Эффективный баг-репорт: шаблоны и примеры для разных типов ПО

Для кого эта статья:

QA-инженеры и тестировщики программного обеспечения

Специалисты по разработке программного обеспечения

Студенты и начинающие тестировщики, желающие улучшить свои навыки составления баг-репортов Ошибка, найденная вовремя, экономит часы работы разработчиков и тысячи рублей компании. Эффективный баг-репорт — тот, который позволяет воспроизвести проблему с первого раза, без лишних вопросов. Грамотно составленный отчет об ошибке сокращает цикл разработки, повышает доверие между командами и помогает доставлять клиенту безупречный продукт. Разберем ключевые шаблоны баг-репортов для различных типов приложений и дадим реальные примеры, которые можно использовать уже сегодня. 🐛

Что такое баг-репорт: структура и ключевые элементы

Баг-репорт — это структурированный документ, описывающий обнаруженный дефект в программном обеспечении. Эффективный отчет об ошибке должен предоставить разработчику всю необходимую информацию для быстрого воспроизведения, локализации и исправления проблемы.

Независимо от типа тестируемого продукта, каждый баг-репорт содержит несколько обязательных элементов:

ID/Номер дефекта — уникальный идентификатор ошибки в системе отслеживания

— уникальный идентификатор ошибки в системе отслеживания Краткое описание (Summary) — лаконичная формулировка сути проблемы

— лаконичная формулировка сути проблемы Серьезность (Severity) — оценка влияния дефекта на работу системы

— оценка влияния дефекта на работу системы Приоритет (Priority) — срочность исправления с точки зрения бизнес-требований

— срочность исправления с точки зрения бизнес-требований Статус — текущее положение дефекта в жизненном цикле

— текущее положение дефекта в жизненном цикле Окружение — характеристики системы, где обнаружен дефект

— характеристики системы, где обнаружен дефект Шаги воспроизведения — последовательность действий для получения ошибки

— последовательность действий для получения ошибки Фактический результат — что происходит после выполнения шагов

— что происходит после выполнения шагов Ожидаемый результат — как система должна работать согласно требованиям

— как система должна работать согласно требованиям Вложения — скриншоты, видео, логи или другие материалы

Формат баг-репорта может варьироваться в зависимости от методологии тестирования, используемых инструментов и политик компании, но вышеупомянутые элементы встречаются практически всегда.

Элемент Назначение Пример ID Идентификация дефекта BUG-2023-042 Краткое описание Суть проблемы Кнопка "Сохранить" неактивна при заполнении всех обязательных полей Серьезность Влияние на функционал Critical (Критический) Приоритет Срочность исправления High (Высокий) Шаги воспроизведения Инструкция для демонстрации бага 1. Открыть форму регистрации<br>2. Заполнить все обязательные поля<br>3. Проверить состояние кнопки "Сохранить"

Анна Сергеева, Senior QA Engineer Когда я только начинала карьеру тестировщика, мои баг-репорты часто возвращались с пометкой "Cannot reproduce" (Невозможно воспроизвести). Это было крайне демотивирующе — я точно видела проблему, но разработчики не могли ее повторить. Переломный момент наступил, когда я начала прикладывать видеозаписи процесса и подробно описывать состояние системы. В одном случае мы тестировали корпоративный портал, и я обнаружила, что при определенной последовательности действий с фильтрами в таблице данные загружались некорректно. Вместо обычного "Фильтры работают неправильно" я составила детальный отчет, указав версию браузера, разрешение экрана и точную последовательность кликов с таймингами. Приложила HAR-файл и скринкаст. Разработчик не только сразу воспроизвел проблему, но и нашел корень — гонку состояний при быстром переключении фильтров. С тех пор я следую золотому правилу: если баг-репорт нельзя воспроизвести, то его как будто не существует. Качество моих репортов стало моей визитной карточкой в команде.

