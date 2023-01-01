logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Отмена действий браузера: preventDefault() или return false
Перейти

Отмена действий браузера: preventDefault() или return false

#Веб-разработка  #События в браузере  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • JavaScript-разработчики, особенно начинающие и среднего уровня
  • Студенты курсов веб-разработки

  • Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в обработке событий и понимании JavaScript

    Каждый JavaScript-разработчик, работающий с DOM, сталкивается с ситуациями, когда нужно предотвратить стандартное поведение браузера: отменить переход по ссылке, остановить отправку формы или запретить выделение текста. Два самых распространённых подхода — preventDefault() и return false — на первый взгляд делают одно и то же. Но за одинаковым фасадом скрываются принципиально разные механизмы, которые могут либо спасти ваш код, либо породить каскад трудноуловимых багов. Разбираемся, что происходит под капотом и почему опытные разработчики так внимательно относятся к этим методам. 🔍

Два подхода к предотвращению действий браузера по умолчанию

В мире JavaScript-разработки существует два основных способа предотвратить действия браузера по умолчанию: метод event.preventDefault() и использование return false в обработчиках событий. Оба подхода появились в разные периоды эволюции веб-разработки и представляют различные парадигмы программирования. 💡

Первый подход — event.preventDefault() — это часть стандартной DOM-спецификации, метод, разработанный специально для управления поведением событий. Второй — return false — это более старый, более короткий синтаксически, но и более "магический" способ взаимодействия с событиями.

Артём Савин, ведущий фронтенд-разработчик

Однажды я работал над крупным проектом с множеством устаревших компонентов. В одной части приложения клик по кнопке должен был открывать всплывающее меню, но вместо этого страница прокручивалась вверх. После нескольких часов дебаггинга я обнаружил причину: обработчик события использовал return false внутри функции высшего порядка, которая передавалась как колбэк. Проблема в том, что return false работал не так, как ожидалось — он не имел эффекта, потому что возвращал значение во внутреннюю функцию, а не в обработчик события. Замена на event.preventDefault() мгновенно решила проблему, научив меня важному уроку: всегда использовать явные методы вместо неявного поведения.

Рассмотрим типичные сценарии, где мы стремимся предотвратить стандартное поведение браузера:

  • Отмена отправки формы для её валидации или асинхронной отправки через AJAX
  • Предотвращение перехода по ссылке, например, для обработки клика JavaScript'ом
  • Блокировка контекстного меню для создания собственного
  • Отмена выделения текста при двойном клике
  • Предотвращение перетаскивания изображений

Для наглядного сравнения двух подходов рассмотрим их применение в контексте обработки отправки формы:

Подход Синтаксис Особенности
preventDefault() form.addEventListener('submit', function(event) { <br> event.preventDefault(); <br> // логика обработки <br>}); Явный, стандартизированный, только предотвращает действие по умолчанию
return false form.onsubmit = function() { <br> // логика обработки <br> return false; <br>}; Краткий, имеет множественный эффект, работает только с определёнными типами обработчиков

Различия между этими подходами выходят далеко за рамки синтаксиса — они фундаментально отличаются в том, как взаимодействуют с механизмом обработки событий в браузере.

Пошаговый план для смены профессии

Механизмы работы preventDefault() и return false в JavaScript

Чтобы полностью понять различия между preventDefault() и return false, необходимо разобраться в их внутренних механизмах. Эти два метода взаимодействуют с системой событий JavaScript принципиально по-разному. 🧠

Метод preventDefault() — это стандартный API-метод объекта события, который просто сигнализирует браузеру о необходимости отменить его стандартное действие, связанное с этим событием. Важно понимать, что он не влияет на дальнейшее распространение события — оно продолжит всплывать по DOM-дереву.

