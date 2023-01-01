Притяжательные местоимения в английском: правила и ошибки

Освоение притяжательных местоимений — тот самый мостик, который превращает базовые знания английского в уверенное владение языком. Эти небольшие слова вызывают непропорционально большие трудности: многие годами путают "its" и "it's", а русскоговорящие студенты регулярно теряются в выборе между "his" и "her". Пора поставить точку в этих сомнениях! 🎯 Эта статья раскроет все нюансы использования притяжательных местоимений, позволяя вам безошибочно выражать принадлежность в английском языке. Забудьте о неловких ошибках в письме и речи — после изучения этого материала вы будете использовать местоимения с точностью носителя языка.

Что такое притяжательные местоимения в английском языке

Притяжательные местоимения (possessive pronouns) — это часть речи, которая указывает на принадлежность предмета, объекта или понятия определенному лицу. Они отвечают на вопрос "чей?" и заменяют притяжательные конструкции с существительными, делая речь более компактной и естественной. 📝

Главная функция притяжательных местоимений — показать отношение принадлежности. Благодаря им мы избегаем повторения существительных и фраз типа "the book of John" (книга Джона), заменяя их на "his book" (его книга).

Александр Петров, преподаватель английской грамматики с 15-летним стажем Моя студентка Мария, готовившаяся к международному экзамену, никак не могла понять разницу между "his" и "its". На уроке она постоянно использовала "his" для неодушевлённых предметов. Проблема усугублялась тем, что в русском языке неодушевлённые предметы могут быть мужского рода. Решение пришло, когда я предложил ей представить, что в английском языке все неодушевлённые предметы — это "оно", без исключений. "The car lost its wheel" — машина потеряла своё колесо, не "его" колесо. Я посоветовал создать ментальную карту с тремя категориями: "he" (мужчины и мальчики) → "his", "she" (женщины и девочки) → "her", "it" (все неодушевлённые предметы и животные, пол которых не указан) → "its". Через неделю практики Мария уже безошибочно использовала правильные притяжательные местоимения. На экзамене она не допустила ни одной ошибки в этой категории.

В английском языке притяжательные местоимения делятся на две основные группы:

Присоединяемые притяжательные местоимения (adjective possessive pronouns) — стоят перед существительным и выполняют функцию определения: my, your, his, her, its, our, their Абсолютные притяжательные местоимения (absolute possessive pronouns) — заменяют всю фразу "притяжательное местоимение + существительное" и употребляются самостоятельно: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

В отличие от русского языка, притяжательные местоимения в английском не изменяются по родам и падежам существительных, к которым они относятся. Это существенно упрощает их использование, но требует понимания конкретных правил применения.

Основные формы притяжательных местоимений и их функции

Притяжательные местоимения в английском языке имеют строгую систему соответствия личным местоимениям. Каждому личному местоимению соответствуют две формы притяжательных: присоединяемая и абсолютная. 🔄

Личное местоимение Присоединяемое притяжательное Абсолютное притяжательное Пример I (я) my (мой/моя/моё/мои) mine (мой/моя/моё/мои) This is my book. This book is mine. you (ты/вы) your (твой/ваш) yours (твой/ваш) Is this your car? The car is yours. he (он) his (его) his (его) That is his laptop. The laptop is his. she (она) her (её) hers (её) These are her glasses. The glasses are hers. it (оно) its (его/её — для неодушевлённых) its (его/её — для неодушевлённых) The tree lost its leaves. These leaves are its. we (мы) our (наш) ours (наш) We live in our house. This house is ours. they (они) their (их) theirs (их) They forgot their tickets. These tickets are theirs.

Присоединяемые притяжательные местоимения всегда употребляются перед существительным и выполняют функцию определения. Они отвечают на вопрос "чей?" и указывают на принадлежность:

My car is red. (Моя машина красная.)

Their house is big. (Их дом большой.)

I like her style. (Мне нравится её стиль.)

Абсолютные притяжательные местоимения используются самостоятельно, без существительного после них. Они заменяют всю фразу "притяжательное местоимение + существительное":

This book is mine. (Эта книга — моя.)

That choice was yours. (Этот выбор был твоим.)

The fault is theirs. (Вина — их.)

Важно понимать функциональные различия между двумя формами:

Присоединяемые формы не могут использоваться самостоятельно

использоваться самостоятельно Абсолютные формы никогда не стоят перед существительным

перед существительным Абсолютные формы часто используются после глагола "to be" или в конструкциях сравнения

В абсолютной форме нет необходимости повторять существительное, если оно уже было упомянуто

Пример диалога, демонстрирующего использование обеих форм:

— Whose car is this? (Чья это машина?) — It's my car. The car is mine. (Это моя машина. Машина — моя.)

