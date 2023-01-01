Как настроить привлекательные превью ссылок в WhatsApp: гайд

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса и маркетологи, занимающиеся продвижением товаров и услуг.

Специалисты по цифровому маркетингу и SMM.

Разработчики и веб-мастера, работающие с сайтами и CMS. Если вы когда-нибудь делились ссылкой в WhatsApp и вместо красивого превью с вашим логотипом или продуктом получали пустой серый прямоугольник — вы не одиноки. 📱 Разница между профессиональным предпросмотром с изображением и голой ссылкой колоссальна, особенно для бизнеса. Это всё равно что разница между витриной премиум-магазина и входом в подвальную распродажу. В этой статье я раскрою технические секреты и дам пошаговый гайд по настройке привлекательных превью ваших ссылок в WhatsApp — так, чтобы каждое сообщение работало на конверсию.

Почему предпросмотр ссылок в WhatsApp важен для бизнеса

Представьте: ваш потенциальный клиент получает сообщение с ссылкой на ваш сайт. Что он видит? Привлекательное изображение с логотипом компании и заголовком статьи или просто унылую серую строчку URL? Разница в кликабельности может составлять до 70% — и это не преувеличение. ✨

Когда дело касается маркетинга в мессенджерах, визуальное впечатление становится решающим фактором конверсии. По данным исследований, сообщения с графическими превью получают в 4 раза больше взаимодействий, чем "голые" ссылки.

Анна Петрова, директор по цифровому маркетингу Один из наших клиентов, интернет-магазин домашнего текстиля, долго не мог понять, почему конверсия из WhatsApp-рассылок такая низкая. Их ссылки отображались без превью — просто голубой текст. После настройки Open Graph-тегов и добавления качественных изображений для предпросмотра CTR вырос с 2.3% до 8.7% за первую же неделю. Интересно, что больше всего выросли переходы от тех клиентов, которые раньше никогда не реагировали на их рассылки. Правильное превью сработало даже для "холодной" аудитории.

Преимущества корректного предпросмотра ссылок в WhatsApp:

Доверие и узнаваемость. Правильно настроенный превью с вашим логотипом мгновенно укрепляет узнаваемость бренда.

Правильно настроенный превью с вашим логотипом мгновенно укрепляет узнаваемость бренда. Информативность. Пользователь сразу видит название страницы и краткое описание — ему не нужно гадать, что скрывается за ссылкой.

Пользователь сразу видит название страницы и краткое описание — ему не нужно гадать, что скрывается за ссылкой. Повышение конверсии. Красивые изображения в превью стимулируют желание кликнуть и узнать больше.

Красивые изображения в превью стимулируют желание кликнуть и узнать больше. Профессиональный имидж. Техническая грамотность в таких деталях говорит о профессионализме компании.

Элемент предпросмотра Влияние на кликабельность Рекомендации Изображение +120-150% Яркое, контрастное, с минимумом деталей Заголовок +30-45% До 60 символов, ключевые слова в начале Описание +15-25% До 90 символов, призыв к действию URL-домен +5-10% Короткий, запоминающийся

WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире с активной аудиторией более 2 миллиардов пользователей. Когда ваши клиенты делятся ссылками на ваш продукт в личных беседах или групповых чатах, правильно настроенный предпросмотр становится бесплатной мини-рекламой. 🚀

Основы работы с мета-тегами Open Graph для WhatsApp

Open Graph (OG) — это протокол, разработанный для того, чтобы любая веб-страница могла стать "богатым объектом" в социальной экосистеме. Проще говоря, это набор мета-тегов, которые сообщают WhatsApp и другим платформам, какое изображение, заголовок и описание показывать при предпросмотре вашей ссылки.

