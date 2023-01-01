Выбор Java-сервера приложений: Tomcat, JBoss или Glassfish

Для кого эта статья:

Разработчики и архитекторы программного обеспечения, особенно в области Java

Специалисты DevOps и системные администраторы, занимающиеся развертыванием и поддержкой приложений

Студенты и начинающие разработчики, желающие узнать о различных серверах приложений и их характеристиках Выбор правильного сервера приложений — один из критических моментов в архитектуре Java-проектов, способный кардинально повлиять на производительность, стабильность и масштабируемость системы. Tomcat, JBoss и Glassfish представляют собой три фундаментально разных подхода к развертыванию Java-приложений: от легковесного контейнера сервлетов до полнофункционального корпоративного решения. Неверный выбор может обернуться избыточными затратами ресурсов, усложнением инфраструктуры или техническим долгом, когда возможности приложения упираются в ограничения сервера. 🚀

Tomcat, JBoss и Glassfish: основные характеристики и различия

Apache Tomcat, Red Hat JBoss (WildFly) и Oracle GlassFish представляют три разных философии в мире Java-серверов, каждая со своими преимуществами и компромиссами. Понимание их ключевых отличий — первый шаг к обоснованному выбору технологической платформы. 💡

Apache Tomcat — это легковесный контейнер сервлетов, который фокусируется на высокой производительности и минимальных накладных расходах. В отличие от своих "тяжеловесных" конкурентов, Tomcat не реализует полную спецификацию Java EE, ограничиваясь JSP, сервлетами и WebSocket. Это делает его идеальным для микросервисных архитектур и простых веб-приложений, где критична скорость работы и низкое потребление ресурсов.

JBoss (WildFly) представляет собой полнофункциональный сервер приложений с поддержкой полной спецификации Jakarta EE. Он обеспечивает модульную архитектуру, которая позволяет загружать только необходимые компоненты, что делает его более гибким по сравнению с традиционными монолитными серверами. JBoss традиционно считается промышленным стандартом для корпоративных решений, где требуется надежность, масштабируемость и поддержка сложных бизнес-процессов.

GlassFish, разработанный Oracle, является эталонной реализацией Jakarta EE. Его главное преимущество — полное соответствие спецификациям и интеграция с другими продуктами Oracle. GlassFish предлагает богатые возможности для мониторинга и администрирования через административную консоль, что упрощает диагностику и настройку в сложных средах.

Характеристика Apache Tomcat JBoss (WildFly) Oracle GlassFish Спецификация Servlet/JSP/WebSocket Полная Jakarta EE Эталонная реализация Jakarta EE Размер дистрибутива ~11 МБ ~170 МБ ~140 МБ Потребление памяти (базовое) ~50-100 МБ ~300-500 МБ ~250-400 МБ Кластеризация Базовая (с дополнениями) Встроенная Встроенная Управление через GUI Минимальное Расширенное Полнофункциональное Коммерческая поддержка Сообщество Red Hat Oracle

Существенные различия между серверами проявляются и в поддержке различных технологий. JBoss и GlassFish предлагают встроенную поддержку JMS, EJB, JPA и других корпоративных технологий, в то время как для использования этих возможностей в Tomcat потребуется интеграция с дополнительными библиотеками или фреймворками.

отличается простотой настройки и обслуживания, что делает его популярным выбором для стартапов и компаний с ограниченными ресурсами на администрирование. JBoss предлагает лучший баланс между функциональностью и производительностью благодаря модульной архитектуре, позволяя настраивать сервер под конкретные потребности.

предлагает лучший баланс между функциональностью и производительностью благодаря модульной архитектуре, позволяя настраивать сервер под конкретные потребности. GlassFish является идеальной платформой для разработки приложений, которые должны строго соответствовать спецификациям Jakarta EE, обеспечивая максимальную переносимость кода между различными серверами.

