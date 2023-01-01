Present Simple: как использовать базовое время в английском языке

Родители, желающие помочь своим детям в изучении английского языка Если вы только начинаете изучать английский язык, то Present Simple — это как фундамент дома: без него никуда. Это самое базовое и часто используемое время, которое поможет вам рассказывать о том, что происходит регулярно, описывать факты и выражать свои привычки. Многие новички путаются в его образовании, особенно с окончанием -s у глаголов в третьем лице. Не волнуйтесь! В этой статье я расскажу о Present Simple настолько просто, что даже ребенок поймет. Мы разберем правила, примеры и даже типичные ошибки — все, что нужно для уверенного старта в английской грамматике. 🚀

Что такое Present Simple: первое знакомство

Present Simple (Настоящее Простое время) — это грамматическая форма, которую мы используем для выражения регулярных действий, фактов, привычек и общеизвестных истин. Несмотря на название "настоящее", это время может описывать действия, которые происходят не только прямо сейчас, но и вообще в настоящем периоде жизни.

Представьте, что Present Simple — это как ваша повседневная одежда, которую вы надеваете каждый день, не задумываясь. Так же легко и естественно мы используем это время в речи.

Анна Петрова, преподаватель английского языка для начинающих Когда я только начала работать с детьми, то заметила интересную закономерность: ученикам было намного проще понять Present Simple через игру. Я принесла на урок календарь и маркеры. Каждый ребенок отмечал на календаре свои регулярные действия: "I go to school at 8 am", "I play football on Saturdays", "My mom cooks dinner every day". После этого упражнения дети стали интуитивно чувствовать, когда нужно использовать Present Simple. Они представляли свой календарь и понимали: "Ага, это то, что происходит по расписанию — значит, нужно Present Simple!"

Present Simple — единственное время в английском, где мы добавляем окончание -s или -es к глаголам в третьем лице единственного числа (he, she, it). Например:

I play tennis. (Я играю в теннис.)

He plays tennis. (Он играет в теннис.)

She watches TV every evening. (Она смотрит телевизор каждый вечер.)

Важно понимать, что в Present Simple мы используем базовую форму глагола (инфинитив без частицы to). Исключением является только форма третьего лица единственного числа, где добавляется окончание.

Когда используется Present Simple в повседневной речи

Present Simple — удивительно универсальное время. Вот основные случаи, когда мы его применяем в разговорной речи: 🗣️

Случай использования Пример Маркеры времени Регулярные действия и привычки I go to the gym three times a week. every day, usually, often, sometimes Общеизвестные факты The Earth rotates around the Sun. — Расписания и программы The bus leaves at 8 p.m. on Mondays, at 7 a.m. Постоянные состояния She lives in Moscow. always, permanently Инструкции и рецепты First, you cut the vegetables. first, then, after that

В повседневной речи мы чаще всего используем Present Simple для описания своих привычек и распорядка дня. Например:

"I wake up at 7 a.m. every day." (Я просыпаюсь в 7 утра каждый день.)

"She works from home on Fridays." (Она работает из дома по пятницам.)

"We have dinner together on Sundays." (Мы ужинаем вместе по воскресеньям.)

Present Simple часто используется с наречиями частоты: always (всегда), usually (обычно), often (часто), sometimes (иногда), rarely (редко), never (никогда). Эти слова помогают указать, как часто происходит действие:

"I always brush my teeth before bed." (Я всегда чищу зубы перед сном.) "She never eats meat." (Она никогда не ест мясо.) "They sometimes go to the cinema on weekends." (Они иногда ходят в кино по выходным.)

Как правильно строить предложения в Present Simple

Строить предложения в Present Simple довольно просто, если вы запомните несколько основных правил. Давайте разберем структуру для разных типов предложений: утвердительных, отрицательных и вопросительных. 🧩

1. Утвердительные предложения:

Формула: Подлежащее + глагол (+ -s/es для he/she/it)

I work in an office. (Я работаю в офисе.)

You study English. (Ты изучаешь английский.)

He works in an office. (Он работает в офисе.) — обратите внимание на окончание -s

She studies English. (Она изучает английский.) — обратите внимание на окончание -es

2. Отрицательные предложения:

Формула: Подлежащее + do not/does not (don't/doesn't) + глагол (без -s/es) + остальная часть предложения

I do not (don't) work on Saturdays. (Я не работаю по субботам.)

He does not (doesn't) speak French. (Он не говорит по-французски.)

Важно! В отрицательных предложениях с does not (doesn't) основной глагол используется без окончания -s/es.

