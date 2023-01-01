Косвенная речь в английском: 7 эффективных советов для освоения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.

Преподаватели английского языка, ищущие методы для обучения косвенной речи.

Подготовлющиеся к экзаменам IELTS, TOEFL и другим международным сертификатам по английскому. Прямая и косвенная речь — тот языковой барьер, о который спотыкаются даже продвинутые студенты английского. Изменение времён, местоимений, наречий времени и места — это настоящий лабиринт правил, в котором легко заблудиться. Я вижу одни и те же ошибки снова и снова: неправильный сдвиг времён, забытые изменения указательных слов, путаница с вопросительными формами. Но что, если освоить этот навык можно систематично и без головной боли? Предлагаю семь проверенных советов, которые превратят косвенную речь из вашего лингвистического кошмара в надёжный инструмент коммуникации. 🚀

Косвенная речь часто вызывает головную боль у изучающих английский. Но с правильным подходом этот навык можно освоить гораздо эффективнее. Вот семь проверенных методов, которые помогут вам быстрее овладеть этой грамматической конструкцией.

Начните с понимания концепции. Прежде чем погружаться в правила, убедитесь, что вы понимаете саму суть косвенной речи — это передача чужих слов без точного цитирования. Изучайте изменения времён системно. Создайте таблицу соответствия времён при переходе из прямой речи в косвенную и регулярно обращайтесь к ней. Тренируйтесь с диалогами из фильмов и сериалов. Выписывайте диалоги и практикуйтесь в их преобразовании в косвенную речь. Ведите дневник косвенной речи. Записывайте интересные высказывания, услышанные в течение дня, и трансформируйте их в косвенную речь. Используйте технику "shadowing". Слушайте аудиоматериалы с примерами косвенной речи и повторяйте их вслух, имитируя произношение и интонацию. Практикуйте с партнёром. Обменивайтесь предложениями в прямой речи и преобразуйте высказывания друг друга в косвенную. Применяйте правило 24 часов. Возвращайтесь к изученному материалу через сутки для закрепления.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне пришла студентка Марина, которая готовилась к экзамену IELTS и постоянно путалась в косвенной речи. Мы начали с простого упражнения: я просила её каждый вечер записывать три самых интересных высказывания, услышанных за день, сначала в прямой, а потом в косвенной речи. Через две недели она заметила, что начала автоматически "переключать" времена и местоимения. А ещё через месяц сказала мне: "Анна, теперь я даже мысленно перевожу разговоры в косвенную речь — это стало моей игрой!" На экзамене она получила 7.5 баллов за грамматику. Этот метод "дневника косвенной речи" я теперь рекомендую всем своим студентам.

Главные правила превращения прямой речи в косвенную

Трансформация прямой речи в косвенную требует соблюдения четких правил. Вот ключевые изменения, которые необходимо учитывать:

Аспект Правило изменения Пример прямой речи Пример косвенной речи Времена глаголов Сдвиг на одно время назад "I am working." (Present Continuous) He said he was working. (Past Continuous) Местоимения Изменение в соответствии с контекстом "I will help you." She said she would help me. Указательные слова this → that, these → those "I like this book." She said she liked that book. Наречия времени today → that day, now → then "I'll do it tomorrow." He said he would do it the next day. Наречия места here → there, this place → that place "Come here!" She asked me to go there.

Важно помнить, что если прямая речь содержит универсальную истину или факт, который остаётся актуальным, время может не меняться:

Прямая речь: "The Earth revolves around the Sun."

Косвенная речь: She said (that) the Earth revolves around the Sun.

Для различных типов предложений существуют дополнительные правила:

Утвердительные предложения : используйте that + clause (часто that опускается) Direct: "I am happy." Reported: He said (that) he was happy.

Вопросы : превращаются в придаточные предложения с if/whether для общих вопросов или с вопросительным словом для специальных Direct: "Do you like coffee?" Reported: She asked if I liked coffee.

Команды и просьбы: используйте инфинитив с to Direct: "Stop talking!" Reported: The teacher told us to stop talking.

