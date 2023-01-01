Как вынести легенду за пределы графика в Python: 4 способа

Легенда — неотъемлемый элемент информативного графика, но нередко она становится "камнем преткновения" при визуализации данных. Когда ваш график насыщен важными деталями, а легенда беспардонно перекрывает ключевые области, приходит время освоить искусство выноса легенды за границы основной области построения. Python и matplotlib предоставляют несколько мощных техник, позволяющих элегантно решить эту проблему, сохранив и даже улучшив восприятие данных. Профессиональное размещение легенды — признак опытного разработчика, который учитывает каждую деталь своих визуализаций. 🚀
Зачем выносить легенду за границы графика в Python
Размещение легенды внутри графика может создавать множество проблем, особенно когда данных много или они распределены по всему пространству визуализации. Умение выносить легенду за пределы основной области построения — это не просто вопрос эстетики, но и функциональности ваших визуализаций. 📊
Существует несколько объективных причин, почему стоит осваивать эту технику:
- Предотвращение перекрытия данных — легенда внутри графика может скрывать важные точки данных, тренды или выбросы.
- Улучшение читаемости — когда легенда размещена в стороне, увеличивается полезное пространство для отображения самих данных.
- Профессиональный вид — научные публикации и бизнес-отчеты часто требуют размещения легенды вне основного пространства графика.
- Возможность создания единой легенды для нескольких субграфиков.
Антон Седов, ведущий дата-аналитик
Однажды мне пришлось готовить презентацию для руководства по результатам исследования поведения пользователей нашего продукта. Я создал график, отображающий 8 различных метрик активности по дням недели. Легенда, размещенная внутри графика, закрывала критически важный участок данных, показывающий аномальный всплеск активности в среду. Клиент заметил это только после презентации, просматривая сырые данные.
После этого случая я разработал свой стандарт визуализаций, где легенда всегда выносится за пределы графика. Этот небольшой прием не только сделал мои визуализации профессиональнее, но и полностью устранил риск "потери" важных инсайтов из-за перекрытий элементами интерфейса.
Ниже приведена таблица, отображающая преимущества выноса легенды в различных сценариях визуализации:
|Сценарий использования
|Преимущества выноса легенды
|Рекомендуемое расположение
|Графики с большим количеством линий (>5)
|Предотвращение загромождения, сохранение читаемости
|Справа от графика
|Временные ряды с длительными периодами
|Максимизация горизонтального пространства для данных
|Снизу по центру
|Научные публикации
|Соответствие академическим стандартам
|Справа или под графиком
|Дашборды с несколькими графиками
|Единообразие, экономия места
|В отдельной области дашборда
|Графики с аннотациями
|Устранение визуальных конфликтов с текстовыми элементами
|Справа вверху
Способ 1: Размещение легенды с помощью bbox
Параметр
bbox_to_anchor — это настоящий "швейцарский нож" для управления положением легенды в matplotlib. Его гибкость позволяет точно указать, где относительно графика должна располагаться легенда, задав координаты привязки с высокой точностью. 🎯
Принцип работы
bbox_to_anchor заключается в указании координат точки привязки для легенды. Эти координаты задаются относительно осей графика в формате кортежа
(x, y), где:
x = 0, y = 0— нижний левый угол осей графика
x = 1, y = 1— верхний правый угол осей графика
- Значения могут выходить за пределы диапазона [0, 1], что позволяет размещать легенду вне графика
Вот базовый пример размещения легенды справа от графика:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(0, 10, 100)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
# Создаем несколько линий для примера
ax.plot(x, np.sin(x), label='sin(x)')
ax.plot(x, np.cos(x), label='cos(x)')
ax.plot(x, np.sin(x) * np.cos(x), label='sin(x)cos(x)')
# Размещаем легенду справа от графика
ax.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 0.5), loc='center left')
# Добавляем немного пространства справа для легенды
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(right=0.75)
plt.show()
В этом примере
bbox_to_anchor=(1.05, 0.5) размещает точку привязки легенды чуть правее (
x=1.05) правой границы графика и вертикально по центру (
y=0.5). Параметр
loc='center left' указывает, какая точка самой легенды привязывается к заданным координатам — в данном случае, левый центр легенды.
