5 способов преобразовать строку в дату в Java: полное руководство

import java.time.LocalDate; import java.time.format.DateTimeFormatter; import java.time.format.DateTimeParseException; import java.util.Optional; import java.util.regex.Pattern; public class DateParsingUtils { // Паттерны для валидации private static final Pattern DATE_PATTERN = Pattern.compile("\\d{2}\\.\\d{2}\\.\\d{4}"); // Кэшированные форматтеры private static final DateTimeFormatter STANDARD_FORMATTER = DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy"); /** * Безопасно парсит дату из строки * @param dateStr строковое представление даты * @return Optional с датой или пустой Optional при ошибке */ public static Optional<LocalDate> parseDate(String dateStr) { if (dateStr == null || dateStr.trim().isEmpty()) { return Optional.empty(); } // Предварительная валидация с помощью регулярного выражения if (!DATE_PATTERN.matcher(dateStr).matches()) { return Optional.empty(); } try { LocalDate date = LocalDate.parse(dateStr, STANDARD_FORMATTER); return Optional.of(date); } catch (DateTimeParseException e) { // Логирование ошибки System.err.println("Ошибка парсинга даты: " + e.getMessage()); return Optional.empty(); } } /** * Пример использования */ public static void main(String[] args) { String validDate = "15.11.2023"; String invalidDate = "32.13.2023"; // Некорректная дата parseDate(validDate).ifPresent(date -> System.out.println("Корректная дата: " + date)); parseDate(invalidDate).ifPresent(date -> System.out.println("Эта строка не будет выведена")); // Использование с обработкой отсутствия результата LocalDate result = parseDate(invalidDate) .orElse(LocalDate.now()); // Используем текущую дату как запасной вариант System.out.println("Результат с запасным вариантом: " + result); } }