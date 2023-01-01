Как вынести легенду за пределы графика в Python: 4 способа

Для кого эта статья:

Разработчики и дата-аналитики, использующие Python для визуализации данных

Студенты и профессионалы, интересующиеся улучшением навыков в области графиков и визуализации

Лица, занимающиеся научными публикациями или бизнес-отчетами, которым важно создать визуализации высокого качества Легенда — неотъемлемый элемент информативного графика, но нередко она становится "камнем преткновения" при визуализации данных. Когда ваш график насыщен важными деталями, а легенда беспардонно перекрывает ключевые области, приходит время освоить искусство выноса легенды за границы основной области построения. Python и matplotlib предоставляют несколько мощных техник, позволяющих элегантно решить эту проблему, сохранив и даже улучшив восприятие данных. Профессиональное размещение легенды — признак опытного разработчика, который учитывает каждую деталь своих визуализаций. 🚀

Зачем выносить легенду за границы графика в Python

Размещение легенды внутри графика может создавать множество проблем, особенно когда данных много или они распределены по всему пространству визуализации. Умение выносить легенду за пределы основной области построения — это не просто вопрос эстетики, но и функциональности ваших визуализаций. 📊

Существует несколько объективных причин, почему стоит осваивать эту технику:

Предотвращение перекрытия данных — легенда внутри графика может скрывать важные точки данных, тренды или выбросы.

— легенда внутри графика может скрывать важные точки данных, тренды или выбросы. Улучшение читаемости — когда легенда размещена в стороне, увеличивается полезное пространство для отображения самих данных.

— когда легенда размещена в стороне, увеличивается полезное пространство для отображения самих данных. Профессиональный вид — научные публикации и бизнес-отчеты часто требуют размещения легенды вне основного пространства графика.

— научные публикации и бизнес-отчеты часто требуют размещения легенды вне основного пространства графика. Возможность создания единой легенды для нескольких субграфиков.

Антон Седов, ведущий дата-аналитик

Однажды мне пришлось готовить презентацию для руководства по результатам исследования поведения пользователей нашего продукта. Я создал график, отображающий 8 различных метрик активности по дням недели. Легенда, размещенная внутри графика, закрывала критически важный участок данных, показывающий аномальный всплеск активности в среду. Клиент заметил это только после презентации, просматривая сырые данные. После этого случая я разработал свой стандарт визуализаций, где легенда всегда выносится за пределы графика. Этот небольшой прием не только сделал мои визуализации профессиональнее, но и полностью устранил риск "потери" важных инсайтов из-за перекрытий элементами интерфейса.

Ниже приведена таблица, отображающая преимущества выноса легенды в различных сценариях визуализации:

Сценарий использования Преимущества выноса легенды Рекомендуемое расположение Графики с большим количеством линий (>5) Предотвращение загромождения, сохранение читаемости Справа от графика Временные ряды с длительными периодами Максимизация горизонтального пространства для данных Снизу по центру Научные публикации Соответствие академическим стандартам Справа или под графиком Дашборды с несколькими графиками Единообразие, экономия места В отдельной области дашборда Графики с аннотациями Устранение визуальных конфликтов с текстовыми элементами Справа вверху

Способ 1: Размещение легенды с помощью bbox

Параметр bbox_to_anchor — это настоящий "швейцарский нож" для управления положением легенды в matplotlib. Его гибкость позволяет точно указать, где относительно графика должна располагаться легенда, задав координаты привязки с высокой точностью. 🎯

Принцип работы bbox_to_anchor заключается в указании координат точки привязки для легенды. Эти координаты задаются относительно осей графика в формате кортежа (x, y) , где:

x = 0, y = 0 — нижний левый угол осей графика

— нижний левый угол осей графика x = 1, y = 1 — верхний правый угол осей графика

— верхний правый угол осей графика Значения могут выходить за пределы диапазона [0, 1], что позволяет размещать легенду вне графика

