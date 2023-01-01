Притяжательные местоимения в английском: полное руководство и таблица#Изучение английского
Путаетесь в mine и my? Забываете, когда использовать his, а когда its? Отлично понимаю — притяжательные местоимения часто становятся настоящей головной болью для изучающих английский. Но эта 5-минутная шпаргалка раз и навсегда расставит все точки над i. Я собрал самое важное о притяжательных местоимениях в компактном формате: от базовых форм до типичных ошибок, которые допускают даже продвинутые студенты. Вооружитесь этими знаниями — и вы навсегда забудете о неуверенности при выборе нужного местоимения в разговоре или письме! 🚀
Что такое притяжательные местоимения в английском
Притяжательные местоимения в английском языке указывают на принадлежность предмета или объекта определённому лицу. Они отвечают на вопрос "чей?" и выполняют функцию, сходную с притяжательным падежом в русском языке.
В отличие от русского языка, где притяжательные местоимения изменяются по родам и падежам (мой, моя, моё, моего и т.д.), в английском они имеют фиксированную форму и изменяются только в зависимости от лица (I – my, you – your) и от того, стоят они перед существительным или заменяют его.
Анна Петрова, старший преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать английский, то заметила интересную закономерность: многие студенты путали притяжательные местоимения с личными. Я разработала простую мнемонику: личные местоимения отвечают на вопрос "кто?", а притяжательные — на вопрос "чей?". Например, "I am a teacher" (Я учитель) — здесь "I" отвечает на вопрос "кто?". А в предложении "This is my book" (Это моя книга) — "my" отвечает на вопрос "чья книга?". Этот простой приём помог сотням моих студентов раз и навсегда разобраться с этой темой.
Важно понимать, что в английском языке притяжательные местоимения делятся на две категории:
- Зависимые притяжательные местоимения (Possessive Adjectives) — всегда стоят перед существительным и определяют его: my book, your car.
- Независимые притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) — заменяют существительное и используются самостоятельно: The book is mine. The car is yours.
Эта двойственность — одна из ключевых особенностей, которая часто вызывает затруднения у изучающих английский язык. 🤔
Таблица всех притяжательных местоимений с переводом
Для быстрого запоминания всех форм притяжательных местоимений предлагаю удобную таблицу. В ней собраны все формы с переводом и примерами использования:
|Личное местоимение
|Зависимое притяжательное
|Перевод
|Независимое притяжательное
|Перевод
|I
|my
|мой, моя, моё, мои
|mine
|мой, моя, моё, мои
|you
|your
|твой, ваш
|yours
|твой, ваш
|he
|his
|его
|his
|его
|she
|her
|её
|hers
|её
|it
|its
|его, её (для неодуш.)
|—
|—
|we
|our
|наш, наша, наше, наши
|ours
|наш, наша, наше, наши
|they
|their
|их
|theirs
|их
Обратите внимание, что для неодушевленных предметов (it) независимая форма притяжательного местоимения не используется. Это связано с тем, что в английском языке неодушевленные предметы редко выступают в роли "владельцев". 📝
Примеры использования:
- This is my laptop. (Это мой ноутбук.) — зависимая форма
- This laptop is mine. (Этот ноутбук — мой.) — независимая форма
- She lost her keys. (Она потеряла свои ключи.) — зависимая форма
- These keys are hers. (Эти ключи — её.) — независимая форма
Зависимые и независимые формы местоимений: разница
Главная разница между зависимыми и независимыми формами притяжательных местоимений заключается в их функции в предложении. Понимание этой разницы — ключ к правильному использованию местоимений в речи.
Зависимые притяжательные местоимения (Possessive Adjectives):
- Всегда стоят перед существительным
- Выполняют функцию определения (как прилагательные)
- Не могут использоваться самостоятельно
- Никогда не используются с артиклем
Примеры: My car is red. His dog is friendly. Their house is large.
Независимые притяжательные местоимения (Possessive Pronouns):
- Используются самостоятельно (без существительного)
- Заменяют всю фразу "притяжательное местоимение + существительное"
- Могут выступать в качестве подлежащего или дополнения
- Часто используются после глагола to be или в сравнениях
Примеры: This car is mine. The friendly dog is his. The large house is theirs.
Михаил Соколов, репетитор по английскому языку Однажды ко мне обратился бизнесмен, которому предстояла важная встреча с американскими партнёрами. Он постоянно ошибался, используя зависимые и независимые формы местоимений. Например, говорил "This is mine car" вместо "This is my car" или "The car is my" вместо "The car is mine". Я предложил ему мысленно задавать вопрос: "Стоит ли после местоимения существительное?" Если да — используйте my, your, his и т.д. Если нет — используйте mine, yours, his и т.д. После двух занятий с этой простой техникой он перестал делать подобные ошибки, и встреча прошла безупречно с лингвистической точки зрения.
