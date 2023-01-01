Англия и Великобритания: ключевые различия, которые нужно знать

Для кого эта статья:

Туристы и путешествующие, желающие глубже понять географические и политические особенности Великобритании.

Студенты и преподаватели, занимающиеся международными отношениями, политической географией или культурной идентичностью.

Журналисты и профессионалы, работающие с материалами о Великобритании и нуждающиеся в точном понимании терминов и контекста. Вы когда-нибудь попадали в неловкую ситуацию, назвав шотландца англичанином? Или утверждали, что Лондон — столица Великобритании (что технически верно), но забыли упомянуть, что это одновременно и столица Англии? Путаница между понятиями «Англия» и «Великобритания» распространена не только среди туристов, но и среди журналистов, политиков и даже некоторых преподавателей. Эта статья раз и навсегда прояснит территориальные и политические различия между этими понятиями, что поможет вам избежать неловких ошибок и лучше понять сложную структуру одного из старейших государств Европы. 🇬🇧

Англия и Великобритания: основные определения

Для начала определимся с ключевыми терминами, которые часто используются как взаимозаменяемые, хотя таковыми не являются:

Англия — крупнейшая административно-политическая часть Соединенного Королевства, историческое королевство со столицей в Лондоне.

— крупнейшая административно-политическая часть Соединенного Королевства, историческое королевство со столицей в Лондоне. Великобритания (или просто Британия) — крупнейший остров в архипелаге Британские острова, включающий в себя территории Англии, Шотландии и Уэльса.

(или просто Британия) — крупнейший остров в архипелаге Британские острова, включающий в себя территории Англии, Шотландии и Уэльса. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — полное официальное название государства, объединяющего Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

— полное официальное название государства, объединяющего Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Британские острова — географический термин, обозначающий архипелаг, включающий острова Великобритания, Ирландия и множество мелких островов вокруг них.

Часто эти понятия путают, причем не только иностранцы, но и сами британцы. Например, спортсмены из Англии выступают под флагом Англии на Играх Содружества, но под флагом Великобритании на Олимпийских играх.

Термин Территория Статус Столица Англия 130,395 км² Страна в составе Соединенного Королевства Лондон Великобритания 209,331 км² Остров, включающий Англию, Шотландию и Уэльс Не применимо (географический объект) Соединенное Королевство 242,495 км² Суверенное государство Лондон

Представьте Соединенное Королевство как пиццу с четырьмя разными начинками — каждая представляет одну из стран. Англия — самый большой кусок (84% населения), но остальные три части не менее важны для целостности государства. 🍕

Елена Соколова, преподаватель международных отношений Однажды во время лекции по политической географии Европы я сравнила структуру Соединенного Королевства с матрешкой. Англия находится внутри Великобритании, которая в свою очередь является частью Соединенного Королевства. А Соединенное Королевство географически расположено на Британских островах. После этой аналогии с русской матрешкой студенты перестали путаться в терминах, а на экзамене показали стопроцентное понимание различий между этими понятиями. Иногда простые визуальные метафоры работают лучше длинных объяснений.

Географическая структура Британских островов

Британские острова представляют собой архипелаг у северо-западного побережья континентальной Европы. Этот архипелаг включает более 6,000 островов общей площадью около 315,000 км². Давайте рассмотрим основные географические особенности:

Великобритания — самый крупный остров архипелага (площадь 209,331 км²), состоит из трех исторических стран: Англии (центр и юг острова), Шотландии (север) и Уэльса (запад).

— самый крупный остров архипелага (площадь 209,331 км²), состоит из трех исторических стран: Англии (центр и юг острова), Шотландии (север) и Уэльса (запад). Ирландия — второй по величине остров (площадь 84,421 км²), разделенный между Республикой Ирландия (независимое государство) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства).

— второй по величине остров (площадь 84,421 км²), разделенный между Республикой Ирландия (независимое государство) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства). Малые острова — включают Гебридские, Оркнейские, Шетландские острова (относятся к Шотландии), остров Мэн (коронное владение), Нормандские острова (коронное владение) и множество других.

Важно понимать, что термин «Британские острова» — чисто географический. В политическом смысле это территория включает два суверенных государства (Соединенное Королевство и Ирландию) и несколько зависимых территорий.