Вот базовый пример размещения легенды справа от графика:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np x = np.linspace(0, 10, 100) fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5)) # Создаем несколько линий для примера ax.plot(x, np.sin(x), label='sin(x)') ax.plot(x, np.cos(x), label='cos(x)') ax.plot(x, np.sin(x) * np.cos(x), label='sin(x)cos(x)') # Размещаем легенду справа от графика ax.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 0.5), loc='center left') # Добавляем немного пространства справа для легенды plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(right=0.75) plt.show()

В этом примере bbox_to_anchor=(1.05, 0.5) размещает точку привязки легенды чуть правее ( x=1.05 ) правой границы графика и вертикально по центру ( y=0.5 ). Параметр loc='center left' указывает, какая точка самой легенды привязывается к заданным координатам — в данном случае, левый центр легенды.

Для тонкой настройки положения легенды можно экспериментировать с различными комбинациями параметров:

Желаемое положение bboxtoanchor loc Дополнительные настройки Справа от графика (1.05, 0.5) 'center left' subplots_adjust(right=0.75) Над графиком (0.5, 1.15) 'lower center' subplots_adjust(top=0.85) Под графиком (0.5, -0.15) 'upper center' subplots_adjust(bottom=0.2) В правом верхнем углу (вне) (1.02, 1.0) 'upper left' subplots_adjust(right=0.8) В отдельной строке под графиком (0.5, -0.35) 'upper center' legend(ncol=3), subplots_adjust(bottom=0.3)

Важно помнить, что после размещения легенды вне графика необходимо также скорректировать компоновку фигуры, используя plt.tight_layout() и/или plt.subplots_adjust() . Это обеспечит достаточно места для легенды и предотвратит её обрезание при сохранении изображения.

Способ 2: Использование параметра loc для изменения положения

Параметр loc — самый простой и интуитивно понятный способ управления положением легенды. Он позволяет указать одно из предопределённых положений без необходимости использования точных координат. Это решение идеально подходит, когда нужно быстро разместить легенду в стандартной позиции. 📍

Основной синтаксис крайне прост:

Python Скопировать код ax.legend(loc='upper right')

Matplotlib предлагает набор предопределённых строковых значений для параметра loc :

'best' — автоматический выбор оптимального расположения (значение по умолчанию)

— автоматический выбор оптимального расположения (значение по умолчанию) 'upper right' , 'upper left' — верхние углы графика

, — верхние углы графика 'lower right' , 'lower left' — нижние углы графика

, — нижние углы графика 'center' , 'center right' , 'center left' — центральные позиции

, , — центральные позиции 'upper center' , 'lower center' — верхняя и нижняя центральные позиции

Помимо строковых значений, параметр loc также принимает числовые коды от 0 до 10, соответствующие тем же позициям. Например, loc=1 эквивалентно loc='upper right' .

Для вынесения легенды за пределы графика, параметр loc часто используется в сочетании с bbox_to_anchor :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np x = np.linspace(0, 5, 100) fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4)) # Создаем три линии с разными стилями ax.plot(x, np.exp(-x/2) * np.sin(2*x), 'b-', label='Затухающий синус') ax.plot(x, x**2/25, 'r--', label='Парабола') ax.plot(x, 0.5 * np.ones_like(x), 'g:', label='Константа') # Вариант 1: Легенда снизу, растянутая по ширине ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), ncol=3) plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(bottom=0.25) # Увеличиваем отступ снизу plt.show()

Михаил Корнеев, научный сотрудник

В процессе подготовки материалов для конференции по физике конденсированных сред я столкнулся с необходимостью представить сравнительный график электропроводности для семи различных образцов. Все кривые имели схожие тренды с небольшими, но критически важными отличиями в области высоких температур. Первоначально легенда размещалась автоматически внутри графика по принципу 'best', но она закрывала именно ту область, где наблюдались ключевые различия между образцами. Я перепробовал все варианты внутреннего размещения, но каждый раз терял какую-то важную деталь. Решением стало размещение легенды под графиком в три колонки с помощью комбинации параметров loc='upper center' и bboxtoanchor=(0.5, -0.15). Это позволило не только сохранить видимость всех данных, но и создать более структурированную легенду, где образцы были сгруппированы по типам. Рецензенты отметили высокое качество визуализации, а один из них даже запросил код для создания подобного форматирования.

