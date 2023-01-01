Ретаргетинг: 5 проверенных стратегий для возвращения клиентов

Для кого эта статья:

Владельцы и маркетологи малого и среднего бизнеса

Специалисты по цифровому маркетингу и рекламе

Студенты и практики в области маркетинга и рекламы Ретаргетинг — это оружие массового возвращения клиентов, которое способно увеличить конверсию до 150%. Но знаете ли вы, что 97% посетителей покидают сайт без целевого действия? Именно здесь скрывается золотая жила потенциальных продаж. В этой статье вы увидите 5 реальных кейсов с впечатляющими результатами и получите готовые шаблоны объявлений, которые можно адаптировать под ваш бизнес уже сегодня. Никаких абстрактных теорий — только проверенные стратегии с измеримыми результатами. 📊

Что такое ретаргетинг и почему он эффективен

Ретаргетинг — это рекламная технология, позволяющая показывать объявления тем пользователям, которые уже взаимодействовали с вашим брендом. По сути, это второй шанс превратить "почти клиентов" в покупателей. Согласно исследованиям, средний показатель конверсии для новых посетителей составляет около 2%, в то время как ретаргетинг способен повысить этот показатель до 10-15%.

Почему же ретаргетинг демонстрирует такую высокую эффективность? Ответ кроется в трех ключевых факторах:

Узнаваемость и доверие — пользователи видят ваш бренд многократно, что повышает уровень доверия

— пользователи видят ваш бренд многократно, что повышает уровень доверия Таргетинг на "теплую" аудиторию — реклама показывается людям, уже проявившим интерес к продукту

— реклама показывается людям, уже проявившим интерес к продукту Персонализация сообщений — возможность адаптировать контент в зависимости от поведения пользователя

Статистика показывает впечатляющие результаты: пользователи, охваченные ретаргетингом, на 70% чаще конвертируются в клиентов. Более того, такие кампании демонстрируют ROI до 200% при правильной настройке. 💰

Тип рекламы Средний CTR Средняя конверсия Узнаваемость бренда Обычная таргетированная реклама 0.7% 2-3% Средняя Ретаргетинг 0.7-1.0% 10-15% Высокая Динамический ретаргетинг 1.0-1.5% 15-25% Очень высокая

Существует несколько типов ретаргетинга, каждый из которых эффективен для определенных задач:

Пиксельный ретаргетинг — работает с пользователями, посетившими определенные страницы сайта

— работает с пользователями, посетившими определенные страницы сайта Ретаргетинг по списку — таргетинг на базу email-адресов или телефонов клиентов

— таргетинг на базу email-адресов или телефонов клиентов Динамический ретаргетинг — показ объявлений с теми товарами, которые пользователь просматривал

— показ объявлений с теми товарами, которые пользователь просматривал Поведенческий ретаргетинг — основан на действиях пользователя на сайте (время, глубина просмотра)

Ретаргетинг — это не просто дополнительный инструмент, а стратегическая необходимость для бизнеса, стремящегося максимизировать отдачу от рекламных инвестиций и построить прочные отношения с аудиторией.

Кейс №1: Как онлайн-магазин увеличил продажи на 70%

Александра Петрова, директор по маркетингу Наш интернет-магазин домашнего текстиля столкнулся с классической проблемой — около 92% посетителей просматривали товары, но уходили без покупки. Особенно болезненным был отток после добавления товаров в корзину — мы теряли почти готовых клиентов. Решение пришло неожиданно. Вместо стандартного "Вернись и купи!" мы запустили три сегментированные ретаргетинговые кампании. Для тех, кто просто просматривал категории, мы показывали имиджевую рекламу с ценностями бренда. Посетителям, изучавшим конкретные товары, демонстрировали эти же товары с акцентом на уникальных преимуществах. А брошенным корзинам отправляли персонализированное предложение скидки 10% с ограничением по времени — 24 часа. Результаты превзошли все ожидания. За первые два месяца конверсия выросла на 70%. Самым эффективным оказался сегмент с брошенными корзинами — там конверсия достигла 45%. Мы не просто вернули потерянные продажи, но и снизили общую стоимость привлечения клиента на 32%.

Этот кейс демонстрирует мощь сегментированного подхода к ретаргетингу. Онлайн-магазин использовал три ключевые стратегии, каждая из которых была направлена на определенный этап пользовательского пути:

Ретаргетинг на уровне категорий — для формирования узнаваемости бренда Динамический ретаргетинг товаров — для стимулирования интереса к конкретным продуктам Ретаргетинг брошенных корзин — для конвертации почти состоявшихся покупок

Один из ключевых факторов успеха — правильно подобранные креативы для каждого сегмента. Вот примеры объявлений, которые использовались в кампании:

Пример объявления для брошенной корзины:

Заголовок: "Ваша корзина скучает по вам!" Текст: "Постельное белье из египетского хлопка ждет вашего возвращения. Завершите заказ в течение 24 часов и получите скидку 10% по промокоду RETURN10" Кнопка: "Вернуться к корзине"

