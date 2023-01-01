Инструменты упаковки Python: разбираем сложную историю дистрибуции

Когда я впервые столкнулся с задачей упаковки Python-проекта для распространения, мой мозг почти взорвался: distutils, setuptools, distribute, distutils2... Почему нельзя просто иметь ОДИН стандартный инструмент? Мир дистрибуции Python-пакетов напоминает запутанное семейное древо, где все как-то связаны, но никто толком не объясняет, кто кому приходится родственником. Давайте распутаем этот клубок инструментов вместе, чтобы вы смогли принять осознанное решение и не тратить драгоценные часы на эксперименты. 🕵️‍♂️

История развития инструментов дистрибуции Python

История инструментов дистрибуции Python напоминает эволюционное древо с множеством мутаций, ответвлений и тупиковых ветвей. Все началось довольно невинно: в 2000 году в стандартной библиотеке Python появился модуль distutils, разработанный Грегом Уордом. Этот инструмент предлагал базовый механизм для упаковки и распространения Python-кода.

В 2004 году Филлип Дж. Эби, разочарованный ограничениями distutils, создал setuptools, значительно расширив возможности управления пакетами. Появилась поддержка зависимостей, автоматической загрузки пакетов из PyPI, установка в "режиме разработки" и многие другие возможности, которые мы принимаем как должное сегодня.

Антон Соловьев, тимлид Python-разработки Однажды я присоединился к проекту, где codebase существовал уже около 10 лет. Первые компоненты были упакованы с помощью чистого distutils, затем постепенно команда перешла на setuptools. Когда я начал разбираться, почему некоторые модули устанавливаются не так, как ожидалось, то обнаружил настоящий зоопарк из различных подходов к упаковке. "Почему у нас тут такое разнообразие?" — спросил я архитектора. "Ну, сначала мы использовали distutils, потому что ничего другого не было. Затем setuptools казался революционным с его entrypoints и findpackages(). А distribute мы начали использовать, когда setuptools перестал активно поддерживаться. Потом они снова объединились... Честно говоря, сам не помню все переходы." Мне пришлось стандартизировать систему сборки во всем проекте, и это заняло почти две недели. Переход на унифицированный setuptools сократил время сборки проекта на 40% и избавил от периодических загадочных ошибок установки.

Однако setuptools не был идеальным. Проблемы с совместимостью, непоследовательные обновления и трудности в поддержке привели к тому, что в 2008 году появилась "вилка" проекта — distribute. Он был совместим с setuptools, но с улучшенной поддержкой Python 3 и лучшей кодовой базой.

Примерно в то же время Python-сообщество инициировало проект distutils2 (временно известный как "packaging") — попытку стандартизировать систему упаковки и включить лучшие идеи из setuptools обратно в стандартную библиотеку. К сожалению, distutils2 никогда не был завершен.

В 2013 году произошло знаменательное событие: distribute был "воссоединен" с setuptools, который снова стал активно разрабатываться. Фактически, distribute прекратил существование, влившись в setuptools 0.7.

К 2014 году distutils2 был официально признан заброшенным, а setuptools укрепил свои позиции как de-facto стандарт для упаковки Python-проектов. В 2016 году появилось новое поколение инструментов — pip начал поддерживать формат wheel, появились flit, poetry и другие альтернативные системы упаковки, основанные на PEP 517/518.

Год Событие Значимость 2000 Появление distutils в стандартной библиотеке Первый стандартный инструмент упаковки 2004 Создание setuptools Революция в управлении зависимостями 2008 Появление distribute как форка setuptools Улучшенная поддержка Python 3 2011 Начало работы над distutils2 Попытка стандартизации 2013 Воссоединение distribute и setuptools Консолидация экосистемы 2014 Официальное признание distutils2 заброшенным Конец попытки стандартизации 2016+ Появление новых инструментов (poetry, flit) Современный подход к упаковке

Distutils: базовая система распространения пакетов

Distutils — это исходный, базовый инструмент для создания и распространения Python-пакетов, встроенный в стандартную библиотеку. Его имя происходит от "distribution utilities" — утилиты для дистрибуции. Несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор лежит в основе большинства современных решений для упаковки Python-кода.

Основные возможности distutils:

Компиляция модулей расширения на C

Создание дистрибутивов исходного кода (source distributions, sdist)

Установка пакетов в системные директории Python

Базовый механизм настройки через setup.py

Обработка метаданных пакета (версия, автор и т.д.)

