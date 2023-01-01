Как проверить пустоту объекта в JavaScript: 5 надежных методов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики JavaScript, желающие улучшить свои навыки проверки объектов

Студенты и начинающие веб-разработчики, обучающиеся программированию

Опытные программисты, ищущие оптимальные решения для производительности кода Проверка пустоты объектов в JavaScript — одна из тех задач, которые кажутся тривиальными, пока не столкнешься с ней в боевых условиях. Достаточно один раз получить неожиданное поведение из-за неверной проверки, и ты начинаешь задумываться: "А действительно ли я правильно проверяю объект на пустоту?" 🤔 Между {} , null , undefined и объектом с унаследованными свойствами разница огромна, и выбор подходящего метода проверки может существенно повлиять как на читаемость кода, так и на производительность всего приложения.

Что такое пустой объект в JavaScript и зачем его проверять

В JavaScript пустым объектом обычно считается объект, который не содержит собственных перечисляемых свойств. Это может быть результат явного создания объекта через литерал {} или через конструктор new Object() .

Проверка на пустоту объекта необходима в целом ряде сценариев:

Валидация пользовательского ввода перед отправкой на сервер

Обработка ответов API, когда пустой объект может сигнализировать об отсутствии данных

Проверка состояния кэша или хранилища

Предотвращение выполнения операций над пустыми данными

Принятие решений в бизнес-логике, когда наличие или отсутствие свойств критично

Важно понимать разницу между пустым объектом и отсутствием объекта ( null или undefined ). Пустой объект всё же является полноценным объектом со всеми доступными методами прототипа, в то время как null или undefined таковыми не являются. Именно поэтому надежная проверка должна учитывать эти нюансы.

Алексей, ведущий frontend-разработчик Однажды наша команда столкнулась с загадочным багом. Пользователи жаловались, что фильтры в нашем приложении работают некорректно. Несколько дней мы искали проблему, пока не обнаружили, что функция очистки фильтров возвращала объект { __proto__: { someMethod: function() {} } } вместо действительно пустого объекта. Мы использовали простую проверку Object.keys(filters).length === 0 , которая корректно определяла этот объект как пустой. Но код, отвечающий за применение фильтров, неявно перебирал все свойства, включая унаследованные, через цикл for...in . Это приводило к тому, что метод прототипа влиял на логику фильтрации. После этого случая мы разработали стандарт проверки объектов, учитывающий контекст использования — для перечисления только собственных свойств мы используем Object.keys() или Object.hasOwn() , а для проверки абсолютной пустоты, включая прототип, — более сложные комбинации методов.

5 методов проверки объекта на пустоту: основные решения

Существует несколько способов проверки объекта на пустоту, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим пять наиболее распространенных и надежных методов:

Метод Синтаксис Особенности Object.keys() Object.keys(obj).length === 0 Проверяет только собственные перечисляемые свойства JSON.stringify() JSON.stringify(obj) === '{}' Преобразует объект в строку и сравнивает с пустым объектом Цикл for...in function isEmpty(obj) { for(let key in obj) return false; return true; } Перебирает собственные и унаследованные перечисляемые свойства Object.entries() Object.entries(obj).length === 0 Возвращает массив пар [ключ, значение] собственных перечисляемых свойств Object.getOwnPropertyNames() Object.getOwnPropertyNames(obj).length === 0 Возвращает массив всех собственных свойств, включая неперечисляемые

Теперь рассмотрим каждый из этих методов подробнее:

1. Object.keys() Этот метод возвращает массив собственных перечисляемых свойств объекта:

JS Скопировать код const isEmpty = obj => Object.keys(obj).length === 0; console.log(isEmpty({})); // true console.log(isEmpty({ a: 1 })); // false

2. JSON.stringify() Преобразование объекта в JSON-строку и сравнение с литералом пустого объекта:

JS Скопировать код const isEmpty = obj => JSON.stringify(obj) === '{}'; console.log(isEmpty({})); // true console.log(isEmpty({ a: undefined })); // true (!) undefined значения пропускаются

3. Цикл for...in с ранним возвратом Этот метод перебирает все перечисляемые свойства объекта, включая унаследованные:

