-страницах, правильный выбор момента имеет решающее значение. Два наиболее распространенных метода для этого — window.onload и $(document).ready() — отличаются принципиально, несмотря на кажущуюся схожесть.

window.onload — это нативное событие JavaScript, которое срабатывает только после того, как вся страница, включая все ресурсы (изображения, таблицы стилей, скрипты и iframe), полностью загружена. Это подобно ожиданию, пока все гости не только придут на вечеринку, но и разместятся за столами с едой и напитками. 🕒

В отличие от него, $(document).ready() — это метод jQuery, который выполняется, как только DOM (Document Object Model) полностью построен, не дожидаясь загрузки всех внешних ресурсов. Это как начать вечеринку, когда все гости уже пришли, но фуршет ещё только расставляют.

Вот как выглядит каждый из этих методов в коде:

JS Скопировать код // window.onload пример window.onload = function() { console.log("Все ресурсы загружены"); }; // $(document).ready() пример $(document).ready(function() { console.log("DOM готов"); }); // Или более короткая запись в jQuery $(function() { console.log("DOM также готов"); });

Различие между ними особенно заметно на страницах с большим количеством медиаконтента. Взгляните на сравнительную таблицу:

Характеристика window.onload $(document).ready() Технология Нативный JavaScript jQuery Момент срабатывания После загрузки всех ресурсов После построения DOM Ждёт загрузки изображений Да Нет Множественные обработчики Нет (перезаписываются) Да (можно добавлять несколько) Типичное время ожидания Дольше Короче

Александр Петров, Frontend-разработчик

Однажды я работал над крупным новостным сайтом, который загружался неприлично долго. Пользователи жаловались, что интерфейс "зависает" на несколько секунд после загрузки страницы. Проанализировав код, я обнаружил, что предыдущий разработчик использовал window.onload для инициализации всех интерактивных элементов, включая навигационное меню и формы комментариев.

Проблема была очевидна: страница содержала десятки тяжелых изображений, и пользователям приходилось ждать полной загрузки всех фотографий, прежде чем они могли взаимодействовать с сайтом. Я заменил window.onload на $(document).ready() для всех элементов, которые не зависели от изображений, и результат превзошел ожидания — интерфейс стал отзывчивым почти мгновенно после загрузки структуры страницы. Время до взаимодействия сократилось с 8-10 секунд до менее чем 2 секунды.

Момент срабатывания: DOM-структура vs все ресурсы

Ключевое различие между window.onload и $(document).ready() заключается именно в моменте их срабатывания, что напрямую влияет на пользовательский опыт.

Когда браузер загружает веб-страницу, он проходит несколько этапов:

Получение HTML-документа — скачивание HTML с сервера Парсинг HTML — преобразование HTML в DOM-дерево Загрузка внешних ресурсов — CSS, JavaScript, изображения и другие медиа Обработка и отображение — применение стилей и отрисовка страницы

$(document).ready() срабатывает сразу после второго этапа, когда DOM-дерево полностью построено, но до того, как загрузились все внешние ресурсы. Это позволяет начать манипуляции с элементами страницы намного раньше. 🏎️

В противоположность этому, window.onload ждёт завершения всех четырёх этапов. Это означает, что код не выполнится, пока не будет загружен последний байт последнего изображения или видео.

Наглядно это различие можно представить на временной шкале загрузки страницы:

plaintext Скопировать код 0мс --- Запрос HTML --- 300мс --- DOM готов --- 800мс --- CSS загружен --- 2000мс --- Все изображения загружены --- | | | | $(document).ready() window.onload срабатывает срабатывает

Для страниц с небольшим количеством ресурсов разница может быть незначительной. Однако для контент-насыщенных сайтов она может составлять несколько секунд или даже десятков секунд при медленном соединении.

Рассмотрим типичные случаи срабатывания этих методов на разных типах сайтов:

Тип сайта Среднее время до $(document).ready() Среднее время до window.onload Текстовый блог 0.5-0.8 секунд 1-2 секунды Новостной сайт 0.7-1.2 секунд 3-6 секунд Интернет-магазин 0.8-1.5 секунд 2-5 секунд Фотогалерея 0.6-1 секунда 5-15 секунд Одностраничное приложение 1-2 секунды 2-4 секунды

Важно понимать, что DOM загрузка происходит постепенно, элемент за элементом. Однако $(document).ready() не сработает, пока весь DOM не будет полностью построен. Если вам нужно получить доступ к отдельным элементам по мере их появления в DOM, существуют другие методы, такие как DOMContentLoaded или инлайновые скрипты.

Преимущества и ограничения каждого метода

Каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны, понимание которых поможет сделать правильный выбор для конкретной задачи.