Шаблоны баг-репортов для веб-приложений с образцами

Веб-приложения имеют свою специфику, которая должна отражаться в баг-репортах. В частности, большое значение имеют кросс-браузерная совместимость, адаптивность дизайна и особенности сетевого взаимодействия. 🌐

Стандартный шаблон баг-репорта для веб-приложения:

# ID: WEB-001 # Заголовок: [Компонент] – [Краткое описание проблемы] # Серьезность: [Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial] # Приоритет: [High/Medium/Low] # Окружение: - URL: [ссылка на страницу] - Браузер: [название и версия] - ОС: [название и версия] - Разрешение экрана: [ширина×высота] # Предусловия: [если необходимо] # Шаги воспроизведения: 1. ... 2. ... # Фактический результат: [что происходит] # Ожидаемый результат: [что должно происходить] # Вложения: [скриншоты/видео] # Дополнительная информация: [консольные ошибки, логи и т.д.]

Пример конкретного баг-репорта для веб-приложения:

# ID: WEB-157 # Заголовок: Форма регистрации – Кнопка "Зарегистрироваться" остается активной при невалидных данных # Серьезность: Major # Приоритет: High # Окружение: - URL: https://example.com/register - Браузер: Chrome 108.0.5359.124 - ОС: Windows 11 - Разрешение экрана: 1920×1080 # Предусловия: Нет # Шаги воспроизведения: 1. Открыть страницу регистрации 2. Ввести недопустимый email (без символа @): "userexample.com" 3. Заполнить остальные поля валидными данными 4. Нажать кнопку "Зарегистрироваться" # Фактический результат: Форма отправляется, пользователь перенаправляется на страницу успешной регистрации # Ожидаемый результат: Кнопка "Зарегистрироваться" должна быть неактивна, отправка формы невозможна # Вложения: screenshot-invalid-email.png # Дополнительная информация: Проблема воспроизводится в Chrome и Firefox, но не в Safari

Для веб-приложений особенно важно указывать следующие данные:

Точный URL страницы, где обнаружена проблема

Версии браузеров и их особенности (если проблема проявляется не во всех браузерах)

Параметры сети (особенно для ошибок загрузки контента)

Разрешение экрана (для проблем с адаптивным дизайном)

Консольные ошибки (F12 → Console в большинстве браузеров)

Для UI-дефектов эффективно использовать скриншоты с аннотациями, указывающими на проблемные области. Для динамических ошибок подойдут скринкасты или GIF-записи экрана.

Оформление баг-репортов для мобильных приложений

Баг-репорты для мобильных приложений имеют свою специфику, связанную с многообразием устройств, версий ОС и особенностями мобильных интерфейсов. 📱

Шаблон баг-репорта для мобильных приложений:

# ID: MOB-001 # Заголовок: [Экран/Функционал] – [Краткое описание проблемы] # Серьезность: [Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial] # Приоритет: [High/Medium/Low] # Окружение: - Устройство: [производитель, модель] - ОС: [Android/iOS + версия] - Версия приложения: [x.x.x] - Ориентация: [портретная/ландшафтная] - Подключение: [Wi-Fi/Мобильные данные/Офлайн] # Предусловия: [если необходимо] # Шаги воспроизведения: 1. ... 2. ... # Фактический результат: [что происходит] # Ожидаемый результат: [что должно происходить] # Вложения: [скриншоты/видео/логи] # Примечания: [дополнительная информация]

Пример реального баг-репорта для мобильного приложения:

# ID: MOB-234 # Заголовок: Экран профиля – Приложение зависает при загрузке аватара размером более 5 МБ # Серьезность: Critical # Приоритет: High # Окружение: - Устройство: Samsung Galaxy S22 - ОС: Android 13 - Версия приложения: 2.4.1 - Ориентация: Портретная - Подключение: Wi-Fi # Предусловия: Пользователь авторизован в системе # Шаги воспроизведения: 1. Перейти на экран профиля 2. Нажать на иконку редактирования аватара 3. Выбрать изображение размером 6.2 МБ из галереи 4. Подтвердить выбор # Фактический результат: Интерфейс приложения замирает, через 10-15 секунд приложение закрывается с ошибкой # Ожидаемый результат: Приложение должно либо корректно загрузить изображение, либо показать предупреждение о превышении допустимого размера файла # Вложения: crash-log.txt, video-reproduction.mp4 # Примечания: Проблема воспроизводится на всех устройствах с Android 12 и 13, не проявляется на Android 11

Для мобильных приложений особенно важно указывать:

Точные характеристики устройства (включая размер экрана)

Настройки энергосбережения (могут влиять на фоновые процессы)

Доступ к разрешениям (камера, микрофон, хранилище и т.д.)

