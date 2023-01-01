Present Progressive: формирование, правила и особые случаи#Изучение английского
Вы когда-нибудь замечали, как трудно описать действие, происходящее прямо сейчас? "Смотри! Она бежит!" или "Я сейчас читаю статью" — все эти фразы требуют особого грамматического времени в английском языке. Present Progressive (или Present Continuous) — одно из первых времён, которое изучают новички, и одно из самых часто используемых в повседневной речи. Разберём его структуру, применение и нюансы, которые помогут вам безошибочно использовать это время в любой ситуации! 🔍
Что такое Present Progressive: основные правила
Present Progressive (также известное как Present Continuous) — это грамматическое время, которое описывает действия, происходящие прямо сейчас или в текущий период времени. В отличие от простого настоящего (Present Simple), которое описывает факты и регулярные действия, Present Progressive подчёркивает процесс, длительность и незавершённость действия.
Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды я проводил урок для группы начинающих. Традиционно объяснял Present Progressive через сравнение: "I eat breakfast every day" (Present Simple) и "I am eating breakfast now" (Present Progressive). Большинство студентов кивали, но было видно — полного понимания нет.
Тогда я попросил всех встать и начал давать команды: "Walk! Stop walking now!" Когда все остановились, я сказал: "Now, tell me what you are doing." Студенты растерялись: "Но мы ничего не делаем, мы стоим!"
"Exactly! You are standing! Вы стоите прямо сейчас — это процесс, хоть и статичный. You are breathing. You are listening. You are thinking." Студенты улыбнулись — действительно, все эти процессы происходят в данный момент. После этой физической демонстрации проблем с пониманием Present Progressive не возникало.
Основное правило Present Progressive заключается в использовании вспомогательного глагола "to be" в настоящем времени (am/is/are) и основного глагола с окончанием -ing.
- Subject + am/is/are + Verb-ing
- I am reading (Я читаю)
- She is working (Она работает)
- They are playing (Они играют)
Для отрицательных предложений добавляется отрицательная частица "not" после вспомогательного глагола:
- I am not reading
- She is not (isn't) working
- They are not (aren't) playing
В вопросительных предложениях вспомогательный глагол ставится перед подлежащим:
- Am I reading?
- Is she working?
- Are they playing?
Формирование Present Progressive: структура и спряжение
Структура Present Progressive достаточно проста, но требует внимания к деталям, особенно при добавлении окончания -ing к глаголам. Давайте разберём процесс формирования этого времени пошагово. 🔄
|Местоимение
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I
|I am working
|I am not working
|Am I working?
|You
|You are working
|You are not working
|Are you working?
|He/She/It
|He is working
|He is not working
|Is he working?
|We
|We are working
|We are not working
|Are we working?
|They
|They are working
|They are not working
|Are they working?
При образовании формы с окончанием -ing важно учитывать следующие правила:
- Обычные глаголы: просто добавляем -ing (play → playing, work → working)
- Глаголы, оканчивающиеся на -e: убираем -e и добавляем -ing (write → writing, make → making)
- Односложные глаголы с кратким гласным звуком и согласной на конце: удваиваем последнюю согласную (run → running, stop → stopping)
- Глаголы, оканчивающиеся на -ie: меняем -ie на -y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying)
- Глаголы, оканчивающиеся на -l: в британском английском часто удваивают -l (travel → travelling), в американском этого не делают (travel → traveling)
Для краткости в разговорной речи и письме часто используются сокращенные формы:
- I am = I'm
- You are = You're
- He is = He's
- She is = She's
- It is = It's
- We are = We're
- They are = They're
Ситуации использования Present Continuous в речи
Present Progressive используется в нескольких четко определенных ситуациях. Понимание этих случаев поможет вам безошибочно выбирать правильное время в разговоре. 🗣️
- Действие, происходящее в момент речи:
- Look! It is raining. (Смотри! Идёт дождь.)
- I am writing an email right now. (Я сейчас пишу электронное письмо.)
- Временное действие, происходящее в текущий период:
- I am learning Spanish this year. (Я учу испанский в этом году.)
- She is staying with her parents until she finds an apartment. (Она живёт с родителями, пока не найдёт квартиру.)
- Запланированное действие в ближайшем будущем:
- We are meeting at 6 o'clock tomorrow. (Мы встречаемся завтра в 6 часов.)
- They are flying to Paris next week. (Они летят в Париж на следующей неделе.)
- Развивающиеся ситуации и тенденции:
- The climate is changing rapidly. (Климат быстро меняется.)
- More people are working remotely these days. (В наши дни всё больше людей работают удалённо.)
- Повторяющиеся действия, которые раздражают или удивляют говорящего (часто с наречиями always, constantly, forever):
- She is always coming late to meetings! (Она постоянно опаздывает на собрания!)
- They are constantly changing their minds. (Они постоянно меняют свое мнение.)
Временные маркеры, которые часто используются с Present Progressive:
- now (сейчас)
- at the moment (в данный момент)
- currently (в настоящее время)
- today (сегодня)
- this week/month/year (на этой неделе/в этом месяце/в этом году)
- these days (в эти дни)
- right now (прямо сейчас)
- Look! (Смотри!)
- Listen! (Послушай!)
Мария Колесникова, методист по английскому языку
Моя студентка Анна постоянно путалась с использованием Present Progressive. "Почему я не могу сказать I am knowing English? Я же знаю его прямо сейчас!"
