Притяжательные местоимения в английском языке: простые правила для детей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Родители третьеклассников, желающие помочь своим детям в изучении английского языка

Учителя начальных классов, занимающиеся преподаванием английского языка

Репетиторы, работающие с детьми на уровне начального обучения английскому языку Притяжательные местоимения – это одна из тех основ английской грамматики, которые определяют дальнейший успех ребенка в изучении языка. Третьеклассники как раз находятся на том чудесном этапе, когда они готовы систематизировать знания и применять их в речи осознанно. 🚀 Правильное понимание разницы между "my" и "mine", умение выбрать "her" или "his" в зависимости от ситуации – эти навыки не только улучшают грамотность, но и развивают логическое мышление. Давайте разберемся, как помочь детям освоить этот важный аспект английской грамматики через понятные объяснения, яркие примеры и увлекательные упражнения!

Что такое притяжательные местоимения в английском языке

Притяжательные местоимения в английском языке – это особая группа слов, которая указывает на принадлежность предмета определенному лицу. По сути, они отвечают на вопрос "Чей?" или "Чья?" и заменяют конструкцию с существительным в притяжательном падеже.

В английском языке притяжательные местоимения делятся на две категории:

Присоединяемые притяжательные местоимения (Possessive adjectives): my, your, his, her, its, our, their. Они всегда стоят перед существительным. Абсолютные притяжательные местоимения (Possessive pronouns): mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Они используются самостоятельно, без существительного.

В 3 классе дети обычно начинают осваивать первую категорию – присоединяемые притяжательные местоимения. Абсолютные местоимения изучаются позже, когда базовые навыки уже сформированы.

Елена Петрова, методист по английскому языку начальной школы Однажды на уроке в 3 классе я заметила, что дети постоянно путаются с притяжательными местоимениями. Особенно сложно им давалось различие между "his" и "her". Чтобы решить эту проблему, я придумала игру "Чьё это?". Каждый ученик приносил свою любимую игрушку, и мы по очереди спрашивали: "Whose toy is this?", а отвечающий должен был сказать: "This is his/her toy". После нескольких таких занятий даже самые невнимательные ученики начали безошибочно использовать правильные местоимения. Превращение грамматики в игру всегда даёт поразительные результаты!

Ключевое отличие английских притяжательных местоимений от русских заключается в том, что в английском они не изменяются по родам и падежам существительных, к которым относятся. Они зависят только от "владельца" (того, кому принадлежит предмет).

Владелец Притяжательное местоимение Пример Я my my book (моя книга) Ты/Вы your your pen (твоя/ваша ручка) Он his his dog (его собака) Она her her cat (её кошка) Оно (неодуш.) its its color (его цвет) Мы our our house (наш дом) Они their their toys (их игрушки)

Полный список притяжательных местоимений для 3 класса

В программе 3 класса обычно изучаются все основные притяжательные местоимения английского языка. Рассмотрим их подробнее:

My (мой, моя, моё, мои) – используется, когда говорящий указывает на принадлежность чего-либо себе.

(мой, моя, моё, мои) – используется, когда говорящий указывает на принадлежность чего-либо себе. Your (твой, твоя, твоё, твои / ваш, ваша, ваше, ваши) – применяется при обращении к собеседнику, независимо от количества людей.

(твой, твоя, твоё, твои / ваш, ваша, ваше, ваши) – применяется при обращении к собеседнику, независимо от количества людей. His (его) – используется, когда предмет принадлежит лицу мужского пола.

(его) – используется, когда предмет принадлежит лицу мужского пола. Her (её) – применяется, когда предмет принадлежит лицу женского пола.

(её) – применяется, когда предмет принадлежит лицу женского пола. Its (его, её) – используется, когда предмет принадлежит неодушевлённому предмету или животному.

(его, её) – используется, когда предмет принадлежит неодушевлённому предмету или животному. Our (наш, наша, наше, наши) – применяется, когда предмет принадлежит группе людей, включая говорящего.

(наш, наша, наше, наши) – применяется, когда предмет принадлежит группе людей, включая говорящего. Their (их) – используется, когда предмет принадлежит группе людей, не включающей говорящего.

Важно отметить, что третьеклассникам необходимо помнить два ключевых правила:

Притяжательные местоимения в английском языке не изменяются в зависимости от числа или рода существительного, к которому они относятся. Притяжательные местоимения всегда ставятся перед существительным, к которому они относятся.