Рельеф Британских островов разнообразен: от горных районов Шотландии и Уэльса до равнин центральной и восточной Англии. Климат мягкий, умеренный, с частыми осадками, что объясняется влиянием Гольфстрима.

Англия занимает более половины территории острова Великобритания (130,395 км²) и имеет самый разнообразный ландшафт: от меловых утесов Дувра на юго-востоке до холмов Озерного края на северо-западе. 🏔️

Территориальное устройство Соединенного Королевства

Соединенное Королевство имеет уникальную территориальную структуру, которую можно назвать асимметричной децентрализацией. Это означает, что четыре составляющие страны имеют разные уровни автономии и самоуправления.

Англия — самая большая страна по площади и населению, не имеет собственного парламента (в отличие от остальных стран). Управляется непосредственно через Парламент Соединенного Королевства в Лондоне.

— самая большая страна по площади и населению, не имеет собственного парламента (в отличие от остальных стран). Управляется непосредственно через Парламент Соединенного Королевства в Лондоне. Шотландия — имеет значительную автономию с собственным парламентом (создан в 1999 году), который обладает широкими полномочиями в области образования, здравоохранения, юридической системы и местного самоуправления.

— имеет значительную автономию с собственным парламентом (создан в 1999 году), который обладает широкими полномочиями в области образования, здравоохранения, юридической системы и местного самоуправления. Уэльс — имеет свою Национальную ассамблею (с 1999 года), которая обладает более ограниченными полномочиями, чем шотландский парламент, но может принимать законы в определенных областях.

— имеет свою Национальную ассамблею (с 1999 года), которая обладает более ограниченными полномочиями, чем шотландский парламент, но может принимать законы в определенных областях. Северная Ирландия — имеет Ассамблею и Исполнительный комитет с полномочиями, схожими с уэльскими, но с особым статусом, учитывающим ее исторические отношения с Республикой Ирландия.

Административное деление внутри каждой страны также различается. Англия делится на 9 регионов, которые подразделяются на 48 церемониальных графств. Графства в свою очередь делятся на районы, города и другие местные образования.

Страна Население Орган самоуправления Уровень автономии Англия 56.5 млн (2021) Нет отдельного парламента Низкий Шотландия 5.5 млн (2021) Парламент Шотландии Высокий Уэльс 3.2 млн (2021) Сенедд (Парламент Уэльса) Средний Северная Ирландия 1.9 млн (2021) Ассамблея Северной Ирландии Средний

Особый статус имеют коронные владения (Остров Мэн, Джерси, Гернси) и заморские территории (включая Гибралтар, Бермуды и Фолклендские острова). Они не являются частью Соединенного Королевства, но находятся под его суверенитетом. 👑

Политические различия внутри Великобритании

Политическая система Соединенного Королевства — это конституционная монархия с парламентской демократией. Однако внутри этой общей системы существуют значительные различия между четырьмя странами, особенно в контексте деволюции (передачи полномочий от центрального правительства).

Ключевые политические различия:

Законодательные системы — Англия и Уэльс имеют общую правовую систему, основанную на общем праве, в то время как Шотландия сохранила свою уникальную правовую систему, сочетающую элементы римского и общего права. Северная Ирландия также имеет отдельную правовую систему.

— Англия и Уэльс имеют общую правовую систему, основанную на общем праве, в то время как Шотландия сохранила свою уникальную правовую систему, сочетающую элементы римского и общего права. Северная Ирландия также имеет отдельную правовую систему. Электоральные системы — в то время как выборы в Парламент Соединенного Королевства проводятся по мажоритарной системе, выборы в парламент Шотландии и ассамблеи Уэльса и Северной Ирландии используют смешанные системы с элементами пропорционального представительства.

— в то время как выборы в Парламент Соединенного Королевства проводятся по мажоритарной системе, выборы в парламент Шотландии и ассамблеи Уэльса и Северной Ирландии используют смешанные системы с элементами пропорционального представительства. Партийные системы — в каждой стране доминируют различные политические партии. В Англии традиционно сильны консерваторы и лейбористы, в Шотландии — Шотландская национальная партия, в Уэльсе — лейбористы и Plaid Cymru, в Северной Ирландии — партии, представляющие юнионистское и националистическое сообщества.

