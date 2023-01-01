5 надежных способов проверить, действительно ли это объект в JS

Для кого эта статья:

Для разработчиков, работающих с JavaScript

Для студентов и специалистов, обучающихся веб-разработке

Для профессионалов, стремящихся улучшить свои навыки и практику в программировании При работе с JavaScript каждый разработчик рано или поздно сталкивается с «весёлыми» сюрпризами слабой типизации. Вы ожидаете объект, а получаете null, думаете, что обрабатываете простой объект, а это массив или функция. Результат? Сломанный код и часы отладки. Надёжная проверка типов — не просто хорошая практика, а необходимый инструмент в арсенале разработчика. Давайте разберём пять эффективных методов, которые помогут точно определить, имеете ли вы дело с объектом. 🔍

Особенности типизации в JavaScript: почему проверка объектов важна

JavaScript славится своей динамической типизацией — переменная может содержать значение любого типа и изменять его в процессе выполнения программы. Эта гибкость дает свободу разработчику, но одновременно создает почву для неочевидных ошибок. 🤔

Александр Петров, ведущий фронтенд-разработчик

Недавно мой коллега потратил два дня на поиск причины странного поведения приложения. Оказалось, что API иногда возвращал строку вместо объекта конфигурации — и всё из-за некорректной проверки. Вместо точного определения типа использовался только оператор typeof, который возвращал "object" и для null. В критический момент приложение получило null, пыталось обратиться к его свойствам и, разумеется, падало с ошибкой. После внедрения комплексной проверки через Object.prototype.toString.call() подобные проблемы ушли в прошлое, а стабильность приложения значительно выросла.

В JavaScript существует 8 основных типов данных: 7 примитивных (string, number, boolean, null, undefined, symbol, bigint) и объекты (objects). Однако в категорию объектов входят и массивы, и функции, и регулярные выражения, и даже даты — все они технически являются объектами с разным внутренним устройством и поведением.

Почему критически важно точно определять, является ли значение именно объектом?

Предотвращение ошибок выполнения — попытка обращения к свойствам неопределённого значения или примитива приведёт к ошибке

— попытка обращения к свойствам неопределённого значения или примитива приведёт к ошибке Безопасное преобразование данных — например, при работе с JSON или внешними API

— например, при работе с JSON или внешними API Корректное применение методов — методы для работы с массивами не всегда подходят для обычных объектов

— методы для работы с массивами не всегда подходят для обычных объектов Оптимизация производительности — правильный выбор алгоритма обработки данных зависит от их типа

— правильный выбор алгоритма обработки данных зависит от их типа Типобезопасное программирование — снижение количества потенциальных ошибок в динамически типизированном языке

Тип данных Классификация Особенности при проверке Object {} Объект Базовый случай для проверки Array [] Объект (особый подтип) Требует дополнительной проверки для разграничения с объектами Function Объект (особый подтип) Имеет дополнительные возможности вызова null Примитив (но typeof возвращает "object") Частый источник ошибок при проверке String, Number, Boolean объекты Объекты-обёртки для примитивов Редко используются напрямую, требуют особого внимания

Итак, давайте перейдем к методам проверки и разберем их возможности и ограничения, начиная с самого базового — оператора typeof.

Метод typeof: возможности и ограничения при проверке объектов

Оператор typeof — это первый инструмент, с которым знакомится JavaScript-разработчик для определения типа данных. Он возвращает строку, указывающую тип операнда. Синтаксически он выглядит просто: typeof value .

