Прошедшее время в английском: полное руководство для общения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и репетиторы

Люди, интересующиеся улучшением своих навыков общения на английском языке Вспомните момент, когда вы впервые попытались рассказать историю на английском и застряли, не зная, как правильно выразить последовательность событий в прошлом. Прошедшее время в английском — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент для полноценного общения. Владение различными формами прошедшего времени открывает двери к свободному изложению воспоминаний, историй и опыта — без этих навыков ваш английский останется навсегда ограниченным. Разберем все тонкости: от базовых правил до сложных случаев, которые помогут вам звучать естественно и уверенно 🔍

Что такое прошедшее время в английском языке

Прошедшее время в английском языке — это грамматическая категория, указывающая на действия, которые уже завершились к моменту речи. В отличие от русского языка, где есть только одна форма прошедшего времени, английский предлагает целый набор временных форм для описания прошлых событий с разными оттенками значений.

Основные формы прошедшего времени в английском:

Past Simple (простое прошедшее) — описывает завершенные действия в прошлом

(простое прошедшее) — описывает завершенные действия в прошлом Past Continuous (прошедшее длительное) — действия в процессе в определенный момент прошлого

(прошедшее длительное) — действия в процессе в определенный момент прошлого Past Perfect (прошедшее совершенное) — действия, завершившиеся до определенного момента в прошлом

(прошедшее совершенное) — действия, завершившиеся до определенного момента в прошлом Past Perfect Continuous (прошедшее совершенное длительное) — длительные действия, происходившие до определенного момента в прошлом

Каждая форма прошедшего времени имеет свои особенности образования и употребления, что позволяет точно передавать временные отношения между событиями.

Временная форма Основное значение Пример Past Simple Завершенное действие в прошлом I visited London last year. Past Continuous Действие в процессе в прошлом I was reading when she called. Past Perfect Действие, завершенное до другого действия в прошлом I had finished my work before he arrived. Past Perfect Continuous Длительное действие, продолжавшееся до определенного момента в прошлом I had been studying English for five years before I moved to London.

Понимание этих различий критически важно для построения грамотной речи. Правильный выбор времени позволяет передать точный смысл высказывания и избежать недопонимания в коммуникации.

Андрей Ковалев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне пришел студент, который жаловался, что не может рассказать о своем путешествии по Европе. Он использовал только Present Simple, создавая впечатление, будто путешествует прямо сейчас. "I go to Paris, I see Eiffel Tower, I eat croissant..." — рассказывал он. Мы начали с простых упражнений на Past Simple: "I went to Paris, I saw the Eiffel Tower, I ate a croissant." Через месяц тренировок он не только мог бегло рассказывать о своих прошлых поездках, но и начал различать оттенки значений: что происходило в конкретный момент (Past Continuous), а что случилось раньше других событий (Past Perfect). Этот студент наглядно показал, как понимание прошедших времен открывает новые возможности для самовыражения.

Правила образования Past Simple: основы для новичков

Past Simple (простое прошедшее время) — фундаментальная форма для выражения действий, которые произошли и завершились в прошлом. Освоение этого времени — первый шаг к грамотному выражению мыслей о прошедших событиях.

Способы образования Past Simple:

Правильные глаголы: добавляем окончание -ed к базовой форме глагола (work → worked, play → played)

добавляем окончание -ed к базовой форме глагола (work → worked, play → played) Неправильные глаголы: используем вторую форму глагола из таблицы неправильных глаголов (go → went, see → saw)

Орфографические правила для правильных глаголов:

Если глагол оканчивается на -e, добавляем только -d (like → liked)

Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed (study → studied)

Если глагол оканчивается на одну согласную, которой предшествует один гласный звук, согласная удваивается (stop → stopped)

Образование отрицательных и вопросительных форм:

В отличие от Present Simple, в Past Simple используется вспомогательный глагол did для образования вопросов и отрицаний:

Утверждение: She worked yesterday. (Она работала вчера.)

She worked yesterday. (Она работала вчера.) Отрицание: She did not (didn't) work yesterday. (Она не работала вчера.)

She did not (didn't) work yesterday. (Она не работала вчера.) Вопрос: Did she work yesterday? (Она работала вчера?)

Маркеры времени, указывающие на использование Past Simple:

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)

ago (назад): two days ago (два дня назад)

in 2010, in May (в 2010 году, в мае — если речь о прошлом)

when I was young (когда я был молодым)

Past Simple используется в следующих ситуациях:

Однократные завершенные действия в прошлом: I bought a new car last week.