Пример объявления для просмотренного товара:

Заголовок: "Плед, который вас заинтересовал" Текст: "Плед из мериносовой шерсти – 100% натуральный материал, гипоаллергенный и невероятно теплый. Более 450 покупателей уже оценили его качество" Кнопка: "Купить сейчас"

Для аналитики эффективности использовалась следующая система показателей:

Сегмент ретаргетинга CTR Конверсия ROAS Просмотр категорий 1.2% 5% 3.1 Просмотр товаров 1.8% 15% 5.7 Брошенные корзины 4.2% 45% 8.3

Главные выводы из этого кейса: эффективный ретаргетинг требует сегментации аудитории, персонализации сообщений и ограниченного по времени стимула для завершения покупки. При этом ключевым моментом является правильная настройка частоты показов — в данном случае не более 3-4 показов в день для предотвращения рекламной слепоты. 🛒

Кейс №2: Успешная ретаргетинговая кампания для B2B

B2B-сектор имеет свои особенности, связанные с более длительным циклом принятия решений и вовлечением нескольких лиц в процесс покупки. Компания, предоставляющая программное обеспечение для управления бизнесом, столкнулась с проблемой: высокая стоимость привлечения лидов и низкая конверсия в демо-версии.

Ретаргетинговая стратегия была выстроена вокруг воронки принятия решений в B2B:

Осведомленность — посетители блога и образовательных материалов

— посетители блога и образовательных материалов Интерес — просмотр страниц с описанием функций продукта

— просмотр страниц с описанием функций продукта Оценка — посещение страниц с ценами, кейсами, сравнением с конкурентами

— посещение страниц с ценами, кейсами, сравнением с конкурентами Намерение — начало регистрации на демо-версию, но без завершения

Для каждого этапа были разработаны специальные креативы и предложения:

Пример объявления для этапа "Осведомленность":

Заголовок: "От хаоса к системе в управлении проектами" Текст: "Скачайте бесплатный гайд 'Как автоматизировать 80% рутинных задач в проектном управлении' и получите 5 готовых шаблонов" Кнопка: "Получить бесплатно"

Пример объявления для этапа "Намерение":

Заголовок: "Ваша персональная демонстрация ждет вас" Текст: "Вы были в одном шаге от знакомства с решением, которое уже помогло сократить операционные расходы более 500 компаний на 23%. Забронируйте 30-минутную демонстрацию с экспертом" Кнопка: "Завершить регистрацию"

Результаты кампании:

Увеличение записей на демо-версию на 45%

Снижение стоимости привлечения лида на 32%

Рост конверсии из демо в платящих клиентов на 28%

Общее увеличение ROI маркетингового бюджета на 52%

Ключевым фактором успеха стало содержание рекламных сообщений: вместо обычного продвижения продукта, компания фокусировалась на предоставлении ценности на каждом этапе принятия решения. Для пользователей, находящихся на ранних этапах воронки, предлагались образовательные материалы, а для "горячих" лидов — персонализированные демонстрации с акцентом на экономическую выгоду. 🔄

Кейс №3: Мобильные приложения и ретаргетинг

Дмитрий Сорокин, руководитель отдела мобильного маркетинга Когда мы запустили наше фитнес-приложение, мы столкнулись с типичной проблемой — высокий показатель установок, но низкая активация. Люди загружали приложение, открывали его пару раз и... исчезали. Наши метрики показывали, что только 12% пользователей доходили до создания персональной программы тренировок. А ведь именно этот шаг превращал casual-пользователя в активного подписчика. Мы решили применить глубокий ретаргетинг. Разделили неактивных пользователей на три сегмента: те, кто установил приложение, но не зарегистрировался; зарегистрировавшиеся, но не создавшие программу; создавшие программу, но не начавшие тренировки. Для каждого сегмента мы разработали рекламу, которая показывалась им в других приложениях и соцсетях. Самым эффективным оказался триггер FOMO — страх упустить возможность. Для первого сегмента мы запустили рекламу "Ваша персональная программа ждет вас уже 5 дней! 89% пользователей начали трансформацию тела". Активация выросла на 167% за три недели. Общая конверсия в платящих пользователей увеличилась с 4% до 22%. LTV выросло на 35%. Ретаргетинг для приложений — это не просто возврат пользователей, это способ довести их до ключевой ценности продукта.

Мобильные приложения представляют особый вызов для маркетологов. По статистике, около 77% пользователей перестают использовать приложения в течение трех дней после установки. Ретаргетинг становится критически важным инструментом для решения этой проблемы.

