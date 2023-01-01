Как инстанцируются сервлеты: многопоточный анализ в Java

Для кого эта статья:

Java-разработчики, работающие с веб-приложениями и сервлетами

Специалисты, которые стремятся углубить свои знания в области многопоточности и управления сессиями в Java EE

Архитекторы и студенты, интересующиеся построением высоконагруженных и производительных серверных решений Когда веб-приложение на Java обрабатывает миллионы запросов в час, понимание низкоуровневых механизмов сервлетов становится критически важным. За кажущейся простотой сервлетного API скрывается сложный механизм, определяющий производительность, масштабируемость и безопасность вашего приложения. Если вы когда-либо задавались вопросом, почему некоторые Java-приложения деградируют под нагрузкой или утекают память при работе с сессиями — корень проблемы часто кроется в недостаточном понимании инстанцирования сервлетов и их многопоточной природы. 🔍

Архитектура Java сервлетов: принципы инстанцирования

Основной принцип, который отличает Java-сервлеты от других технологий обработки веб-запросов — это модель инстанцирования "один экземпляр — множество потоков". Контейнер сервлетов (например, Tomcat, Jetty или Undertow) создаёт только один экземпляр класса сервлета для обработки всех входящих запросов. Это радикально отличается от CGI-скриптов, где новый процесс создаётся для каждого запроса, и от функциональных моделей типа AWS Lambda.

Когда контейнер загружает веб-приложение, он анализирует дескриптор развёртывания (web.xml или аннотации), определяет конфигурацию сервлетов и создаёт экземпляры в соответствии с параметром load-on-startup:

Значение load-on-startup Поведение контейнера Применение Отсутствует или отрицательное Ленивое инстанцирование при первом запросе Редко используемые сервлеты, экономия ресурсов 0 или положительное целое Инстанцирование при запуске контейнера Критически важные сервлеты, предварительная инициализация Положительное целое (0, 1, 2...) Определяет порядок инициализации (по возрастанию) Сервлеты с зависимостями между собой

Создание единственного экземпляра сервлета вместо множественных имеет ряд архитектурных преимуществ:

Экономия памяти — нет необходимости создавать новый объект для каждого запроса

Быстрая обработка запросов — нет накладных расходов на создание/уничтожение объектов

Возможность кэширования данных в полях сервлета для многократного использования

Упрощение управления ресурсами (пул соединений с БД, кеш и т.д.)

Однако такой подход требует особой осторожности при работе с состоянием. Любая переменная экземпляра (поле класса) становится разделяемым ресурсом между всеми потоками, обрабатывающими запросы.

Алексей Петров, lead backend-разработчик

Однажды нашей команде поступила критическая ошибка в production-окружении: финансовые транзакции пользователей периодически пересекались, что приводило к списанию неверных сумм. Проблема проявлялась только под высокой нагрузкой и нерегулярно.

При анализе кода мы обнаружили сервлет с полем класса BigDecimal amount, которое использовалось для временного хранения суммы транзакции. Один разработчик, недавно перешедший с PHP, предположил, что сервлет создаётся для каждого запроса, как это происходит в PHP-скриптах.

Фактически, при конкурентных запросах разные потоки перезаписывали это поле, что приводило к race condition. Решение было простым — перенести переменную в локальную область видимости метода doPost(). Это был отличный урок для всей команды о том, что архитектура сервлетов принципиально отличается от многих других веб-технологий.

Правильное инстанцирование сервлета также включает понимание области видимости его атрибутов:

ServletContext — общие данные для всего приложения, доступные всем сервлетам

— общие данные для всего приложения, доступные всем сервлетам HttpSession — данные, специфичные для сессии пользователя

— данные, специфичные для сессии пользователя HttpServletRequest — данные в рамках текущего запроса

— данные в рамках текущего запроса Переменные сервлета — разделяемые между всеми потоками, требуют синхронизации

Жизненный цикл сервлета: от создания до уничтожения

Жизненный цикл сервлета чётко определён спецификацией Java Servlet API и включает три основных этапа: инициализацию, обслуживание и уничтожение. Эти этапы представлены соответствующими методами, которые контейнер вызывает в определённые моменты.

