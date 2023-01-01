Косвенная речь в английском: 7 эффективных советов для освоения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне.
- Преподаватели английского языка, ищущие методы для обучения косвенной речи.
Подготовлющиеся к экзаменам IELTS, TOEFL и другим международным сертификатам по английскому.
Прямая и косвенная речь — тот языковой барьер, о который спотыкаются даже продвинутые студенты английского. Изменение времён, местоимений, наречий времени и места — это настоящий лабиринт правил, в котором легко заблудиться. Я вижу одни и те же ошибки снова и снова: неправильный сдвиг времён, забытые изменения указательных слов, путаница с вопросительными формами. Но что, если освоить этот навык можно систематично и без головной боли? Предлагаю семь проверенных советов, которые превратят косвенную речь из вашего лингвистического кошмара в надёжный инструмент коммуникации. 🚀
7 эффективных советов по освоению косвенной речи в английском
- Начните с понимания концепции. Прежде чем погружаться в правила, убедитесь, что вы понимаете саму суть косвенной речи — это передача чужих слов без точного цитирования.
- Изучайте изменения времён системно. Создайте таблицу соответствия времён при переходе из прямой речи в косвенную и регулярно обращайтесь к ней.
- Тренируйтесь с диалогами из фильмов и сериалов. Выписывайте диалоги и практикуйтесь в их преобразовании в косвенную речь.
- Ведите дневник косвенной речи. Записывайте интересные высказывания, услышанные в течение дня, и трансформируйте их в косвенную речь.
- Используйте технику "shadowing". Слушайте аудиоматериалы с примерами косвенной речи и повторяйте их вслух, имитируя произношение и интонацию.
- Практикуйте с партнёром. Обменивайтесь предложениями в прямой речи и преобразуйте высказывания друг друга в косвенную.
- Применяйте правило 24 часов. Возвращайтесь к изученному материалу через сутки для закрепления.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне пришла студентка Марина, которая готовилась к экзамену IELTS и постоянно путалась в косвенной речи. Мы начали с простого упражнения: я просила её каждый вечер записывать три самых интересных высказывания, услышанных за день, сначала в прямой, а потом в косвенной речи. Через две недели она заметила, что начала автоматически "переключать" времена и местоимения. А ещё через месяц сказала мне: "Анна, теперь я даже мысленно перевожу разговоры в косвенную речь — это стало моей игрой!" На экзамене она получила 7.5 баллов за грамматику. Этот метод "дневника косвенной речи" я теперь рекомендую всем своим студентам.
Главные правила превращения прямой речи в косвенную
Трансформация прямой речи в косвенную требует соблюдения четких правил. Вот ключевые изменения, которые необходимо учитывать:
|Аспект
|Правило изменения
|Пример прямой речи
|Пример косвенной речи
|Времена глаголов
|Сдвиг на одно время назад
|"I am working." (Present Continuous)
|He said he was working. (Past Continuous)
|Местоимения
|Изменение в соответствии с контекстом
|"I will help you."
|She said she would help me.
|Указательные слова
|this → that, these → those
|"I like this book."
|She said she liked that book.
|Наречия времени
|today → that day, now → then
|"I'll do it tomorrow."
|He said he would do it the next day.
|Наречия места
|here → there, this place → that place
|"Come here!"
|She asked me to go there.
Важно помнить, что если прямая речь содержит универсальную истину или факт, который остаётся актуальным, время может не меняться:
- Прямая речь: "The Earth revolves around the Sun."
- Косвенная речь: She said (that) the Earth revolves around the Sun.
Для различных типов предложений существуют дополнительные правила:
Утвердительные предложения: используйте that + clause (часто that опускается) Direct: "I am happy." Reported: He said (that) he was happy.
Вопросы: превращаются в придаточные предложения с if/whether для общих вопросов или с вопросительным словом для специальных Direct: "Do you like coffee?" Reported: She asked if I liked coffee.
Команды и просьбы: используйте инфинитив с to Direct: "Stop talking!" Reported: The teacher told us to stop talking.
Модальные глаголы также подчиняются определенным правилам трансформации:
- can → could
- will → would
- may → might
- must → had to/must (зависит от контекста)
- should → should (остаётся без изменений)
Как избежать типичных ошибок в косвенной речи английского
При использовании косвенной речи в английском даже опытные студенты допускают определенные ошибки. Осознание этих "подводных камней" существенно улучшит вашу грамматическую точность. 🧩
- Неправильный сдвиг времен. Многие забывают изменить время глагола или меняют его неправильно. Помните: Present Simple → Past Simple, Present Perfect → Past Perfect и т.д.