JS Скопировать код function isEmpty(obj) { for (let key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) { return false; } } return true; } console.log(isEmpty({})); // true console.log(isEmpty(Object.create({ a: 1 }))); // true (игнорирует унаследованные свойства)

4. Object.entries() Возвращает массив пар [ключ, значение] собственных перечисляемых свойств:

JS Скопировать код const isEmpty = obj => Object.entries(obj).length === 0; console.log(isEmpty({})); // true console.log(isEmpty({ a: 1 })); // false

5. Object.getOwnPropertyNames() В отличие от Object.keys(), этот метод включает и неперечисляемые свойства:

JS Скопировать код const isEmpty = obj => Object.getOwnPropertyNames(obj).length === 0; const obj = Object.create({}, { a: { value: 1, enumerable: false } }); console.log(Object.keys(obj).length === 0); // true (свойство неперечисляемое) console.log(isEmpty(obj)); // false (обнаруживает неперечисляемые свойства)

Преимущества и недостатки каждого способа проверки

Каждый метод проверки имеет свои сильные и слабые стороны. Давайте проанализируем их детальнее:

1. Object.keys()

Преимущества:

Высокая производительность

Читаемый, идиоматичный код

Игнорирует свойства прототипа

Поддерживается во всех современных браузерах

Недостатки:

Не обнаруживает неперечисляемые свойства

Не работает для примитивов (требуется проверка на объект)

2. JSON.stringify()

Преимущества:

Лаконичный синтаксис

Не требует дополнительных проверок для примитивов

Недостатки:

Значительно медленнее других методов

Пропускает свойства со значением undefined

Не обрабатывает объекты с циклическими ссылками

Может давать неожиданные результаты для объектов с методами или специальными типами данных

3. Цикл for...in

Преимущества:

Гибкость в настройке логики проверки

Возможность раннего выхода из цикла при обнаружении свойства

Работает в устаревших браузерах

Недостатки:

Перебирает унаследованные свойства (требуется дополнительная проверка)

Более многословный синтаксис

Потенциально медленнее при проверке действительно пустых объектов

4. Object.entries()

Преимущества:

Современный и читаемый синтаксис

Игнорирует унаследованные свойства

Возможность использования в функциональном программировании

Недостатки:

Немного менее производительный, чем Object.keys()

Не поддерживается в IE без полифилла

Не обнаруживает неперечисляемые свойства

5. Object.getOwnPropertyNames()

Преимущества:

Обнаруживает все собственные свойства, включая неперечисляемые

Подходит для глубокого анализа объектов

Недостатки:

Редко требуется в типичных сценариях проверки пустоты

Может дать неожиданные результаты, если вы не ожидаете наличия неперечисляемых свойств

Михаил, тимлид фронтенд-команды Проверка на пустоту объектов обернулась для нас критическим инцидентом в продакшене. У нас было несколько микросервисов, и один из них начал возвращать пустые объекты вместо данных. Фронтенд должен был корректно обрабатывать это состояние. Для проверки использовался метод JSON.stringify(obj) === '{}' , который казался простым и надежным. Однако сервис начал возвращать объекты с методами и значениями undefined , что приводило к неверной обработке. Мы быстро переписали код на Object.keys(obj).length === 0 , что сразу решило проблему. Более того, метрики показали улучшение производительности критической страницы на 12%. С тех пор у нас есть правило: никогда не использовать JSON.stringify() для проверки структуры объектов, только для сериализации.

Сравнение производительности методов для пустых объектов

Производительность различных методов проверки может значительно отличаться, особенно при работе с большим количеством объектов. Ниже приведены результаты бенчмарков для проверки 1 миллиона пустых объектов:

Метод Время выполнения (мс) Относительная производительность Object.keys().length === 0 78 1x (базовый) Object.entries().length === 0 92 1.18x медленнее for...in с hasOwnProperty 145 1.86x медленнее Object.getOwnPropertyNames().length === 0 85 1.09x медленнее JSON.stringify() === '{}' 342 4.38x медленнее

Ключевые выводы из результатов бенчмарков:

Object.keys().length === 0 оказывается наиболее быстрым методом для проверки пустых объектов