При проверке объектов typeof возвращает строку "object" для большинства случаев, что делает его очевидным выбором:

typeof {} // "object" typeof {name: "John"} // "object" typeof new Date() // "object" typeof new RegExp() // "object"

Однако у этого метода есть существенные ограничения, которые превращают его в ненадежный инструмент для комплексной проверки объектов:

Проблема с null — typeof null возвращает "object", что является историческим багом JavaScript Неразличение типов объектов — массивы, даты и регулярные выражения также возвращают "object" Особый случай функций — для них typeof возвращает "function", хотя функции тоже являются объектами

Рассмотрим эти нюансы на практических примерах:

// Базовая проверка объектов typeof {} === "object"; // true typeof [] === "object"; // true, массивы тоже объекты! typeof null === "object"; // true, исторический баг! // Функции имеют особый статус typeof function(){} === "function"; // true typeof class MyClass {} === "function"; // true, классы – синтаксический сахар для функций // Объекты-обёртки примитивных типов typeof new String("abc") === "object"; // true typeof "abc" === "string"; // true, примитив, не объект

Чтобы компенсировать ограничение с null, часто используют дополнительную проверку:

function isObject(value) { return typeof value === "object" && value !== null; } isObject({}); // true isObject([]); // true, массив всё ещё считается объектом isObject(null); // false, исключаем null

Очевидно, что одного typeof недостаточно для полноценной проверки объектов. Но в сочетании с другими методами он может быть полезен как первый уровень фильтрации. Давайте рассмотрим следующий, более специфичный инструмент — оператор instanceof.

Оператор instanceof для определения принадлежности объекта

Оператор instanceof проверяет, принадлежит ли объект к определенному классу или конструктору. Он исследует цепочку прототипов объекта, что делает его более точным для определенных случаев по сравнению с typeof. 🔎

Синтаксис оператора: object instanceof Constructor

Главное преимущество instanceof в том, что он позволяет различать разные типы объектов, включая пользовательские классы:

// Базовые проверки {} instanceof Object; // true [] instanceof Array; // true [] instanceof Object; // true, массивы наследуются от Object new Date() instanceof Date; // true new Date() instanceof Object; // true, даты тоже наследуются от Object // Пользовательские классы class User {} const user = new User(); user instanceof User; // true user instanceof Object; // true // Функции function myFunc() {} myFunc instanceof Function; // true myFunc instanceof Object; // true

Однако у instanceof есть несколько существенных ограничений:

Примитивные значения — оператор не работает корректно с примитивами, возвращая false

— оператор не работает корректно с примитивами, возвращая false Проблемы с null и undefined — оператор выбросит ошибку при проверке на них

— оператор выбросит ошибку при проверке на них Кросс-контекстные объекты — объекты из разных фреймов или контекстов выполнения могут давать некорректные результаты

— объекты из разных фреймов или контекстов выполнения могут давать некорректные результаты Объекты без прототипной цепочки — созданные через Object.create(null) не будут распознаны как Object

Марина Соколова, разработчик библиотек JavaScript

В одном из наших проектов мы столкнулись с интересной проблемой: библиотека, загруженная через iframe, создавала объекты, которые не распознавались нашим основным кодом через instanceof. Это происходило потому, что каждый iframe имеет свои собственные конструкторы.

Мы переписывали код, пытаясь использовать typeof и проверки свойств, но решение было неэлегантным. Ситуация кардинально изменилась, когда мы перешли на метод Object.prototype.toString.call(). Этот подход оказался надежным даже для кросс-фреймовых объектов, так как он основан на внутреннем [[Class]] атрибуте объекта, а не на цепочке прототипов.

Рассмотрим несколько практических примеров ограничений instanceof:

// Примитивы "string" instanceof String; // false 123 instanceof Number; // false // Объекты-обёртки работают корректно new String("string") instanceof String; // true new Number(123) instanceof Number; // true // Объект без прототипа const noProtoObj = Object.create(null); noProtoObj instanceof Object; // false // Потенциальная ошибка с null/undefined try { null instanceof null; // Выбросит TypeError } catch (e) { console.log("Ошибка при проверке null через instanceof"); }

Оператор instanceof полезен, когда вам нужно проверить, создан ли объект конкретным конструктором или принадлежит к определенному классу. Особенно это актуально при работе с иерархиями классов и наследованием.

Для более надежной проверки объектов, независимо от контекста создания, нам потребуется более мощный метод, которым является Object.prototype.toString.call().

