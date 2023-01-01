Притяжательные местоимения в английском: полное руководство и таблица

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка, ищущих методические рекомендации

Для русскоговорящих, желающих улучшить свои навыки в использовании притяжательных местоимений в английском Путаетесь в mine и my? Забываете, когда использовать his, а когда its? Отлично понимаю — притяжательные местоимения часто становятся настоящей головной болью для изучающих английский. Но эта 5-минутная шпаргалка раз и навсегда расставит все точки над i. Я собрал самое важное о притяжательных местоимениях в компактном формате: от базовых форм до типичных ошибок, которые допускают даже продвинутые студенты. Вооружитесь этими знаниями — и вы навсегда забудете о неуверенности при выборе нужного местоимения в разговоре или письме! 🚀

Что такое притяжательные местоимения в английском

Притяжательные местоимения в английском языке указывают на принадлежность предмета или объекта определённому лицу. Они отвечают на вопрос "чей?" и выполняют функцию, сходную с притяжательным падежом в русском языке.

В отличие от русского языка, где притяжательные местоимения изменяются по родам и падежам (мой, моя, моё, моего и т.д.), в английском они имеют фиксированную форму и изменяются только в зависимости от лица (I – my, you – your) и от того, стоят они перед существительным или заменяют его.

Анна Петрова, старший преподаватель английского языка Когда я только начинала преподавать английский, то заметила интересную закономерность: многие студенты путали притяжательные местоимения с личными. Я разработала простую мнемонику: личные местоимения отвечают на вопрос "кто?", а притяжательные — на вопрос "чей?". Например, "I am a teacher" (Я учитель) — здесь "I" отвечает на вопрос "кто?". А в предложении "This is my book" (Это моя книга) — "my" отвечает на вопрос "чья книга?". Этот простой приём помог сотням моих студентов раз и навсегда разобраться с этой темой.

Важно понимать, что в английском языке притяжательные местоимения делятся на две категории:

Зависимые притяжательные местоимения (Possessive Adjectives) — всегда стоят перед существительным и определяют его: my book, your car. Независимые притяжательные местоимения (Possessive Pronouns) — заменяют существительное и используются самостоятельно: The book is mine. The car is yours.

Эта двойственность — одна из ключевых особенностей, которая часто вызывает затруднения у изучающих английский язык. 🤔

Таблица всех притяжательных местоимений с переводом

Для быстрого запоминания всех форм притяжательных местоимений предлагаю удобную таблицу. В ней собраны все формы с переводом и примерами использования:

Личное местоимение Зависимое притяжательное Перевод Независимое притяжательное Перевод I my мой, моя, моё, мои mine мой, моя, моё, мои you your твой, ваш yours твой, ваш he his его his его she her её hers её it its его, её (для неодуш.) — — we our наш, наша, наше, наши ours наш, наша, наше, наши they their их theirs их

Обратите внимание, что для неодушевленных предметов (it) независимая форма притяжательного местоимения не используется. Это связано с тем, что в английском языке неодушевленные предметы редко выступают в роли "владельцев". 📝

Примеры использования:

This is my laptop. (Это мой ноутбук.) — зависимая форма

This laptop is mine . (Этот ноутбук — мой.) — независимая форма

She lost her keys. (Она потеряла свои ключи.) — зависимая форма

These keys are hers. (Эти ключи — её.) — независимая форма

Зависимые и независимые формы местоимений: разница

Главная разница между зависимыми и независимыми формами притяжательных местоимений заключается в их функции в предложении. Понимание этой разницы — ключ к правильному использованию местоимений в речи.

Зависимые притяжательные местоимения (Possessive Adjectives):

Всегда стоят перед существительным

Выполняют функцию определения (как прилагательные)

Не могут использоваться самостоятельно

Никогда не используются с артиклем

Примеры: My car is red. His dog is friendly. Their house is large.

Независимые притяжательные местоимения (Possessive Pronouns):

Используются самостоятельно (без существительного)

Заменяют всю фразу "притяжательное местоимение + существительное"

Могут выступать в качестве подлежащего или дополнения

Часто используются после глагола to be или в сравнениях

Примеры: This car is mine. The friendly dog is his. The large house is theirs.

Михаил Соколов, репетитор по английскому языку Однажды ко мне обратился бизнесмен, которому предстояла важная встреча с американскими партнёрами. Он постоянно ошибался, используя зависимые и независимые формы местоимений. Например, говорил "This is mine car" вместо "This is my car" или "The car is my" вместо "The car is mine". Я предложил ему мысленно задавать вопрос: "Стоит ли после местоимения существительное?" Если да — используйте my, your, his и т.д. Если нет — используйте mine, yours, his и т.д. После двух занятий с этой простой техникой он перестал делать подобные ошибки, и встреча прошла безупречно с лингвистической точки зрения.