Важно понимать: WhatsApp использует ту же систему Open Graph, что и большинство социальных платформ. Это значит, что правильно настроенные мета-теги будут работать не только в WhatsApp, но и практически везде, где предусмотрен предпросмотр ссылок. 🌐

Базовый набор Open Graph тегов включает:

og:title — заголовок страницы, который будет отображаться в превью

— заголовок страницы, который будет отображаться в превью og:description — краткое описание содержимого страницы

— краткое описание содержимого страницы og:image — URL изображения для предпросмотра

— URL изображения для предпросмотра og:url — канонический URL вашей страницы

Вот как это выглядит в HTML-коде вашей страницы:

HTML Скопировать код <meta property="og:title" content="Название вашей страницы" /> <meta property="og:description" content="Краткое и привлекательное описание" /> <meta property="og:image" content="https://ваш-сайт.ru/путь-к-изображению.jpg" /> <meta property="og:url" content="https://ваш-сайт.ru/страница" />

Существуют также дополнительные теги, которые могут улучшить отображение вашего контента:

og:image:width и og:image:height — указание размеров изображения

и — указание размеров изображения og:type — тип контента (article, website, product и т.д.)

— тип контента (article, website, product и т.д.) og:site_name — название вашего сайта или бренда

Максим Соколов, веб-разработчик Год назад я работал с онлайн-школой йоги, которая активно использовала WhatsApp для общения с учениками. Когда инструкторы делились ссылками на новые уроки, превью не отображались вообще. Оказалось, что в их WordPress-теме Open Graph теги были внедрены, но с ошибками в путях к изображениям. Изображения загружались через CDN, а в og:image указывался локальный путь. После исправления ошибки и добавления абсолютных URL для всех og:image тегов, не только выросли переходы по ссылкам (на 43%), но и существенно увеличилось количество репостов этих ссылок от учеников друзьям — люди стали охотнее делиться красивыми превью уроков в своих чатах. Школа получила приток новых учеников без дополнительных вложений в рекламу.

Специалисты рекомендуют следующие оптимальные значения для Open Graph тегов в WhatsApp:

Тег Оптимальное значение Ограничения WhatsApp og:title 35-60 символов Обрезается после ~60 символов og:description 80-120 символов Отображает до ~90 символов og:image (размер файла) До 5MB Игнорирует большие файлы og:image:width 1200px (минимум 600px) Масштабирует изображения og:url Полный URL с https Предпочитает защищенные соединения

Распространенные ошибки при настройке Open Graph для WhatsApp:

Использование относительных путей вместо полных URL для изображений

Отсутствие протокола https в ссылках на изображения

Слишком большие или слишком маленькие изображения

Дублирование тегов og:image с разными значениями (WhatsApp выберет первый)

Использование изображений в форматах, которые не поддерживаются (WebP, SVG)

Помните, что WhatsApp кэширует информацию о ссылках, поэтому после внесения изменений в Open Graph теги может потребоваться время, чтобы обновления отобразились. 🕒

Оптимальные параметры изображений для превью в WhatsApp

Изображение — самый заметный элемент предпросмотра в WhatsApp. Неправильный размер, формат или качество картинки могут свести на нет все ваши усилия по настройке Open Graph. Давайте разберемся, какие изображения работают лучше всего. 📊

Идеальное изображение для превью в WhatsApp должно соответствовать следующим параметрам:

Размер: 1200x630 пикселей (соотношение сторон примерно 1.91:1)

1200x630 пикселей (соотношение сторон примерно 1.91:1) Минимальный размер: 600x315 пикселей (меньшие изображения могут не отображаться)

600x315 пикселей (меньшие изображения могут не отображаться) Формат: JPEG или PNG (WebP и SVG могут не отображаться корректно)

JPEG или PNG (WebP и SVG могут не отображаться корректно) Вес файла: до 5MB (оптимально — до 300KB)

до 5MB (оптимально — до 300KB) Цветовая модель: RGB (не CMYK)

Учтите, что в мобильной версии WhatsApp изображения часто кадрируются, особенно по высоте. Поэтому размещайте ключевые элементы (лого, текст) ближе к центру изображения. 🎯

Вот несколько практических советов по оптимизации изображений для превью:

Избегайте мелкого текста — он будет нечитаемым при масштабировании

Используйте контрастные цвета — предпросмотр должен выделяться в чате

Делайте изображения информативными — они должны передавать суть контента

Добавляйте логотип компании для узнаваемости, но не делайте его доминирующим

Оптимизируйте файлы изображений для быстрой загрузки (сжатие без потери качества)

Если ваша страница не содержит подходящих изображений, WhatsApp может выбрать случайную картинку с вашего сайта или не показать изображение вообще. Чтобы этого избежать, всегда явно указывайте og:image.