Правила использования притяжательных местоимений

Корректное использование притяжательных местоимений требует понимания нескольких ключевых правил, которые отличают их от других грамматических конструкций английского языка. 📚

1. Согласование с обладателем, а не с предметом

В отличие от русского языка, где притяжательные местоимения согласуются с существительным в роде, числе и падеже, английские притяжательные местоимения согласуются только с обладателем предмета:

John has a book. It is his book. (не "him book")

book. (не "him book") Mary has a car. It is her car. (не "she car")

car. (не "she car") The dog has a toy. It is its toy. (не "it toy")

2. Использование притяжательных местоимений с герундием

После притяжательных местоимений часто следует герундий (глагольная форма с окончанием -ing, выступающая в роли существительного):

I appreciate your helping me with this problem. (Я ценю твою помощь с этой проблемой.)

helping me with this problem. (Я ценю твою помощь с этой проблемой.) They didn't like my singing at the party. (Им не понравилось моё пение на вечеринке.)

singing at the party. (Им не понравилось моё пение на вечеринке.) His working late affects his health. (Его поздняя работа влияет на его здоровье.)

3. Использование с частями тела и личными вещами

В английском языке, в отличие от некоторых других языков, необходимо использовать притяжательные местоимения с частями тела и личными вещами:

She washed her hands. (Она вымыла руки.)

hands. (Она вымыла руки.) He took his coat and left. (Он взял своё пальто и ушёл.)

coat and left. (Он взял своё пальто и ушёл.) The child hurt its knee when falling. (Ребёнок поранил колено при падении.)

4. Различие между its и it's

Одна из самых распространённых ошибок в английском языке — путаница между притяжательным местоимением "its" и сокращением "it's" (it is/it has):

Its color is blue. (Его цвет — синий.) — притяжательное местоимение

color is blue. (Его цвет — синий.) — притяжательное местоимение It's a beautiful day. (Сегодня прекрасный день.) — сокращение от "it is"

5. Употребление притяжательных местоимений с числительными и местоимениями

Притяжательные местоимения могут использоваться с числительными и другими местоимениями:

I have invited my two friends. (Я пригласил двух своих друзей.)

two friends. (Я пригласил двух своих друзей.) Our many attempts failed. (Наши многочисленные попытки не удались.)

many attempts failed. (Наши многочисленные попытки не удались.) Their other car is red. (Их другая машина — красная.)

Елена Смирнова, методист по английскому языку Работая с бизнес-клиентами, я заметила интересную закономерность: чем выше должность человека, тем больше ошибок он допускает при использовании притяжательных местоимений в деловой переписке. Особенно это касалось употребления "its" и "it's". Один мой клиент, директор крупной компании, постоянно допускал эту ошибку в важных письмах международным партнерам. "Our company values it's employees" вместо "its employees" появлялось в каждом втором его сообщении. Я предложила ему простое мнемоническое правило: "it's" всегда можно развернуть до "it is" или "it has". Если эта замена делает предложение бессмысленным, значит нужно использовать "its". "Our company values it is employees" звучит нелепо, значит нужно писать "its". После нескольких недель практики и использования этого правила, проблема была полностью решена. Более того, он поделился этим приёмом со своими сотрудниками, и качество корпоративной переписки заметно улучшилось. Такие простые мнемонические приёмы часто оказываются эффективнее долгих объяснений грамматических правил.

6. Особенности использования в официальных документах

В официальных документах и формальной переписке притяжательные местоимения третьего лица часто заменяются на более официальные конструкции:

Вместо "his/her opinion" — "the opinion of the aforementioned person"

Вместо "its value" — "the value thereof"

В современном инклюзивном английском языке также можно встретить форму "their" для обозначения принадлежности единственного числа, когда пол человека не указан или не имеет значения:

Each student must bring their own materials. (Каждый студент должен принести свои материалы.)

Абсолютные притяжательные местоимения: особенности

Абсолютные притяжательные местоимения (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) представляют собой особую категорию местоимений, которые функционируют иначе, чем их присоединяемые "родственники". Их главное отличие — способность выступать в роли самостоятельных членов предложения. 🔍

Характеристика Присоединяемые притяжательные Абсолютные притяжательные Положение в предложении Перед существительным Самостоятельно (без существительного) Синтаксическая функция Определение Подлежащее, дополнение, именная часть сказуемого Употребление с артиклем Не сочетаются с артиклями Могут сочетаться с артиклями в некоторых конструкциях Сочетание с предлогами Редко Часто Употребление с of-phrase Невозможно Возможно (a friend of mine)

Основные способы употребления абсолютных притяжательных местоимений:

В качестве именной части сказуемого (после глагола to be): This house is ours . (Этот дом — наш.)

. (Этот дом — наш.) The decision was theirs. (Решение было их.) В качестве подлежащего или дополнения: Mine is the red car. (Моя — красная машина.)

is the red car. (Моя — красная машина.) She prefers hers to yours. (Она предпочитает свою твоей.) В сравнительных конструкциях: Your problem is bigger than mine . (Твоя проблема больше моей.)