При размещении легенды вне графика полезно использовать дополнительные параметры:

ncol — определяет количество колонок в легенде (особенно полезно при размещении под/над графиком)

— определяет количество колонок в легенде (особенно полезно при размещении под/над графиком) frameon — контролирует отображение рамки вокруг легенды

— контролирует отображение рамки вокруг легенды fontsize — задает размер шрифта

— задает размер шрифта title — добавляет заголовок к легенде

Например, для создания компактной многоколоночной легенды внизу:

Python Скопировать код ax.legend( loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), ncol=4, frameon=False, fontsize=9, title='Категории' )

Способ 3: Создание отдельных осей для легенды matplotlib

Создание отдельных осей для легенды — это продвинутый метод, который дает максимальную гибкость в размещении и форматировании легенды. Этот подход позволяет с высокой точностью контролировать положение и размер области легенды относительно всей фигуры. 🎨

Ключевой инструмент в этом методе — функция fig.add_axes() , которая создает новый набор осей с заданными координатами и размерами:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Подготовка данных categories = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] values1 = [5, 7, 3, 4, 6] values2 = [2, 4, 8, 5, 3] # Создание основной фигуры и осей fig = plt.figure(figsize=(8, 5)) main_ax = fig.add_axes([0\.1, 0.1, 0.7, 0.8]) # [left, bottom, width, height] # Построение графиков bars1 = main_ax.bar(categories, values1, width=0.4, align='edge', label='2022') bars2 = main_ax.bar(categories, values2, width=-0.4, align='edge', label='2023') main_ax.set_ylabel('Значения') main_ax.set_title('Сравнительная диаграмма') # Создание отдельных осей для легенды legend_ax = fig.add_axes([0\.85, 0.5, 0.1, 0.2]) # Позиция для легенды legend_ax.axis('off') # Отключаем оси для легенды # Добавляем легенду на отдельные оси handles, labels = main_ax.get_legend_handles_labels() legend = legend_ax.legend(handles, labels, title='Годы', loc='center') plt.show()

В примере выше:

Основные оси занимают 70% ширины и 80% высоты фигуры, начиная с позиции [0.1, 0.1].

Для легенды создаются отдельные оси размером 10% от ширины и 20% от высоты фигуры в позиции [0.85, 0.5].

Вызов axis('off') скрывает рамку и координатные оси у области легенды.

Особое преимущество этого метода проявляется при работе с фигурами, содержащими несколько субграфиков. Вы можете создать одну общую легенду для всех субграфиков, разместив её в оптимальном положении:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Подготовка данных x = np.linspace(0, 10, 100) y1 = np.sin(x) y2 = np.cos(x) y3 = np.sin(x) * np.cos(x) # Создание фигуры с субграфиками fig = plt.figure(figsize=(10, 6)) # Добавление трёх субграфиков ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1) ax1.plot(x, y1, 'r-', label='sin(x)') ax1.set_title('Синус') ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2) ax2.plot(x, y2, 'g-', label='cos(x)') ax2.set_title('Косинус') ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3) ax3.plot(x, y3, 'b-', label='sin(x)cos(x)') ax3.set_title('Произведение') # Создание отдельных осей для общей легенды legend_ax = fig.add_subplot(2, 2, 4) legend_ax.axis('off') # Собираем все обработчики и метки из всех субграфиков handles = [] labels = [] for ax in [ax1, ax2, ax3]: h, l = ax.get_legend_handles_labels() handles.extend(h) labels.extend(l) # Создаем легенду на отдельных осях legend_ax.legend(handles, labels, loc='center', title='Функции') # Настраиваем разметку plt.tight_layout() plt.show()

Данный метод особенно полезен в следующих случаях:

Сценарий Преимущество метода отдельных осей Рекомендуемая настройка Публикация в научном журнале Абсолютный контроль над размещением и форматированием Точное указание размеров в дюймах/процентах Комплексная фигура с несколькими субграфиками Единая легенда для всех графиков Размещение в отдельной ячейке сетки Интерактивный дашборд Возможность создания кликабельной легенды Добавление обработчиков событий Графики с неравномерной структурой Точное позиционирование без привязки к графикам Расчет координат в относительных единицах Легенда со сложным форматированием Возможность добавления дополнительных элементов Комбинирование с аннотациями и изображениями

Способ 4: Размещение легенды через figure.legend()

Метод figure.legend() — это элегантное решение для создания единой легенды на уровне всей фигуры, а не отдельных осей. Этот подход особенно полезен при работе с несколькими субграфиками, когда требуется общая легенда для всех элементов. 🌟

В отличие от ax.legend() , который привязывает легенду к конкретным осям, fig.legend() размещает легенду относительно всей фигуры, что даёт больше свободы в выборе позиции:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Создание фигуры fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4)) # Данные для графиков x = np.linspace(0, 10, 100) # Построение графиков на первых осях line1, = ax1.plot(x, np.sin(x), label='sin(x)') line2, = ax1.plot(x, np.cos(x), label='cos(x)') ax1.set_title('Тригонометрические функции') # Построение графиков на вторых осях line3, = ax2.plot(x, x**2, label='x²', color='green') line4, = ax2.plot(x, x**3/100, label='x³/100', color='purple') ax2.set_title('Степенные функции') # Создание общей легенды на уровне фигуры fig.legend( handles=[line1, line2, line3, line4], labels=['sin(x)', 'cos(x)', 'x²', 'x³/100'], loc='lower center', ncol=4, bbox_to_anchor=(0.5, 0.0) ) # Настройка отступов plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(bottom=0.2) # Оставляем место для легенды снизу plt.show()

Основные преимущества метода figure.legend() :

Создание единой легенды для нескольких субграфиков

Возможность объединения элементов из разных осей в одной легенде

Легкое размещение легенды в любой части фигуры

Улучшенная читаемость при работе с несколькими графиками

Параметры для тонкой настройки размещения легенды аналогичны тем, что используются с ax.legend() :

loc — определяет положение относительно точки привязки

— определяет положение относительно точки привязки bbox_to_anchor — указывает координаты привязки

— указывает координаты привязки ncol — задает количество колонок

— задает количество колонок frameon — управляет видимостью рамки

— управляет видимостью рамки title — добавляет заголовок

Для более сложных сценариев можно создавать комбинированные легенды, собирая элементы из разных графиков и даже разных типов визуализаций:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Создаем фигуру с разными типами графиков fig = plt.figure(figsize=(12, 8)) # Добавляем разные типы графиков ax1 = fig.add_subplot(2, 2, 1) # Линейный график x = np.linspace(0, 10, 50) line, = ax1.plot(x, np.sin(x), 'b-', label='Линия') ax1.set_title('Линейный график') ax2 = fig.add_subplot(2, 2, 2) # Столбчатая диаграмма categories = ['A', 'B', 'C', 'D'] values = [3, 7, 2, 5] bars = ax2.bar(categories, values, color='green', label='Столбцы') ax2.set_title('Столбчатая диаграмма') ax3 = fig.add_subplot(2, 2, 3) # Scatter plot scatter = ax3.scatter( np.random.rand(20), np.random.rand(20), c=np.random.rand(20), s=100*np.random.rand(20), label='Точки' ) ax3.set_title('Диаграмма рассеяния') ax4 = fig.add_subplot(2, 2, 4) # Круговая диаграмма sizes = [15, 30, 45, 10] explode = (0, 0.1, 0, 0) pie = ax4.pie( sizes, explode=explode, labels=categories, autopct='%1.1f%%', shadow=True, startangle=90, wedgeprops={'label': 'Сегменты'} )[0] ax4.set_title('Круговая диаграмма') # Создаем общую легенду с элементами из разных графиков fig.legend( handles=[line, bars[0], scatter, pie[0]], labels=['Линии', 'Столбцы', 'Точки', 'Сегменты'], loc='center', bbox_to_anchor=(0.5, 0.05), ncol=4 ) # Настраиваем макет plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(bottom=0.15) plt.show()