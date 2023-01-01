5 методов работы с двумя столбцами в Pandas: сравнение и оптимизация

Профессионалы, стремящиеся оптимизировать производительность кодов для обработки больших объемов информации Работа с данными в Python — это искусство, в котором библиотека Pandas играет роль основного холста. Одна из частых задач, с которой сталкиваются аналитики и разработчики — применение функций к двум столбцам DataFrame. Как рассчитать новый столбец на основе значений из двух других? Как это сделать максимально эффективно, не погрязнув в циклах и неоптимальном коде? В этой статье я раскрою 5 проверенных методов, которые позволят вам элегантно решать подобные задачи в Pandas, значительно ускоряя обработку данных. 📊🐼

Сравнение 5 методов работы с двумя столбцами в Pandas

Pandas предоставляет несколько способов применения функций к двум столбцам DataFrame. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые важно понимать для выбора оптимального решения в конкретной ситуации.

Давайте представим, что у нас есть таблица продаж с двумя столбцами: quantity (количество проданных единиц) и price (цена за единицу). Нам нужно вычислить общую стоимость для каждой строки, умножив количество на цену.

Вот пять основных методов, которые мы подробно рассмотрим:

Векторизованные операции — прямые арифметические действия между столбцами Метод apply() с лямбда-функциями Использование zip() в сочетании с map() Метод numpy.vectorize() для создания векторизованных функций Использование eval() для выражений

Давайте начнем с создания тестового DataFrame для наших примеров:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'quantity': [5, 10, 15, 20, 25], 'price': [1\.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5] })

Теперь сравним эти методы по нескольким ключевым параметрам:

Метод Скорость выполнения Читаемость кода Гибкость Сложность использования Векторизованные операции Очень высокая Отличная Низкая Низкая apply() + lambda Средняя Хорошая Высокая Средняя zip() + map() Средняя Средняя Высокая Средняя numpy.vectorize() Высокая Средняя Высокая Высокая eval() Высокая Хорошая Средняя Низкая

Александр Петров, Senior Data Analyst Когда я только начинал работать с Pandas, я попытался обработать набор данных из 5 миллионов строк, используя циклы Python для вычисления значений между столбцами. Скрипт работал несколько часов, и это казалось нормальным, пока коллега не показал мне, как решить ту же задачу с помощью векторизованных операций. Разница была ошеломляющей — вместо часов код выполнялся за секунды. Это стало моим первым важным уроком: в Pandas почти всегда есть более эффективный способ, чем тот, что приходит на ум изначально.

Векторизованные операции в DataFrame: максимальная скорость

Векторизованные операции — самый быстрый и читаемый способ работы с двумя столбцами в Pandas. Они позволяют выполнять арифметические операции непосредственно между столбцами DataFrame без использования явных циклов.

Основное преимущество этого подхода — высокая производительность, поскольку операции выполняются на низком уровне с использованием оптимизированного кода NumPy.

Python Скопировать код # Умножаем количество на цену, используя векторизованную операцию df['total'] = df['quantity'] * df['price'] print(df)

Этот код выполняется очень быстро и интуитивно понятен даже для начинающих. Pandas автоматически согласовывает индексы и выполняет умножение поэлементно.

Важно отметить, что векторизованные операции поддерживают все основные арифметические действия:

Сложение: df['col1'] + df['col2']

Вычитание: df['col1'] – df['col2']

Умножение: df['col1'] * df['col2']

Деление: df['col1'] / df['col2']

Возведение в степень: df['col1'] ** df['col2']

Целочисленное деление: df['col1'] // df['col2']

Остаток от деления: df['col1'] % df['col2']

Для более сложных вычислений можно комбинировать операции:

Python Скопировать код # Вычисляем скидку 10% от общей стоимости df['discount'] = df['quantity'] * df['price'] * 0.1 # Вычисляем итоговую сумму с учетом скидки df['final_price'] = df['quantity'] * df['price'] – df['discount']

Также векторизованные операции прекрасно работают с математическими функциями из библиотеки NumPy:

Python Скопировать код # Логарифм отношения цены к количеству df['log_ratio'] = np.log(df['price'] / df['quantity']) # Округляем до ближайшего целого df['rounded_total'] = np.round(df['quantity'] * df['price'])

Несмотря на все преимущества, у векторизованных операций есть ограничения. Они хорошо работают с простыми арифметическими операциями, но могут стать неудобными, когда требуется реализовать сложную логику. В таких случаях стоит обратиться к другим методам.

Метод apply() и lambda-функции для обработки данных

Метод apply() — это гибкий инструмент для обработки данных в Pandas, который позволяет применять пользовательские функции к строкам или столбцам DataFrame. В сочетании с lambda-функциями он становится мощным средством для обработки нескольких столбцов одновременно.