Последовательность действий в прошлом: I woke up, had breakfast and went to work.

Привычные, повторяющиеся действия в прошлом: When I was a child, I played football every day.

Действия, занимавшие определенный период времени в прошлом: I lived in London for five years.

Past Continuous: когда и как использовать правильно

Past Continuous (прошедшее длительное время) служит для описания процессов и действий, которые происходили в определенный момент в прошлом. Это время создает эффект "погружения" в прошлое, позволяя читателю или слушателю увидеть события так, словно они разворачиваются перед его глазами. 🕰️

Мария Соколова, переводчик и репетитор английского языка Помню свою студентку Анну, которая всегда путалась между Past Simple и Past Continuous. Во время подготовки к IELTS она писала эссе так: "When the accident happened, the man crossed the road" вместо "When the accident happened, the man was crossing the road". Это принципиально меняло смысл — выходило, что человек сначала перешел дорогу, а потом случилась авария! Мы стали использовать визуализацию: представлять события как кадры из фильма. Для Past Continuous — это движущийся кадр, процесс; для Past Simple — завершенное действие, как фотография. Через месяц практики Анна стала интуитивно чувствовать разницу и получила 7.5 баллов за письменную часть IELTS, где особенно важно правильное использование времен.

Правила образования Past Continuous:

Past Continuous образуется с помощью прошедшей формы глагола to be (was/were) и причастия настоящего времени (с окончанием -ing):

Утвердительная форма: Subject + was/were + verb-ing

Subject + was/were + verb-ing Отрицательная форма: Subject + was/were + not + verb-ing

Subject + was/were + not + verb-ing Вопросительная форма: Was/Were + subject + verb-ing?

Примеры:

I was reading a book at 7 o'clock yesterday. (Я читал книгу вчера в 7 часов.)

They were not (weren't) sleeping when I called. (Они не спали, когда я позвонил.)

Was she studying when you came? (Она училась, когда ты пришел?)

Основные случаи употребления Past Continuous:

Действие, происходившее в определенный момент в прошлом: At 3 PM yesterday, I was working in the office. Два параллельных длительных действия в прошлом: While I was cooking dinner, my wife was watching TV. Действие, которое служит фоном для другого, краткого действия: I was walking in the park when I met my old friend. (В этом примере длительное действие "was walking" прерывается кратким действием "met") Для выражения раздражения по поводу повторяющихся действий в прошлом (с наречиями always, constantly, etc.): He was always forgetting his keys.

Характеристика Past Simple Past Continuous Фокус внимания Результат действия Процесс действия Длительность Завершенное действие Действие в процессе Типичные маркеры yesterday, last week, in 2010, ago at 5 PM, when, while Связь с другими действиями Последовательность действий Фоновое действие или прерываемое действие

Важно помнить, что некоторые глаголы обычно не используются в длительных формах (Continuous). Это так называемые stative verbs (глаголы состояния):

Глаголы умственной деятельности: know, understand, believe, remember, forget

know, understand, believe, remember, forget Глаголы чувств и восприятия: like, love, hate, want, need

like, love, hate, want, need Глаголы обладания: have (в значении "иметь"), own, belong, possess

С этими глаголами мы обычно используем Past Simple вместо Past Continuous: I knew him for many years (правильно) vs. I was knowing him for many years (неправильно).

Past Perfect: сложные случаи прошедшего времени

Past Perfect (прошедшее совершенное время) — одна из наиболее сложных для освоения форм английского языка. Это время используется для выражения действий, которые произошли до определенного момента в прошлом. По сути, это "прошлое перед прошлым" или "предпрошедшее время". ⏮️

Формирование Past Perfect:

Утвердительная форма: Subject + had + Past Participle (3-я форма глагола)

Subject + had + Past Participle (3-я форма глагола) Отрицательная форма: Subject + had not (hadn't) + Past Participle

Subject + had not (hadn't) + Past Participle Вопросительная форма: Had + subject + Past Participle?

Примеры:

She had finished her work before the deadline. (Она закончила свою работу до дедлайна.)

I hadn't seen that movie before last night. (Я не видел этот фильм до вчерашнего вечера.)

Had you visited London before you moved there? (Ты посещал Лондон до того, как переехал туда?)