Жесты и тактильные действия (свайпы, долгие нажатия)

Способ установки приложения (магазин приложений/APK-файл)

Максим Петров, QA Lead Работая над крупным приложением для службы доставки, наша команда столкнулась с непредсказуемой проблемой — курьеры сообщали, что приложение периодически не показывает новые заказы. При этом в офисе на тестовых устройствах всё работало идеально. После долгих попыток воспроизвести проблему, мы попросили курьеров присылать детализированные баг-репорты по разработанному нами шаблону. Ключом к разгадке стал пункт "Режим энергосбережения" в разделе окружения. Оказалось, 87% случаев происходили на устройствах Xiaomi с включенным режимом энергосбережения, который агрессивно ограничивал фоновую активность. Мы никогда бы не нашли эту проблему без точного описания окружения. С тех пор в нашем шаблоне для мобильных баг-репортов появился расширенный раздел системных настроек устройства. Да, это увеличило размер репорта, но критически сократило время на выявление таких "ситуативных" багов. Одна деталь в баг-репорте может сэкономить дни отладки — это урок, который я усвоил и передаю всем новичкам в команде.

Баг-репорты для десктопного ПО: особенности и шаблоны

Десктопные приложения имеют свою специфику, связанную с разнообразием конфигураций компьютеров, взаимодействием с операционной системой и другими программами. 🖥️

Шаблон баг-репорта для десктопных приложений:

# ID: DESK-001 # Заголовок: [Модуль/Функция] – [Краткое описание проблемы] # Серьезность: [Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial] # Приоритет: [High/Medium/Low] # Окружение: - ОС: [Windows/macOS/Linux + версия] - Версия приложения: [x.x.x] - Аппаратная конфигурация: [процессор, RAM, графика] - Разрешение экрана: [ширина×высота] - Масштабирование: [100%/125%/150%] # Предусловия: [если необходимо] # Шаги воспроизведения: 1. ... 2. ... # Фактический результат: [что происходит] # Ожидаемый результат: [что должно происходить] # Вложения: [скриншоты/видео/логи] # Системные события: [записи из журнала событий, логи ошибок]

Пример конкретного баг-репорта для десктопного приложения:

# ID: DESK-418 # Заголовок: Редактор – Сбой при экспорте документа в формат PDF размером более 50 страниц # Серьезность: Major # Приоритет: High # Окружение: - ОС: Windows 10 Pro 21H2 - Версия приложения: 4.2.3 - Аппаратная конфигурация: Intel i7-10700K, 32GB RAM, NVIDIA RTX 3060 - Разрешение экрана: 2560×1440 - Масштабирование: 100% # Предусловия: Открыт документ Word объемом 65 страниц с включенными изображениями # Шаги воспроизведения: 1. Открыть документ "large_sample.docx" (приложен) 2. Выбрать в меню Файл → Экспорт → PDF 3. В диалоговом окне оставить настройки по умолчанию 4. Нажать кнопку "Экспортировать" # Фактический результат: Индикатор прогресса доходит до 78%, затем приложение закрывается с ошибкой "Нехватка памяти" # Ожидаемый результат: Документ должен быть успешно экспортирован в формат PDF # Вложения: large_sample.docx, error_screenshot.png, application_log.txt # Системные события: В журнале событий Windows зафиксирована ошибка с кодом 0xC0000374 (heap corruption)

Для десктопных приложений критически важно указывать:

Параметры среды запуска (от имени администратора, совместимость)

Установленные компоненты, от которых может зависеть приложение (.NET, Java и т.д.)

