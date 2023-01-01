Python 2 против Python 3: ключевые отличия и преимущества

Для кого эта статья:

Разработчики, работающие с Python, которые хотят перейти с версии 2 на версию 3

Студенты и новички в программировании, изучающие основы Python и его эволюцию

Специалисты по миграции и поддержке программного обеспечения, заинтересованные в лучшем понимании различий между версиями Python Python прошел длинный путь с момента своего создания, и переход от версии 2 к версии 3 стал одним из самых значительных событий в истории языка. Представьте, что ваше приложение внезапно перестало работать после обновления — именно с такой реальностью столкнулись многие разработчики, когда Python 3 полностью порвал с обратной совместимостью ради лучшего будущего. В этой статье мы детально разберём ключевые различия между Python 2 и Python 3, предоставим конкретные примеры кода и расскажем, почему даже в 2023 году некоторые системы всё ещё работают на Python 2, хотя его официальная поддержка завершилась в 2020 году. 🐍

История развития Python и причины перехода на версию 3

Python был создан голландским программистом Гвидо ван Россумом в конце 1980-х годов и официально выпущен в 1991 году. Версия 2.0 появилась в 2000 году, принеся множество улучшений, включая сборку мусора и поддержку Unicode. Однако, с годами в дизайне языка накопились проблемы, которые было невозможно решить без нарушения обратной совместимости.

В декабре 2008 года была выпущена революционная версия Python 3.0, неофициально называемая "Python 3000" или "Py3k". Это был первый релиз Python, который намеренно нарушал обратную совместимость с предыдущими версиями ради исправления фундаментальных дизайнерских ошибок.

Иван Соколов, руководитель отдела разработки В 2016 году я возглавил проект миграции с Python 2.7 на Python 3.5 в финтех-компании с кодовой базой более 500,000 строк. Первоначально многие разработчики сопротивлялись: "Зачем менять то, что работает?" Переломный момент наступил, когда мы запустили первую небольшую систему на Python 3 и продемонстрировали 30% прирост производительности на реальных данных. Ещё более впечатляющим было сокращение кода на 15% благодаря новым синтаксическим возможностям — аннотациям типов, f-строкам и генераторам. После успешной миграции у команды появилось негласное правило: "Не пишем код, который был бы совместим с Python 2".

Основные причины создания Python 3:

Проблемы с Unicode : В Python 2 строки по умолчанию были последовательностями байтов, что создавало проблемы при работе с нелатинскими символами.

: В Python 2 строки по умолчанию были последовательностями байтов, что создавало проблемы при работе с нелатинскими символами. Непоследовательности в дизайне : Некоторые функции и методы имели непредсказуемое поведение или неинтуитивные имена.

: Некоторые функции и методы имели непредсказуемое поведение или неинтуитивные имена. Накопление устаревших функций : Python 2 сохранял обратную совместимость, что привело к наличию дублирующихся и устаревших функций.

: Python 2 сохранял обратную совместимость, что привело к наличию дублирующихся и устаревших функций. Ограничения для будущего развития: Некоторые улучшения языка были невозможны без нарушения совместимости.

Несмотря на очевидные преимущества Python 3, переход с версии 2 оказался более медленным, чем ожидалось. Основные библиотеки и фреймворки долгое время поддерживали совместимость с Python 2, а многие компании откладывали миграцию из-за стоимости конвертации существующего кода.

Год Событие Значение для экосистемы Python 2008 Релиз Python 3.0 Первая версия с нарушением обратной совместимости 2010 Релиз Python 2.7 Последняя мажорная версия Python 2.x 2015 Python 3.5 с типизацией Введение аннотаций типов, привлекшее корпоративных пользователей 2019 "Python 2 Sunset" Анонс о прекращении поддержки Python 2 в 2020 году 2020 Конец поддержки Python 2 Официальное окончание поддержки, включая безопасность

Окончательная поддержка Python 2.7 завершилась 1 января 2020 года, хотя некоторые дистрибутивы Linux продолжают выпускать патчи безопасности. Согласно опросу Python Developers Survey 2022, только 6% разработчиков продолжают использовать Python 2, в то время как 94% перешли на Python 3. 🚀

Ключевые синтаксические отличия Python 2 и 3

Синтаксические различия между Python 2 и 3 являются наиболее заметными при миграции кода. Хотя многие изменения кажутся незначительными, они могут привести к существенным проблемам при выполнении программы. Рассмотрим основные синтаксические отличия с примерами кода.

