Парсинг JSON в Java: техники преобразования в объекты и назад

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonSubTypes; import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonTypeInfo; import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; public class PolymorphicJsonExample { @JsonTypeInfo(use = JsonTypeInfo.Id.NAME, property = "type") @JsonSubTypes({ @JsonSubTypes.Type(value = Car.class, name = "car"), @JsonSubTypes.Type(value = Bicycle.class, name = "bicycle") }) public static abstract class Vehicle { private String manufacturer; // Геттеры и сеттеры... } public static class Car extends Vehicle { private int numberOfDoors; private String fuelType; // Геттеры и сеттеры... } public static class Bicycle extends Vehicle { private int numberOfGears; private boolean hasBell; // Геттеры и сеттеры... } public static void main(String[] args) throws Exception { // JSON с разными типами транспортных средств String json = "[" + "{\"type\":\"car\",\"manufacturer\":\"Toyota\",\"numberOfDoors\":4,\"fuelType\":\"hybrid\"}," + "{\"type\":\"bicycle\",\"manufacturer\":\"Trek\",\"numberOfGears\":21,\"hasBell\":true}" + "]"; ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); Vehicle[] vehicles = mapper.readValue(json, Vehicle[].class); for (Vehicle vehicle : vehicles) { System.out.println("Vehicle type: " + vehicle.getClass().getSimpleName()); System.out.println("Manufacturer: " + vehicle.manufacturer); if (vehicle instanceof Car) { Car car = (Car) vehicle; System.out.println("Doors: " + car.numberOfDoors); System.out.println("Fuel: " + car.fuelType); } else if (vehicle instanceof Bicycle) { Bicycle bicycle = (Bicycle) vehicle; System.out.println("Gears: " + bicycle.numberOfGears); System.out.println("Has bell: " + bicycle.hasBell); } System.out.println(); } } }