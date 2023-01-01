Past Perfect в английском: 15 примеров для точной хронологии событий

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем уровне.

Преподаватели английского языка, желающие объяснить Past Perfect.

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке. Представьте сценарий: вы рассказываете другу о своём дне, и вдруг понимаете, что некоторые события произошли до определённого момента в прошлом. "Я забыл телефон дома, потому что спешил и не положил его в сумку, как делал это обычно". Именно здесь на помощь приходит Past Perfect — время, способное элегантно выстраивать хронологию событий в английском языке. Давайте разберём 15 живых примеров, которые помогут раз и навсегда усвоить это грамматическое время и обогатить вашу речь, делая её более точной и выразительной. 🕰️

Что такое Past Perfect: основные правила и формулы

Past Perfect (прошедшее совершенное время) — это грамматическая конструкция, используемая для обозначения действия, которое произошло до определенного момента в прошлом. Это своего рода "прошлое в прошедшем", которое помогает выстраивать чёткую хронологию событий.

Формула образования Past Perfect предельно проста:

had + Past Participle (третья форма глагола)

Для правильных глаголов Past Participle образуется добавлением окончания -ed: worked, played, watched. Неправильные глаголы имеют особые формы, которые необходимо запомнить: go → gone, see → seen, eat → eaten.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I had worked I had not (hadn't) worked Had I worked? You had worked You had not worked Had you worked? He/she/it had worked He/she/it had not worked Had he/she/it worked? We had worked We had not worked Had we worked? They had worked They had not worked Had they worked?

Основные случаи использования Past Perfect:

Действие, которое произошло раньше другого действия в прошлом

Действие, завершившееся к определённому моменту в прошлом

В условных предложениях третьего типа (нереальное условие в прошлом)

После выражений типа "hardly...when", "no sooner...than", "after", "before"

Для выражения действий, которые не произошли к определённому моменту в прошлом

Маркеры времени, часто указывающие на необходимость использования Past Perfect: by, before, after, when, until, already, just, never, for, since (в контексте прошлого).

Past Perfect в повседневных ситуациях: 5 живых примеров

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Как-то раз на уроке с группой взрослых студентов я столкнулась с забавной ситуацией. Мой ученик Андрей никак не мог понять, зачем нужен Past Perfect, считая его избыточным усложнением. "Почему нельзя просто использовать Past Simple для всего, что было в прошлом?" — настаивал он.

Тогда я предложила эксперимент. Попросила Андрея рассказать о своём вчерашнем дне, но с одним условием: я буду перебивать его вопросами о событиях, которые произошли до упомянутых им. Очень скоро он начал путаться в собственном рассказе и хронологии, не понимая, что произошло раньше, а что позже.

"Я пришёл домой в шесть вечера..." — начал он. "А ты уже пообедал к тому моменту?" — спросила я. "Да, я... пообедал до этого" — ответил он, явно чувствуя неудобство от такой формулировки.

Именно тогда я объяснила, как элегантно это звучит в английском: "I had already had lunch by the time I came home at 6 PM." На лице Андрея появилось выражение озарения, и он признал: "Теперь я понимаю, почему нельзя просто использовать Past Simple для всего. Past Perfect делает повествование намного более понятным!"

Давайте рассмотрим пять живых примеров из повседневной жизни, где Past Perfect необходим для ясности коммуникации:

I had already finished my homework when my friends called me to go out. (Я уже закончил домашнюю работу, когда друзья позвонили мне, чтобы пойти погулять.) Пояснение: Здесь Past Perfect (had finished) указывает, что действие было завершено до момента звонка друзей. She was upset because she had lost her favorite necklace. (Она была расстроена, потому что потеряла своё любимое ожерелье.) Пояснение: Потеря ожерелья (had lost) произошла раньше, чем наступило состояние расстройства. By the time we arrived at the cinema, the movie had started. (К тому времени, когда мы прибыли в кинотеатр, фильм уже начался.) Пояснение: Фильм начался (had started) до нашего прибытия в кинотеатр. I couldn't get into my house because I had forgotten my keys. (Я не мог попасть в свой дом, потому что забыл ключи.) Пояснение: Забывание ключей (had forgotten) произошло раньше попытки войти в дом. The garden looked beautiful because my neighbor had planted new flowers. (Сад выглядел прекрасно, потому что мой сосед посадил новые цветы.) Пояснение: Посадка цветов (had planted) предшествовала моменту, когда я увидел красивый сад.