Наличие антивирусного ПО и его настройки

Драйверы устройств, особенно если приложение взаимодействует с периферией

Многоэкранные конфигурации и особенности их использования

Тип продукта Особенности баг-репортов Ключевые аспекты тестирования Веб-приложения Фокус на браузерах, URL, сетевом взаимодействии Кросс-браузерная совместимость, адаптивность, время загрузки Мобильные приложения Акцент на устройствах, версиях ОС, ориентации Производительность на разных устройствах, работа с прерываниями, энергопотребление Десктопные приложения Подробности о системе, аппаратном обеспечении Работа с файловой системой, установка/удаление, интеграция с ОС Игры Детали о графике, звуке, производительности FPS, загрузка GPU, физика, сетевой код в многопользовательских режимах

Инструменты для создания эффективных баг-репортов

Качественный баг-репорт начинается с правильных инструментов для его создания и документирования. Рассмотрим ключевые категории таких инструментов и их особенности. 🛠️

Системы отслеживания ошибок (Bug Tracking Systems):

Jira — мощная система, которая позволяет не только создавать детальные баг-репорты, но и связывать их с требованиями, эпиками и историями пользователей. Поддерживает настраиваемые рабочие процессы.

— мощная система, которая позволяет не только создавать детальные баг-репорты, но и связывать их с требованиями, эпиками и историями пользователей. Поддерживает настраиваемые рабочие процессы. Azure DevOps — интегрированная платформа от Microsoft для полного цикла разработки. Модуль работы с дефектами тесно связан с репозиторием кода и CI/CD-процессами.

— интегрированная платформа от Microsoft для полного цикла разработки. Модуль работы с дефектами тесно связан с репозиторием кода и CI/CD-процессами. Redmine — открытый инструмент управления проектами с функциями отслеживания ошибок. Отличается гибкостью и возможностью глубокой настройки.

— открытый инструмент управления проектами с функциями отслеживания ошибок. Отличается гибкостью и возможностью глубокой настройки. Bugzilla — одна из старейших систем для отслеживания ошибок, используемая во многих открытых проектах. Имеет обширные возможности для управления дефектами.

— одна из старейших систем для отслеживания ошибок, используемая во многих открытых проектах. Имеет обширные возможности для управления дефектами. YouTrack — система от JetBrains с продвинутым поиском и возможностью автоматизации рутинных операций через скрипты.

Инструменты для захвата экрана и создания скринкастов:

Screenpresso — позволяет делать скриншоты с аннотациями и короткие видеозаписи экрана.

— позволяет делать скриншоты с аннотациями и короткие видеозаписи экрана. OBS Studio — бесплатное ПО для записи видео с экрана с высоким качеством и множеством настроек.

— бесплатное ПО для записи видео с экрана с высоким качеством и множеством настроек. Loom — сервис для быстрой записи видео с экрана и моментальным получением ссылки для шеринга.

— сервис для быстрой записи видео с экрана и моментальным получением ссылки для шеринга. ShareX — многофункциональный инструмент с открытым исходным кодом для создания и обработки скриншотов.

— многофункциональный инструмент с открытым исходным кодом для создания и обработки скриншотов. Snagit — профессиональный инструмент с расширенными возможностями редактирования скриншотов и видео.

Специализированные инструменты для тестирования:

Fiddler — прокси-отладчик для анализа сетевого трафика, особенно полезен для тестирования веб-приложений.

— прокси-отладчик для анализа сетевого трафика, особенно полезен для тестирования веб-приложений. Charles — HTTP-прокси, который помогает отслеживать запросы и ответы между устройством и сервером.

— HTTP-прокси, который помогает отслеживать запросы и ответы между устройством и сервером. Android Studio/Xcode — IDE с встроенными инструментами для отладки и профилирования мобильных приложений.

— IDE с встроенными инструментами для отладки и профилирования мобильных приложений. DevTools в браузерах — набор функций для веб-разработки и отладки, включающий консоль для логирования ошибок.

в браузерах — набор функций для веб-разработки и отладки, включающий консоль для логирования ошибок. Postman — инструмент для тестирования API, позволяющий создавать и документировать запросы.

Выбор конкретных инструментов зависит от специфики проекта, политик компании и личных предпочтений тестировщика. Однако важно помнить, что инструменты — это лишь средство для достижения цели, которой является предоставление разработчикам четкой, структурированной и актуальной информации о дефектах.

Эффективное использование инструментов для создания баг-репортов способно значительно ускорить процесс исправления дефектов и повысить качество конечного продукта. При этом не стоит забывать о человеческом факторе — даже лучшие инструменты не заменят внимательного подхода и профессионального взгляда опытного тестировщика.