Рассмотрим детальнее, как работает preventDefault():

  • Вызывается как метод объекта события: event.preventDefault()
  • Блокирует только действие браузера по умолчанию
  • Не останавливает распространение события (ни bubbling, ни capturing)
  • Работает со всеми типами регистрации событий, включая addEventListener
  • Явно сообщает о своём назначении через название метода

С другой стороны, return false представляет собой более сложный и не столь очевидный механизм:

  • Возвращается из функции-обработчика события
  • В зависимости от способа регистрации события может иметь разный эффект
  • При использовании с DOM-атрибутами и свойствами объекта (например, onclick) эквивалентен вызову event.preventDefault() и event.stopPropagation()
  • При использовании с addEventListener не имеет эффекта
  • В jQuery обработчиках эквивалентен вызову event.preventDefault() и event.stopPropagation()

Важно понимать различия в контексте выполнения. Рассмотрим конкретные примеры:

JS
Скопировать код
// Использование preventDefault()
document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Отменяем переход по ссылке
console.log('Клик по ссылке обработан, но переход отменён');
});

// Использование return false с DOM-свойством
document.querySelector('#myLink').onclick = function() {
console.log('Клик по ссылке обработан, но переход отменён и всплытие остановлено');
return false; // Отменяем переход и останавливаем распространение
};

// Использование return false с addEventListener (не работает!)
document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function() {
console.log('Клик обработан, но return false ничего не сделает');
return false; // Это не возымеет никакого эффекта!
});

Марина Ковалёва, фронтенд-архитектор

В процессе рефакторинга устаревшей кодовой базы интернет-магазина мы столкнулись с непредсказуемым поведением форм. Пользователи жаловались, что иногда при отправке формы страница перезагружалась, хотя должна была обрабатываться асинхронно. Расследование показало, что разные разработчики использовали разные подходы к предотвращению стандартного поведения: где-то return false, где-то preventDefault(). Проблема усугублялась тем, что некоторые обработчики были назначены через addEventListener, а некоторые через атрибуты onsubmit. После стандартизации всего кода на preventDefault() и удаления устаревших обработчиков все формы стали работать предсказуемо. Этот опыт подчеркнул важность единообразия подхода в команде и понимания нюансов каждого метода.

Аспект preventDefault() return false
Влияние на действие по умолчанию Отменяет Отменяет (в подходящих контекстах)
Влияние на всплытие события Не влияет Останавливает (эквивалент stopPropagation)
Совместимость с addEventListener Работает Не имеет эффекта
Совместимость с атрибутами (onclick и т.д.) Работает Работает
Совместимость с jQuery Работает Работает и останавливает всплытие

Понимание этих тонкостей позволяет избежать типичных ошибок и непредсказуемого поведения в браузере.

Влияние на распространение событий (event propagation)

Одно из ключевых различий между preventDefault() и return false заключается в их влиянии на распространение событий в DOM-дереве. Понимание этого аспекта критически важно для создания надёжных интерактивных интерфейсов. 🌳

Напомню, что в JavaScript событие проходит через DOM три фазы:

  1. Capturing phase (фаза погружения): событие спускается от корневого элемента к целевому
  2. Target phase (фаза цели): событие достигает элемента, на котором произошло
  3. Bubbling phase (фаза всплытия): событие поднимается от целевого элемента к корню документа

Метод preventDefault() фокусируется исключительно на предотвращении действий браузера по умолчанию и не влияет ни на одну из фаз распространения события. После вызова preventDefault() событие продолжает своё путешествие по DOM-дереву как ни в чём не бывало.

JS
Скопировать код
document.querySelector('#parent').addEventListener('click', function(event) {
console.log('Родительский обработчик сработал');
});

document.querySelector('#child').addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Отменяем действие по умолчанию
console.log('Дочерний обработчик сработал');
// Событие продолжит всплытие до родительского элемента!
});

В этом примере при клике на дочерний элемент мы увидим оба сообщения в консоли, потому что preventDefault() не останавливает всплытие события.

С другой стороны, return false (при использовании в традиционных обработчиках или в jQuery) имеет двойной эффект: он не только предотвращает действие по умолчанию, но и останавливает дальнейшее распространение события, что эквивалентно вызову event.stopPropagation().