Для тонкой настройки положения легенды можно экспериментировать с различными комбинациями параметров:
|Желаемое положение
|bboxtoanchor
|loc
|Дополнительные настройки
|Справа от графика
|(1.05, 0.5)
|'center left'
|subplots_adjust(right=0.75)
|Над графиком
|(0.5, 1.15)
|'lower center'
|subplots_adjust(top=0.85)
|Под графиком
|(0.5, -0.15)
|'upper center'
|subplots_adjust(bottom=0.2)
|В правом верхнем углу (вне)
|(1.02, 1.0)
|'upper left'
|subplots_adjust(right=0.8)
|В отдельной строке под графиком
|(0.5, -0.35)
|'upper center'
|legend(ncol=3), subplots_adjust(bottom=0.3)
Важно помнить, что после размещения легенды вне графика необходимо также скорректировать компоновку фигуры, используя
plt.tight_layout() и/или
plt.subplots_adjust(). Это обеспечит достаточно места для легенды и предотвратит её обрезание при сохранении изображения.
Способ 2: Использование параметра loc для изменения положения
Параметр
loc — самый простой и интуитивно понятный способ управления положением легенды. Он позволяет указать одно из предопределённых положений без необходимости использования точных координат. Это решение идеально подходит, когда нужно быстро разместить легенду в стандартной позиции. 📍
Основной синтаксис крайне прост:
ax.legend(loc='upper right')
Matplotlib предлагает набор предопределённых строковых значений для параметра
loc:
'best'— автоматический выбор оптимального расположения (значение по умолчанию)
'upper right',
'upper left'— верхние углы графика
'lower right',
'lower left'— нижние углы графика
'center',
'center right',
'center left'— центральные позиции
'upper center',
'lower center'— верхняя и нижняя центральные позиции
Помимо строковых значений, параметр
loc также принимает числовые коды от 0 до 10, соответствующие тем же позициям. Например,
loc=1 эквивалентно
loc='upper right'.
Для вынесения легенды за пределы графика, параметр
loc часто используется в сочетании с
bbox_to_anchor:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(0, 5, 100)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
# Создаем три линии с разными стилями
ax.plot(x, np.exp(-x/2) * np.sin(2*x), 'b-', label='Затухающий синус')
ax.plot(x, x**2/25, 'r--', label='Парабола')
ax.plot(x, 0.5 * np.ones_like(x), 'g:', label='Константа')
# Вариант 1: Легенда снизу, растянутая по ширине
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), ncol=3)
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(bottom=0.25) # Увеличиваем отступ снизу
plt.show()
Михаил Корнеев, научный сотрудник
В процессе подготовки материалов для конференции по физике конденсированных сред я столкнулся с необходимостью представить сравнительный график электропроводности для семи различных образцов. Все кривые имели схожие тренды с небольшими, но критически важными отличиями в области высоких температур.
Первоначально легенда размещалась автоматически внутри графика по принципу 'best', но она закрывала именно ту область, где наблюдались ключевые различия между образцами. Я перепробовал все варианты внутреннего размещения, но каждый раз терял какую-то важную деталь.
Решением стало размещение легенды под графиком в три колонки с помощью комбинации параметров loc='upper center' и bboxtoanchor=(0.5, -0.15). Это позволило не только сохранить видимость всех данных, но и создать более структурированную легенду, где образцы были сгруппированы по типам. Рецензенты отметили высокое качество визуализации, а один из них даже запросил код для создания подобного форматирования.