Object.prototype.toString.call(): надежная идентификация типа

Object.prototype.toString.call() — пожалуй, самый надежный метод для определения типа данных в JavaScript. В отличие от предыдущих методов, он обращается непосредственно к внутреннему свойству [[Class]] объекта, возвращая строку формата "[object Type]". 🛡️

Этот метод имеет три ключевых преимущества:

Универсальность — работает корректно со всеми типами данных, включая примитивы

— работает корректно со всеми типами данных, включая примитивы Точность — точно различает массивы, функции, даты и другие подтипы объектов

— точно различает массивы, функции, даты и другие подтипы объектов Кросс-контекстность — работает с объектами из разных iframe и других контекстов выполнения

Базовое использование этого метода выглядит так:

Object.prototype.toString.call({}); // "[object Object]" Object.prototype.toString.call([]); // "[object Array]" Object.prototype.toString.call(new Date()); // "[object Date]" Object.prototype.toString.call(function(){}); // "[object Function]" Object.prototype.toString.call(null); // "[object Null]" Object.prototype.toString.call(undefined); // "[object Undefined]" Object.prototype.toString.call(123); // "[object Number]" Object.prototype.toString.call("abc"); // "[object String]"

Для практического применения обычно создают вспомогательную функцию, которая извлекает тип из полученной строки:

function getExactType(value) { return Object.prototype.toString.call(value).slice(8, -1); } function isObject(value) { return getExactType(value) === "Object"; } isObject({}); // true isObject([]); // false, это Array isObject(null); // false, это Null isObject(new Date()); // false, это Date

Важно понимать, что Object.prototype.toString.call() возвращает строго "[object Object]" только для "чистых" объектов, созданных через литерал объекта {} или new Object(). Для специализированных объектов вернутся их соответствующие типы.

Значение Результат Object.prototype.toString.call() getExactType(value) {} "[object Object]" "Object" [] "[object Array]" "Array" function(){} "[object Function]" "Function" new Date() "[object Date]" "Date" null "[object Null]" "Null" /regex/ "[object RegExp]" "RegExp" new Map() "[object Map]" "Map" new Set() "[object Set]" "Set"

Этот метод также корректно работает с пользовательскими классами, хотя для них обычно возвращается "Object", если не определен специальный Symbol.toStringTag:

class MyClass {} Object.prototype.toString.call(new MyClass()); // "[object Object]" // Определение пользовательского тега для toString class CustomClass { get [Symbol.toStringTag]() { return "CustomClass"; } } Object.prototype.toString.call(new CustomClass()); // "[object CustomClass]"

Несмотря на надежность, у метода Object.prototype.toString.call() есть небольшой недостаток — его многословность делает код менее читаемым. Поэтому для специфических проверок, особенно для массивов, существуют более простые специализированные методы.

Специальные методы для различения объектов и массивов

Для часто встречающихся задач, таких как различение массивов и обычных объектов, в JavaScript предусмотрены специальные методы, которые упрощают проверку типов. 📋

Наиболее полезным из них является Array.isArray() — метод, специально созданный для надежного определения массивов:

Array.isArray([]); // true Array.isArray({}); // false Array.isArray(null); // false Array.isArray(undefined); // false Array.isArray(new Array()); // true Array.isArray(document.querySelectorAll('div')); // false, это NodeList, не Array

Метод Array.isArray() имеет несколько преимуществ перед другими способами проверки:

Простота использования — один вызов вместо сложных конструкций

— один вызов вместо сложных конструкций Кросс-фреймовая совместимость — работает с массивами из разных контекстов

— работает с массивами из разных контекстов Поддержка ES5+ — доступен во всех современных браузерах

— доступен во всех современных браузерах Отсутствие ложных срабатываний — четко разделяет массивы от массивоподобных объектов

Помимо Array.isArray(), существуют и другие полезные методы для проверки специфических типов объектов:

// Проверка на Map value instanceof Map; // Проверка на Set value instanceof Set; // Проверка на Promise value instanceof Promise; // Проверка на Date value instanceof Date || Object.prototype.toString.call(value) === '[object Date]'; // Проверка на RegExp value instanceof RegExp || Object.prototype.toString.call(value) === '[object RegExp]';

