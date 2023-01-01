Present Progressive: формирование, правила и особые случаи

Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка Вы когда-нибудь замечали, как трудно описать действие, происходящее прямо сейчас? "Смотри! Она бежит!" или "Я сейчас читаю статью" — все эти фразы требуют особого грамматического времени в английском языке. Present Progressive (или Present Continuous) — одно из первых времён, которое изучают новички, и одно из самых часто используемых в повседневной речи. Разберём его структуру, применение и нюансы, которые помогут вам безошибочно использовать это время в любой ситуации! 🔍

Что такое Present Progressive: основные правила

Present Progressive (также известное как Present Continuous) — это грамматическое время, которое описывает действия, происходящие прямо сейчас или в текущий период времени. В отличие от простого настоящего (Present Simple), которое описывает факты и регулярные действия, Present Progressive подчёркивает процесс, длительность и незавершённость действия.

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я проводил урок для группы начинающих. Традиционно объяснял Present Progressive через сравнение: "I eat breakfast every day" (Present Simple) и "I am eating breakfast now" (Present Progressive). Большинство студентов кивали, но было видно — полного понимания нет. Тогда я попросил всех встать и начал давать команды: "Walk! Stop walking now!" Когда все остановились, я сказал: "Now, tell me what you are doing." Студенты растерялись: "Но мы ничего не делаем, мы стоим!" "Exactly! You are standing! Вы стоите прямо сейчас — это процесс, хоть и статичный. You are breathing. You are listening. You are thinking." Студенты улыбнулись — действительно, все эти процессы происходят в данный момент. После этой физической демонстрации проблем с пониманием Present Progressive не возникало.

Основное правило Present Progressive заключается в использовании вспомогательного глагола "to be" в настоящем времени (am/is/are) и основного глагола с окончанием -ing.

Subject + am/is/are + Verb-ing

I am reading (Я читаю)

She is working (Она работает)

They are playing (Они играют)

Для отрицательных предложений добавляется отрицательная частица "not" после вспомогательного глагола:

I am not reading

She is not (isn't) working

They are not (aren't) playing

В вопросительных предложениях вспомогательный глагол ставится перед подлежащим:

Am I reading?

Is she working?

Are they playing?

Формирование Present Progressive: структура и спряжение

Структура Present Progressive достаточно проста, но требует внимания к деталям, особенно при добавлении окончания -ing к глаголам. Давайте разберём процесс формирования этого времени пошагово. 🔄

Местоимение Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I I am working I am not working Am I working? You You are working You are not working Are you working? He/She/It He is working He is not working Is he working? We We are working We are not working Are we working? They They are working They are not working Are they working?

При образовании формы с окончанием -ing важно учитывать следующие правила:

Обычные глаголы: просто добавляем -ing (play → playing, work → working) Глаголы, оканчивающиеся на -e: убираем -e и добавляем -ing (write → writing, make → making) Односложные глаголы с кратким гласным звуком и согласной на конце: удваиваем последнюю согласную (run → running, stop → stopping) Глаголы, оканчивающиеся на -ie: меняем -ie на -y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying) Глаголы, оканчивающиеся на -l: в британском английском часто удваивают -l (travel → travelling), в американском этого не делают (travel → traveling)

Для краткости в разговорной речи и письме часто используются сокращенные формы:

I am = I'm

You are = You're

He is = He's

She is = She's

It is = It's

We are = We're

They are = They're

Ситуации использования Present Continuous в речи

Present Progressive используется в нескольких четко определенных ситуациях. Понимание этих случаев поможет вам безошибочно выбирать правильное время в разговоре. 🗣️

Действие, происходящее в момент речи: Look! It is raining. (Смотри! Идёт дождь.)

I am writing an email right now. (Я сейчас пишу электронное письмо.) Временное действие, происходящее в текущий период: I am learning Spanish this year. (Я учу испанский в этом году.)

She is staying with her parents until she finds an apartment. (Она живёт с родителями, пока не найдёт квартиру.) Запланированное действие в ближайшем будущем: We are meeting at 6 o'clock tomorrow. (Мы встречаемся завтра в 6 часов.)

They are flying to Paris next week. (Они летят в Париж на следующей неделе.) Развивающиеся ситуации и тенденции: The climate is changing rapidly. (Климат быстро меняется.)

More people are working remotely these days. (В наши дни всё больше людей работают удалённо.) Повторяющиеся действия, которые раздражают или удивляют говорящего (часто с наречиями always, constantly, forever): She is always coming late to meetings! (Она постоянно опаздывает на собрания!)

They are constantly changing their minds. (Они постоянно меняют свое мнение.)

Временные маркеры, которые часто используются с Present Progressive:

now (сейчас)

at the moment (в данный момент)

currently (в настоящее время)

today (сегодня)

this week/month/year (на этой неделе/в этом месяце/в этом году)

these days (в эти дни)

right now (прямо сейчас)

Look! (Смотри!)

Listen! (Послушай!)