Существует два основных способа использования apply() для работы с двумя столбцами:

Применение apply() к отдельной строке (axis=1) Использование apply() с серией, полученной из двух столбцов

Рассмотрим первый подход:

Python Скопировать код # Использование apply() с axis=1 для доступа к строкам df['total'] = df.apply(lambda row: row['quantity'] * row['price'], axis=1)

В этом примере apply() вызывается для всего DataFrame, параметр axis=1 указывает, что функция должна применяться к каждой строке, а не к столбцам. Lambda-функция принимает строку DataFrame как аргумент и возвращает произведение значений из столбцов quantity и price .

Для более сложных вычислений можно использовать именованную функцию:

Python Скопировать код # Определяем функцию для расчета итоговой стоимости с учетом скидки def calculate_total_with_discount(row): base_price = row['quantity'] * row['price'] discount_percent = 5 if row['quantity'] > 10 else 0 discount = base_price * discount_percent / 100 return base_price – discount # Применяем функцию к каждой строке df['total_with_discount'] = df.apply(calculate_total_with_discount, axis=1)

Второй подход с использованием серии:

Python Скопировать код # Создаем серию из двух столбцов quantity_price = pd.Series(zip(df['quantity'], df['price'])) # Применяем функцию к серии df['total'] = quantity_price.apply(lambda x: x[0] * x[1])

Этот метод может быть немного эффективнее, чем применение apply() к всему DataFrame, особенно если DataFrame содержит много столбцов.

Марина Соколова, Data Scientist Несколько лет назад я работала над проектом анализа финансовых транзакций, где нужно было классифицировать каждую транзацию по сложным правилам, зависящим от нескольких столбцов. Первоначально я использовала векторизованные операции, но код становился все более запутанным и трудным для поддержки. Переход на метод apply() с четко определенной функцией классификации решил проблему. Хотя производительность немного снизилась, код стал намного понятнее и легче в поддержке. Баланс между читаемостью и производительностью всегда был для меня ключевым фактором при выборе подхода к обработке данных.

Вот сравнение производительности разных вариантов использования apply() :

Метод Производительность Читаемость Удобство отладки apply() с axis=1 и лямбда Средняя Хорошая Средняя apply() с именованной функцией Средняя Отличная Отличное apply() с серией Выше средней Средняя Средняя

Когда следует использовать apply() вместо векторизованных операций? Основные случаи:

Логика вычислений включает условные выражения

Необходимо вызвать внешние функции или методы

Требуется доступ к нескольким столбцам с разными типами данных

Необходимо выполнить операции, которые сложно выразить через векторизацию

Важно помнить, что метод apply() всегда медленнее векторизованных операций, поэтому его стоит использовать только когда вам нужна дополнительная гибкость. 🔄

Использование функции zip и map в Pandas DataFrame

Функции zip() и map() предоставляют еще один элегантный способ обработки двух столбцов в Pandas. Этот подход особенно полезен, когда вам нужно попарно применить функцию к элементам столбцов, сохраняя при этом достаточную производительность.

Основная идея состоит в использовании zip() для объединения значений из двух столбцов в пары, а затем применении функции к этим парам с помощью map() .

Рассмотрим базовый пример:

Python Скопировать код # Умножаем quantity на price с использованием zip и map df['total'] = list(map(lambda x: x[0] * x[1], zip(df['quantity'], df['price'])))

Что происходит в этом коде:

zip(df['quantity'], df['price']) создает итератор, генерирующий пары значений из обоих столбцов Функция lambda x: x[0] * x[1] умножает первый элемент пары на второй map() применяет эту функцию к каждой паре из итератора list() преобразует результат map в список, который затем присваивается новому столбцу

Для более сложных операций можно использовать именованные функции:

Python Скопировать код def calculate_discount(qty, price): total = qty * price # Скидка 10% для покупок на сумму более 50 return total * 0.9 if total > 50 else total df['discounted_total'] = list(map(calculate_discount, df['quantity'], df['price']))

Заметьте, что в этом примере мы напрямую передаем столбцы в map() , что упрощает код.

Комбинация zip() и map() особенно эффективна, когда нужно работать с более чем двумя столбцами:

Python Скопировать код # Добавим столбец с налогом df['tax_rate'] = [0\.05, 0.07, 0.06, 0.08, 0.05] # Рассчитаем итоговую сумму с учетом налога def calculate_total_with_tax(qty, price, tax_rate): return qty * price * (1 + tax_rate) df['final_total'] = list(map(calculate_total_with_tax, df['quantity'], df['price'], df['tax_rate']))

Этот метод имеет несколько преимуществ:

Более высокая производительность по сравнению с apply() для многих задач

для многих задач Позволяет легко работать с произвольным количеством столбцов

Дает доступ к стандартным функциям Python (не ограничен возможностями Pandas)

Требует минимум дополнительного кода для реализации

Однако у него есть и недостатки:

Может быть менее читабельным, особенно для сложных операций

Требует явного преобразования результата в список

Не позволяет напрямую обращаться к индексам строк

При выборе между zip() + map() и другими методами, руководствуйтесь следующими принципами:

Используйте этот подход, когда вам нужна производительность выше, чем у apply() , но требуется гибкость, недоступная в векторизованных операциях

, но требуется гибкость, недоступная в векторизованных операциях Особенно эффективен для случаев, когда логика обработки зависит от значений в нескольких столбцах

Хорошо подходит для работы с небольшими и средними DataFrame

Оптимизация производительности при вычислениях в Pandas

Когда речь идет о работе с большими объемами данных, производительность становится критически важным фактором. Выбор правильного метода обработки двух столбцов может значительно повлиять на время выполнения вашего кода.

Давайте рассмотрим несколько стратегий оптимизации производительности при работе с двумя столбцами в Pandas:

1. Выбор правильного метода для конкретной задачи

Проведем сравнительный анализ производительности различных методов на DataFrame с миллионом строк:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import time # Создаем большой DataFrame для тестирования n = 1000000 df_large = pd.DataFrame({ 'a': np.random.rand(n), 'b': np.random.rand(n) }) # Тестирование векторизованных операций start = time.time() df_large['result1'] = df_large['a'] * df_large['b'] vector_time = time.time() – start # Тестирование apply + lambda start = time.time() df_large['result2'] = df_large.apply(lambda x: x['a'] * x['b'], axis=1) apply_time = time.time() – start # Тестирование zip + map start = time.time() df_large['result3'] = list(map(lambda x: x[0] * x[1], zip(df_large['a'], df_large['b']))) zip_map_time = time.time() – start # Тестирование eval start = time.time() df_large['result4'] = df_large.eval('a * b') eval_time = time.time() – start print(f"Векторизация: {vector_time:.4f} сек") print(f"Apply + lambda: {apply_time:.4f} сек") print(f"Zip + map: {zip_map_time:.4f} сек") print(f"Eval: {eval_time:.4f} сек")

Результаты такого бенчмарка обычно показывают, что векторизованные операции и eval() значительно быстрее, чем apply() или zip() + map() . Но это справедливо только для простых операций.

Основные рекомендации по выбору метода:

Для простых арифметических операций: всегда используйте векторизованные операции

всегда используйте векторизованные операции Для сложной логики с условиями: apply() или np.where()

или Для обработки нескольких столбцов с одинаковой функцией: zip() + map()

+ Для длинных цепочек операций: eval()

2. Использование метода eval() для сложных выражений

Метод eval() в Pandas позволяет эффективно выполнять строковые выражения без создания промежуточных объектов DataFrame:

Python Скопировать код # Использование eval() для цепочки операций df['complex_result'] = df.eval('quantity * price * (1 – discount_rate) + tax')

Преимущества eval() :

Высокая производительность для сложных выражений

Уменьшение использования памяти за счет отсутствия промежуточных объектов

Читаемый синтаксис для арифметических операций

3. Использование numpy.where() как альтернатива условным конструкциям

Для условной логики между столбцами, np.where() часто работает быстрее, чем apply() :

Python Скопировать код # Используем np.where для условной логики df['discount'] = np.where( df['quantity'] > 10, df['quantity'] * df['price'] * 0.1, # если quantity > 10 0 # иначе )

Для более сложной логики можно комбинировать несколько условий:

Python Скопировать код # Многоуровневая скидка df['tier_discount'] = np.where( df['quantity'] > 20, df['price'] * 0.2, # скидка 20% для quantity > 20 np.where( df['quantity'] > 10, df['price'] * 0.1, # скидка 10% для quantity > 10 np.where( df['quantity'] > 5, df['price'] * 0.05, # скидка 5% для quantity > 5 0 # нет скидки ) ) )

4. Предварительная фильтрация данных

Если операция применяется только к части данных, сначала отфильтруйте DataFrame:

Python Скопировать код # Применяем функцию только к строкам, соответствующим условию mask = df['quantity'] > 10 df.loc[mask, 'bonus'] = df.loc[mask, 'quantity'] * df.loc[mask, 'price'] * 0.05

5. Использование numba для ускорения пользовательских функций

Библиотека numba позволяет компилировать Python-функции в эффективный машинный код:

Python Скопировать код from numba import jit @jit(nopython=True) def fast_calculation(quantity, price): return quantity * price * (1 – 0.05 if quantity > 10 else 0) # Применение numba-оптимизированной функции result = np.empty(len(df)) for i in range(len(df)): result[i] = fast_calculation(df.iloc[i]['quantity'], df.iloc[i]['price']) df['fast_result'] = result

Однако стоит помнить, что накладные расходы на компиляцию могут превышать выигрыш для небольших DataFrame.