Фаза Метод Когда вызывается Потокобезопасность Инициализация init(ServletConfig) Однократно при создании экземпляра Гарантирована (только один поток) Обслуживание service(ServletRequest, ServletResponse) Для каждого HTTP-запроса Не гарантирована (множество потоков) Уничтожение destroy() Однократно при выгрузке сервлета Гарантирована (только один поток)

Этап инициализации (метод init) — идеальное место для выполнения тяжёлых операций, таких как:

Подключение к базе данных и инициализация пула соединений

Загрузка конфигурационных параметров из ServletConfig

Инициализация кэшей и других ресурсоёмких структур данных

Установка таймеров и фоновых задач

Метод init вызывается только однажды за весь жизненный цикл сервлета и выполняется в единственном потоке, что гарантирует безопасную инициализацию разделяемых ресурсов без необходимости синхронизации. Если метод init выбрасывает ServletException или любое другое исключение, сервлет не будет загружен и не сможет обрабатывать запросы.

Этап обслуживания начинается с вызова метода service(), который обычно делегирует обработку соответствующим методам doGet(), doPost(), doPut() и т.д., в зависимости от HTTP-метода запроса. Именно на этом этапе проявляется многопоточная природа сервлетов — метод service может быть вызван одновременно во множестве потоков.

Этап уничтожения (метод destroy) вызывается контейнером при выгрузке сервлета, что может произойти при:

Остановке или перезапуске веб-сервера

Обновлении веб-приложения (hot deploy)

Явном вызове метода unload для сервлета через API контейнера

В методе destroy следует освобождать ресурсы, захваченные в init:

Java Скопировать код @Override public void destroy() { try { if (scheduledExecutor != null) { scheduledExecutor.shutdown(); scheduledExecutor.awaitTermination(5, TimeUnit.SECONDS); } if (dataSource != null) { if (dataSource instanceof AutoCloseable) { ((AutoCloseable) dataSource).close(); } } } catch (Exception e) { log("Error during servlet destruction", e); } super.destroy(); }

Контейнер гарантирует, что все текущие вызовы service() завершатся до вызова destroy(), и новые запросы не будут направляться к сервлету после начала процесса уничтожения. Однако, если в сервлете запущены отдельные потоки (например, через ExecutorService), необходимо корректно остановить их работу, иначе возможна утечка ресурсов.

HTTP сессии в сервлетах: механизмы управления данными

HTTP-сессии представляют механизм, позволяющий идентифицировать и отслеживать пользователей между HTTP-запросами, преодолевая stateless-природу протокола HTTP. Сервлеты предоставляют мощный API для работы с сессиями через интерфейс HttpSession.

Марина Соколова, архитектор веб-приложений

В проекте электронной коммерции, над которым я работала, клиент столкнулся с серьезной проблемой: корзины пользователей непредсказуемо терялись, особенно в пиковые часы. При этом логи показывали странное поведение — ID сессии пользователей неожиданно менялись в середине покупки. Анализ показал, что проблема была в неправильном управлении сессиями. Разработчики хранили большие объекты в сессии (включая предварительно отрендеренные HTML-фрагменты страниц), что приводило к сериализации/десериализации данных при кластеризации. В условиях высокой нагрузки часть сессий не успевала реплицироваться между узлами кластера и терялась при балансировке. Мы реструктурировали приложение, переместив тяжелые данные из сессии в распределенный кеш Redis, а в сессии стали хранить только минимально необходимые идентификаторы. Кроме того, внедрили sticky-sessions на балансировщике для снижения частоты репликаций. Это не только решило проблему, но и улучшило производительность всего приложения примерно на 30%.

Создание или получение существующей сессии в сервлете осуществляется следующим образом:

Java Скопировать код // Получение существующей сессии (null, если сессия не существует) HttpSession session = request.getSession(false); // Получение существующей сессии или создание новой, если не существует HttpSession session = request.getSession(true); // Эквивалентно request.getSession(true) HttpSession session = request.getSession();

Каждая сессия имеет уникальный идентификатор (Session ID), который передаётся между клиентом и сервером через:

Cookies — основной механизм, используемый по умолчанию (cookie JSESSIONID)

— основной механизм, используемый по умолчанию (cookie JSESSIONID) URL Rewriting — резервный механизм, если cookies отключены (добавление ;jsessionid=VALUE к URL)

— резервный механизм, если cookies отключены (добавление ;jsessionid=VALUE к URL) SSL Session Tracking — использование SSL-сессии для идентификации (редко используется)

Хранение и извлечение данных в сессии осуществляется через атрибуты — пары ключ-значение:

Java Скопировать код // Сохранение данных в сессии session.setAttribute("username", user.getUsername()); session.setAttribute("userPreferences", preferences); // Извлечение данных из сессии String username = (String) session.getAttribute("username"); UserPreferences prefs = (UserPreferences) session.getAttribute("userPreferences");

При работе с HTTP-сессиями критично понимать механизмы управления их жизненным циклом:

Создание — происходит при первом вызове request.getSession() или request.getSession(true) Активное использование — сессия доступна для чтения/записи Таймаут — если сессия не использовалась в течение заданного времени (по умолчанию 30 минут) Явное завершение — при вызове session.invalidate() (например, при выходе пользователя)

Таймаут сессии можно настроить несколькими способами:

В дескрипторе развертывания web.xml

Программно через session.setMaxInactiveInterval(seconds)

На уровне контейнера (например, в server.xml для Tomcat)

xml Скопировать код <!-- В web.xml --> <session-config> <session-timeout>30</session-timeout> <!-- в минутах --> </session-config> // Программно (в секундах) session.setMaxInactiveInterval(1800); // 30 минут

При работе с сессиями в кластеризованной среде необходимо учитывать дополнительные аспекты:

Все объекты, хранящиеся в сессии, должны быть сериализуемы (implements Serializable)

Размер сессии влияет на производительность репликации

Sticky-sessions могут улучшить производительность, но снижают отказоустойчивость

Распределённые хранилища сессий (Redis, Hazelcast, Infinispan) позволяют избежать проблем репликации

Утечки памяти — распространённая проблема при работе с сессиями. Они возникают, когда объекты добавляются в сессию, но не удаляются даже после того, как становятся ненужными. Для предотвращения утечек стоит:

Минимизировать данные, хранимые в сессии

Удалять атрибуты, когда они больше не нужны (session.removeAttribute)

Использовать HttpSessionListener для очистки ресурсов

Мониторить размер сессий и количество активных сессий в production

Многопоточность в Java EE: вызов service() метода

Многопоточность — фундаментальная особенность архитектуры Java-сервлетов, которая позволяет эффективно обрабатывать множество одновременных запросов. Контейнер сервлетов поддерживает пул потоков для обработки входящих HTTP-запросов, и каждый запрос обрабатывается в отдельном потоке из этого пула. 🧵

Когда поступает HTTP-запрос, контейнер:

Выбирает свободный поток из пула (или создаёт новый, если лимит не достигнут) Вызывает метод service() у соответствующего экземпляра сервлета в этом потоке После завершения обработки возвращает поток в пул для повторного использования

Метод service() — сердце сервлетной обработки. В классе HttpServlet он анализирует HTTP-метод запроса и делегирует обработку соответствующему методу:

Java Скопировать код protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { String method = req.getMethod(); if (method.equals(METHOD_GET)) { doGet(req, resp); } else if (method.equals(METHOD_POST)) { doPost(req, resp); } else if (method.equals(METHOD_PUT)) { doPut(req, resp); } // ... другие HTTP-методы }

Параллельная обработка запросов имеет ряд архитектурных следствий:

Высокая пропускная способность — один сервлет может обрабатывать множество запросов одновременно

Эффективное использование ресурсов сервера — потоки используются только когда есть запросы

Сложности с разделяемыми ресурсами — необходимость синхронизации доступа

Риск взаимных блокировок (deadlocks) при неправильной синхронизации

Настройка пула потоков критична для производительности. Большинство контейнеров сервлетов позволяют настраивать параметры пула:

Параметр Значение Рекомендации Минимальный размер пула Количество потоков, поддерживаемых "горячими" в пуле 10-20% от максимального размера Максимальный размер пула Верхний предел количества потоков CPUCORES * (1 + %WAITTIME) Таймаут ожидания в очереди Сколько запрос может ждать в очереди Зависит от SLA приложения Время жизни потока Как долго избыточный поток будет ждать работы 30-60 секунд для динамической нагрузки

При неправильной настройке пула потоков возможны два противоположных сценария деградации:

Thread starvation — нехватка потоков для обработки запросов, приводящая к долгому ожиданию в очереди

— нехватка потоков для обработки запросов, приводящая к долгому ожиданию в очереди Thread flood — слишком много потоков, вызывающих избыточное переключение контекста и исчерпание памяти

Оптимальный размер пула потоков зависит от характера нагрузки:

CPU-bound операции (вычисления, обработка данных) — число потоков примерно равно числу ядер CPU

(вычисления, обработка данных) — число потоков примерно равно числу ядер CPU I/O-bound операции (запросы к БД, внешним системам) — число потоков может значительно превышать число ядер

Современные контейнеры сервлетов (например, Tomcat 9+, Undertow) поддерживают асинхронную обработку запросов, позволяющую освобождать поток обработки, пока ожидается результат длительной операции:

Java Скопировать код @WebServlet(urlPatterns = "/async", asyncSupported = true) public class AsyncServlet extends HttpServlet { @Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { final AsyncContext asyncContext = req.startAsync(); asyncContext.setTimeout(30000); asyncContext.start(() -> { try { // Длительная операция в отдельном потоке Thread.sleep(5000); HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) asyncContext.getResponse(); response.getWriter().println("Async operation completed"); asyncContext.complete(); } catch (Exception e) { log("Error in async processing", e); } }); } }

Асинхронная обработка значительно повышает масштабируемость приложения, особенно при работе с медленными внешними системами или long-polling запросами.