Ключевым компонентом distutils является файл setup.py, который содержит информацию о пакете и инструкции для его установки. Вот простой пример такого файла:

Python Скопировать код from distutils.core import setup setup( name='MyPackage', version='1.0', description='A sample Python package', author='Python Developer', author_email='dev@example.com', packages=['mypackage'], )

Этот минимальный setup.py позволяет выполнять базовые операции с пакетом:

python setup.py build — сборка пакета

— установка пакета python setup.py sdist — создание архива с исходным кодом

— установка пакета python setup.py sdist — создание архива с исходным кодом

Однако у distutils есть существенные ограничения, которые привели к появлению более продвинутых альтернатив:

Нет механизма управления зависимостями

Отсутствие автоматической загрузки пакетов из репозиториев

Нет поддержки "разработческой" установки (develop/editable mode)

Ограниченная поддержка метаданных

Нет механизма точек входа (entry points) для создания консольных скриптов

Distutils остается в стандартной библиотеке, но фактически находится в режиме обслуживания. Новая функциональность не добавляется, хотя критические исправления всё еще вносятся. Python-сообщество рекомендует использовать более современные инструменты, которые построены поверх distutils или полностью его заменяют.

Дмитрий Орлов, DevOps-инженер В нашей компании был небольшой внутренний пакет для сбора метрик с серверов, который использовал чистый distutils для установки. Обычно это не вызывало проблем — пакет был простым и не имел внешних зависимостей. Всё изменилось, когда мы начали переходить на Python 3.10. Один из разработчиков решил добавить в пакет зависимость от библиотеки для работы с Prometheus. При установке начались странные ошибки: зависимости не устанавливались автоматически, а при ручной установке возникали конфликты версий. "Почему мы до сих пор используем голый distutils? Ему же лет 20!" — спросил я автора пакета. "Когда я писал этот код, setuptools казался излишним усложнением для такого простого пакета," — ответил он. Мы потратили полдня на диагностику проблем, прежде чем решили перейти на setuptools. Замена четырех строк в setup.py решила все проблемы, а добавление зависимостей в install_requires автоматизировало установку нужных версий пакетов. Теперь у нас правило: даже для самых простых внутренних пакетов используем как минимум setuptools.

Setuptools и distribute: расширенные возможности и отличия

Setuptools стал ответом сообщества на ограничения distutils, предложив расширенный функционал для управления Python-пакетами. Фактически, setuptools создавался как надстройка над distutils, сохраняя обратную совместимость, но значительно расширяя возможности.

Основные преимущества setuptools по сравнению с distutils:

Управление зависимостями через параметр install_requires

Автоматический поиск пакетов с помощью find_packages()

"Разработческий" режим установки (develop)

Поддержка точек входа (entry points) для создания исполняемых скриптов

Namespace packages для распределения пакета по нескольким дистрибутивам

Расширенная поддержка метаданных и классификаторов

Easy Install — инструмент для автоматической загрузки и установки пакетов

Pkg_resources — API для работы с ресурсами пакета

Типичный setup.py для setuptools выглядит так:

Python Скопировать код from setuptools import setup, find_packages setup( name='MyPackage', version='1.0', description='A sample Python package', author='Python Developer', author_email='dev@example.com', packages=find_packages(), install_requires=[ 'requests>=2.25.0', 'numpy', ], entry_points={ 'console_scripts': [ 'mycommand=mypackage.cli:main', ], }, classifiers=[ 'Programming Language :: Python :: 3', 'License :: OSI Approved :: MIT License', ], )

Но в истории setuptools был неспокойный период. К концу 2000-х годов проект столкнулся с проблемами в развитии: недостаточно активная поддержка, проблемы с совместимостью с Python 3 и накопившийся технический долг. Это привело к появлению distribute — форка setuptools, нацеленного на решение этих проблем.

Distribute сохранял полную обратную совместимость с setuptools, но имел следующие улучшения:

Лучшая поддержка Python 3

Более чистая и поддерживаемая кодовая база

Регулярные выпуски новых версий

Активное сообщество разработчиков

Улучшенное тестирование

С точки зрения API и использования, distribute был практически неотличим от setuptools — код, работающий с одним, работал и с другим. Различия были "под капотом". Именно поэтому distribute быстро стал популярным и начал вытеснять оригинальный setuptools.

