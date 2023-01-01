logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Прошедшее время в английском: полное руководство для общения
Перейти

Прошедшее время в английском: полное руководство для общения

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка и репетиторы

  • Люди, интересующиеся улучшением своих навыков общения на английском языке

    Вспомните момент, когда вы впервые попытались рассказать историю на английском и застряли, не зная, как правильно выразить последовательность событий в прошлом. Прошедшее время в английском — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент для полноценного общения. Владение различными формами прошедшего времени открывает двери к свободному изложению воспоминаний, историй и опыта — без этих навыков ваш английский останется навсегда ограниченным. Разберем все тонкости: от базовых правил до сложных случаев, которые помогут вам звучать естественно и уверенно 🔍

Что такое прошедшее время в английском языке

Прошедшее время в английском языке — это грамматическая категория, указывающая на действия, которые уже завершились к моменту речи. В отличие от русского языка, где есть только одна форма прошедшего времени, английский предлагает целый набор временных форм для описания прошлых событий с разными оттенками значений.

Основные формы прошедшего времени в английском:

  • Past Simple (простое прошедшее) — описывает завершенные действия в прошлом
  • Past Continuous (прошедшее длительное) — действия в процессе в определенный момент прошлого
  • Past Perfect (прошедшее совершенное) — действия, завершившиеся до определенного момента в прошлом
  • Past Perfect Continuous (прошедшее совершенное длительное) — длительные действия, происходившие до определенного момента в прошлом

Каждая форма прошедшего времени имеет свои особенности образования и употребления, что позволяет точно передавать временные отношения между событиями.

Временная форма Основное значение Пример
Past Simple Завершенное действие в прошлом I visited London last year.
Past Continuous Действие в процессе в прошлом I was reading when she called.
Past Perfect Действие, завершенное до другого действия в прошлом I had finished my work before he arrived.
Past Perfect Continuous Длительное действие, продолжавшееся до определенного момента в прошлом I had been studying English for five years before I moved to London.

Понимание этих различий критически важно для построения грамотной речи. Правильный выбор времени позволяет передать точный смысл высказывания и избежать недопонимания в коммуникации.

Андрей Ковалев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне пришел студент, который жаловался, что не может рассказать о своем путешествии по Европе. Он использовал только Present Simple, создавая впечатление, будто путешествует прямо сейчас. "I go to Paris, I see Eiffel Tower, I eat croissant..." — рассказывал он. Мы начали с простых упражнений на Past Simple: "I went to Paris, I saw the Eiffel Tower, I ate a croissant." Через месяц тренировок он не только мог бегло рассказывать о своих прошлых поездках, но и начал различать оттенки значений: что происходило в конкретный момент (Past Continuous), а что случилось раньше других событий (Past Perfect). Этот студент наглядно показал, как понимание прошедших времен открывает новые возможности для самовыражения.

Пошаговый план для смены профессии

Правила образования Past Simple: основы для новичков

Past Simple (простое прошедшее время) — фундаментальная форма для выражения действий, которые произошли и завершились в прошлом. Освоение этого времени — первый шаг к грамотному выражению мыслей о прошедших событиях.

Способы образования Past Simple:

  • Правильные глаголы: добавляем окончание -ed к базовой форме глагола (work → worked, play → played)
  • Неправильные глаголы: используем вторую форму глагола из таблицы неправильных глаголов (go → went, see → saw)

Орфографические правила для правильных глаголов:

  • Если глагол оканчивается на -e, добавляем только -d (like → liked)
  • Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed (study → studied)
  • Если глагол оканчивается на одну согласную, которой предшествует один гласный звук, согласная удваивается (stop → stopped)

Образование отрицательных и вопросительных форм:

В отличие от Present Simple, в Past Simple используется вспомогательный глагол did для образования вопросов и отрицаний:

  • Утверждение: She worked yesterday. (Она работала вчера.)
  • Отрицание: She did not (didn't) work yesterday. (Она не работала вчера.)
  • Вопрос: Did she work yesterday? (Она работала вчера?)

Маркеры времени, указывающие на использование Past Simple:

  • yesterday (вчера)
  • last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)
  • ago (назад): two days ago (два дня назад)
  • in 2010, in May (в 2010 году, в мае — если речь о прошлом)
  • when I was young (когда я был молодым)

Past Simple используется в следующих ситуациях:

  • Однократные завершенные действия в прошлом: I bought a new car last week.
  • Последовательность действий в прошлом: I woke up, had breakfast and went to work.
  • Привычные, повторяющиеся действия в прошлом: When I was a child, I played football every day.
  • Действия, занимавшие определенный период времени в прошлом: I lived in London for five years.