Александр Петров, DevOps-инженер Однажды наша команда столкнулась с задачей миграции крупного корпоративного приложения с устаревшего WebLogic сервера. Руководство поставило жесткие сроки и требовало минимальных изменений в кодовой базе. Мы организовали тестирование на трех платформах: Tomcat с дополнительными библиотеками, JBoss и GlassFish. Tomcat изначально казался привлекательным из-за меньшего потребления ресурсов, но интеграция с EJB и JMS потребовала существенных изменений в приложении. JBoss продемонстрировал наилучший баланс: мы смогли мигрировать с минимальными изменениями в коде и получили 15% прирост производительности по сравнению с исходной конфигурацией. Любопытно, что GlassFish показал наилучшую совместимость, но пришлось отказаться от него из-за проблем с производительностью при пиковых нагрузках. Этот опыт научил меня, что выбор сервера — это всегда компромисс между совместимостью, производительностью и стоимостью поддержки.

Архитектурные особенности Java-серверов и их влияние

Архитектура сервера приложений определяет не только его функциональные возможности, но и фундаментальные характеристики: производительность, масштабируемость, отказоустойчивость и удобство администрирования. Глубокое понимание архитектурных различий между Tomcat, JBoss и GlassFish позволяет предвидеть поведение приложений в различных сценариях использования. 🏗️

Tomcat построен по принципу минимализма, представляя собой легковесный контейнер сервлетов. Его архитектура оптимизирована для обработки HTTP-запросов с минимальными накладными расходами. Ключевые компоненты включают:

Catalina — контейнер сервлетов, ядро Tomcat

— контейнер сервлетов, ядро Tomcat Coyote — HTTP-коннектор, обеспечивающий обработку HTTP/HTTPS запросов

— HTTP-коннектор, обеспечивающий обработку HTTP/HTTPS запросов Jasper — движок JSP, транслирующий JSP-страницы в Java-код

— движок JSP, транслирующий JSP-страницы в Java-код Cluster — опциональный компонент для кластеризации

Эта модульная структура делает Tomcat чрезвычайно гибким и позволяет включать только необходимые компоненты, что значительно снижает потребление ресурсов. Однако она же ограничивает встроенную функциональность — для реализации полноценных корпоративных возможностей требуются дополнительные компоненты.

JBoss (WildFly) использует принципиально иной подход, основанный на микроядерной архитектуре и модульной системе JBoss Modules. Каждая функция сервера реализована как отдельная служба (service), которая может быть динамически активирована или деактивирована. Система поддерживает "горячее" развертывание и автоматическое обнаружение изменений в приложениях.

Ключевые архитектурные особенности JBoss:

Микроядерная архитектура с разделением ответственности между модулями

Поддержка динамического развертывания и изоляции классов

Встроенная поддержка кластеризации и балансировки нагрузки

Unified Configuration Framework для централизованного управления конфигурацией

Интеграция с JBoss Operations Network для мониторинга и управления

GlassFish организован вокруг модульного ядра OSGi, что обеспечивает гибкость и расширяемость. Архитектура GlassFish включает четыре основных уровня:

Модульное ядро — основано на OSGi, обеспечивает динамическую загрузку и выгрузку модулей

— основано на OSGi, обеспечивает динамическую загрузку и выгрузку модулей Сервисный уровень — реализует основные службы, такие как управление транзакциями, безопасность, именование

— реализует основные службы, такие как управление транзакциями, безопасность, именование Контейнеры и компоненты — реализуют поддержку спецификаций Jakarta EE

— реализуют поддержку спецификаций Jakarta EE Внешние интерфейсы — включают веб-консоль администрирования и API для автоматизации

Архитектурные аспекты Tomcat JBoss GlassFish Архитектурный стиль Компонентный Микроядерный OSGi-модульный Горячее развертывание Базовая поддержка Полная поддержка Полная поддержка Изоляция приложений Ограниченная Расширенная Полная Управление ресурсами Базовое Расширенное Расширенное Контейнерная виртуализация Отличная Хорошая Средняя

Эти архитектурные различия имеют прямое влияние на практическое использование серверов:

1. Время запуска. Благодаря своей минималистичной архитектуре, Tomcat стартует значительно быстрее — обычно в пределах нескольких секунд, тогда как полный запуск JBoss или GlassFish может занимать минуты. Это делает Tomcat предпочтительным выбором для контейнерных сред и микросервисных архитектур, где важна быстрая масштабируемость.

2. Управление памятью. JBoss и GlassFish обладают более сложными механизмами управления памятью, включая пулы соединений и кэши, что повышает производительность корпоративных приложений, но требует тщательной настройки. Tomcat предоставляет базовые механизмы, которые проще настраивать, но менее оптимальны для сложных сценариев.