Потокобезопасность в сервлетах: стратегии синхронизации

Потокобезопасность (thread safety) в сервлетах — критически важный аспект, непосредственно влияющий на корректность и стабильность работы приложения. Поскольку один экземпляр сервлета обрабатывает множество запросов в разных потоках одновременно, все разделяемые ресурсы становятся потенциальной точкой состояния гонки (race condition).

Существует несколько стратегий обеспечения потокобезопасности в сервлетах, каждая со своими преимуществами и недостатками:

Предпочтение локальным переменным — самый простой и эффективный подход Синхронизация доступа к разделяемым ресурсам Использование потокобезопасных коллекций и объектов из java.util.concurrent Неизменяемые объекты (immutable objects) для разделяемых данных ThreadLocal для данных, специфичных для потока

Рассмотрим типичные ошибки, ведущие к нарушению потокобезопасности в сервлетах:

Java Скопировать код // НЕПРАВИЛЬНО: разделяемая переменная экземпляра public class UnsafeCounterServlet extends HttpServlet { private int counter = 0; // Разделяемое состояние! protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { counter++; // Race condition! resp.getWriter().println("Counter: " + counter); } } // ПРАВИЛЬНО: локальная переменная или синхронизация public class SafeCounterServlet extends HttpServlet { private final AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0); // Потокобезопасный счётчик protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { int value = counter.incrementAndGet(); // Атомарная операция resp.getWriter().println("Counter: " + value); } }

Для более сложных сценариев может потребоваться явная синхронизация. Однако следует помнить, что чрезмерная синхронизация может привести к снижению производительности или даже блокировкам:

Java Скопировать код public class SynchronizedServlet extends HttpServlet { private final Map<String, UserData> userCache = new HashMap<>(); protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { String userId = req.getParameter("userId"); UserData userData; // Синхронизация только критической секции synchronized(userCache) { userData = userCache.get(userId); if (userData == null) { userData = loadUserData(userId); // Затратная операция userCache.put(userId, userData); } } // Остальной код не синхронизирован processUserData(userData, resp); } }

Более эффективный подход для такого сценария — использование потокобезопасных коллекций:

Java Скопировать код public class ConcurrentServlet extends HttpServlet { private final ConcurrentHashMap<String, UserData> userCache = new ConcurrentHashMap<>(); protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { String userId = req.getParameter("userId"); // computeIfAbsent атомарно выполняет проверку и добавление UserData userData = userCache.computeIfAbsent(userId, this::loadUserData); processUserData(userData, resp); } private UserData loadUserData(String userId) { // Загрузка данных пользователя return new UserData(userId); } }

В особых случаях, когда требуется хранить состояние, специфичное для потока обработки (например, контекст безопасности или транзакции), подходит ThreadLocal:

Java Скопировать код public class ThreadLocalServlet extends HttpServlet { private final ThreadLocal<UserContext> userContextHolder = new ThreadLocal<>(); protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException { try { // Инициализация контекста для текущего потока String userId = req.getParameter("userId"); UserContext context = new UserContext(userId); userContextHolder.set(context); // Любой вызванный метод может получить контекст через ThreadLocal processRequest(req, resp); } finally { // Обязательная очистка ThreadLocal для предотвращения утечек userContextHolder.remove(); } } }

Отдельно стоит упомянуть о SingleThreadModel — устаревшем интерфейсе, который когда-то предлагался как решение проблем потокобезопасности:

Сервлет, реализующий этот интерфейс, обрабатывает запросы последовательно или через пул экземпляров

Не рекомендуется к использованию и признан устаревшим (deprecated)

Не решает проблем с разделяемыми ресурсами вне сервлета (БД, кеш и т.д.)

В большинстве случаев рекомендуется проектировать сервлеты как stateless-компоненты, хранящие состояние только в:

Базе данных или другом внешнем хранилище

HTTP-сессии пользователя

Кеше приложения с правильно реализованной синхронизацией

При невозможности избежать разделяемого состояния, следует тщательно анализировать возможные сценарии конкурентного доступа и выбирать подходящие структуры данных и механизмы синхронизации, минимизируя "окно уязвимости" и снижая вероятность состояния гонки.