Каждый из этих примеров демонстрирует ключевое свойство Past Perfect — указание на то, что одно действие произошло раньше другого в прошлом, что позволяет собеседнику чётко представить временную последовательность событий. 🕒

Когда действие предшествует другому: 5 ярких случаев

Past Perfect особенно важен, когда необходимо показать, что одно действие в прошлом предшествовало другому действию в прошлом. Вот пять ярких примеров, которые наглядно демонстрируют эту функцию:

After she had cleaned the entire house, she finally sat down to rest. (После того как она убрала весь дом, она наконец села отдохнуть.) Пояснение: Уборка дома (had cleaned) произошла до момента отдыха (sat down). Маркер "after" подсказывает последовательность действий. He realized that he had made a mistake in his calculations. (Он понял, что допустил ошибку в своих расчётах.) Пояснение: Ошибка в расчётах (had made) произошла до момента осознания (realized). The police discovered that the thieves had escaped through the back door. (Полиция обнаружила, что воры сбежали через заднюю дверь.) Пояснение: Побег воров (had escaped) произошёл до того, как полиция это обнаружила (discovered). When I arrived at the party, most of the guests had already left. (Когда я прибыл на вечеринку, большинство гостей уже ушли.) Пояснение: Уход гостей (had left) произошёл до моего прибытия на вечеринку (arrived). I was shocked to find that someone had broken into my car overnight. (Я был шокирован, обнаружив, что кто-то взломал мою машину за ночь.) Пояснение: Взлом машины (had broken) произошёл до того, как я это обнаружил и был шокирован (was shocked).

Обратите внимание на временную последовательность в каждом примере. Past Perfect всегда указывает на более раннее действие, в то время как Past Simple обозначает более позднее действие или момент в прошлом.

Временной маркер Более раннее действие (Past Perfect) Более позднее действие (Past Simple) After She had cleaned the house She sat down to rest When Most guests had left I arrived at the party Before I had never seen such a view I visited the Grand Canyon By the time The film had already started We got to the cinema Until I had never traveled abroad I went to Spain last year

Такая точная хронология событий делает повествование более структурированным и понятным для слушателя, избавляя от необходимости дополнительных уточнений о временной последовательности. 📊

Past Perfect в сложных предложениях: 5 наглядных схем

Алексей Смирнов, лингвист-методист

Однажды я работал с группой топ-менеджеров международной компании, которым предстояло выступать с презентациями на английском языке. Один из руководителей, Виктор, постоянно путался в построении сложных предложений с Past Perfect при описании истории развития их продукта.

На очередном занятии я заметил, что Виктор пытается рассказать о том, как компания преодолела кризис: "We solved the problem. We implemented new approach earlier." Его слушатели выглядели сбитыми с толку — непонятно было, что за чем следовало.

Я предложил ему визуализировать временную линию и использовать схему: "Before we solved the problem, we had implemented a new approach" или "We solved the problem because we had implemented a new approach earlier."

Виктор применил эту схему в своей презентации. После выступления к нему подошел потенциальный инвестор и отметил чёткость и профессионализм изложения. "Ваша способность точно передать последовательность событий позволяет увидеть причинно-следственные связи в развитии продукта", — сказал инвестор.

Именно тогда Виктор осознал, что грамматика — это не просто набор правил, а инструмент достижения бизнес-целей.