3. Обновление в рабочем режиме. Модульная архитектура JBoss и GlassFish позволяет обновлять отдельные компоненты без перезапуска всего сервера, что критично для систем с требованием высокой доступности. Tomcat имеет более ограниченные возможности в этом отношении.

4. Диагностика и мониторинг. GlassFish предлагает наиболее развитые инструменты для мониторинга и диагностики через встроенную консоль администрирования. JBoss также обеспечивает обширные возможности, особенно при использовании с JBoss Operations Network. Tomcat требует интеграции с внешними инструментами для полноценного мониторинга.

Производительность Tomcat, JBoss и Glassfish под нагрузкой

Производительность — критический фактор при выборе сервера приложений, напрямую влияющий на пользовательский опыт, масштабируемость и эксплуатационные расходы. Различия в архитектуре и реализации спецификаций Java EE приводят к существенной разнице в поведении Tomcat, JBoss и GlassFish под различными типами нагрузки. 🔥

При оценке производительности серверов приложений необходимо учитывать несколько ключевых метрик:

Пропускная способность — количество запросов, обрабатываемых в единицу времени

— количество запросов, обрабатываемых в единицу времени Время отклика — время от получения запроса до отправки ответа

— время от получения запроса до отправки ответа Потребление ресурсов — использование CPU, памяти и дискового ввода-вывода

— использование CPU, памяти и дискового ввода-вывода Масштабируемость — способность поддерживать производительность при увеличении нагрузки

— способность поддерживать производительность при увеличении нагрузки Стабильность — устойчивость работы при длительных нагрузках и стрессовых сценариях

Apache Tomcat традиционно демонстрирует наивысшую производительность для простых веб-приложений и REST-сервисов. Благодаря минимальным накладным расходам и оптимизированному механизму обработки HTTP-запросов, Tomcat способен обрабатывать до 10 000 запросов в секунду на стандартном аппаратном обеспечении. При этом он потребляет значительно меньше памяти по сравнению с полноценными серверами приложений.

JBoss (WildFly) демонстрирует впечатляющую производительность для полнофункционального сервера приложений. Благодаря модульной архитектуре и оптимизированному подсистемному управлению, современные версии JBoss способны обрабатывать до 70-80% запросов от уровня Tomcat при аналогичных сценариях. Однако JBoss значительно превосходит Tomcat в сложных корпоративных сценариях с активным использованием транзакций, JMS и EJB.

GlassFish обычно демонстрирует несколько более низкую производительность по сравнению с JBoss при аналогичных нагрузках, особенно при интенсивном использовании памяти. Однако различия становятся менее заметными в сценариях с интенсивным использованием базы данных, где производительность в большей степени определяется эффективностью пулов соединений и управлением транзакциями.

Марина Соколова, Performance-инженер При проведении нагрузочного тестирования для крупного интернет-магазина мы сравнивали все три сервера на идентичном оборудовании и с одинаковым приложением. Наш стек включал Spring Boot, Hibernate и PostgreSQL. Профиль нагрузки имитировал типичный рабочий день с пиками активности. Интересно, что Tomcat лидировал при обработке статичного контента и простых API-запросов, обеспечивая время отклика на 30-40% ниже конкурентов. Однако при тяжелых транзакционных операциях (оформление заказа, многоэтапные бизнес-процессы) JBoss неожиданно показал на 25% лучшую производительность благодаря оптимизированной работе с пулами соединений и кэшированием. Самое удивительное произошло при тестировании отказоустойчивости — мы симулировали падения узлов в кластере. GlassFish, который был третьим по общей производительности, продемонстрировал наилучшее восстановление после сбоев с минимальной потерей данных. Этот опыт показал, что "быстрейший" сервер не всегда оптимальный — все зависит от ваших приоритетов.

Особенно важно понимать поведение серверов под различными типами нагрузки:

Статический контент: Tomcat значительно превосходит своих конкурентов в обработке статического контента. Для веб-приложений с большим объемом статических ресурсов целесообразно рассмотреть выделенный Tomcat в сочетании с прокси-сервером (например, Nginx) для обеспечения максимальной производительности.

Высоконагруженные API: Для REST-сервисов и API-интенсивных приложений Tomcat также обеспечивает наилучшую производительность, особенно при использовании современных фреймворков, таких как Spring Boot, которые не требуют полной спецификации Jakarta EE.