3. Вопросительные предложения:

Формула: Do/Does + подлежащее + глагол (без -s/es) + остальная часть предложения + ?

Do you like chocolate? (Тебе нравится шоколад?)

Does she play tennis? (Она играет в теннис?)

Для краткого ответа используйте:

Yes, I/you/we/they do. / No, I/you/we/they don't.

Yes, he/she/it does. / No, he/she/it doesn't.

Михаил Соколов, репетитор по английскому языку У меня был студент Олег, который никак не мог запомнить, когда добавлять -s к глаголу. Я предложил ему простое правило: "Представь, что буква 's' — это как маленький хвостик, который прицепляется только к словам he, she и it". После этого мы сделали карточки, где для предложений с he, she, it он рисовал маленький хвостик на глаголе. Это визуальное представление сработало отлично! Теперь, когда Олег видит подлежащее he, she или it, он автоматически "прицепляет хвостик" к глаголу. Через месяц занятий эта ошибка полностью исчезла из его речи.

Правила Present Simple с примерами для базового уровня

Чтобы уверенно использовать Present Simple, запомните эти ключевые правила с примерами. 📝

1. Правило добавления окончания -s/-es в 3-м лице единственного числа:

Обычно добавляем -s: work → works, play → plays

После sh, ch, ss, x, o добавляем -es: wash → washes, watch → watches, kiss → kisses, fix → fixes, go → goes

Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -es: study → studies, try → tries

Если глагол оканчивается на гласную + y, просто добавляем -s: play → plays, say → says

2. Особые случаи с глаголом to be:

Глагол to be (быть) в Present Simple имеет особые формы:

I am a student. (Я студент.)

You/We/They are students. (Вы/Мы/Они студенты.)

He/She/It is a student. (Он/Она/Оно студент.)

Отрицательная форма:

I am not (I'm not) a doctor.

You/We/They are not (aren't) doctors.

He/She/It is not (isn't) a doctor.

Вопросительная форма:

Am I a student?

Are you/we/they students?

Is he/she/it a student?

3. Правила с глаголом to have:

В британском английском часто используется have got:

I/You/We/They have got a car. (У меня/у тебя/у нас/у них есть машина.)

He/She/It has got a car. (У него/у нее/у этого есть машина.)

В американском английском чаще используется просто have/has:

I/You/We/They have a car.

He/She/It has a car.

Местоимение Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I work I don't work Do I work? You You work You don't work Do you work? He He works He doesn't work Does he work? She She works She doesn't work Does she work? It It works It doesn't work Does it work? We We work We don't work Do we work? They They work They don't work Do they work?

Как избежать ошибок при использовании Present Simple

Даже те, кто давно изучает английский, иногда допускают ошибки при использовании Present Simple. Давайте рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Типичные ошибки с окончанием -s/-es:

Ошибка: "She go to school every day." Правильно: "She goes to school every day."

Ошибка: "He don't like coffee." Правильно: "He doesn't like coffee."

Ошибки с вспомогательными глаголами:

Ошибка: "Does you like pizza?" Правильно: "Do you like pizza?"

Ошибка: "She doesn't likes chocolate." Правильно: "She doesn't like chocolate." (без -s после doesn't)

Ошибки с наречиями частоты:

Ошибка: "I watch always TV in the evening." Правильно: "I always watch TV in the evening." (наречие частоты ставится перед основным глаголом, но после глагола to be)

Советы для правильного использования Present Simple:

Запомните маркеры времени: every day, usually, often, always, sometimes, rarely, never. Эти слова — подсказки, что нужно использовать Present Simple. Используйте мнемоники: "She, he, it — глагол + -s не забудь добавить!" Тренируйте все типы предложений: утвердительные, отрицательные и вопросительные, чтобы автоматизировать их структуру. Практикуйте регулярно: составляйте свой распорядок дня на английском языке, используя Present Simple. Учите глаголы-исключения: обратите особое внимание на to be (am, is, are) и to have (have, has).

Упражнения для закрепления:

Составьте 5 предложений о своих привычках, используя Present Simple.

Перепишите свои предложения в отрицательную и вопросительную формы.

Найдите в тексте на английском все глаголы в Present Simple и объясните их использование.

Сыграйте в игру "Истина или ложь" с друзьями, используя только Present Simple.

Помните, что Present Simple — это основа английской грамматики. Научившись правильно использовать это время, вы заложите крепкий фундамент для дальнейшего изучения более сложных грамматических конструкций. 🏆