Past Continuous: когда и как использовать правильно

Past Continuous (прошедшее длительное время) служит для описания процессов и действий, которые происходили в определенный момент в прошлом. Это время создает эффект "погружения" в прошлое, позволяя читателю или слушателю увидеть события так, словно они разворачиваются перед его глазами. 🕰️

Мария Соколова, переводчик и репетитор английского языка

Помню свою студентку Анну, которая всегда путалась между Past Simple и Past Continuous. Во время подготовки к IELTS она писала эссе так: "When the accident happened, the man crossed the road" вместо "When the accident happened, the man was crossing the road". Это принципиально меняло смысл — выходило, что человек сначала перешел дорогу, а потом случилась авария! Мы стали использовать визуализацию: представлять события как кадры из фильма. Для Past Continuous — это движущийся кадр, процесс; для Past Simple — завершенное действие, как фотография. Через месяц практики Анна стала интуитивно чувствовать разницу и получила 7.5 баллов за письменную часть IELTS, где особенно важно правильное использование времен.

Правила образования Past Continuous:

Past Continuous образуется с помощью прошедшей формы глагола to be (was/were) и причастия настоящего времени (с окончанием -ing):

  • Утвердительная форма: Subject + was/were + verb-ing
  • Отрицательная форма: Subject + was/were + not + verb-ing
  • Вопросительная форма: Was/Were + subject + verb-ing?

Примеры:

  • I was reading a book at 7 o'clock yesterday. (Я читал книгу вчера в 7 часов.)
  • They were not (weren't) sleeping when I called. (Они не спали, когда я позвонил.)
  • Was she studying when you came? (Она училась, когда ты пришел?)

Основные случаи употребления Past Continuous:

  1. Действие, происходившее в определенный момент в прошлом: At 3 PM yesterday, I was working in the office.

  2. Два параллельных длительных действия в прошлом: While I was cooking dinner, my wife was watching TV.

  3. Действие, которое служит фоном для другого, краткого действия: I was walking in the park when I met my old friend. (В этом примере длительное действие "was walking" прерывается кратким действием "met")

  4. Для выражения раздражения по поводу повторяющихся действий в прошлом (с наречиями always, constantly, etc.): He was always forgetting his keys.

Характеристика Past Simple Past Continuous
Фокус внимания Результат действия Процесс действия
Длительность Завершенное действие Действие в процессе
Типичные маркеры yesterday, last week, in 2010, ago at 5 PM, when, while
Связь с другими действиями Последовательность действий Фоновое действие или прерываемое действие

Важно помнить, что некоторые глаголы обычно не используются в длительных формах (Continuous). Это так называемые stative verbs (глаголы состояния):

  • Глаголы умственной деятельности: know, understand, believe, remember, forget
  • Глаголы чувств и восприятия: like, love, hate, want, need
  • Глаголы обладания: have (в значении "иметь"), own, belong, possess

С этими глаголами мы обычно используем Past Simple вместо Past Continuous: I knew him for many years (правильно) vs. I was knowing him for many years (неправильно).

Past Perfect: сложные случаи прошедшего времени

Past Perfect (прошедшее совершенное время) — одна из наиболее сложных для освоения форм английского языка. Это время используется для выражения действий, которые произошли до определенного момента в прошлом. По сути, это "прошлое перед прошлым" или "предпрошедшее время". ⏮️

Формирование Past Perfect:

  • Утвердительная форма: Subject + had + Past Participle (3-я форма глагола)
  • Отрицательная форма: Subject + had not (hadn't) + Past Participle
  • Вопросительная форма: Had + subject + Past Participle?

Примеры:

  • She had finished her work before the deadline. (Она закончила свою работу до дедлайна.)
  • I hadn't seen that movie before last night. (Я не видел этот фильм до вчерашнего вечера.)
  • Had you visited London before you moved there? (Ты посещал Лондон до того, как переехал туда?)

Ключевые ситуации использования Past Perfect:

  1. Действие, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived at the party, most guests had left.

  2. Для выражения действий в предложениях с "до того как" (before) в прошлом: I had never seen a tiger before I visited the zoo.

  3. В конструкциях с "после того как" (after) для действия, которое произошло раньше: After she had finished her dinner, she went for a walk.

  4. В косвенной речи для передачи Past Perfect из прямой речи: "I had completed the task," he said → He said that he had completed the task.

  5. Для выражения нереальных условий в прошлом (в условных предложениях третьего типа): If I had studied harder, I would have passed the exam.