оказывается наиболее быстрым методом для проверки пустых объектов JSON.stringify() значительно медленнее остальных методов — почти в 4.4 раза медленнее базового метода

значительно медленнее остальных методов — почти в 4.4 раза медленнее базового метода Производительность Object.getOwnPropertyNames() близка к Object.keys() , что делает его хорошей альтернативой, когда необходимо учитывать неперечисляемые свойства

близка к , что делает его хорошей альтернативой, когда необходимо учитывать неперечисляемые свойства Метод с использованием цикла for...in медленнее из-за необходимости проверки собственных свойств через hasOwnProperty

Однако важно помнить, что производительность — не единственный критерий выбора. Для большинства приложений разница в несколько миллисекунд на тысячу операций не будет заметна. Гораздо важнее выбрать метод, который правильно отражает ваше определение "пустого объекта" в конкретном контексте. 🚀

Также стоит учитывать, что производительность методов может отличаться в зависимости от:

Версии JavaScript-движка

Браузера или среды выполнения

Размеры и структуры проверяемых объектов

Наличия неперечисляемых свойств или прототипного наследования

Практические рекомендации по выбору оптимального метода

Выбор метода проверки пустоты объекта должен основываться на конкретных требованиях вашего приложения и контексте использования. Вот рекомендации для различных сценариев:

📊 В большинстве случаев: Object.keys()

JS Скопировать код const isEmpty = obj => obj && typeof obj === 'object' && Object.keys(obj).length === 0;

Используйте этот метод как стандартный выбор по умолчанию. Он быстр, понятен и соответствует наиболее распространенному определению пустого объекта — объекта без собственных перечисляемых свойств.

🔍 Когда важны неперечисляемые свойства: Object.getOwnPropertyNames()

JS Скопировать код const isCompletelyEmpty = obj => obj && typeof obj === 'object' && Object.getOwnPropertyNames(obj).length === 0;

Этот метод подходит, когда вы работаете с объектами, которые могут содержать неперечисляемые свойства, и их наличие важно для вашей логики.

⚠️ Для работы с наследованием: Комбинированный подход

JS Скопировать код function isEmptyWithoutInheritance(obj) { if (!obj || typeof obj !== 'object') return false; // Проверяем собственные перечисляемые свойства if (Object.keys(obj).length > 0) return false; // Проверяем, был ли объект создан без прототипа return Object.getPrototypeOf(obj) === Object.prototype; }

Этот метод полезен, когда вам нужно убедиться, что объект не только пуст, но и не имеет специального прототипа.

🚀 Для максимальной производительности в критических участках кода:

JS Скопировать код const isEmptyFast = obj => { // Быстрая проверка на null/undefined if (obj == null) return false; // Для объектов используем быстрый метод return Object.keys(obj).length === 0; }; // Использование if (isEmptyFast(criticalDataObject)) { // Обработка пустого объекта }

Этот вариант оптимизирован для частого использования в производительно-критичном коде.

🧪 При работе с нестандартными объектами (Map, Set):

JS Скопировать код function isEmpty(collection) { if (collection == null) return false; if (collection instanceof Map || collection instanceof Set) { return collection.size === 0; } if (typeof collection === 'object') { return Object.keys(collection).length === 0; } return false; }

Этот универсальный метод подходит для кода, который может работать с разными типами коллекций.

Общие рекомендации при проверке объектов на пустоту:

Избегайте JSON.stringify() для проверки структуры объектов из-за низкой производительности и побочных эффектов

для проверки структуры объектов из-за низкой производительности и побочных эффектов Всегда учитывайте null и undefined в своих проверках, если объект может иметь такие значения

в своих проверках, если объект может иметь такие значения Документируйте свое определение "пустоты" для команды, особенно если оно отличается от стандартного

для команды, особенно если оно отличается от стандартного Используйте абстракцию — создайте единую функцию проверки и используйте ее последовательно во всем проекте

— создайте единую функцию проверки и используйте ее последовательно во всем проекте Учитывайте контекст использования — для валидации форм и для обработки данных API могут потребоваться разные определения пустоты

И помните: выбор метода проверки — это компромисс между производительностью, читаемостью и точностью определения пустоты в контексте вашей задачи. 💡