Транзакционные системы: JBoss демонстрирует превосходную производительность в приложениях с интенсивным использованием транзакций благодаря оптимизированному управлению ресурсами и эффективной реализации JTA.

Многопользовательские системы: GlassFish и JBoss обеспечивают лучшую производительность для приложений с большим количеством одновременных пользователей благодаря встроенным механизмам кэширования сессий и балансировки нагрузки.

Рассмотрим сравнительную производительность серверов при различном количестве одновременных пользователей:

Сервер / Пользователи 100 500 1000 5000 Tomcat 95 мс 120 мс 180 мс 350 мс JBoss 110 мс 140 мс 190 мс 280 мс GlassFish 120 мс 155 мс 210 мс 320 мс

Эти данные демонстрируют интересную закономерность: при небольших нагрузках Tomcat превосходит конкурентов, однако при увеличении количества одновременных пользователей JBoss демонстрирует лучшую масштабируемость благодаря более эффективному управлению ресурсами.

Оптимизация производительности для каждого сервера требует специфического подхода:

Tomcat: Оптимизация пула потоков, настройка garbage collector, применение NIO-коннекторов

Оптимизация пула потоков, настройка garbage collector, применение NIO-коннекторов JBoss: Настройка подсистем для конкретных сценариев, оптимизация пулов соединений, тюнинг размеров кэшей

Настройка подсистем для конкретных сценариев, оптимизация пулов соединений, тюнинг размеров кэшей GlassFish: Оптимизация настроек JVM, настройка пулов потоков и таймаутов, оптимизация сборки мусора

При выборе сервера приложений необходимо проводить тестирование производительности с использованием реалистичных профилей нагрузки, моделирующих ожидаемые сценарии использования. Только это позволит получить объективную оценку производительности в конкретном контексте.

Сценарии использования: когда выбирать каждый из серверов

Каждый из рассматриваемых серверов приложений имеет свою нишу применения, где его архитектурные особенности и характеристики производительности создают оптимальные условия для конкретных типов приложений. Правильный выбор сервера может существенно снизить затраты на разработку, развертывание и поддержку, обеспечивая максимальную отдачу от инвестиций в инфраструктуру. 🎯

Apache Tomcat оптимален для:

Микросервисных архитектур — минимальные накладные расходы и быстрый старт делают Tomcat идеальным выбором для контейнеризации и оркестрации с использованием Docker и Kubernetes

— минимальные накладные расходы и быстрый старт делают Tomcat идеальным выбором для контейнеризации и оркестрации с использованием Docker и Kubernetes Легковесных веб-приложений — для систем с простой бизнес-логикой, не требующих полной Jakarta EE спецификации

— для систем с простой бизнес-логикой, не требующих полной Jakarta EE спецификации REST API и API Gateway — высокая пропускная способность и низкая задержка делают Tomcat оптимальным для API-интенсивных приложений

— высокая пропускная способность и низкая задержка делают Tomcat оптимальным для API-интенсивных приложений Ограниченных ресурсов — для сред с ограниченным объемом памяти или вычислительной мощности, таких как Edge Computing или IoT-шлюзы

— для сред с ограниченным объемом памяти или вычислительной мощности, таких как Edge Computing или IoT-шлюзы Spring Boot приложений — поскольку Spring Boot уже включает необходимые компоненты и не требует полной Jakarta EE реализации

JBoss (WildFly) является предпочтительным выбором для:

Корпоративных приложений — многослойных систем с комплексной бизнес-логикой и интеграцией с различными корпоративными сервисами

— многослойных систем с комплексной бизнес-логикой и интеграцией с различными корпоративными сервисами Систем с интенсивным использованием транзакций — благодаря оптимизированной реализации JTA и интеграции с системами очередей сообщений

— благодаря оптимизированной реализации JTA и интеграции с системами очередей сообщений Высоконагруженных приложений — требующих кластеризации и балансировки нагрузки для обеспечения высокой доступности

— требующих кластеризации и балансировки нагрузки для обеспечения высокой доступности Распределенных систем — с использованием EJB, JMS и других компонентов корпоративной архитектуры

— с использованием EJB, JMS и других компонентов корпоративной архитектуры Гибридных облачных развертываний — благодаря интеграции с Red Hat OpenShift и другими облачными платформами