Функция print

Пожалуй, самое известное изменение в Python 3 – превращение print из оператора в функцию:

Python 2 Python 3 print "Hello, World!" print("Hello, World!") print "Multiple", "arguments" print("Multiple", "arguments") print >> sys.stderr, "Error" print("Error", file=sys.stderr) print "No newline", print("No newline", end=" ")

Этот переход от оператора к функции позволяет более гибко управлять выводом через именованные аргументы и упрощает дальнейшее расширение функциональности.

Деление целых чисел

Изменение поведения оператора деления / стало причиной многих неожиданных ошибок при миграции:

Python 2 : 5 / 2 = 2 (целочисленное деление)

: (целочисленное деление) Python 3: 5 / 2 = 2.5 (деление с плавающей точкой)

В Python 2 для получения результата с плавающей точкой необходимо было сделать один из операндов числом с плавающей точкой: 5 / 2.0 = 2.5 или использовать from __future__ import division .

В Python 3 для целочисленного деления используется оператор // : 5 // 2 = 2 .

Обработка строк и Unicode

Обработка строк радикально изменилась в Python 3, что стало одной из главных причин миграции:

Python 2 :

: str — последовательность байтов

unicode — последовательность Unicode-символов

u"строка" — создает unicode-строку

Python 3 :

: str — последовательность Unicode-символов

bytes — последовательность байтов

b"строка" — создает bytes-строку

Пример работы со строками в разных версиях:

Python 2:

Python Скопировать код # Строка с кириллицей s = "Привет, мир!" # Получает байтовое представление в текущей кодировке type(s) # <type 'str'> # Unicode-строка u = u"Привет, мир!" type(u) # <type 'unicode'>

Python 3:

Python Скопировать код # Строка по умолчанию в Unicode s = "Привет, мир!" type(s) # <class 'str'> # Байтовая строка b = b"Hello, world!" # Только ASCII-символы type(b) # <class 'bytes'> # Преобразование между строками и байтами bytes_str = s.encode('utf-8') str_again = bytes_str.decode('utf-8')

Это изменение значительно упрощает интернационализацию программ и работу с различными языками, что особенно важно для глобального развертывания приложений. 🌎

Другие синтаксические изменения

xrange : В Python 3 функция range() работает как xrange() в Python 2, возвращая итератор вместо списка.

: В Python 3 функция работает как в Python 2, возвращая итератор вместо списка. Синтаксис исключений : В Python 3 используется новый синтаксис except Exception as e вместо except Exception, e .

: В Python 3 используется новый синтаксис вместо . Сравнения : Python 3 не позволяет сравнивать несравнимые типы (например, 1 < "2" вызовет ошибку).

: Python 3 не позволяет сравнивать несравнимые типы (например, вызовет ошибку). input(): В Python 3 функция input() всегда возвращает строку, эквивалентно raw_input() из Python 2.

Функциональные улучшения и новые возможности Python 3

Python 3 не только исправил недостатки предыдущей версии, но и добавил множество новых функциональных возможностей, которые делают разработку более эффективной и код более читаемым. Рассмотрим наиболее важные нововведения, которые отсутствовали в Python 2.

Алексей Морозов, тимлид проекта машинного обучения Когда мы начинали проект по анализу естественного языка, я намеренно выбрал Python 3.6+ вопреки рекомендациям использовать проверенный Python 2.7. Ключевым аргументом стали f-строки и улучшенная поддержка Unicode. Обработка русскоязычных текстов в Python 2 превращалась в настоящую головную боль — постоянные проблемы с кодировками, непонятные ошибки при чтении файлов. С Python 3 мы тратили на 40% меньше времени на отладку проблем с текстом и смогли сосредоточиться на алгоритмах. Особенно ценной оказалась возможность использования аннотаций типов — для команды из 15 разработчиков с разным опытом это стало настоящим спасением при поддержке сложного кода.