- Забывание об изменении местоимений. "I" может превратиться в "he", "she", "they" в зависимости от контекста.
- Игнорирование изменений наречий времени и места. "Yesterday" должно стать "the previous day", а не оставаться "yesterday".
- Сохранение вопросительного порядка слов в косвенном вопросе. В косвенном вопросе порядок слов прямой, а не инвертированный.
- Неправильное использование глаголов reporting. "Say" и "tell" имеют разные модели управления: "say something" vs "tell somebody something".
- Опускание "if/whether" в косвенных общих вопросах. "He asked do I like coffee" вместо правильного "He asked if/whether I liked coffee".
- Неверное преобразование императивов. Необходимо использовать инфинитив с "to", а не просто передавать команду.
Особенно сложной областью является передача в косвенной речи модальных глаголов и условных предложений:
|Тип конструкции
|Распространенная ошибка
|Правильный вариант
|Модальные глаголы
|"She said I must goes there" (неправильное согласование)
|"She said I must go there" или "She said I had to go there"
|Условные предложения 1 типа
|"He said if it rains, he will stay home" (времена не сдвинуты)
|"He said if it rained, he would stay home"
|Повелительное наклонение
|"The teacher said don't talk" (не использован инфинитив)
|"The teacher told us not to talk"
|Вопрос с do/does/did
|"She asked did I finish my homework" (сохранена инверсия)
|"She asked if I had finished my homework"
Дмитрий Соколов, лингвист-исследователь
В моей практике был случай с группой профессиональных переводчиков, готовившихся к международной сертификации. Все они имели продвинутый уровень английского, но постоянно допускали ошибки в косвенной речи — особенно с модальными глаголами и в смешанных временных контекстах. Мы разработали систему маркировки текста: подчеркивали прямую речь красным, глаголы-репортеры (say, tell, ask) — зеленым, изменения времен — синим, а местоимений и указательных слов — желтым. После трех недель работы с цветовой кодировкой процент ошибок снизился с 27% до 3%. Этот визуальный метод оказался эффективнее любых объяснений, поскольку активировал визуальную память и создавал четкие ассоциативные связи. Сейчас я рекомендую этот подход всем, кто стремится довести навык косвенной речи до автоматизма.
Практические упражнения на косвенную речь для быстрого запоминания
Теория без практики бесполезна, особенно когда речь идет о таком навыке, как косвенная речь. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые помогут закрепить правила на практике и довести их применение до автоматизма. 📝
Базовые преобразования Преобразуйте следующие предложения из прямой речи в косвенную:
- "I am studying for my exam," said John. →
- "We have finished the project," they announced. →
- "I will call you tomorrow," she promised. →
Преобразование вопросов Превратите эти вопросы в косвенную речь:
- "Do you speak French?" he asked me. →
- "Where did you put my keys?" she inquired. →
- "Why haven't you called me?" Tom wanted to know. →
Работа с повелительным наклонением Трансформируйте команды в косвенную речь:
- "Finish your homework before dinner," mom told me. →
- "Don't touch that button!" the scientist warned. →
- "Please, help me with these bags," the old lady asked. →
Цепочка сообщений Начните с простого утверждения и передайте его через 3-4 человека, каждый раз используя косвенную речь. Запишите итоговый результат и сравните с оригиналом.
Новостной репортаж Просмотрите короткую новость и перескажите её, используя косвенную речь для передачи высказываний всех участников событий.
Упражнение "Шпион" "Подслушайте" разговор (можно использовать диалог из фильма) и подготовьте доклад в косвенной речи о том, что вы узнали.
Обратное преобразование Превратите предложения из косвенной речи обратно в прямую. Это поможет лучше понять механизм трансформаций.
Для более продвинутых студентов рекомендую сложные упражнения на смешанные типы предложений:
- Комплексный диалог. Возьмите диалог, содержащий утверждения, вопросы и команды, и переведите его полностью в косвенную речь.
- Работа с текстом. Найдите текст с большим количеством прямой речи (например, интервью) и полностью переработайте его в косвенную речь.