Для комплексной проверки "чистых" объектов (не массивов и не специализированных объектов) можно комбинировать несколько методов:

function isPlainObject(value) { // Проверяем, что это объект if (typeof value !== 'object' || value === null) { return false; } // Проверяем, что это не массив if (Array.isArray(value)) { return false; } // Проверяем, что это не специализированный объект const tag = Object.prototype.toString.call(value).slice(8, -1); if (tag !== 'Object') { return false; } // Проверка на прототип (опционально, для исключения наследников) const prototype = Object.getPrototypeOf(value); return prototype === null || prototype === Object.prototype; } isPlainObject({}); // true isPlainObject(Object.create(null)); // true isPlainObject([]); // false isPlainObject(new Date()); // false isPlainObject(null); // false isPlainObject(new class {}()); // false, если мы хотим исключить экземпляры классов

При работе с DOM-элементами и специфичными для браузера объектами также полезны специальные проверки:

// Проверка DOM-элемента function isElement(value) { return value instanceof Element || value instanceof HTMLElement; } // Проверка NodeList или HTMLCollection function isNodeCollection(value) { return value instanceof NodeList || value instanceof HTMLCollection; }

Выбор метода проверки должен определяться конкретной задачей. Для общих проверок подойдет Object.prototype.toString.call(), а для специфических случаев — специализированные методы вроде Array.isArray().

Сравнение эффективности методов проверки типа объекта

При выборе метода проверки типа в JavaScript стоит учитывать не только точность, но и производительность, особенно для критичных участков кода с высокой нагрузкой. Давайте сравним эффективность рассмотренных методов с точки зрения скорости выполнения и ресурсоемкости. 🚀

Наиболее быстрым методом проверки является оператор typeof — он реализован на уровне движка JavaScript и выполняется за константное время. Однако, как мы выяснили ранее, он имеет ограничения по точности.

Вот примерное ранжирование методов по скорости выполнения (от быстрейшего к самому медленному):

typeof — наиболее быстрый, но наименее точный instanceof — быстрый для простых проверок, но замедляется при глубокой цепочке прототипов Array.isArray() — оптимизирован и достаточно быстр для своей задачи Object.prototype.toString.call() — более медленный из-за вызова функции и обработки строк Комбинированные проверки — могут быть самыми медленными из-за множественных операций

Важно отметить, что разница в производительности становится заметной только при тысячах или миллионах проверок в критических участках кода. Для большинства приложений точность важнее скорости.

Давайте рассмотрим несколько практических рекомендаций по выбору метода в зависимости от сценария:

Сценарий Рекомендуемый метод Обоснование Быстрая первичная фильтрация typeof value = "object" && value ! null Максимальная скорость при базовых проверках Проверка массивов Array.isArray(value) Оптимальное сочетание точности и скорости Работа с пользовательскими классами value instanceof MyClass Прямая проверка принадлежности к классу Универсальная точная проверка Object.prototype.toString.call(value) Максимальная точность для всех типов Проверка "чистого" объекта isPlainObject(value) (комбинированная) Необходимая точность для сложных случаев Критичный по производительности код typeof с дополнительными проверками Компромисс между скоростью и точностью

В реальных приложениях часто используется многоуровневый подход:

function processData(data) { // Быстрая предварительная проверка if (typeof data !== "object" || data === null) { throw new TypeError("Expected an object"); } // Специализированная проверка для массивов if (Array.isArray(data)) { return processArray(data); } // Проверка на специальные типы объектов if (data instanceof Date) { return processDate(data); } // Для всех остальных объектов return processGenericObject(data); }

Тестирование производительности различных методов на больших объемах данных показывает, что typeof выполняется примерно в 2-10 раз быстрее, чем Object.prototype.toString.call(). Однако для большинства веб-приложений эта разница несущественна по сравнению с другими операциями, такими как DOM-манипуляции или сетевые запросы.

Вместо преждевременной оптимизации рекомендуется сосредоточиться на правильной обработке граничных случаев. Выбирайте метод проверки, который наиболее точно соответствует вашим требованиям, и оптимизируйте только после профилирования и выявления реальных узких мест производительности.