При размещении легенды вне графика полезно использовать дополнительные параметры:
ncol— определяет количество колонок в легенде (особенно полезно при размещении под/над графиком)
frameon— контролирует отображение рамки вокруг легенды
fontsize— задает размер шрифта
title— добавляет заголовок к легенде
Например, для создания компактной многоколоночной легенды внизу:
ax.legend(
loc='upper center',
bbox_to_anchor=(0.5, -0.15),
ncol=4,
frameon=False,
fontsize=9,
title='Категории'
)
Способ 3: Создание отдельных осей для легенды matplotlib
Создание отдельных осей для легенды — это продвинутый метод, который дает максимальную гибкость в размещении и форматировании легенды. Этот подход позволяет с высокой точностью контролировать положение и размер области легенды относительно всей фигуры. 🎨
Ключевой инструмент в этом методе — функция
fig.add_axes(), которая создает новый набор осей с заданными координатами и размерами:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Подготовка данных
categories = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
values1 = [5, 7, 3, 4, 6]
values2 = [2, 4, 8, 5, 3]
# Создание основной фигуры и осей
fig = plt.figure(figsize=(8, 5))
main_ax = fig.add_axes([0\.1, 0.1, 0.7, 0.8]) # [left, bottom, width, height]
# Построение графиков
bars1 = main_ax.bar(categories, values1, width=0.4, align='edge', label='2022')
bars2 = main_ax.bar(categories, values2, width=-0.4, align='edge', label='2023')
main_ax.set_ylabel('Значения')
main_ax.set_title('Сравнительная диаграмма')
# Создание отдельных осей для легенды
legend_ax = fig.add_axes([0\.85, 0.5, 0.1, 0.2]) # Позиция для легенды
legend_ax.axis('off') # Отключаем оси для легенды
# Добавляем легенду на отдельные оси
handles, labels = main_ax.get_legend_handles_labels()
legend = legend_ax.legend(handles, labels, title='Годы', loc='center')
plt.show()
В примере выше:
- Основные оси занимают 70% ширины и 80% высоты фигуры, начиная с позиции [0.1, 0.1].
- Для легенды создаются отдельные оси размером 10% от ширины и 20% от высоты фигуры в позиции [0.85, 0.5].
- Вызов
axis('off')скрывает рамку и координатные оси у области легенды.
Особое преимущество этого метода проявляется при работе с фигурами, содержащими несколько субграфиков. Вы можете создать одну общую легенду для всех субграфиков, разместив её в оптимальном положении:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Подготовка данных
x = np.linspace(0, 10, 100)
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
y3 = np.sin(x) * np.cos(x)
# Создание фигуры с субграфиками
fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
# Добавление трёх субграфиков
ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1)
ax1.plot(x, y1, 'r-', label='sin(x)')
ax1.set_title('Синус')
ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2)
ax2.plot(x, y2, 'g-', label='cos(x)')
ax2.set_title('Косинус')
ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3)
ax3.plot(x, y3, 'b-', label='sin(x)cos(x)')
ax3.set_title('Произведение')
# Создание отдельных осей для общей легенды
legend_ax = fig.add_subplot(2, 2, 4)
legend_ax.axis('off')
# Собираем все обработчики и метки из всех субграфиков
handles = []
labels = []
for ax in [ax1, ax2, ax3]:
h, l = ax.get_legend_handles_labels()
handles.extend(h)
labels.extend(l)
# Создаем легенду на отдельных осях
legend_ax.legend(handles, labels, loc='center', title='Функции')
# Настраиваем разметку
plt.tight_layout()
plt.show()
Данный метод особенно полезен в следующих случаях:
|Сценарий
|Преимущество метода отдельных осей
|Рекомендуемая настройка
|Публикация в научном журнале
|Абсолютный контроль над размещением и форматированием
|Точное указание размеров в дюймах/процентах
|Комплексная фигура с несколькими субграфиками
|Единая легенда для всех графиков
|Размещение в отдельной ячейке сетки
|Интерактивный дашборд
|Возможность создания кликабельной легенды
|Добавление обработчиков событий
|Графики с неравномерной структурой
|Точное позиционирование без привязки к графикам
|Расчет координат в относительных единицах
|Легенда со сложным форматированием
|Возможность добавления дополнительных элементов