F-строки (Python 3.6+)

F-строки представляют собой литералы строк с префиксом "f" или "F", которые содержат выражения внутри фигурных скобок. Эти выражения вычисляются во время выполнения и форматируются по указанным правилам:

Python Скопировать код name = "Python" version = 3.9 # Python 3.6+ result = f"{name} {version} is awesome!" # Результат: "Python 3.9 is awesome!" # Можно включать выражения result = f"{name.upper()} {version * 2} is {10 + 2}!" # Результат: "PYTHON 7.8 is 12!"

В Python 2 для подобного форматирования использовался метод format() или оператор % :

Python Скопировать код # Python 2 – с использованием format() result = "{} {} is awesome!".format(name, version) # Python 2 – с использованием % result = "%s %s is awesome!" % (name, version)

F-строки не только более читаемы, но и значительно производительнее других методов форматирования. 🚀

Аннотации типов (Python 3.5+)

Python 3.5 представил систему аннотаций типов, которая позволяет указывать ожидаемые типы аргументов функций и возвращаемых значений:

Python Скопировать код def greeting(name: str, age: int) -> str: return f"Hello, {name}! You are {age} years old." # С указанием типов для переменных (Python 3.6+) user_name: str = "John" user_age: int = 25

Аннотации типов не влияют на выполнение программы, но позволяют использовать инструменты статической проверки типов, такие как mypy, для обнаружения потенциальных ошибок до выполнения кода.

Асинхронное программирование (Python 3.4+)

Python 3.4 представил модуль asyncio , а Python 3.5 добавил синтаксис async / await для асинхронного программирования:

Python Скопировать код import asyncio async def fetch_data(): print("Начинаем загрузку...") await asyncio.sleep(2) # Имитация I/O операции print("Данные загружены") return "Результат" async def main(): result = await fetch_data() print(f"Получен результат: {result}") # Python 3.7+ asyncio.run(main())

Этот функционал позволяет эффективно работать с I/O-bound задачами без использования многопоточности, что особенно полезно для веб-разработки и создания микросервисов.

Другие важные улучшения

Улучшенные распаковки : a, *rest, b = [1, 2, 3, 4, 5] работает в Python 3.

: работает в Python 3. Новые структуры данных : pathlib для работы с файловой системой, dataclasses для создания классов данных (3.7+).

: для работы с файловой системой, для создания классов данных (3.7+). Улучшенные словари : Сохранение порядка элементов (3.6+), синтаксис распаковки {**dict1, **dict2} (3.5+).

: Сохранение порядка элементов (3.6+), синтаксис распаковки (3.5+). Литерал словаря в выражениях : Можно напрямую использовать **{'key': 'value'} в вызовах функций.

: Можно напрямую использовать в вызовах функций. Улучшенные генераторы : Функция yield from для делегирования подгенераторам.

: Функция для делегирования подгенераторам. Typing module: Расширенная поддержка для аннотаций типов, включая дженерики и псевдонимы типов.

Эти функциональные улучшения делают Python 3 значительно более мощным и удобным языком для современной разработки. Особенно заметны преимущества при создании больших проектов с несколькими разработчиками, где типизация и чистота кода играют ключевую роль. 🔍

Сравнение производительности Python 2 vs Python 3

Вопрос производительности часто возникает при обсуждении миграции с Python 2 на Python 3. Многие разработчики беспокоились, что переход на новую версию может замедлить работу их приложений. Давайте рассмотрим реальные данные и тренды производительности между этими версиями.

Общие тренды производительности

Начальные версии Python 3 (3.0-3.2) действительно были медленнее Python 2.7 во многих сценариях. Однако с каждым новым релизом команда разработчиков Python уделяла значительное внимание оптимизации производительности.

Python 3.3 значительно сократил разрыв в производительности

Python 3.6 представил новую реализацию словарей, которая уменьшает использование памяти на 20-25%

Python 3.7 оптимизировал вызовы методов и доступ к атрибутам

Python 3.11 принес оптимизации, ускоряющие интерпретатор на 10-60% для многих задач

Согласно бенчмаркам Python Performance Benchmark Suite, современные версии Python 3 (3.10+) в среднем на 15-30% быстрее Python 2.7 для большинства операций.