Типичные сигнальные слова для Past Perfect:

  • before (до)
  • after (после)
  • by the time (к тому времени, когда)
  • already (уже)
  • just (только что)
  • never/ever (никогда/когда-либо — в контексте опыта до определенного момента в прошлом)

Past Perfect vs. Past Simple: в чем разница?

Новичкам часто сложно понять, когда использовать Past Perfect, а когда достаточно Past Simple. Основной принцип: если важна последовательность действий в прошлом, используйте Past Perfect для действия, которое произошло раньше.

Сравните:

  • When I arrived at the station, the train left. (Когда я прибыл на станцию, поезд уехал — действия произошли почти одновременно)
  • When I arrived at the station, the train had left. (Когда я прибыл на станцию, поезд уже уехал — поезд уехал до моего прибытия)

Однако Past Perfect не всегда необходим, если последовательность действий ясна из контекста или если используются слова, указывающие на порядок действий:

  • First I finished my homework, then I watched TV. (Сначала я закончил домашнюю работу, потом посмотрел телевизор.)

Типичные ошибки с прошедшим временем и их исправление

Даже продвинутые студенты английского языка нередко совершают ошибки при использовании прошедших времен. Разберем наиболее распространенные из них и предложим способы их преодоления. 🛠️

Ошибка #1: Неправильное образование форм неправильных глаголов

  • Неправильно: I goed to the store yesterday.
  • Правильно: I went to the store yesterday.

Решение: Заучивать три формы наиболее частотных неправильных глаголов. Создайте личный словарик с самыми проблемными для вас глаголами и повторяйте их регулярно.

Ошибка #2: Использование Present Perfect вместо Past Simple

  • Неправильно: I have visited London last year.
  • Правильно: I visited London last year.

Решение: Запомните, что с маркерами конкретного времени в прошлом (yesterday, last week, in 2010) всегда используется Past Simple, а не Present Perfect.

Ошибка #3: Путаница между Past Simple и Past Continuous

  • Неправильно: When the phone rang, I wrote an email. (если имеется в виду, что написание письма было прервано звонком)
  • Правильно: When the phone rang, I was writing an email.

Решение: Вспоминайте основное правило: Past Continuous используется для описания процесса, который был в разгаре в определенный момент прошлого, особенно если этот процесс был прерван другим действием.

Ошибка #4: Неиспользование Past Perfect, когда это необходимо

  • Неправильно: I already left when he called.
  • Правильно: I had already left when he called.

Решение: Если нужно подчеркнуть, что одно действие в прошлом произошло раньше другого действия в прошлом, используйте Past Perfect для более раннего действия.

Ошибка #5: Использование артикля the с yesterday, last week и т.д.

  • Неправильно: I saw him in the last week.
  • Правильно: I saw him last week.

Решение: Запомните, что выражения типа last week, last month, yesterday используются без артикля.

Ошибка #6: Неправильная форма вспомогательного глагола в вопросах и отрицаниях

  • Неправильно: Did you was working yesterday?
  • Правильно: Were you working yesterday?

Решение: Помните о правильной структуре вопросов в различных временах: • Past Simple: Did + subject + base form • Past Continuous: Was/Were + subject + verb-ing • Past Perfect: Had + subject + past participle

Ошибка #7: Использование Past Continuous с глаголами состояния

  • Неправильно: I was knowing the answer.
  • Правильно: I knew the answer.

Решение: Запомните список основных глаголов состояния (know, understand, believe, like, love, hate, want, need, own, belong) и не используйте их в формах Continuous.

Стратегии преодоления ошибок с прошедшими временами:

  1. Регулярная практика: Выполняйте упражнения, направленные специально на отработку проблемных аспектов.
  2. Анализ контекста: Учитесь анализировать, какое время требуется в том или ином контексте, задавая себе вопросы о времени, последовательности и продолжительности действий.
  3. Ведение дневника на английском: Описывайте события прошедшего дня, сознательно обращая внимание на правильное использование времен.
  4. Работа с аутентичными текстами: Читайте художественную литературу на английском, обращая внимание на использование прошедших времен.
  5. Обратный перевод: Переведите текст с русского на английский, затем сверьтесь с оригиналом и проанализируйте различия.

Прошедшее время в английском — это не просто набор правил, а инструмент, позволяющий точно передать последовательность и характер событий. Освоив разницу между Past Simple, Past Continuous и Past Perfect, вы значительно повысите свою языковую компетенцию. Регулярная практика и внимание к контексту помогут автоматизировать правильное использование времен. Помните: каждая ошибка — это возможность для обучения, а каждая исправленная ошибка — шаг к свободному владению английским языком.

Загрузка...