JS
Скопировать код
document.querySelector('#parent').onclick = function() {
console.log('Родительский обработчик сработал');
};

document.querySelector('#child').onclick = function() {
console.log('Дочерний обработчик сработал');
return false; // Останавливает всплытие и отменяет действие по умолчанию
};

В этом случае при клике на дочерний элемент мы увидим только одно сообщение, потому что return false предотвратил всплытие события до родительского элемента.

Это различие может привести к неожиданным проблемам, особенно в сложных компонентах с вложенной структурой и несколькими обработчиками. Рассмотрим потенциальные последствия:

  • Нарушение делегирования событий: если вы используете паттерн делегирования (например, слушаете события на родительском элементе для обработки действий с его дочерними элементами), return false может блокировать эту схему
  • Конфликты с библиотеками: некоторые библиотеки могут полагаться на всплытие событий для своей работы
  • Сложности при отладке: неявная остановка всплытия может затруднить поиск проблем
  • Несогласованность поведения: использование разных подходов в разных частях кода может привести к непредсказуемым результатам

Если вам действительно нужно и предотвратить действие по умолчанию, и остановить распространение события, явный подход с использованием обоих методов более предпочтителен:

JS
Скопировать код
element.addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Отменяем действие по умолчанию
event.stopPropagation(); // Явно останавливаем распространение

// Ваш код обработки
});

Этот явный подход делает ваши намерения очевидными для других разработчиков и снижает вероятность ошибок при рефакторинге или изменении логики обработки событий.

Производительность и совместимость с разными браузерами

При выборе между preventDefault() и return false вопросы производительности и кросс-браузерной совместимости играют не последнюю роль. Хотя на первый взгляд эти аспекты могут показаться второстепенными, они могут значительно влиять на работу приложения, особенно в высоконагруженных сценариях или при необходимости поддержки устаревших браузеров. 🚀

С точки зрения производительности различия между методами минимальны в современных браузерах, но всё же присутствуют. Давайте рассмотрим их подробнее:

Аспект preventDefault() return false
Вычислительная сложность Прямой вызов метода объекта Event Требует проверки возвращаемого значения и выполнения нескольких операций
Оптимизация JIT Хорошо оптимизируется современными движками Может быть менее оптимальным из-за необходимости проверки возвращаемого значения
Объём кода Требует полной ссылки на объект event Короче синтаксически
Поддержка в старых браузерах Может требовать полифиллов в очень старых браузерах Работает практически во всех версиях всех браузеров

Что касается совместимости с браузерами, современные версии всех основных браузеров полностью поддерживают оба метода. Однако есть нюансы:

  • preventDefault(): стандартный метод W3C, поддерживаемый всеми современными браузерами; в очень старых версиях IE (до IE9) использовался нестандартный метод returnValue = false
  • return false: работает во всех браузерах, включая устаревшие, но с различиями в поведении между библиотеками и нативным JavaScript

Для обеспечения максимальной кросс-браузерной совместимости часто используют комбинированный подход:

JS
Скопировать код
function handleLink(event) {
// Для современных браузеров
if (event.preventDefault) {
event.preventDefault();
} else {
// Для старых версий IE
event.returnValue = false;
}
// Ваш код
}

// Использование
document.querySelector('#myLink').onclick = handleLink;

Важно отметить, что выбор между preventDefault() и return false редко диктуется исключительно соображениями производительности. В большинстве случаев разница в производительности настолько минимальна, что не должна быть решающим фактором. Более важны семантическая ясность, предсказуемость поведения и удобство сопровождения кода.

Некоторые практические рекомендации для обеспечения оптимальной производительности и совместимости:

  • Используйте делегирование событий для уменьшения общего числа обработчиков
  • Предпочитайте стандартные методы для обеспечения совместимости с будущими версиями браузеров
  • Тестируйте в реальных устройствах и браузерах, особенно при разработке для мобильных платформ
  • При необходимости поддержки очень старых браузеров рассмотрите использование библиотек или полифиллов
  • Избегайте одновременного использования разных подходов в одном проекте для поддержания консистентности кода

Важно помнить, что производительность и совместимость должны рассматриваться в контексте всего приложения. Локальная оптимизация обработчиков событий может иметь незначительный эффект по сравнению с оптимизацией общей архитектуры приложения и управления DOM.