Для наглядности предлагаю сравнение с русским языком:

Личное местоимение Притяжательное местоимение (англ.) Притяжательное местоимение (рус.) I (я) my мой, моя, моё, мои you (ты/вы) your твой/ваш, твоя/ваша, твоё/ваше, твои/ваши he (он) his его she (она) her её it (оно) its его/её we (мы) our наш, наша, наше, наши they (они) their их

Правила использования my, your, his, her, its, our, their

Несмотря на кажущуюся простоту, использование притяжательных местоимений в английском языке требует внимания к определенным правилам и нюансам. Давайте разберем каждое местоимение подробнее и выясним, как правильно их применять в речи:

My (мой, моя, моё, мои)

Используется, когда предмет принадлежит говорящему

Не меняет форму независимо от рода и числа существительного

Пример: This is my book. (Это моя книга.) / These are my books. (Это мои книги.)

Your (твой/ваш, твоя/ваша, твоё/ваше, твои/ваши)

Применяется при обращении как к одному человеку, так и к нескольким

Не показывает различия между формальным и неформальным обращением

Пример: Is this your pencil? (Это твой карандаш?) / Are these your pencils? (Это ваши карандаши?)

His (его)

Используется, когда предмет принадлежит мужчине или мальчику

Не изменяется вне зависимости от характеристик существительного

Пример: This is his toy. (Это его игрушка.) / These are his toys. (Это его игрушки.)

Her (её)

Применяется, когда предмет принадлежит женщине или девочке

Остаётся неизменным для любых существительных

Пример: This is her doll. (Это её кукла.) / These are her dolls. (Это её куклы.)

Its (его/её)

Используется, когда предмет принадлежит неодушевленному предмету или животному

Часто вызывает путаницу с сокращенной формой "it is" = "it's"

Пример: The tree lost its leaves. (Дерево потеряло свои листья.) / The cat drinks its milk. (Кошка пьет своё молоко.)

Our (наш, наша, наше, наши)

Применяется, когда предмет принадлежит группе, включающей говорящего

Сохраняет одну форму для всех типов существительных

Пример: This is our classroom. (Это наш класс.) / These are our books. (Это наши книги.)

Their (их)

Используется, когда предмет принадлежит группе людей, не включающей говорящего

Применяется также при упоминании одного человека, чей пол неизвестен или не указан

Пример: These are their pens. (Это их ручки.) / A student must do their homework. (Ученик должен делать своё домашнее задание.)

Основные сложности для третьеклассников обычно связаны с различением местоимений "his" и "her", а также с правильным использованием "its" (без апострофа). Важно помнить, что "it's" – это сокращение от "it is" или "it has", а "its" – притяжательное местоимение.

Интересные примеры предложений с местоимениями

Лучший способ усвоить притяжательные местоимения – это увидеть их в действии! Давайте рассмотрим яркие и запоминающиеся примеры предложений, которые помогут детям усвоить правильное использование каждого местоимения. 🎯

Примеры с местоимением "my":

My robot can dance and sing. (Мой робот может танцевать и петь.)

I can't find my blue pencil. (Я не могу найти мой синий карандаш.)

My favorite animal is a dolphin. (Моё любимое животное – дельфин.)

My parents work in a big office. (Мои родители работают в большом офисе.)

Примеры с местоимением "your":

Is your backpack green? (Твой рюкзак зелёный?)

Where is your sister now? (Где сейчас твоя сестра?)

I like your new shoes. (Мне нравятся твои новые туфли.)

Your ideas are always interesting! (Твои идеи всегда интересные!)

Примеры с местоимением "his":

Tom lost his ticket to the zoo. (Том потерял свой билет в зоопарк.)

His computer games are very exciting. (Его компьютерные игры очень захватывающие.)

Dad forgot his keys at home. (Папа забыл свои ключи дома.)

The boy and his dog are playing in the park. (Мальчик и его собака играют в парке.)

Примеры с местоимением "her":

She loves her new bicycle. (Она любит свой новый велосипед.)

Kate always does her homework on time. (Кейт всегда делает свою домашнюю работу вовремя.)

Her cat is black and white. (Её кошка чёрно-белая.)

Mom put her bag on the table. (Мама положила свою сумку на стол.)

Примеры с местоимением "its":

The dog wagged its tail. (Собака виляла своим хвостом.)

The tree lost its leaves in autumn. (Дерево потеряло свои листья осенью.)

The robot can move its arms. (Робот может двигать своими руками.)

The car has its lights on. (У машины включены фары.)

Примеры с местоимением "our":

Our teacher is very kind. (Наш учитель очень добрый.)

We clean our classroom every day. (Мы убираем наш класс каждый день.)

Our house is near the park. (Наш дом находится рядом с парком.)

Let's invite them to our party! (Давайте пригласим их на нашу вечернику!)

Примеры с местоимением "their":

The children forgot their lunch boxes. (Дети забыли свои контейнеры для обеда.)

Birds build their nests in spring. (Птицы строят свои гнёзда весной.)