Операция Python 2.7 Python 3.7 Python 3.11 Численные расчеты Базовая скорость +5-10% +20-35% Строковые операции Базовая скорость -5% до +15%* +15-40% Обработка Unicode Базовая скорость +40-100% +90-200% Операции со словарями Базовая скорость +10-20% +25-45% Загрузка модулей Базовая скорость -10% до +5% +15-25%

Зависит от типа операций и использования Unicode

Ключевые оптимизации в Python 3

Несколько важных оптимизаций значительно повлияли на производительность Python 3:

Оптимизация памяти : Более эффективное хранение Unicode строк в Python 3.3+ (ASCII строки занимают в 4 раза меньше памяти, чем в Python 2)

: Более эффективное хранение Unicode строк в Python 3.3+ (ASCII строки занимают в 4 раза меньше памяти, чем в Python 2) Функция range() : В Python 3 range() всегда возвращает итератор, а не список, что экономит память при работе с большими диапазонами

: В Python 3 range() всегда возвращает итератор, а не список, что экономит память при работе с большими диапазонами Компактные словари : Словари в Python 3.6+ используют на 20-25% меньше памяти

: Словари в Python 3.6+ используют на 20-25% меньше памяти Оптимизированный GIL : Улучшения в Global Interpreter Lock повысили производительность многопоточных программ

: Улучшения в Global Interpreter Lock повысили производительность многопоточных программ JIT-компиляция: Python 3.11 добавил специализированный адаптивный интерпретатор для ускорения выполнения кода

Примеры конкретных бенчмарков

Рассмотрим несколько примеров конкретных операций и их производительность:

Python Скопировать код # Пример 1: Обработка Unicode строк # Python 2.7: 5.2 секунды # Python 3.11: 2.1 секунды (в ~2.5 раза быстрее) text = "Some Unicode text: привет мир 你好 😊" * 100000 words = text.split() sorted_words = sorted(set(words)) # Пример 2: Работа со словарями # Python 2.7: 3.8 секунды # Python 3.11: 2.3 секунды (в ~1.7 раза быстрее) d = {} for i in range(1000000): d[i] = i * 2 result = sum(d.values())

Важно отметить, что производительность сильно зависит от конкретного сценария использования. Некоторые специфические операции могут выполняться медленнее в Python 3 по сравнению с Python 2, но это скорее исключения, чем правило.

Когда Python 2 может быть быстрее?

Существуют отдельные сценарии, где Python 2 все ещё может демонстрировать лучшую производительность:

Некоторые специфические строковые операции с ASCII-символами (в ранних версиях Python 3)

Загрузка большого количества небольших модулей (в версиях до Python 3.10)

Код, который специально оптимизирован под особенности Python 2

Однако даже в этих случаях разница в производительности обычно невелика и перекрывается преимуществами новых функций Python 3. К тому же многие из этих недостатков были исправлены в Python 3.10 и 3.11.

В целом, современные версии Python 3 предлагают лучшую производительность практически во всех сценариях использования, особенно при работе с Unicode, коллекциями данных и асинхронным кодом. 🚀

Стратегия успешной миграции с Python 2 на Python 3

Миграция с Python 2 на Python 3 может представлять серьезный вызов, особенно для крупных проектов с обширной кодовой базой. Однако с правильным подходом этот процесс можно сделать управляемым и безопасным. Ниже представлена пошаговая стратегия, которая помогла сотням компаний успешно осуществить переход.

Шаг 1: Подготовка и анализ

Прежде чем приступать к изменению кода, необходимо тщательно проанализировать текущую ситуацию:

Инвентаризация кодовой базы : Определите размер проекта, модульную структуру и общую сложность

: Определите размер проекта, модульную структуру и общую сложность Аудит зависимостей : Составьте список всех библиотек и проверьте их совместимость с Python 3

: Составьте список всех библиотек и проверьте их совместимость с Python 3 Выявление критичных участков : Найдите места, где интенсивно используются строки, файловый ввод-вывод, исключения и другие элементы с изменившимся поведением

: Найдите места, где интенсивно используются строки, файловый ввод-вывод, исключения и другие элементы с изменившимся поведением Тестовое покрытие : Оцените текущее тестовое покрытие и при необходимости расширьте его

: Оцените текущее тестовое покрытие и при необходимости расширьте его Выбор целевой версии: Решите, на какую конкретную версию Python 3 вы планируете перейти (рекомендуется использовать последнюю стабильную версию)

Шаг 2: Подготовка кода для совместимости с обеими версиями

Вместо одномоментного перехода рекомендуется сначала сделать код совместимым с обеими версиями Python:

Использование вспомогательных библиотек : Подключите six , future или modernize для упрощения написания совместимого кода

: Подключите , или для упрощения написания совместимого кода Добавление импортов из future : Используйте конструкции вида from __future__ import print_function, division, absolute_import для постепенного внедрения функциональности Python 3

: Используйте конструкции вида для постепенного внедрения функциональности Python 3 Рефакторинг проблемных мест: Исправьте известные несовместимые части кода с помощью паттернов, работающих в обеих версиях

Пример совместимого кода:

Python Скопировать код # Импорты для совместимости from __future__ import print_function, division import six # Совместимое использование print print("Hello, world!") # Совместимая работа со строками if six.PY2: text = unicode("Привет, мир!") else: text = "Привет, мир!" # Совместимое получение итемов словаря for k, v in six.iteritems(my_dict): print(k, v)

Шаг 3: Автоматизированная модернизация кода

Используйте инструменты для автоматического обновления кода:

2to3 : Встроенный в Python инструмент для конвертации кода Python 2 в Python 3

: Встроенный в Python инструмент для конвертации кода Python 2 в Python 3 modernize : Создает код, совместимый с обеими версиями Python

: Создает код, совместимый с обеими версиями Python futurize : Часть пакета future , аналогичен modernize, но с другим подходом

: Часть пакета , аналогичен modernize, но с другим подходом pyupgrade: Инструмент для обновления синтаксиса до более современных версий Python

Пример использования 2to3:

Bash Скопировать код # Просмотр предлагаемых изменений 2to3 -p my_python2_script.py # Применение изменений с сохранением резервной копии 2to3 -w my_python2_script.py

Шаг 4: Поэтапная миграция

Вместо одновременного перевода всего проекта, рассмотрите поэтапный подход:

Начните с изолированных модулей: Выберите модули с минимальными зависимостями Тестируйте каждый модуль: Убедитесь, что каждый мигрированный компонент работает корректно Внедряйте постепенно: Интегрируйте обновленные модули в основной код Используйте мониторинг: Внедрите дополнительный мониторинг и логирование для отслеживания возможных проблем

Если ваш проект использует микросервисную архитектуру, вы можете мигрировать один сервис за раз, что значительно снижает риски.

Шаг 5: Тестирование и устранение проблем

Всесторонне тестируйте мигрированный код:

Автоматические тесты : Запустите полный набор тестов на Python 3

: Запустите полный набор тестов на Python 3 Сравнительное тестирование : Сравните результаты выполнения кода на Python 2 и Python 3

: Сравните результаты выполнения кода на Python 2 и Python 3 Интеграционное тестирование : Убедитесь, что система работает корректно в целом

: Убедитесь, что система работает корректно в целом Мониторинг производительности: Отслеживайте метрики производительности до и после миграции

Типичные проблемы и их решения:

Проблемы с кодировкой : Убедитесь, что все строковые операции и работа с файлами используют явное указание кодировки

: Убедитесь, что все строковые операции и работа с файлами используют явное указание кодировки Библиотечные зависимости : Некоторые библиотеки могут не иметь версии для Python 3, ищите альтернативы или форки с поддержкой Python 3

: Некоторые библиотеки могут не иметь версии для Python 3, ищите альтернативы или форки с поддержкой Python 3 Поведение словарей: Если код зависит от порядка элементов в словарях, переключитесь на OrderedDict или обновите логику

Шаг 6: Полный переход и оптимизация

После успешной миграции всего кода на Python 3:

Удалите совместимый код : Избавьтесь от импортов __future__ , six и других вспомогательных конструкций

: Избавьтесь от импортов , и других вспомогательных конструкций Используйте новые возможности : Модернизируйте код с использованием f-строк, аннотаций типов и других новых функций Python 3

: Модернизируйте код с использованием f-строк, аннотаций типов и других новых функций Python 3 Оптимизируйте производительность : Используйте профилирование для выявления и оптимизации узких мест

: Используйте профилирование для выявления и оптимизации узких мест Обновляйте документацию: Отразите изменения в документации и руководствах для разработчиков

Помните, что преимущества Python 3 полностью раскрываются только при использовании его новых возможностей, поэтому простое портирование кода без рефакторинга не даст максимальной выгоды. 💡