Ключевые ситуации использования Past Perfect:

Действие, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived at the party, most guests had left. Для выражения действий в предложениях с "до того как" (before) в прошлом: I had never seen a tiger before I visited the zoo. В конструкциях с "после того как" (after) для действия, которое произошло раньше: After she had finished her dinner, she went for a walk. В косвенной речи для передачи Past Perfect из прямой речи: "I had completed the task," he said → He said that he had completed the task. Для выражения нереальных условий в прошлом (в условных предложениях третьего типа): If I had studied harder, I would have passed the exam.

Типичные сигнальные слова для Past Perfect:

before (до)

after (после)

by the time (к тому времени, когда)

already (уже)

just (только что)

never/ever (никогда/когда-либо — в контексте опыта до определенного момента в прошлом)

Past Perfect vs. Past Simple: в чем разница?

Новичкам часто сложно понять, когда использовать Past Perfect, а когда достаточно Past Simple. Основной принцип: если важна последовательность действий в прошлом, используйте Past Perfect для действия, которое произошло раньше.

Сравните:

When I arrived at the station, the train left. (Когда я прибыл на станцию, поезд уехал — действия произошли почти одновременно)

(Когда я прибыл на станцию, поезд уехал — действия произошли почти одновременно) When I arrived at the station, the train had left. (Когда я прибыл на станцию, поезд уже уехал — поезд уехал до моего прибытия)

Однако Past Perfect не всегда необходим, если последовательность действий ясна из контекста или если используются слова, указывающие на порядок действий:

First I finished my homework, then I watched TV. (Сначала я закончил домашнюю работу, потом посмотрел телевизор.)

Типичные ошибки с прошедшим временем и их исправление

Даже продвинутые студенты английского языка нередко совершают ошибки при использовании прошедших времен. Разберем наиболее распространенные из них и предложим способы их преодоления. 🛠️

Ошибка #1: Неправильное образование форм неправильных глаголов

Неправильно: I goed to the store yesterday.

Правильно: I went to the store yesterday.

Решение: Заучивать три формы наиболее частотных неправильных глаголов. Создайте личный словарик с самыми проблемными для вас глаголами и повторяйте их регулярно.

Ошибка #2: Использование Present Perfect вместо Past Simple

Неправильно: I have visited London last year.

Правильно: I visited London last year.

Решение: Запомните, что с маркерами конкретного времени в прошлом (yesterday, last week, in 2010) всегда используется Past Simple, а не Present Perfect.

Ошибка #3: Путаница между Past Simple и Past Continuous

Неправильно: When the phone rang, I wrote an email. (если имеется в виду, что написание письма было прервано звонком)

(если имеется в виду, что написание письма было прервано звонком) Правильно: When the phone rang, I was writing an email.

Решение: Вспоминайте основное правило: Past Continuous используется для описания процесса, который был в разгаре в определенный момент прошлого, особенно если этот процесс был прерван другим действием.

Ошибка #4: Неиспользование Past Perfect, когда это необходимо

Неправильно: I already left when he called.

Правильно: I had already left when he called.

Решение: Если нужно подчеркнуть, что одно действие в прошлом произошло раньше другого действия в прошлом, используйте Past Perfect для более раннего действия.

Ошибка #5: Использование артикля the с yesterday, last week и т.д.

Неправильно: I saw him in the last week.

Правильно: I saw him last week.

Решение: Запомните, что выражения типа last week, last month, yesterday используются без артикля.

Ошибка #6: Неправильная форма вспомогательного глагола в вопросах и отрицаниях

Неправильно: Did you was working yesterday?

Правильно: Were you working yesterday?

Решение: Помните о правильной структуре вопросов в различных временах: • Past Simple: Did + subject + base form • Past Continuous: Was/Were + subject + verb-ing • Past Perfect: Had + subject + past participle

Ошибка #7: Использование Past Continuous с глаголами состояния

Неправильно: I was knowing the answer.

Правильно: I knew the answer.

Решение: Запомните список основных глаголов состояния (know, understand, believe, like, love, hate, want, need, own, belong) и не используйте их в формах Continuous.

Стратегии преодоления ошибок с прошедшими временами:

Регулярная практика: Выполняйте упражнения, направленные специально на отработку проблемных аспектов. Анализ контекста: Учитесь анализировать, какое время требуется в том или ином контексте, задавая себе вопросы о времени, последовательности и продолжительности действий. Ведение дневника на английском: Описывайте события прошедшего дня, сознательно обращая внимание на правильное использование времен. Работа с аутентичными текстами: Читайте художественную литературу на английском, обращая внимание на использование прошедших времен. Обратный перевод: Переведите текст с русского на английский, затем сверьтесь с оригиналом и проанализируйте различия.