В данном кейсе фитнес-приложение использовало несколько ключевых стратегий:

Сегментация по глубине вовлечения — разделение пользователей на основе их прогресса в пользовательском пути Deep linking — перенаправление пользователей на конкретный экран в приложении, а не просто на главную страницу Психологические триггеры — использование FOMO, социальных доказательств и персонализации

Примеры объявлений, которые продемонстрировали наивысшую эффективность:

Для сегмента установивших, но не зарегистрировавшихся:

Заголовок: "Ваш персональный тренер заждался" Текст: "Всего 2 минуты на регистрацию, и вы получите персональную программу тренировок. 10,000+ людей уже тренируются с нами ежедневно" Кнопка: "Завершить регистрацию"

Для сегмента без активных тренировок:

Заголовок: "Ваша программа готова! Осталось нажать «Старт»" Текст: "Первые результаты появляются уже через 14 дней регулярных тренировок. 78% пользователей отмечают прогресс после первой недели" Кнопка: "Начать тренировку"

Эффективность различных психологических триггеров в ретаргетинговых кампаниях:

Психологический триггер CTR Конверсия в действие Удержание через 7 дней FOMO (страх упущенной выгоды) 4.8% 32% 45% Социальное доказательство 3.7% 27% 38% Персонализация 5.2% 35% 52% Ограниченное по времени предложение 4.5% 30% 41%

Особенностью ретаргетинга для мобильных приложений является комбинирование in-app уведомлений с рекламными объявлениями в других приложениях и на веб-ресурсах. Это создает комплексный эффект и позволяет "догнать" пользователя в различных точках взаимодействия с цифровой средой. 📱

Для успешного ретаргетинга мобильных приложений критически важно:

Настроить корректное отслеживание событий внутри приложения

Минимизировать количество шагов между рекламой и целевым действием

Использовать персонализацию на основе действий пользователя

Регулярно обновлять креативы для предотвращения баннерной слепоты

Как создать эффективные объявления для ретаргетинга

Успешные ретаргетинговые кампании всегда начинаются с правильно составленных объявлений. На основе проанализированных кейсов можно выделить несколько ключевых принципов, которые делают ретаргетинговые объявления действительно эффективными.

Основные элементы успешного ретаргетингового объявления:

Персонализированное обращение — использование информации о предыдущих действиях пользователя

— использование информации о предыдущих действиях пользователя Чёткое ценностное предложение — что конкретно получит пользователь, вернувшись на сайт

— что конкретно получит пользователь, вернувшись на сайт Призыв к действию — ясная и мотивирующая кнопка с конкретным действием

— ясная и мотивирующая кнопка с конкретным действием Элемент срочности — ограниченное по времени предложение

— ограниченное по времени предложение Социальное доказательство — отзывы, количество пользователей, рейтинги

Рассмотрим универсальные шаблоны ретаргетинговых объявлений, которые можно адаптировать под любой бизнес:

Шаблон для брошенной корзины:

Заголовок: "[Продукт] все еще ждет вас!" Текст: "Вы были в шаге от приобретения [продукт]. Завершите заказ в течение [X часов] и получите [бонус/скидку]" Кнопка: "Завершить заказ"

Шаблон для просмотренных товаров:

Заголовок: "[Продукт], который вас заинтересовал" Текст: "Узнайте больше о [ключевое преимущество]. [X] клиентов уже оценили [продукт] и оставили [рейтинг] из 5" Кнопка: "Узнать подробнее"

Шаблон для повторной активации:

Заголовок: "Мы скучаем по вам, [Имя]!" Текст: "Вернитесь и получите [эксклюзивное предложение] только для постоянных клиентов. Действует до [дата]" Кнопка: "Активировать предложение"

Помимо шаблонов, следует учитывать технические аспекты создания эффективных ретаргетинговых объявлений:

Оптимальная частота показов — не более 4-5 показов в день для предотвращения рекламной слепоты A/B тестирование — постоянное тестирование различных вариантов креативов и текстов Время показа — учет времени суток и дня недели, когда пользователь наиболее активен Исключение конвертировавшихся пользователей — важно не показывать рекламу тем, кто уже совершил целевое действие

Практические рекомендации по повышению эффективности ретаргетинговых объявлений:

Используйте динамический контент, который автоматически подстраивается под интересы пользователя

Создавайте последовательные кампании с увеличением ценности предложения со временем

Применяйте психологические триггеры, соответствующие этапу принятия решения

Тестируйте различные визуальные элементы — цвета кнопок, изображения, размещение текста

Важный момент — правильная настройка временных интервалов для ретаргетинга. Исследования показывают, что оптимальные сроки зависят от типа продукта:

Товары повседневного спроса — ретаргетинг в течение 24-48 часов

— ретаргетинг в течение 24-48 часов Товары длительного пользования — ретаргетинг в течение 1-2 недель

— ретаргетинг в течение 1-2 недель B2B-решения — ретаргетинг в течение 30-90 дней

Наконец, не забывайте об измерении эффективности ваших ретаргетинговых кампаний. Ключевые метрики, на которые следует обращать внимание: CTR, коэффициент конверсии, ROAS (возврат инвестиций в рекламу), частота достижения цели, показатель отказов после перехода. 📈