Эта ситуация не могла продолжаться вечно. В 2013 году произошло знаменательное событие — distribute "воссоединился" с setuptools. Фактически, код distribute был интегрирован в setuptools версии 0.7, а сам проект distribute был объявлен устаревшим. Разработчикам рекомендовалось переходить (или возвращаться) к setuptools.

Функция Distutils Setuptools Distribute Управление зависимостями ❌ ✅ ✅ Автоматический поиск пакетов ❌ ✅ ✅ Разработческий режим ❌ ✅ ✅ Точки входа ❌ ✅ ✅ Namespace packages ❌ ✅ ✅ Поддержка Python 3 Ограниченная Ранее слабая, сейчас хорошая ✅ Современный статус В поддержке (legacy) Активно развивается Слит с setuptools

После воссоединения setuptools стал снова активно разрабатываться, получил лучшую поддержку Python 3 и современных практик упаковки. Сегодня setuptools — это де-факто стандарт для упаковки Python-проектов, хотя уже появляются и набирают популярность альтернативные инструменты, такие как poetry и flit. 🛠️

Distutils2: попытка стандартизации и современный статус

Distutils2 представлял собой амбициозную попытку стандартизировать и улучшить систему упаковки Python, перенеся лучшие идеи из setuptools обратно в стандартную библиотеку. Проект был запущен в 2009 году с целью решить проблемы, связанные с разрозненной экосистемой инструментов дистрибуции.

Ключевые цели distutils2 включали:

Создание стандартизированной, официальной системы упаковки Python

Перенос лучших функций setuptools в стандартную библиотеку

Отказ от императивного подхода (setup.py) в пользу декларативной конфигурации (setup.cfg)

Улучшенная поддержка метаданных и зависимостей

Более последовательный API для разработчиков пакетов

Внедрение PEP 345 (улучшенные метаданные) и PEP 386 (стандартизированные версии)

Одним из ключевых отличий distutils2 был переход от использования программного файла setup.py к конфигурационному файлу setup.cfg. Это позволяло описывать пакет декларативно, без выполнения произвольного Python-кода, что повышало безопасность и предсказуемость:

ini Скопировать код [metadata] name = MyPackage version = 1.0 description = A sample Python package author = Python Developer author-email = dev@example.com [files] packages = mypackage [requires] python-version = >=3.6 [install_requires] requests = >=2.25.0 numpy =

Однако, несмотря на амбициозные цели и серьезную работу, проект столкнулся с рядом проблем:

Сложность координации разработки между многочисленными участниками

Трудности интеграции с существующей экосистемой

Потеря основных разработчиков и снижение активности

Запаздывание относительно быстро развивающихся альтернатив

К 2012 году разработка distutils2 значительно замедлилась, а в 2013 году большая часть работы фактически прекратилась. В 2014 году проект был официально признан неактивным.

Хотя distutils2 как цельный проект не увидел свет, многие его идеи и наработки не пропали даром. Они были реализованы в новых PEP и инструментах:

Концепция декларативной конфигурации позже была реализована в setuptools через setup.cfg и pyproject.toml

Работа над метаданными пакетов повлияла на разработку PEP 621

Разделение описания пакета и механизма сборки легло в основу PEP 517/518

Библиотека packaging, начатая как часть distutils2, выжила как отдельный проект

В чем же сейчас заключаются современные рекомендации Python-сообщества после "неудачи" distutils2? Вот текущий консенсус:

Setuptools остается наиболее широко используемым и рекомендуемым инструментом

Для новых проектов следует рассмотреть современные альтернативы, такие как poetry или flit

pyproject.toml (PEP 517/518) становится стандартом конфигурации для инструментов сборки

Пакеты должны поддерживать wheel-формат для более быстрой и надежной установки

pip утвердился как стандартный установщик пакетов, заменив easy_install

Несмотря на то, что distutils2 не стал тем универсальным решением, на которое надеялось сообщество, его влияние на развитие экосистемы Python-упаковки невозможно переоценить. Многие идеи и концепции, первоначально разработанные для distutils2, сейчас формируют основу современных инструментов и практик. 📦

Выбор оптимального инструмента для вашего Python-проекта

После рассмотрения истории и особенностей различных инструментов упаковки, давайте ответим на главный вопрос: какое решение выбрать для вашего проекта? Ответ зависит от нескольких факторов, включая сложность проекта, требования к совместимости и ваши предпочтения как разработчика.