Сложные предложения с Past Perfect требуют особого внимания к временной структуре. Рассмотрим пять схем, которые помогут понять и правильно использовать это время в сложных контекстах:

Схема с "before/after":

After + [подлежащее + had + Past Participle], [подлежащее + Past Simple]

Пример: After we had finished dinner, we watched a movie. (После того как мы закончили ужин, мы посмотрели фильм.) или:

[Подлежащее + Past Simple] + after + [подлежащее + had + Past Participle]

Пример: We watched a movie after we had finished dinner. (Мы посмотрели фильм после того, как закончили ужин.)

Схема с "because/as":

[Подлежащее + Past Simple] + because + [подлежащее + had + Past Participle]

Пример: The teacher was angry because the students had not completed their assignments. (Учитель был злым, потому что студенты не выполнили свои задания.)

Схема с "by the time":

By the time + [подлежащее + Past Simple], [подлежащее + had + Past Participle]

Пример: By the time he arrived, she had prepared everything for the party. (К тому времени, когда он прибыл, она уже всё подготовила для вечеринки.)

Схема с "when":

When + [подлежащее + Past Simple], [подлежащее + had already + Past Participle]

Пример: When I got to the station, the train had already departed. (Когда я прибыл на станцию, поезд уже отправился.)

Схема с "hardly/scarcely...when" и "no sooner...than":

Hardly/Scarcely had + [подлежащее + Past Participle] + when + [подлежащее + Past Simple]

Пример: Hardly had I fallen asleep when the phone rang. (Едва я заснул, как зазвонил телефон.) или:

No sooner had + [подлежащее + Past Participle] + than + [подлежащее + Past Simple]

Пример: No sooner had we left the house than it started to rain. (Не успели мы выйти из дома, как начался дождь.)

Эти схемы помогают создавать грамматически правильные и логически структурированные предложения, которые чётко передают последовательность событий в прошлом. 📝

Следует отметить, что Past Perfect особенно важен в косвенной речи при передаче высказываний, сделанных в Past Simple:

Прямая речь: "I completed the project," said Tom. (Past Simple)

Косвенная речь: Tom said that he had completed the project. (Past Perfect)

Такое преобразование временных форм помогает сохранить правильные временные отношения между моментом высказывания и описываемым действием. 🗣️

Распространенные ошибки при использовании Past Perfect

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании Past Perfect. Знание типичных заблуждений поможет вам избежать этих ловушек и использовать это время правильно:

Использование Past Perfect, когда достаточно Past Simple Неправильно: Yesterday I had gone to the store. Правильно: Yesterday I went to the store. Пояснение: Past Perfect используется только когда есть другое действие в прошлом, по отношению к которому первое действие является предшествующим. Неправильное образование формы Неправильно: She had went to school. Правильно: She had gone to school. Пояснение: Используйте третью форму глагола (Past Participle), а не вторую (Past Simple). Смешение временных форм в последовательности событий Неправильно: After I had finished work, I had gone home. Правильно: After I had finished work, I went home. Пояснение: Если два события следуют друг за другом, используйте Past Perfect для более раннего и Past Simple для более позднего. Неправильное использование с "when", "after", "before" Неправильно: When he had arrived, we started the meeting. Правильно: When he arrived, we started the meeting. Пояснение: Если два действия происходят практически одновременно или непосредственно одно за другим, часто достаточно Past Simple для обоих. Избыточное использование вспомогательного глагола "had" Неправильно: I had had had my breakfast before I left home. Правильно: I had had my breakfast before I left home. Пояснение: При использовании глагола "have" в Past Perfect форма будет "had had", но не более.

Избегайте также следующих распространённых ошибок:

Использование Past Perfect для всех действий в прошлом без учёта их взаимосвязи

Пропуск вспомогательного глагола "had" в утвердительных предложениях

Использование "did" вместо "had" в отрицательных и вопросительных формах

Неправильный порядок слов в вопросительных предложениях с Past Perfect

Помните, что главная функция Past Perfect — выстраивание чёткой временной последовательности в прошлом. Если такой необходимости нет, используйте более простые времена. ⚠️