Сравнительная таблица для лучшего понимания:
|Зависимые формы
|Независимые формы
|My dog is black.
|This dog is mine.
|Your answer is correct.
|The correct answer is yours.
|His car is expensive.
|The expensive car is his.
|Her dress is beautiful.
|The beautiful dress is hers.
|Our house is large.
|The large house is ours.
|Their project was successful.
|The successful project was theirs.
Важно отметить, что его/её (his/her) для одушевленных предметов и его/её (its) для неодушевленных предметов — это разные местоимения в английском языке! Не путайте их. 🧠
Особенности употребления притяжательных местоимений
Притяжательные местоимения в английском имеют ряд особенностей употребления, которые важно знать для грамотной речи:
Согласование с "владельцем", а не с предметом. В русском языке притяжательные местоимения согласуются с существительным по роду и числу (моя книга, мой дом). В английском они согласуются только с "владельцем": his book (его книга), her book (её книга).
Не используются с частями тела и личными вещами в определенных контекстах. В отличие от русского языка, где мы говорим "я помыл мои руки", в английском с частями тела часто используется определенный артикль: "I washed the hands" (в контексте, когда понятно, о чьих руках идет речь).
Притяжательные местоимения vs. притяжательный падеж с апострофом. Не путайте притяжательные местоимения (his, her, its) с притяжательным падежом (Mary's, the cat's). У них разные функции!
Использование its vs. it's. Одна из самых распространенных ошибок — путаница между притяжательным местоимением its (его/её для неодушевленных предметов) и сокращением it's (it is/it has). Запомните: в притяжательном местоимении НЕТ апострофа!
Использование own для усиления. Часто притяжательные местоимения используются с own для усиления значения принадлежности: my own house (мой собственный дом), their own business (их собственный бизнес).
Примеры некоторых типичных ситуаций:
- "He broke his leg." (Он сломал свою ногу.) — здесь используется притяжательное местоимение с частью тела, потому что важно указать, чья именно нога.
- "She washed her hands." (Она помыла руки.) — в этом случае важно указать, что она помыла именно свои руки, а не чужие.
- "The tree lost its leaves." (Дерево потеряло свои листья.) — для неодушевленных предметов используется its.
- "It's losing its leaves." (Оно теряет свои листья.) — обратите внимание на разницу между it's (сокращение от it is) и its (притяжательное местоимение).
Помните, что притяжательные местоимения в английском языке не требуют дополнительного артикля — они сами выполняют определяющую функцию. Нельзя сказать "the my book" или "a his car" — это грубейшая ошибка! 🚫
Частые ошибки при использовании местоимений в речи
При использовании притяжательных местоимений даже продвинутые студенты регулярно допускают определенные ошибки. Рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать:
Путаница между it's и its Неправильно: The dog wagged it's tail. Правильно: The dog wagged its tail. (Собака виляла своим хвостом.) Запомните: it's = it is или it has; its = притяжательное местоимение.
Смешение зависимых и независимых форм Неправильно: This is mine book. / The book is my. Правильно: This is my book. / The book is mine.
Неверное использование местоимения с существительными, обозначающими части тела Неправильно: I cut my finger, and now my finger hurts. Правильно: I cut my finger, and now it hurts. (Я порезал палец, и теперь он болит.)
Неправильное согласование с "владельцем" Неправильно: The company changed their logo (если речь идет об одной компании). Правильно: The company changed its logo. (Компания изменила свой логотип.)
Двойное указание на принадлежность Неправильно: This is John's his book. Правильно: This is John's book. / This is his book. (Это книга Джона. / Это его книга.)
Использование притяжательных местоимений с герундием Неправильно: Thank you for you helping me. Правильно: Thank you for your helping me. (Спасибо за твою помощь.)
Путаница с местоимениями your и you're Неправильно: Your going to be late. Правильно: You're going to be late. (Ты опоздаешь.)
Стоит также отметить типичные ошибки, свойственные русскоговорящим студентам:
Использование местоимения "свой", которого нет в английском: Неправильно: He took his (свою) bag and her (её) bag. Правильно: He took his bag and her bag. (Он взял свою сумку и её сумку.)
Пропуск притяжательного местоимения там, где оно необходимо: Неправильно: I left keys at home. Правильно: I left my keys at home. (Я оставил свои ключи дома.)
Помните, что в английском языке притяжательные местоимения используются гораздо чаще, чем в русском, особенно с частями тела и личными вещами. Не бойтесь "перебора" с ними — лучше использовать их чаще, чем пропускать там, где они необходимы. 🎯
Притяжательные местоимения в английском — это не просто грамматическая категория, а важный инструмент для точного выражения мыслей. Освоив базовые принципы и избегая типичных ошибок, вы значительно улучшите качество своей речи. Помните ключевые правила: зависимые формы (my, your, his) всегда стоят перед существительными, независимые (mine, yours, his) используются самостоятельно, а its пишется без апострофа. И что самое главное — регулярная практика сделает использование притяжательных местоимений автоматическим, избавив вас от необходимости постоянно обращаться к шпаргалкам.