Вот мои рекомендации по выбору инструмента упаковки в 2023 году:

Setuptools — оптимальный выбор для большинства проектов. Он хорошо документирован, активно поддерживается, имеет огромную экосистему и совместим практически со всем.

— оптимальный выбор для большинства проектов. Он хорошо документирован, активно поддерживается, имеет огромную экосистему и совместим практически со всем. Poetry — отличный выбор для новых проектов, особенно если вы цените современный, более декларативный подход и хотите иметь интегрированное управление зависимостями и виртуальными окружениями.

— отличный выбор для новых проектов, особенно если вы цените современный, более декларативный подход и хотите иметь интегрированное управление зависимостями и виртуальными окружениями. Flit — подходит для простых библиотек, особенно если вы хотите минимализировать конфигурацию и получить самый короткий путь к публикации в PyPI.

— подходит для простых библиотек, особенно если вы хотите минимализировать конфигурацию и получить самый короткий путь к публикации в PyPI. PDM — многообещающий новичок, сочетающий лучшие идеи poetry и pip, с хорошей совместимостью с PEP 517/518.

— многообещающий новичок, сочетающий лучшие идеи poetry и pip, с хорошей совместимостью с PEP 517/518. Hatch — современный инструмент с акцентом на управление средами, тестирование и публикацию.

Что касается других инструментов из нашего обзора:

Distutils — слишком ограничен для современной разработки. Не рекомендуется для новых проектов.

— слишком ограничен для современной разработки. Не рекомендуется для новых проектов. Distribute — больше не существует как отдельный проект, влился в setuptools.

— больше не существует как отдельный проект, влился в setuptools. Distutils2 — заброшен и никогда не был завершен. Не следует использовать.

При выборе инструмента упаковки, учитывайте следующие критерии:

Сложность проекта : Для сложных проектов с множеством зависимостей setuptools или poetry будут более подходящими.

: Для сложных проектов с множеством зависимостей setuptools или poetry будут более подходящими. Требования к совместимости : Если ваш пакет должен работать в различных средах и с различными версиями Python, setuptools обеспечивает наилучшую совместимость.

: Если ваш пакет должен работать в различных средах и с различными версиями Python, setuptools обеспечивает наилучшую совместимость. Опыт команды : Если ваша команда уже знакома с определенным инструментом, это может стать весомым аргументом в его пользу.

: Если ваша команда уже знакома с определенным инструментом, это может стать весомым аргументом в его пользу. Требования CI/CD : Некоторые инструменты лучше интегрируются с конкретными платформами непрерывной интеграции.

: Некоторые инструменты лучше интегрируются с конкретными платформами непрерывной интеграции. Тип проекта: Библиотека, приложение или инструмент командной строки могут иметь разные оптимальные решения для упаковки.

Вот сравнительная таблица современных инструментов упаковки Python по ключевым функциям:

Функция Setuptools Poetry Flit PDM Управление зависимостями ✅ Базовое ✅ Продвинутое ✅ Базовое ✅ Продвинутое Разрешение зависимостей Через pip Встроенное Через pip Встроенное Управление виртуальными окружениями ❌ ✅ ❌ ✅ Публикация в PyPI ✅ Через twine ✅ Встроенная ✅ Встроенная ✅ Встроенная Формат конфигурации setup.py, setup.cfg, pyproject.toml pyproject.toml pyproject.toml pyproject.toml Сложность освоения Средняя Низкая Очень низкая Низкая Поддержка C-расширений ✅ Нативная ✅ Через setuptools Ограниченная ✅ Через setuptools

Лично я рекомендую следующий подход:

Для новых проектов начните с poetry, если у вас нет особых требований к совместимости или C-расширениям. Для проектов с C-расширениями или сложными требованиями к сборке используйте setuptools с pyproject.toml. Для простых библиотек без внешних зависимостей рассмотрите flit для максимально быстрого старта. Для существующих проектов на setuptools нет необходимости мигрировать, если у вас нет конкретных проблем.

Помните, что независимо от выбранного инструмента, следуйте современным практикам: используйте pyproject.toml для конфигурации, предоставляйте wheel-дистрибутивы, следуйте семантическому версионированию и поддерживайте актуальные метаданные для вашего пакета. 🚀