Преимущества window.onload :

Гарантированная доступность всех ресурсов — можно быть уверенным, что все изображения загружены и имеют правильные размеры

— можно быть уверенным, что все изображения загружены и имеют правильные размеры Нативность — не требует подключения внешних библиотек, работает во всех браузерах

— не требует подключения внешних библиотек, работает во всех браузерах Доступ к содержимому iframe — позволяет взаимодействовать с полностью загруженными iframe

— позволяет взаимодействовать с полностью загруженными iframe Простота использования — имеет интуитивно понятный синтаксис

Однако у window.onload есть существенные ограничения:

Позднее срабатывание — пользователь может долго ждать, прежде чем страница станет интерактивной

— пользователь может долго ждать, прежде чем страница станет интерактивной Перезапись обработчиков — невозможно назначить несколько обработчиков window.onload (последний перезаписывает предыдущие)

— невозможно назначить несколько обработчиков (последний перезаписывает предыдущие) Зависимость от ресурсов — ошибка загрузки одного ресурса может блокировать выполнение кода

Преимущества $(document).ready() :

Раннее срабатывание — код выполняется намного быстрее, улучшая отзывчивость интерфейса 👍

— код выполняется намного быстрее, улучшая отзывчивость интерфейса 👍 Множественные обработчики — можно назначить несколько функций, которые выполнятся в порядке добавления

— можно назначить несколько функций, которые выполнятся в порядке добавления Независимость от ресурсов — проблемы с загрузкой изображений не блокируют исполнение

— проблемы с загрузкой изображений не блокируют исполнение Кросс-браузерность — jQuery обеспечивает согласованное поведение во всех браузерах

Ограничения $(document).ready() :

Зависимость от jQuery — требует подключения библиотеки jQuery

— требует подключения библиотеки jQuery Отсутствие информации о ресурсах — нельзя быть уверенным, что изображения загружены и имеют ожидаемые размеры

— нельзя быть уверенным, что изображения загружены и имеют ожидаемые размеры Возможные конфликты — при использовании нескольких библиотек могут возникать проблемы

Стоит отметить, что современный JavaScript предлагает альтернативу обоим методам — событие DOMContentLoaded , которое работает аналогично $(document).ready() , но без необходимости в jQuery:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { console.log("DOM готов (нативный JavaScript)"); });

Это решение совмещает преимущества раннего срабатывания $(document).ready() и нативность window.onload , делая его всё более популярным среди разработчиков, стремящихся к оптимальному балансу производительности и независимости от внешних библиотек. 🔄

Мария Соколова, Веб-разработчик

Я работала с клиентом, у которого был сайт-портфолио с интерактивной галереей. После редизайна он жаловался, что галерея часто отображается некорректно — картинки "прыгали" при загрузке, а фильтры иногда не работали.

Изучив код, я увидела, что разработчик использовал $(document).ready() для инициализации галереи и расчёта расположения элементов. Проблема была в том, что код выполнялся до загрузки изображений, поэтому скрипт работал с неверными размерами.

Я разделила код на две части: базовую инициализацию интерфейса (навигация, фильтры) оставила в $(document).ready() , а все операции, связанные с размерами и позиционированием изображений, перенесла в window.onload . Дополнительно добавила прелоадер, который показывал процент загрузки.

Результат: галерея стала работать стабильно, пользователи могли начать взаимодействие с сайтом, пока загружались изображения, а благодаря прелоадеру процесс ожидания стал более комфортным. Клиент был в восторге от того, как такое небольшое изменение полностью решило проблему.

Практические сценарии использования обоих подходов

Выбор между window.onload и $(document).ready() зависит от конкретной задачи. Вот типичные сценарии, когда каждый из подходов оказывается оптимальным.

Когда использовать $(document).ready() :

Инициализация интерактивных элементов UI — меню, табы, слайдеры, формы обратной связи

— меню, табы, слайдеры, формы обратной связи Назначение обработчиков событий — клики, наведения, отправка форм

— клики, наведения, отправка форм AJAX-запросы для загрузки дополнительного контента

для загрузки дополнительного контента Манипуляции с DOM , не зависящие от размеров изображений

, не зависящие от размеров изображений Валидация форм и другие функции, критичные для раннего взаимодействия пользователя

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // Инициализация навигационного меню $('.navbar-toggler').on('click', function() { $('.mobile-menu').toggleClass('active'); }); // Назначение обработчиков событий для форм $('#contact-form').on('submit', function(e) { e.preventDefault(); validateAndSubmitForm(); }); // Инициализация табов $('.tab-content').hide(); $('.tab-content:first').show(); $('.tabs li:first').addClass('active'); $('.tabs li').on('click', function() { $('.tabs li').removeClass('active'); $(this).addClass('active'); $('.tab-content').hide(); var activeTab = $(this).find('a').attr('href'); $(activeTab).show(); return false; }); });

Когда использовать window.onload :

Работа с размерами и положением изображений — галереи, сетки фотографий

— галереи, сетки фотографий Карусели и слайдеры , требующие точных размеров содержимого

, требующие точных размеров содержимого Вычисления, зависящие от полной загрузки — расчёт высоты контейнеров, адаптивное позиционирование

— расчёт высоты контейнеров, адаптивное позиционирование Анимации загрузки — эффекты появления страницы после полной загрузки