- Упражнение на скорость. Устанавливайте таймер и старайтесь преобразовать максимальное количество предложений за ограниченное время, постепенно увеличивая темп.
Внедрите эти упражнения в свою ежедневную практику и уделяйте косвенной речи хотя бы 15-20 минут в день. Регулярность здесь важнее, чем продолжительность занятий. Через 2-3 недели такой практики вы заметите, что преобразования начнут происходить автоматически. 🕒
Продвинутые советы по использованию косвенной речи для сдачи экзаменов
При подготовке к международным экзаменам необходимо не просто знать правила косвенной речи, но и уметь применять их в сложных контекстах, которые часто встречаются в тестовых заданиях. 🎯
Вот продвинутые стратегии, которые помогут вам успешно справиться с заданиями на косвенную речь в экзаменах IELTS, TOEFL, Cambridge Exams и других:
Освойте расширенную систему reporting verbs. Не ограничивайтесь базовыми "say" и "tell". Включите в свой арсенал:
- для передачи эмоций: complain, exclaim, protest
- для передачи намерений: promise, threaten, guarantee
- для передачи аргументации: argue, insist, maintain
- для передачи рекомендаций: advise, suggest, recommend
Практикуйте смешанные временные последовательности. Экзаменационные задания часто содержат сложные случаи, когда не все времена нужно сдвигать назад:
- "I'll call you when I get the results." → He promised to call me when he got the results.
- "We have always known that the Earth is round." → She said they had always known that the Earth is round. (универсальная истина)
Отработайте передачу условных предложений в косвенной речи.
- First conditional: "If it rains, we'll stay at home." → She said if it rained, they would stay at home.
- Second conditional: "If I won the lottery, I would travel the world." → He told me if he won the lottery, he would travel the world.
- Third conditional: "If I had studied harder, I would have passed." → She admitted that if she had studied harder, she would have passed.
Обратите внимание на специальные конструкции, часто проверяемые на экзаменах:
- Косвенная речь с модальными глаголами
- Передача восклицаний и эмоциональных высказываний
- Сложные императивы с инфинитивными конструкциями
Освойте правильное использование предлогов с reporting verbs:
- accuse somebody of doing something
- apologize to somebody for doing something
- complain to somebody about something
Тайм-менеджмент на экзамене:
- Выделите 30 секунд на анализ предложения перед его трансформацией
- Определите тип предложения (утвердительное, вопрос, команда)
- Идентифицируйте время оригинального высказывания
- Обратите внимание на указательные слова и наречия, требующие изменения
- Проверьте результат на логическую согласованность
Специфика разных экзаменов:
|Экзамен
|Особенности заданий на косвенную речь
|Стратегия подготовки
|IELTS
|Часто встречается в Writing Task 1 (Academic) при описании данных или в Speaking Part 2 при пересказе
|Практикуйте перефразирование информации из графиков и таблиц с использованием косвенной речи
|TOEFL
|Встречается в Integrated Writing и Speaking tasks, где нужно передавать информацию из прослушанного/прочитанного
|Тренируйте навыки конспектирования с последующей передачей информации в косвенной речи
|Cambridge FCE/CAE
|Прямые задания на трансформацию предложений с использованием косвенной речи
|Отрабатывайте типовые формулировки заданий на трансформацию с ключевыми словами
|BEC
|Косвенная речь в контексте деловой коммуникации (отчеты, электронная переписка)
|Практикуйте формальный стиль передачи информации в бизнес-контексте
Помните, что на экзаменах высокого уровня оценивается не только грамматическая правильность, но и естественность использования косвенной речи. Стремитесь к тому, чтобы ваши трансформации звучали аутентично и соответствовали контексту. 🏆
Косвенная речь — это не просто механическое применение правил, а инструмент, который открывает новые возможности для вашего английского. Овладев этим навыком, вы сможете точнее передавать информацию, звучать более профессионально и уверенно структурировать сложные тексты. Главный секрет мастерства — регулярная практика с постепенным увеличением сложности упражнений. Начните с базовых трансформаций, двигайтесь к сложным конструкциям и не забывайте анализировать свои ошибки. Помните: каждый раз, когда вы преобразуете предложение из прямой речи в косвенную, вы строите нейронные связи, которые в конечном итоге сделают этот процесс автоматическим. Не стремитесь к совершенству сразу — позвольте себе путь постепенного улучшения, и результат превзойдёт ваши ожидания.