|Комбинирование с аннотациями и изображениями
Способ 4: Размещение легенды через figure.legend()
Метод
figure.legend() — это элегантное решение для создания единой легенды на уровне всей фигуры, а не отдельных осей. Этот подход особенно полезен при работе с несколькими субграфиками, когда требуется общая легенда для всех элементов. 🌟
В отличие от
ax.legend(), который привязывает легенду к конкретным осям,
fig.legend() размещает легенду относительно всей фигуры, что даёт больше свободы в выборе позиции:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Создание фигуры
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
# Данные для графиков
x = np.linspace(0, 10, 100)
# Построение графиков на первых осях
line1, = ax1.plot(x, np.sin(x), label='sin(x)')
line2, = ax1.plot(x, np.cos(x), label='cos(x)')
ax1.set_title('Тригонометрические функции')
# Построение графиков на вторых осях
line3, = ax2.plot(x, x**2, label='x²', color='green')
line4, = ax2.plot(x, x**3/100, label='x³/100', color='purple')
ax2.set_title('Степенные функции')
# Создание общей легенды на уровне фигуры
fig.legend(
handles=[line1, line2, line3, line4],
labels=['sin(x)', 'cos(x)', 'x²', 'x³/100'],
loc='lower center',
ncol=4,
bbox_to_anchor=(0.5, 0.0)
)
# Настройка отступов
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(bottom=0.2) # Оставляем место для легенды снизу
plt.show()
Основные преимущества метода
figure.legend():
- Создание единой легенды для нескольких субграфиков
- Возможность объединения элементов из разных осей в одной легенде
- Легкое размещение легенды в любой части фигуры
- Улучшенная читаемость при работе с несколькими графиками
Параметры для тонкой настройки размещения легенды аналогичны тем, что используются с
ax.legend():
loc— определяет положение относительно точки привязки
bbox_to_anchor— указывает координаты привязки
ncol— задает количество колонок
frameon— управляет видимостью рамки
title— добавляет заголовок
Для более сложных сценариев можно создавать комбинированные легенды, собирая элементы из разных графиков и даже разных типов визуализаций:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Создаем фигуру с разными типами графиков
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
# Добавляем разные типы графиков
ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1) # Линейный график
x = np.linspace(0, 10, 50)
line, = ax1.plot(x, np.sin(x), 'b-', label='Линия')
ax1.set_title('Линейный график')
ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2) # Столбчатая диаграмма
categories = ['A', 'B', 'C', 'D']
values = [3, 7, 2, 5]
bars = ax2.bar(categories, values, color='green', label='Столбцы')
ax2.set_title('Столбчатая диаграмма')
ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3) # Scatter plot
scatter = ax3.scatter(
np.random.rand(20), np.random.rand(20),
c=np.random.rand(20), s=100*np.random.rand(20),
label='Точки'
)
ax3.set_title('Диаграмма рассеяния')
ax4 = fig.add_subplot(2, 2, 4) # Круговая диаграмма
sizes = [15, 30, 45, 10]
explode = (0, 0.1, 0, 0)
pie = ax4.pie(
sizes, explode=explode, labels=categories,
autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=90,
wedgeprops={'label': 'Сегменты'}
)[0]
ax4.set_title('Круговая диаграмма')
# Создаем общую легенду с элементами из разных графиков
fig.legend(
handles=[line, bars[0], scatter, pie[0]],
labels=['Линии', 'Столбцы', 'Точки', 'Сегменты'],
loc='center',
bbox_to_anchor=(0.5, 0.05),
ncol=4
)
# Настраиваем макет
plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(bottom=0.15)
plt.show()
При освоении техник размещения легенды в Python с matplotlib вы открываете для себя новый уровень профессионализма в визуализации данных. Какой бы способ вы ни выбрали — bboxtoanchor для точной настройки, отдельные оси для максимальной гибкости или figure.legend для единой легенды — в вашем арсенале теперь есть инструменты для создания визуализаций публикационного качества. Помните, что грамотно размещенная легенда не только улучшает эстетику вашего графика, но и делает данные более доступными и понятными для аудитории, позволяя избежать потери важной информации из-за перекрытий.