— эффекты появления страницы после полной загрузки Манипуляции с iframe и их содержимым

JS Скопировать код window.onload = function() { // Расчет и установка высоты галереи изображений var imgHeight = document.getElementById('featured-image').height; document.getElementById('image-description').style.height = imgHeight + 'px'; // Инициализация карусели изображений с правильными размерами initializeCarousel(); // Сложные расчеты макета, зависящие от размеров изображений calculateMasonryLayout(); // Скрытие прелоадера после полной загрузки document.getElementById('preloader').style.display = 'none'; // Запуск анимации появления контента document.getElementById('content').classList.add('loaded'); };

Комбинированный подход часто оказывается оптимальным. Вы можете инициализировать базовую функциональность в $(document).ready() , а затем дополнять её в window.onload :

JS Скопировать код // Ранняя инициализация интерфейса $(document).ready(function() { // Базовая настройка UI setupNavigation(); initializeFormValidation(); // Показать прелоадер для тяжелых элементов $('#gallery').html('<div class="loading">Загрузка галереи...</div>'); }); // Финальная настройка после полной загрузки window.onload = function() { // Настройка элементов, зависящих от изображений initializeGallery(); optimizeImageLayout(); // Скрыть все индикаторы загрузки $('.loading').hide(); };

Такой двухэтапный подход позволяет достичь баланса между скоростью отклика интерфейса и корректностью отображения всех элементов. 🧩

Особенности работы с изображениями и внешними ресурсами

Работа с изображениями и внешними ресурсами — это область, где различия между window.onload и $(document).ready() проявляются наиболее ярко.

При использовании $(document).ready() вы получаете доступ к DOM до загрузки изображений, что создает определенные вызовы:

Неизвестные размеры изображений — пока изображение не загружено, его ширина и высота могут быть нулевыми или неправильными "Прыгающий" контент — по мере загрузки изображений контент может смещаться, нарушая макет Проблемы с расчётами размеров — функции, рассчитывающие размеры контейнеров, могут работать с неверными данными

Вот пример потенциальной проблемы при работе с изображениями в $(document).ready() :

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // ПРОБЛЕМА: изображение может еще не загрузиться var imgHeight = $('#hero-image').height(); // imgHeight может быть 0, если изображение еще не загружено $('#caption').css('top', imgHeight + 20 + 'px'); // Расчет сетки также может быть неточным calculateGrid(); });

Для решения этих проблем есть несколько стратегий:

Предустановка размеров — задание атрибутов width и height в HTML Использование события load для отдельных изображений Библиотеки предзагрузки изображений Отложенная загрузка (lazy loading) для несрочного контента

Вот правильный подход к работе с изображениями:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // Базовая инициализация UI, не зависящая от изображений initBasicUI(); // Для работы с конкретным изображением используем его событие load $('#hero-image').on('load', function() { // Теперь у нас есть реальная высота загруженного изображения var imgHeight = $(this).height(); $('#caption').css('top', imgHeight + 20 + 'px'); }); // Если изображение уже в кеше, событие может не сработать if ($('#hero-image')[0].complete) { $('#hero-image').trigger('load'); } // Для всех изображений в галерее var $galleryImages = $('.gallery img'); var loadedImages = 0; $galleryImages.on('load', function() { loadedImages++; var percent = Math.round((loadedImages / $galleryImages.length) * 100); $('#loader-progress').text(percent + '%'); // Когда все изображения загружены if (loadedImages === $galleryImages.length) { $('.gallery').addClass('loaded'); $('#gallery-loader').fadeOut(); calculateGalleryLayout(); } }).each(function() { if (this.complete) $(this).trigger('load'); }); });

Для больших галерей или сайтов с множеством изображений часто используют специальные подходы:

Техника Преимущества Реализация Предзагрузка изображений Гарантирует наличие ключевых изображений перед отображением Отдельный скрипт загрузки или специализированные библиотеки Плейсхолдеры с фиксированными размерами Предотвращает "прыжки" контента CSS-техники или специальные заглушки Отложенная загрузка Улучшает начальное время загрузки IntersectionObserver API или специальные библиотеки Прогрессивная загрузка Улучшает пользовательский опыт LQIP (Low Quality Image Placeholders) или размытые превью Адаптивные изображения Оптимизация для различных устройств srcset, picture элемент или динамическая генерация

Современные подходы к работе с внешними ресурсами часто идут дальше простого использования window.onload или $(document).ready() . Вместо этого применяются специализированные техники, такие как:

Intersection Observer API для отслеживания появления элементов в видимой области

для отслеживания появления элементов в видимой области Resource Timing API для точного отслеживания времени загрузки ресурсов

для точного отслеживания времени загрузки ресурсов Приоритизация критичных ресурсов с помощью атрибутов preload и defer

с помощью атрибутов preload и defer Стратегии кэширования для оптимизации повторных посещений

Эти продвинутые техники дополняют базовое понимание различий между window.onload и $(document).ready() , позволяя создавать по-настоящему оптимизированные веб-сайты. 🎯