Я предложила представить знание языка как озеро. "Когда ты говоришь I know English, ты говоришь о целом озере. Это постоянное состояние. Но когда ты говоришь I am learning new words, ты описываешь процесс, как будто бросаешь камень в озеро и наблюдаешь за кругами на воде."
Для закрепления мы провели игру в классе. Студенты должны были фотографировать все действия, которые они делают в течение дня, и подписывать их в Present Progressive. Анна прислала фото, где она читает книгу: "I am reading a book now", где ест обед: "I am having lunch", но когда прислала фото своего диплома, подписала: "I know English" (не "I am knowing"). Она наконец уловила разницу между состоянием и процессом!
Особые случаи и исключения в Present Progressive
Хотя правила использования Present Progressive кажутся простыми, существуют особые случаи и исключения, которые необходимо учитывать для грамотной речи. Особенно это касается глаголов, которые обычно не используются в Progressive формах. 🚫
Большинство таких глаголов относятся к категории stative verbs (глаголы состояния), которые описывают не действие, а состояние, отношение или восприятие.
|Категория
|Примеры глаголов
|Пример правильного использования
|Чувства и эмоции
|love, like, hate, prefer, want, need, wish
|I love this song (не I am loving)
|Восприятие
|see, hear, smell, taste, feel, notice
|I see a bird in the sky (не I am seeing)
|Мыслительная деятельность
|think, believe, understand, know, remember, forget, recognize
|I believe you (не I am believing)
|Обладание
|have, own, possess, belong
|She has a new car (не She is having)
|Измерение/состояние
|be, seem, appear, look (=seem), sound, cost, weigh, contain
|This bag weighs 2 kilos (не is weighing)
Однако некоторые из этих глаголов могут использоваться в Progressive, когда они обозначают действие, а не состояние:
- Have:
- I have a car. (владение – Simple)
- I'm having dinner now. (действие – Progressive)
- Think:
- I think you're right. (мнение – Simple)
- I'm thinking about my future. (процесс обдумывания – Progressive)
- See:
- I see the mountains from my window. (восприятие – Simple)
- I'm seeing my doctor tomorrow. (встреча – Progressive)
- Taste:
- This soup tastes delicious. (характеристика – Simple)
- The chef is tasting the soup. (действие пробы – Progressive)
- Feel:
- I feel happy today. (состояние – Simple)
- I'm feeling the texture of this fabric. (действие – Progressive)
Также стоит обратить внимание на разницу в значении при использовании некоторых глаголов в разных формах:
- Be:
- She is quiet. (характер, постоянное качество – Simple)
- She is being quiet. (временное поведение – Progressive)
- Look:
- She looks happy. (выглядит – Simple)
- She is looking at the picture. (смотрит – Progressive)
- Appear:
- He appears confident. (кажется – Simple)
- He is appearing in a new play. (выступает – Progressive)
Present Progressive vs Present Simple: в чём разница
Путаница между Present Progressive и Present Simple — одна из самых распространенных трудностей при изучении английской грамматики. Давайте чётко разграничим эти времена и научимся выбирать подходящее для каждой ситуации. 🔄 vs ⏱️
Present Simple используется для:
- Регулярных, повторяющихся действий:
- I go to the gym three times a week. (Я хожу в спортзал три раза в неделю.)
- Фактов, истин, постоянных состояний:
- Water boils at 100 degrees Celsius. (Вода кипит при 100 градусах Цельсия.)
- Расписаний и графиков:
- The train leaves at 5 PM every day. (Поезд отправляется в 5 вечера каждый день.)
В то время как Present Progressive используется для:
- Действий, происходящих прямо сейчас:
- I am writing an email at the moment. (Я пишу электронное письмо в данный момент.)
- Временных ситуаций:
- I am living with my parents until I find my own place. (Я живу с родителями, пока не найду собственное жильё.)
- Запланированных действий в ближайшем будущем:
- We are meeting the clients tomorrow. (Мы встречаемся с клиентами завтра.)
Сравним несколько ситуаций для лучшего понимания:
|Present Simple
|Present Progressive
|Разница в значении
|I work as a teacher.
|I am working on a new project.
|Постоянная профессия vs. временная активность
|She plays tennis well.
|She is playing tennis with her coach now.
|Общая способность vs. действие в процессе
|They live in London.
|They are living in Paris for a month.
|Постоянное место жительства vs. временное пребывание
|He speaks English fluently.
|He is speaking with a client on the phone.
|Постоянное умение vs. текущее действие
|I usually drink coffee in the morning.
|I am drinking tea today because we ran out of coffee.
|Обычная привычка vs. отклонение от нормы
Характерные временные маркеры также помогают определить, какое время использовать:
- Present Simple: always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day/week/month/year, on Mondays, in the morning, twice a day
- Present Progressive: now, at the moment, currently, today, this week, these days, right now, Look!, Listen!
Ключевые отличия можно сформулировать так:
- Present Simple описывает регулярность, факты, постоянство — «как обычно бывает».
- Present Progressive описывает действия в процессе, временные ситуации, изменения — «что происходит сейчас».
Освоение Present Progressive — важный шаг на пути к свободному владению английским языком. Помните, что это время помогает передать динамику, процесс и изменения, происходящие здесь и сейчас. Регулярная практика в реальных ситуациях общения закрепит полученные знания и сделает использование Present Progressive автоматическим и естественным. Вы не просто выучили грамматическое правило — вы приобрели инструмент для более точного и выразительного общения на английском языке.