Мария Колесникова, методист по английскому языку Моя студентка Анна постоянно путалась с использованием Present Progressive. "Почему я не могу сказать I am knowing English? Я же знаю его прямо сейчас!" Я предложила представить знание языка как озеро. "Когда ты говоришь I know English, ты говоришь о целом озере. Это постоянное состояние. Но когда ты говоришь I am learning new words, ты описываешь процесс, как будто бросаешь камень в озеро и наблюдаешь за кругами на воде." Для закрепления мы провели игру в классе. Студенты должны были фотографировать все действия, которые они делают в течение дня, и подписывать их в Present Progressive. Анна прислала фото, где она читает книгу: "I am reading a book now", где ест обед: "I am having lunch", но когда прислала фото своего диплома, подписала: "I know English" (не "I am knowing"). Она наконец уловила разницу между состоянием и процессом!

Особые случаи и исключения в Present Progressive

Хотя правила использования Present Progressive кажутся простыми, существуют особые случаи и исключения, которые необходимо учитывать для грамотной речи. Особенно это касается глаголов, которые обычно не используются в Progressive формах. 🚫

Большинство таких глаголов относятся к категории stative verbs (глаголы состояния), которые описывают не действие, а состояние, отношение или восприятие.

Категория Примеры глаголов Пример правильного использования Чувства и эмоции love, like, hate, prefer, want, need, wish I love this song (не I am loving) Восприятие see, hear, smell, taste, feel, notice I see a bird in the sky (не I am seeing) Мыслительная деятельность think, believe, understand, know, remember, forget, recognize I believe you (не I am believing) Обладание have, own, possess, belong She has a new car (не She is having) Измерение/состояние be, seem, appear, look (=seem), sound, cost, weigh, contain This bag weighs 2 kilos (не is weighing)

Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Progressive, когда они обозначают действие, а не состояние:

Have:

I have a car. (владение – Simple)

I'm having dinner now. (действие – Progressive)

Think:

I think you're right. (мнение – Simple)

I'm thinking about my future. (процесс обдумывания – Progressive)

See:

I see the mountains from my window. (восприятие – Simple)

I'm seeing my doctor tomorrow. (встреча – Progressive)

Taste:

This soup tastes delicious. (характеристика – Simple)

The chef is tasting the soup. (действие пробы – Progressive)

Feel:

I feel happy today. (состояние – Simple)

I'm feeling the texture of this fabric. (действие – Progressive)

Также стоит обратить внимание на разницу в значении при использовании некоторых глаголов в разных формах:

Be:

She is quiet. (характер, постоянное качество – Simple)

She is being quiet. (временное поведение – Progressive)

Look:

She looks happy. (выглядит – Simple)

She is looking at the picture. (смотрит – Progressive)

Appear:

He appears confident. (кажется – Simple)

He is appearing in a new play. (выступает – Progressive)

Present Progressive vs Present Simple: в чём разница

Путаница между Present Progressive и Present Simple — одна из самых распространенных трудностей при изучении английской грамматики. Давайте чётко разграничим эти времена и научимся выбирать подходящее для каждой ситуации. 🔄 vs ⏱️

Present Simple используется для:

Регулярных, повторяющихся действий: I go to the gym three times a week. (Я хожу в спортзал три раза в неделю.) Фактов, истин, постоянных состояний: Water boils at 100 degrees Celsius. (Вода кипит при 100 градусах Цельсия.) Расписаний и графиков: The train leaves at 5 PM every day. (Поезд отправляется в 5 вечера каждый день.)

В то время как Present Progressive используется для:

Действий, происходящих прямо сейчас: I am writing an email at the moment. (Я пишу электронное письмо в данный момент.) Временных ситуаций: I am living with my parents until I find my own place. (Я живу с родителями, пока не найду собственное жильё.) Запланированных действий в ближайшем будущем: We are meeting the clients tomorrow. (Мы встречаемся с клиентами завтра.)

Сравним несколько ситуаций для лучшего понимания:

Present Simple Present Progressive Разница в значении I work as a teacher. I am working on a new project. Постоянная профессия vs. временная активность She plays tennis well. She is playing tennis with her coach now. Общая способность vs. действие в процессе They live in London. They are living in Paris for a month. Постоянное место жительства vs. временное пребывание He speaks English fluently. He is speaking with a client on the phone. Постоянное умение vs. текущее действие I usually drink coffee in the morning. I am drinking tea today because we ran out of coffee. Обычная привычка vs. отклонение от нормы

Характерные временные маркеры также помогают определить, какое время использовать:

always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month/year, on Mondays, in the morning, twice a day Present Progressive: now, at the moment, currently, today, this week, these days, right now, Look!, Listen!

Ключевые отличия можно сформулировать так:

Present Simple описывает регулярность, факты, постоянство — «как обычно бывает».

описывает регулярность, факты, постоянство — «как обычно бывает». Present Progressive описывает действия в процессе, временные ситуации, изменения — «что происходит сейчас».