GlassFish наиболее подходит для:

Разработки эталонных приложений — полное соответствие спецификациям Jakarta EE обеспечивает максимальную совместимость и переносимость

— полное соответствие спецификациям Jakarta EE обеспечивает максимальную совместимость и переносимость Учебных и исследовательских проектов — где важно изучение стандартов и спецификаций без проприетарных расширений

— где важно изучение стандартов и спецификаций без проприетарных расширений Интеграции с экосистемой Oracle — для проектов, использующих другие продукты Oracle, такие как Oracle Database или Oracle Fusion Middleware

— для проектов, использующих другие продукты Oracle, такие как Oracle Database или Oracle Fusion Middleware Систем с интенсивным администрированием — благодаря мощной административной консоли с расширенными возможностями мониторинга

— благодаря мощной административной консоли с расширенными возможностями мониторинга Систем с строгими требованиями к безопасности — GlassFish предлагает комплексную реализацию Java Security API и интеграцию с различными механизмами аутентификации

Для более наглядного сравнения рассмотрим конкретные бизнес-сценарии и оптимальный выбор сервера для каждого из них:

Бизнес-сценарий Рекомендуемый сервер Обоснование Интернет-магазин с высокими пиковыми нагрузками JBoss Кластеризация, управление сессиями, транзакционная целостность при оформлении заказов Микросервисная архитектура для стартапа Tomcat Низкое потребление ресурсов, быстрый старт, интеграция с контейнерами Корпоративная ERP-система JBoss Поддержка распределенных транзакций, EJB, интеграция с корпоративными сервисами REST API для мобильных приложений Tomcat Высокая пропускная способность, низкие задержки, оптимальное использование ресурсов Банковская система JBoss Высокая надежность, поддержка транзакций, интеграция с системами безопасности Образовательная платформа GlassFish Административная консоль, мониторинг, балансировка нагрузки

Важно отметить, что выбор сервера приложений должен учитывать не только текущие потребности проекта, но и перспективы его развития. Миграция между серверами может быть сложной и затратной, особенно если приложение активно использует специфичные для сервера функции.

При выборе также следует учитывать имеющуюся экспертизу команды разработки и эксплуатации. Сервер с богатыми возможностями, но с которым команда не знакома, может создать больше проблем, чем преимуществ.

Интеграция и масштабирование: возможности Java-платформ

Современные бизнес-приложения редко существуют в изоляции — они должны интегрироваться с множеством внешних систем, обеспечивать высокую доступность и масштабироваться в соответствии с изменяющейся нагрузкой. Возможности интеграции и масштабирования становятся решающими факторами при выборе сервера приложений для долгосрочных проектов. 🔄

Tomcat, JBoss и GlassFish предлагают различные подходы к интеграции с внешними системами и масштабированию, отражающие их архитектурную философию и целевое назначение.

Apache Tomcat обладает минималистичным подходом к интеграции, фокусируясь на основных функциях контейнера сервлетов. Для интеграции с внешними системами обычно используются дополнительные библиотеки и фреймворки:

Интеграция с базами данных через JDBC и пулы соединений (Apache DBCP, HikariCP)

через JDBC и пулы соединений (Apache DBCP, HikariCP) Веб-сервисы с использованием библиотек, таких как Apache CXF или Spring WS

с использованием библиотек, таких как Apache CXF или Spring WS Системы очередей сообщений через JMS-провайдеры, такие как ActiveMQ или RabbitMQ

через JMS-провайдеры, такие как ActiveMQ или RabbitMQ Кэширование с использованием Ehcache, Caffeine или Redis

Масштабирование Tomcat обычно осуществляется через горизонтальное расширение с использованием балансировщика нагрузки (Nginx, HAProxy) и сессионной репликации. Для более сложных сценариев кластеризации часто используется Apache modjk или modproxy.

JBoss (WildFly) предлагает комплексный подход к интеграции с широким спектром корпоративных систем и сервисов:

Встроенная поддержка JMS через Artemis messaging system

через Artemis messaging system Расширенные возможности для веб-сервисов с поддержкой JAX-WS и JAX-RS

с поддержкой JAX-WS и JAX-RS Интеграция с системами безопасности через JAAS, LDAP, Kerberos

через JAAS, LDAP, Kerberos Инфраструктура Infinispan для распределенного кэширования и репликации сессий

для распределенного кэширования и репликации сессий Connectors для интеграции с различными корпоративными системами

JBoss предлагает встроенные возможности кластеризации, которые обеспечивают отказоустойчивость и масштабируемость без необходимости в дополнительных компонентах. Система обнаружения узлов, балансировка нагрузки и репликация данных интегрированы в сервер приложений.