. (Твоя проблема больше моей.) Their house is older than ours. (Их дом старше нашего.) В конструкциях с предлогом "of":

Особая конструкция с абсолютными притяжательными местоимениями — это "a/an/the + существительное + of + абсолютное притяжательное местоимение". Эта конструкция имеет значение "один из моих/твоих/его...":

A friend of mine told me about this restaurant. (Один из моих друзей рассказал мне об этом ресторане.)

told me about this restaurant. (Один из моих друзей рассказал мне об этом ресторане.) That book of yours is very interesting. (Та твоя книга очень интересная.)

is very interesting. (Та твоя книга очень интересная.) The colleagues of hers are very supportive. (Её коллеги очень поддерживающие.)

В эллиптических конструкциях (когда существительное опущено, чтобы избежать повторения): My car is red, and hers is blue. (Моя машина красная, а её — синяя.)

is blue. (Моя машина красная, а её — синяя.) Your ideas are good, but theirs are better. (Твои идеи хорошие, но их — лучше.) В устойчивых выражениях: A friend of mine (один из моих друзей)

(один из моих друзей) That's mine ! (Это моё!)

! (Это моё!) It's yours for the taking. (Это твоё, бери.)

for the taking. (Это твоё, бери.) It's no business of yours. (Это не твоё дело.)

Особые случаи использования абсолютных притяжательных местоимений:

В письмах и сообщениях: Yours faithfully/sincerely/truly (С уважением — в конце письма) В контексте владения имуществом: The house is ours outright now. (Дом полностью наш теперь.) Для выражения идеи "принадлежащий к группе": He is a friend of ours. (Он один из наших друзей.)

Важно отметить, что абсолютная форма "its" в современном английском используется крайне редко, хотя теоретически она существует. Вместо "This toy is its" обычно говорят "This toy belongs to it" или перефразируют предложение другим образом.

Типичные ошибки при употреблении притяжательных местоимений

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании притяжательных местоимений. Рассмотрим наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

1. Смешение "its" и "it's"

Самая частая ошибка — неправильное использование апострофа:

❌ The dog wagged it's tail.

✅ The dog wagged its tail. (Собака виляла хвостом.)

Запомните: "it's" — это всегда сокращение от "it is" или "it has", а "its" — притяжательное местоимение.

2. Использование присоединяемых местоимений вместо абсолютных

Многие неправильно используют присоединяемые местоимения там, где нужны абсолютные:

❌ This book is my.

✅ This book is mine. (Эта книга — моя.)

Помните: после глагола "to be" без существительного всегда используется абсолютная форма.

3. Использование абсолютных местоимений перед существительными

❌ Mine car is red.

✅ My car is red. (Моя машина красная.)

Перед существительным всегда стоит присоединяемая форма.

4. Путаница в употреблении "his" и "her"

Русскоговорящие студенты часто ошибаются из-за влияния родного языка, где род местоимения зависит от рода существительного:

❌ Mary took his book. (если книга принадлежит Мэри)

✅ Mary took her book. (Мэри взяла свою книгу.)

В английском языке притяжательное местоимение согласуется с владельцем, а не с предметом владения.

5. Неправильное использование конструкции с "of"

❌ A friend of my told me.

✅ A friend of mine told me. (Один из моих друзей сказал мне.)

После предлога "of" в такой конструкции всегда используется абсолютная форма.

6. Добавление артикля перед присоединяемыми притяжательными местоимениями

❌ The my book is on the table.

✅ My book is on the table. (Моя книга на столе.)

Притяжательные местоимения уже определяют существительное, поэтому артикль не нужен.

7. Ошибки в выборе местоимения для обозначения организаций и стран

❌ America and her citizens.

✅ America and its citizens. (Америка и её граждане.)

В современном английском страны, компании и организации обычно обозначаются местоимением "it", хотя в некоторых стилистических контекстах, особенно в британском английском, можно встретить "she" для кораблей, стран и иногда организаций.

8. Двойное указание на принадлежность

❌ John's his car

✅ John's car or His car (Машина Джона или Его машина)

Нельзя одновременно использовать притяжательный падеж существительного ('s) и притяжательное местоимение.

9. Неправильное образование множественного числа у абсолютных форм

❌ These books are our's.

✅ These books are ours. (Эти книги — наши.)

Абсолютные притяжательные местоимения никогда не принимают апостроф.

10. Путаница в использовании "whose" и "who's"

Хотя "whose" не является притяжательным местоимением в классическом понимании (это притяжательное вопросительное или относительное местоимение), оно часто вызывает трудности:

❌ Who's book is this?

✅ Whose book is this? (Чья это книга?)

Помните: "who's" — это сокращение от "who is" или "who has", а "whose" — притяжательная форма.