Модальные глаголы также подчиняются определенным правилам трансформации:

can → could

will → would

may → might

must → had to/must (зависит от контекста)

should → should (остаётся без изменений)

Как избежать типичных ошибок в косвенной речи английского

При использовании косвенной речи в английском даже опытные студенты допускают определенные ошибки. Осознание этих "подводных камней" существенно улучшит вашу грамматическую точность. 🧩

Неправильный сдвиг времен . Многие забывают изменить время глагола или меняют его неправильно. Помните: Present Simple → Past Simple, Present Perfect → Past Perfect и т.д.

. Многие забывают изменить время глагола или меняют его неправильно. Помните: Present Simple → Past Simple, Present Perfect → Past Perfect и т.д. Забывание об изменении местоимений . "I" может превратиться в "he", "she", "they" в зависимости от контекста.

. "I" может превратиться в "he", "she", "they" в зависимости от контекста. Игнорирование изменений наречий времени и места . "Yesterday" должно стать "the previous day", а не оставаться "yesterday".

. "Yesterday" должно стать "the previous day", а не оставаться "yesterday". Сохранение вопросительного порядка слов в косвенном вопросе. В косвенном вопросе порядок слов прямой, а не инвертированный.

в косвенном вопросе. В косвенном вопросе порядок слов прямой, а не инвертированный. Неправильное использование глаголов reporting . "Say" и "tell" имеют разные модели управления: "say something" vs "tell somebody something".

. "Say" и "tell" имеют разные модели управления: "say something" vs "tell somebody something". Опускание "if/whether" в косвенных общих вопросах . "He asked do I like coffee" вместо правильного "He asked if/whether I liked coffee".

. "He asked do I like coffee" вместо правильного "He asked if/whether I liked coffee". Неверное преобразование императивов. Необходимо использовать инфинитив с "to", а не просто передавать команду.

Особенно сложной областью является передача в косвенной речи модальных глаголов и условных предложений:

Тип конструкции Распространенная ошибка Правильный вариант Модальные глаголы "She said I must goes there" (неправильное согласование) "She said I must go there" или "She said I had to go there" Условные предложения 1 типа "He said if it rains, he will stay home" (времена не сдвинуты) "He said if it rained, he would stay home" Повелительное наклонение "The teacher said don't talk" (не использован инфинитив) "The teacher told us not to talk" Вопрос с do/does/did "She asked did I finish my homework" (сохранена инверсия) "She asked if I had finished my homework"

Дмитрий Соколов, лингвист-исследователь

В моей практике был случай с группой профессиональных переводчиков, готовившихся к международной сертификации. Все они имели продвинутый уровень английского, но постоянно допускали ошибки в косвенной речи — особенно с модальными глаголами и в смешанных временных контекстах. Мы разработали систему маркировки текста: подчеркивали прямую речь красным, глаголы-репортеры (say, tell, ask) — зеленым, изменения времен — синим, а местоимений и указательных слов — желтым. После трех недель работы с цветовой кодировкой процент ошибок снизился с 27% до 3%. Этот визуальный метод оказался эффективнее любых объяснений, поскольку активировал визуальную память и создавал четкие ассоциативные связи. Сейчас я рекомендую этот подход всем, кто стремится довести навык косвенной речи до автоматизма.

Практические упражнения на косвенную речь для быстрого запоминания

Теория без практики бесполезна, особенно когда речь идет о таком навыке, как косвенная речь. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые помогут закрепить правила на практике и довести их применение до автоматизма. 📝

Базовые преобразования Преобразуйте следующие предложения из прямой речи в косвенную: "I am studying for my exam," said John. →

"We have finished the project," they announced. →

"I will call you tomorrow," she promised. → Преобразование вопросов Превратите эти вопросы в косвенную речь: "Do you speak French?" he asked me. →

"Where did you put my keys?" she inquired. →

"Why haven't you called me?" Tom wanted to know. → Работа с повелительным наклонением Трансформируйте команды в косвенную речь: "Finish your homework before dinner," mom told me. →

"Don't touch that button!" the scientist warned. →

"Please, help me with these bags," the old lady asked. → Цепочка сообщений Начните с простого утверждения и передайте его через 3-4 человека, каждый раз используя косвенную речь. Запишите итоговый результат и сравните с оригиналом. Новостной репортаж Просмотрите короткую новость и перескажите её, используя косвенную речь для передачи высказываний всех участников событий. Упражнение "Шпион" "Подслушайте" разговор (можно использовать диалог из фильма) и подготовьте доклад в косвенной речи о том, что вы узнали. Обратное преобразование Превратите предложения из косвенной речи обратно в прямую. Это поможет лучше понять механизм трансформаций.