Сравнительная таблица для лучшего понимания:

Зависимые формы Независимые формы My dog is black. This dog is mine. Your answer is correct. The correct answer is yours. His car is expensive. The expensive car is his. Her dress is beautiful. The beautiful dress is hers. Our house is large. The large house is ours. Their project was successful. The successful project was theirs.

Важно отметить, что его/её (his/her) для одушевленных предметов и его/её (its) для неодушевленных предметов — это разные местоимения в английском языке! Не путайте их. 🧠

Особенности употребления притяжательных местоимений

Притяжательные местоимения в английском имеют ряд особенностей употребления, которые важно знать для грамотной речи:

Согласование с "владельцем", а не с предметом. В русском языке притяжательные местоимения согласуются с существительным по роду и числу (моя книга, мой дом). В английском они согласуются только с "владельцем": his book (его книга), her book (её книга). Не используются с частями тела и личными вещами в определенных контекстах. В отличие от русского языка, где мы говорим "я помыл мои руки", в английском с частями тела часто используется определенный артикль: "I washed the hands" (в контексте, когда понятно, о чьих руках идет речь). Притяжательные местоимения vs. притяжательный падеж с апострофом. Не путайте притяжательные местоимения (his, her, its) с притяжательным падежом (Mary's, the cat's). У них разные функции! Использование its vs. it's. Одна из самых распространенных ошибок — путаница между притяжательным местоимением its (его/её для неодушевленных предметов) и сокращением it's (it is/it has). Запомните: в притяжательном местоимении НЕТ апострофа! Использование own для усиления. Часто притяжательные местоимения используются с own для усиления значения принадлежности: my own house (мой собственный дом), their own business (их собственный бизнес).

Примеры некоторых типичных ситуаций:

"He broke his leg." (Он сломал свою ногу.) — здесь используется притяжательное местоимение с частью тела, потому что важно указать, чья именно нога.

"She washed her hands." (Она помыла руки.) — в этом случае важно указать, что она помыла именно свои руки, а не чужие.

"The tree lost its leaves." (Дерево потеряло свои листья.) — для неодушевленных предметов используется its.

"It's losing its leaves." (Оно теряет свои листья.) — обратите внимание на разницу между it's (сокращение от it is) и its (притяжательное местоимение).

Помните, что притяжательные местоимения в английском языке не требуют дополнительного артикля — они сами выполняют определяющую функцию. Нельзя сказать "the my book" или "a his car" — это грубейшая ошибка! 🚫

Частые ошибки при использовании местоимений в речи

При использовании притяжательных местоимений даже продвинутые студенты регулярно допускают определенные ошибки. Рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать:

Путаница между it's и its Неправильно: The dog wagged it's tail. Правильно: The dog wagged its tail. (Собака виляла своим хвостом.) Запомните: it's = it is или it has; its = притяжательное местоимение. Смешение зависимых и независимых форм Неправильно: This is mine book. / The book is my. Правильно: This is my book. / The book is mine. Неверное использование местоимения с существительными, обозначающими части тела Неправильно: I cut my finger, and now my finger hurts. Правильно: I cut my finger, and now it hurts. (Я порезал палец, и теперь он болит.) Неправильное согласование с "владельцем" Неправильно: The company changed their logo (если речь идет об одной компании). Правильно: The company changed its logo. (Компания изменила свой логотип.) Двойное указание на принадлежность Неправильно: This is John's his book. Правильно: This is John's book. / This is his book. (Это книга Джона. / Это его книга.) Использование притяжательных местоимений с герундием Неправильно: Thank you for you helping me. Правильно: Thank you for your helping me. (Спасибо за твою помощь.) Путаница с местоимениями your и you're Неправильно: Your going to be late. Правильно: You're going to be late. (Ты опоздаешь.)

Стоит также отметить типичные ошибки, свойственные русскоговорящим студентам:

Использование местоимения "свой", которого нет в английском: Неправильно: He took his (свою) bag and her (её) bag. Правильно: He took his bag and her bag. (Он взял свою сумку и её сумку.)

Пропуск притяжательного местоимения там, где оно необходимо: Неправильно: I left keys at home. Правильно: I left my keys at home. (Я оставил свои ключи дома.)

Помните, что в английском языке притяжательные местоимения используются гораздо чаще, чем в русском, особенно с частями тела и личными вещами. Не бойтесь "перебора" с ними — лучше использовать их чаще, чем пропускать там, где они необходимы. 🎯