My friends love their new school. (Мои друзья любят свою новую школу.)

The pandas eat their bamboo slowly. (Панды медленно едят свой бамбук.)

Сергей Иванов, репетитор по английскому языку Когда я только начал работать с третьеклассниками, я заметил, что объяснения притяжательных местоимений по учебникам часто вызывают у детей скуку. Тогда я решил создать историю про волшебную страну, где живут разные персонажи. У принцессы Мэри был её (her) волшебный зонтик, у принца Джона – его (his) говорящий конь, у короля и королевы – их (their) золотая карета... Дети слушали с таким интересом, что стали сами придумывать продолжение, используя притяжательные местоимения правильно и с удовольствием! Через две недели занятий они уже безошибочно выполняли все упражнения на эту тему. Превращение грамматики в увлекательную историю – мой любимый методический приём.

Эффективные упражнения на закрепление темы для детей

Теория важна, но без практики знания не закрепятся. Вот несколько эффективных упражнений, которые помогут третьеклассникам освоить притяжательные местоимения английского языка. Каждое упражнение разработано с учётом возрастных особенностей детей 8-9 лет и направлено на формирование устойчивых навыков. 🎮

Упражнение 1: "Заполни пропуски"

Задание: Вставьте правильное притяжательное местоимение (my, your, his, her, its, our, their).

Tom has a dog. _ dog is black. I have a sister. _ name is Ann. We have a new car. _ car is blue. You have a nice bag. _ bag is very pretty. The cat likes _ toys. Ann and Kate have a brother. _ brother is tall. The tree drops _ leaves in autumn.

Ответы: 1. his, 2. my, 3. our, 4. your, 5. its, 6. their, 7. its

Упражнение 2: "Исправь ошибку"

Задание: В каждом предложении есть ошибка в использовании притяжательного местоимения. Найдите и исправьте её.

The boy plays with her ball. (Мальчик играет со своим мячом.) My sister and I do their homework together. (Мы с сестрой делаем домашнее задание вместе.) The dog wags it tail when it's happy. (Собака виляет хвостом, когда рада.) Dad reads she book to me every night. (Папа читает мне книгу каждый вечер.) You and your friends need my help. (Тебе и твоим друзьям нужна помощь.)

Ответы: 1. his, 2. our, 3. its, 4. his, 5. your

Упражнение 3: "Мини-диалоги"

Задание: Составьте короткие диалоги, используя данные притяжательные местоимения.

Пример:

Is this your pencil?

pencil? No, it's not my pencil. It's his pencil. It belongs to Tom.

Слова для диалогов: my/your, his/her, our/their, its/their

Упражнение 4: "Опиши картинку"

Задание: Посмотрите на картинку и составьте 5 предложений, используя разные притяжательные местоимения.

Можно использовать картинку класса, где дети занимаются разными делами, или семейную фотографию.

Пример ответа:

This is my teacher. Her name is Mrs. Brown.

The boy in the blue shirt is reading his book.

The girls are playing with their toys.

Our classroom is very bright.

The bird outside the window has its nest in the tree.

Упражнение 5: "Притяжательное лото"

Это игровое упражнение, которое можно выполнять в группе или с родителями дома.

Подготовка: Создайте карточки с изображениями разных предметов и карточки с притяжательными местоимениями.

Правила игры: Игроки по очереди берут карточку с изображением и должны составить предложение, используя правильное притяжательное местоимение. Например, если на карточке изображена книга, можно сказать: "This is my book" или "This is her book", в зависимости от контекста.

Упражнение 6: "Переведи предложения"

Задание: Переведите предложения с русского на английский, используя правильные притяжательные местоимения.

Моя мама работает в школе. Это твоя новая игрушка? Его собака очень умная. Её кукла красивая. Наш дом находится рядом с парком. Их родители приехали вчера. У дерева зелёные листья (его листья зелёные).

Ответы: 1. My mother works at school. 2. Is this your new toy? 3. His dog is very clever. 4. Her doll is beautiful. 5. Our house is near the park. 6. Their parents came yesterday. 7. Its leaves are green.

Упражнение 7: "Кому что принадлежит?"

Это активное упражнение для группы детей.

Подготовка: Разложите различные предметы на столе (книги, карандаши, ручки и т.д.) и раздайте их детям.

Задание: Один ученик задаёт вопрос: "Whose pen is this?" Ученик, которому принадлежит предмет, отвечает: "This is my pen." Остальные ученики могут комментировать: "This is his/her pen."

Регулярное выполнение этих упражнений поможет детям не только запомнить притяжательные местоимения, но и научиться правильно использовать их в речи. Рекомендуется чередовать письменные и устные задания, а также включать игровые элементы для поддержания интереса к теме. 🎯