Для более продвинутых студентов рекомендую сложные упражнения на смешанные типы предложений:

Комплексный диалог . Возьмите диалог, содержащий утверждения, вопросы и команды, и переведите его полностью в косвенную речь.

. Возьмите диалог, содержащий утверждения, вопросы и команды, и переведите его полностью в косвенную речь. Работа с текстом . Найдите текст с большим количеством прямой речи (например, интервью) и полностью переработайте его в косвенную речь.

. Найдите текст с большим количеством прямой речи (например, интервью) и полностью переработайте его в косвенную речь. Упражнение на скорость. Устанавливайте таймер и старайтесь преобразовать максимальное количество предложений за ограниченное время, постепенно увеличивая темп.

Внедрите эти упражнения в свою ежедневную практику и уделяйте косвенной речи хотя бы 15-20 минут в день. Регулярность здесь важнее, чем продолжительность занятий. Через 2-3 недели такой практики вы заметите, что преобразования начнут происходить автоматически. 🕒

Продвинутые советы по использованию косвенной речи для сдачи экзаменов

При подготовке к международным экзаменам необходимо не просто знать правила косвенной речи, но и уметь применять их в сложных контекстах, которые часто встречаются в тестовых заданиях. 🎯

Вот продвинутые стратегии, которые помогут вам успешно справиться с заданиями на косвенную речь в экзаменах IELTS, TOEFL, Cambridge Exams и других:

Освойте расширенную систему reporting verbs. Не ограничивайтесь базовыми "say" и "tell". Включите в свой арсенал: для передачи эмоций: complain, exclaim, protest

для передачи намерений: promise, threaten, guarantee

для передачи аргументации: argue, insist, maintain

для передачи рекомендаций: advise, suggest, recommend Практикуйте смешанные временные последовательности. Экзаменационные задания часто содержат сложные случаи, когда не все времена нужно сдвигать назад: "I'll call you when I get the results." → He promised to call me when he got the results.

"We have always known that the Earth is round." → She said they had always known that the Earth is round. (универсальная истина) Отработайте передачу условных предложений в косвенной речи. First conditional: "If it rains, we'll stay at home." → She said if it rained, they would stay at home.

Second conditional: "If I won the lottery, I would travel the world." → He told me if he won the lottery, he would travel the world.

Third conditional: "If I had studied harder, I would have passed." → She admitted that if she had studied harder, she would have passed. Обратите внимание на специальные конструкции, часто проверяемые на экзаменах: Косвенная речь с модальными глаголами

Передача восклицаний и эмоциональных высказываний

Сложные императивы с инфинитивными конструкциями Освойте правильное использование предлогов с reporting verbs: accuse somebody of doing something

doing something apologize to somebody for doing something

somebody doing something complain to somebody about something

Тайм-менеджмент на экзамене:

Выделите 30 секунд на анализ предложения перед его трансформацией

Определите тип предложения (утвердительное, вопрос, команда)

Идентифицируйте время оригинального высказывания

Обратите внимание на указательные слова и наречия, требующие изменения

Проверьте результат на логическую согласованность

Специфика разных экзаменов:

Экзамен Особенности заданий на косвенную речь Стратегия подготовки IELTS Часто встречается в Writing Task 1 (Academic) при описании данных или в Speaking Part 2 при пересказе Практикуйте перефразирование информации из графиков и таблиц с использованием косвенной речи TOEFL Встречается в Integrated Writing и Speaking tasks, где нужно передавать информацию из прослушанного/прочитанного Тренируйте навыки конспектирования с последующей передачей информации в косвенной речи Cambridge FCE/CAE Прямые задания на трансформацию предложений с использованием косвенной речи Отрабатывайте типовые формулировки заданий на трансформацию с ключевыми словами BEC Косвенная речь в контексте деловой коммуникации (отчеты, электронная переписка) Практикуйте формальный стиль передачи информации в бизнес-контексте

Помните, что на экзаменах высокого уровня оценивается не только грамматическая правильность, но и естественность использования косвенной речи. Стремитесь к тому, чтобы ваши трансформации звучали аутентично и соответствовали контексту. 🏆