Для страниц с несколькими изображениями стоит знать: WhatsApp обычно выбирает первый тег og:image, который находит в коде. Поэтому размещайте наиболее важное изображение первым в списке мета-тегов.

Важно помнить о мобильном просмотре — большинство пользователей WhatsApp используют приложение на смартфонах. На маленьких экранах детализированные изображения теряют смысл, поэтому стремитесь к простоте и наглядности. 📱

Настройка предпросмотра ссылок через CMS и конструкторы

Не все владельцы сайтов имеют прямой доступ к HTML-коду или навыки для редактирования мета-тегов вручную. К счастью, большинство современных CMS и конструкторов сайтов предлагают удобные инструменты для настройки Open Graph без погружения в код. 🛠️

Рассмотрим способы настройки предпросмотра для популярных платформ:

WordPress

WordPress — самая популярная CMS в мире, и у неё есть несколько способов настройки Open Graph:

Через плагин Yoast SEO: Перейдите к редактированию страницы → Откройте "Социальные настройки" → Загрузите изображение для соцсетей и заполните заголовок/описание

Перейдите к редактированию страницы → Откройте "Социальные настройки" → Загрузите изображение для соцсетей и заполните заголовок/описание Через плагин All in One SEO: Редактирование страницы → Вкладка "Социальные сети" → Настройте изображения и тексты для Open Graph

Редактирование страницы → Вкладка "Социальные сети" → Настройте изображения и тексты для Open Graph Через плагин Rank Math: Редактирование страницы → Блок "Социальные сети" → Заполните необходимые поля

В большинстве SEO-плагинов можно настроить как глобальные изображения для всего сайта (на случай, если для конкретной страницы изображение не задано), так и уникальные превью для каждой страницы.

Другие популярные CMS

Joomla: Используйте расширения вроде "Simple Open Graph" или "Social Meta Tags"

Используйте расширения вроде "Simple Open Graph" или "Social Meta Tags" Drupal: Модули "Metatag" или "Open Graph Metatag" предоставляют полный контроль над OG-тегами

Модули "Metatag" или "Open Graph Metatag" предоставляют полный контроль над OG-тегами Bitrix: Воспользуйтесь модулем "SEO" или настройте шаблоны через раздел администрирования

Воспользуйтесь модулем "SEO" или настройте шаблоны через раздел администрирования OpenCart: Большинство современных тем уже включают поддержку Open Graph, или используйте дополнения вроде "SEO Module Pro"

Конструкторы сайтов

Популярные конструкторы также предлагают настройки для социальных сетей и мессенджеров:

Tilda: Откройте настройки страницы → "SEO и метатеги" → "Социальные сети" → Загрузите изображение и заполните данные

Откройте настройки страницы → "SEO и метатеги" → "Социальные сети" → Загрузите изображение и заполните данные Wix: Панель управления → "SEO (Google)" → "Социальные сети" → Настройте карточку для соцсетей

Панель управления → "SEO (Google)" → "Социальные сети" → Настройте карточку для соцсетей Squarespace: Настройки → "SEO" → "Социальный обмен" → Укажите изображение и описание

Для интернет-магазинов особенно важно настроить корректный предпросмотр товаров, так как пользователи часто делятся ссылками на понравившиеся продукты в чатах WhatsApp. Многие eCommerce-платформы имеют встроенные инструменты:

Shopify: Автоматически создает Open Graph теги на основе информации о товаре, но вы можете настроить это через редактор темы

