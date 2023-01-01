Магия ООП в Python: как работают __init__ и self - полное руководство

Python Скопировать код

class BankAccount: def __init__(self, account_number, owner_name, balance=0): self.account_number = account_number self.owner_name = owner_name self.balance = balance self.transaction_history = [] self._log_transaction("Открытие счета", balance) def deposit(self, amount): if amount <= 0: raise ValueError("Сумма депозита должна быть положительной") self.balance += amount self._log_transaction("Пополнение", amount) return self.balance def withdraw(self, amount): if amount <= 0: raise ValueError("Сумма снятия должна быть положительной") if amount > self.balance: raise ValueError("Недостаточно средств") self.balance -= amount self._log_transaction("Снятие", -amount) return self.balance def _log_transaction(self, transaction_type, amount): timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") transaction = { "type": transaction_type, "amount": amount, "timestamp": timestamp, "balance": self.balance } self.transaction_history.append(transaction) def get_balance(self): return self.balance def print_statement(self): print(f"Выписка по счету {self.account_number} ({self.owner_name})") print("-" * 50) for transaction in self.transaction_history: print(f"{transaction['timestamp']} | {transaction['type']} | " + f"Сумма: {transaction['amount']} | Баланс: {transaction['balance']}") print("-" * 50) print(f"Текущий баланс: {self.balance}") # Использование account = BankAccount("12345", "Иван Иванов", 1000) account.deposit(500) account.withdraw(200) account.print_statement()