Когда какой метод выбрать: рекомендации и типичные ошибки

Выбор между preventDefault() и return false — это не просто вопрос синтаксических предпочтений. Это решение, которое влияет на читаемость, поддерживаемость и предсказуемость вашего кода. Давайте разберём, когда какой подход предпочтительнее и какие типичные ошибки следует избегать. 🧩

Когда использовать preventDefault():

  • В современной веб-разработке это предпочтительный метод в большинстве случаев
  • Когда вы хотите предотвратить только действие по умолчанию, не останавливая распространение события
  • При использовании addEventListener для регистрации событий
  • В компонентных архитектурах, где всплытие событий может быть важной частью дизайна
  • Когда код должен быть максимально явным и самодокументируемым

Когда можно рассмотреть return false:

  • В обработчиках, назначенных через атрибуты или свойства элементов (onClick, onSubmit и т.д.), если требуется и предотвращение действия, и остановка распространения
  • При работе с jQuery (хотя даже там рекомендуется предпочитать явные методы)
  • В очень простых сценариях, где краткость кода приоритетна и последствия остановки всплытия понятны
  • При поддержке очень старого кода, где используется этот паттерн

Типичные ошибки и как их избежать:

  1. Использование return false с addEventListener Ошибка: element.addEventListener('click', function() { return false; }); Решение: element.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); });

  2. Непонимание влияния на всплытие событий Ошибка: Использование return false в нижних элементах иерархии, когда обработчики на родительских элементах должны выполниться Решение: Использовать preventDefault() или тщательно продумывать архитектуру событий

  3. Смешивание разных подходов в одном проекте Ошибка: В одних частях кода используется preventDefault(), в других return false Решение: Стандартизировать подход в команде и следовать ему

  4. Забывать возвращать false в конце функции Ошибка:

JS
Скопировать код
element.onclick = function() {
if (condition) {
return false; // возврат только при условии
}
// Нет возврата при других условиях
};

Решение: Явно возвращать false в конце функции или использовать preventDefault()

  1. Возвращение false из вложенных функций Ошибка:
JS
Скопировать код
element.onclick = function() {
(function() {
return false; // Это возвращает только из внутренней функции!
})();
};

Решение: Использовать preventDefault() или возвращать false из самого обработчика

Практические рекомендации для повседневной работы:

  • Предпочитайте явное перед неявным: preventDefault() явно сообщает о том, что вы хотите отменить действие по умолчанию
  • Используйте современные паттерны: предпочитайте addEventListener вместо свойств onclick и подобных
  • Разделяйте отмену действия и остановку всплытия: если вам нужны обе операции, вызывайте их отдельно и явно
  • Документируйте необычные решения: если вы всё же используете return false, добавляйте комментарий, объясняющий почему
  • Проверяйте свой код: тестируйте, что события обрабатываются как ожидается, особенно в сложных иерархиях элементов

И наконец, помните о контексте. Выбор метода должен соответствовать архитектуре вашего проекта, стандартам команды и целям кода. Всегда думайте не только о том, что работает сейчас, но и о том, как это будет поддерживаться и расширяться в будущем.

Выбор между preventDefault() и return false выходит далеко за рамки простого синтаксического решения. Это выбор между явным и неявным, между стандартизированным и традиционным, между изолированным действием и комплексным эффектом. Когда вы понимаете, что происходит под капотом при использовании каждого из методов, вы принимаете осознанные решения, создаёте более надёжный код и избегаете потенциальных проблем. Предпочитая preventDefault() в современной веб-разработке, вы делаете ваш код более понятным, предсказуемым и готовым к изменениям.

Загрузка...