Автоматически создает Open Graph теги на основе информации о товаре, но вы можете настроить это через редактор темы WooCommerce: Полагается на SEO-плагины WordPress, упомянутые выше

Полагается на SEO-плагины WordPress, упомянутые выше PrestaShop: Используйте модули вроде "Social Meta Tags" для тонкой настройки

Независимо от выбранной платформы, помните о нескольких ключевых моментах:

Настраивайте Open Graph отдельно для главной страницы и для типовых внутренних страниц Для динамического контента (блоги, каталоги товаров) настройте автоматическое формирование OG-тегов Убедитесь, что ваша тема или шаблон корректно выводят мета-теги в <head> страницы Проверьте, что изображения доступны по прямым ссылкам (не закрыты авторизацией)

Проверка и тестирование корректности отображения превью

Настроить Open Graph теги — только половина дела. Критически важно убедиться, что всё работает правильно, особенно учитывая, что WhatsApp может кэшировать информацию о ссылках. Давайте разберем, как проверить и протестировать предпросмотр ваших ссылок. 🔍

Существует несколько инструментов и методов для проверки Open Graph разметки:

Отладчик обмена для соцсетей: Facebook Sharing Debugger — хотя это инструмент от другой платформы, он помогает проверить общую корректность Open Graph тегов

Facebook Sharing Debugger — хотя это инструмент от другой платформы, он помогает проверить общую корректность Open Graph тегов Проверка схемы разметки: OpenGraph.xyz — простой онлайн-инструмент, который показывает, как будет выглядеть ваша ссылка в разных платформах

OpenGraph.xyz — простой онлайн-инструмент, который показывает, как будет выглядеть ваша ссылка в разных платформах Расширения для браузера: "Open Graph Checker" для Chrome помогает быстро проверять OG-теги на любой странице

Самое надежное тестирование — отправка реальной ссылки в WhatsApp. Однако учтите особенности кэширования:

WhatsApp может кэшировать данные о ссылках на серверной стороне После внесения изменений в OG-теги, кэш может не обновляться немедленно Иногда может потребоваться до 24 часов для обновления предпросмотра

Вот пошаговая процедура для проверки предпросмотра в WhatsApp:

Откройте WhatsApp Web или приложение Создайте личный чат (например, "Заметки для себя") или используйте существующий чат Вставьте ссылку на вашу страницу и отправьте сообщение Оцените, как выглядит предпросмотр: изображение, заголовок и описание

Для принудительного обновления кэша в WhatsApp можно использовать следующие приемы:

Добавьте к URL несуществующий параметр (например, ?refresh=123 )

) Используйте отладчики социальных сетей для сброса кэша

В критических случаях — используйте сервисы сокращения ссылок для создания новой ссылки

Распространенные проблемы и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Изображение не отображается Неправильный URL или формат изображения Проверьте абсолютный URL, формат (JPEG/PNG) и размер Отображается не то изображение Несколько og:image тегов или кэширование Убедитесь, что нужный og:image стоит первым Обрезается заголовок Слишком длинный og:title Сократите до 60 символов После изменений превью не обновляется Кэширование в WhatsApp Используйте новый URL с параметрами Низкое качество изображения Недостаточное разрешение Используйте изображение минимум 600x315px

Чек-лист для финальной проверки:

Изображение отображается полностью и имеет высокое качество

Заголовок читаемый и содержит ключевую информацию

Описание информативно и мотивирует кликнуть

URL в предпросмотре корректный и читаемый

Предпросмотр одинаково хорошо выглядит в мобильной и веб-версиях WhatsApp

Не забывайте о мобильном тестировании! Большинство пользователей WhatsApp используют мобильное приложение, поэтому протестируйте ваши ссылки на разных устройствах с различными размерами экрана. 📱

Регулярно проверяйте ваши наиболее важные страницы, особенно после обновления контента или дизайна сайта. Это гарантирует, что ваши ссылки всегда будут выглядеть профессионально в чатах WhatsApp. 🔄