GlassFish также предоставляет богатый набор интеграционных возможностей:

Java EE Connector Architecture (JCA) для стандартизованной интеграции с корпоративными информационными системами

для стандартизованной интеграции с корпоративными информационными системами Open Message Queue для обмена сообщениями и интеграции с JMS-совместимыми системами

для обмена сообщениями и интеграции с JMS-совместимыми системами Metro — стек веб-сервисов для интеграции с SOAP и REST-сервисами

— стек веб-сервисов для интеграции с SOAP и REST-сервисами GlassFish ESB — для сложных сценариев интеграции корпоративного уровня

Масштабирование в GlassFish реализовано через встроенную систему кластеризации с централизованным управлением через административную консоль. GlassFish обеспечивает динамическое масштабирование и балансировку нагрузки с минимальным вмешательством администратора.

Для контейнеризации и облачных развертываний серверы приложений демонстрируют различные характеристики:

Tomcat является лидером по интеграции с Docker и Kubernetes благодаря минимальному размеру образов и быстрому времени запуска. Существуют официальные Docker-образы и Helm-чарты, упрощающие развертывание в контейнерных средах.

является лидером по интеграции с Docker и Kubernetes благодаря минимальному размеру образов и быстрому времени запуска. Существуют официальные Docker-образы и Helm-чарты, упрощающие развертывание в контейнерных средах. JBoss хорошо интегрируется с Red Hat OpenShift, предлагая расширенные возможности для автоматизации развертывания и управления жизненным циклом приложений в корпоративных средах.

хорошо интегрируется с Red Hat OpenShift, предлагая расширенные возможности для автоматизации развертывания и управления жизненным циклом приложений в корпоративных средах. GlassFish имеет поддержку контейнеризации, но требует более тщательной настройки для эффективной работы в облачных средах по сравнению с конкурентами.

При выборе сервера для современных архитектур важно учитывать интеграцию с инструментами мониторинга и управления:

Интеграция с системами мониторинга:

Tomcat предоставляет базовые метрики через JMX и может интегрироваться с Prometheus, Grafana, Nagios и другими системами мониторинга через дополнительные агенты.

предоставляет базовые метрики через JMX и может интегрироваться с Prometheus, Grafana, Nagios и другими системами мониторинга через дополнительные агенты. JBoss предлагает расширенный мониторинг через JBoss Operations Network и интеграцию с популярными APM-решениями, такими как Dynatrace, AppDynamics и New Relic.

предлагает расширенный мониторинг через JBoss Operations Network и интеграцию с популярными APM-решениями, такими как Dynatrace, AppDynamics и New Relic. GlassFish обеспечивает комплексный мониторинг через встроенную консоль администрирования и экспортирует метрики в формате, совместимом с различными системами мониторинга.

Автоматизация развертывания:

Все три сервера поддерживают автоматизацию через скрипты и инструменты управления конфигурацией, такие как Ansible, Chef и Puppet.

JBoss и GlassFish предлагают более богатые API для управления, что упрощает интеграцию с системами непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Tomcat, благодаря своей простоте, легче интегрируется с легковесными пайплайнами CI/CD и системами оркестрации контейнеров.

При проектировании масштабируемых систем особое внимание следует уделить управлению состоянием и сессиями:

Stateless-архитектуры с использованием внешних хранилищ данных (Redis, Memcached) обеспечивают наилучшую масштабируемость для всех трех серверов.

с использованием внешних хранилищ данных (Redis, Memcached) обеспечивают наилучшую масштабируемость для всех трех серверов. Для stateful-приложений JBoss и GlassFish предлагают более надежные механизмы репликации сессий и управления состоянием в кластере.

JBoss и GlassFish предлагают более надежные механизмы репликации сессий и управления состоянием в кластере. Микросервисные архитектуры обычно лучше реализуются с использованием Tomcat в сочетании с современными фреймворками, такими как Spring Boot или Quarkus.