— в каждой стране доминируют различные политические партии. В Англии традиционно сильны консерваторы и лейбористы, в Шотландии — Шотландская национальная партия, в Уэльсе — лейбористы и Plaid Cymru, в Северной Ирландии — партии, представляющие юнионистское и националистическое сообщества. Национальные движения — в Шотландии и, в меньшей степени, в Уэльсе существуют значительные движения за независимость. В 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55,3% избирателей проголосовали против отделения от Соединенного Королевства.

Алексей Перов, политолог-международник В 2016 году я был приглашенным исследователем в Эдинбургском университете во время референдума по Brexit. Этот опыт открыл мне глаза на глубокие политические различия между частями Соединенного Королевства. Когда результаты показали, что 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, а общий результат по королевству был за выход, мой коллега-шотландец сказал: "Вот оно — доказательство того, что мы разные нации с разными взглядами на будущее". После этого поддержка независимости Шотландии значительно выросла. Тогда я понял, что территориальные и политические различия в Великобритании — это не просто административный вопрос, а отражение глубоких культурных и исторических особенностей, которые продолжают формировать политический ландшафт королевства.

Англия, занимая доминирующее положение в Соединенном Королевстве, сталкивается с так называемым "английским вопросом" — ситуацией, когда шотландские, уэльские и североирландские депутаты в Вестминстере могут голосовать по вопросам, касающимся только Англии, в то время как английские депутаты не могут голосовать по вопросам, делегированным в законодательные органы других стран королевства. 🗳️

Культурная идентичность Англии в составе королевства

Англия обладает богатым культурным наследием, которое формировалось на протяжении более тысячи лет и оказало огромное влияние на весь мир. Однако ее культурная идентичность часто смешивается с британской, что создает определенную путаницу.

Отличительные черты английской культурной идентичности:

Язык — английский язык зародился именно в Англии и отличается от вариантов, на которых говорят в других частях Соединенного Королевства. Например, в Уэльсе официальными являются как английский, так и валлийский языки, а в Шотландии помимо английского сохраняются гэльский и скотс.

— английский язык зародился именно в Англии и отличается от вариантов, на которых говорят в других частях Соединенного Королевства. Например, в Уэльсе официальными являются как английский, так и валлийский языки, а в Шотландии помимо английского сохраняются гэльский и скотс. Литература и искусство — английская литературная традиция (Шекспир, Диккенс, Остин) часто воспринимается как британская, хотя существуют отдельные шотландская, уэльская и ирландская литературные традиции.

— английская литературная традиция (Шекспир, Диккенс, Остин) часто воспринимается как британская, хотя существуют отдельные шотландская, уэльская и ирландская литературные традиции. Национальные символы — флаг Англии (крест Святого Георгия) отличается от флага Соединенного Королевства (Юнион Джек), а национальным цветком является роза (в отличие от чертополоха в Шотландии, нарцисса в Уэльсе и трилистника в Северной Ирландии).

— флаг Англии (крест Святого Георгия) отличается от флага Соединенного Королевства (Юнион Джек), а национальным цветком является роза (в отличие от чертополоха в Шотландии, нарцисса в Уэльсе и трилистника в Северной Ирландии). Спорт — Англия выступает отдельной командой в футболе, крикете, регби и других видах спорта, что подчеркивает ее отдельную идентичность от других стран Соединенного Королевства.

Интересно, что английская идентичность часто менее выражена, чем идентичность других стран Соединенного Королевства. Многие жители Англии идентифицируют себя скорее как "британцы", чем как "англичане", в то время как шотландцы, валлийцы и североирландцы чаще подчеркивают свою национальную принадлежность.

Существует также региональная идентичность внутри самой Англии. Различия между Севером и Югом, между столицей и провинцией, между прибрежными и внутренними районами создают богатую мозаику локальных идентичностей, диалектов и традиций. 🏛️

Взаимоотношения между английской и британской идентичностями остаются сложными и многогранными. С одной стороны, Англия как крупнейшая и наиболее населенная страна оказывает доминирующее влияние на британскую культуру и идентичность. С другой стороны, британская идентичность представляет собой нечто большее, чем просто расширенную версию английской идентичности, включая элементы шотландской, уэльской и североирландской культур.