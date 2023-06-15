JSON.stringify() в JavaScript: продвинутые техники сериализации

// Утилита для логирования объектов с форматированием и фильтрацией function logObject(obj, options = {}) { const { exclude = [], maxDepth = 3, formatDate = true } = options; let depth = 0; const stringified = JSON.stringify(obj, (key, value) => { // Исключаем указанные поля if (exclude.includes(key)) return '[FILTERED]'; // Обрабатываем даты if (formatDate && value instanceof Date) { return `[Date: ${value.toISOString()}]`; } // Ограничиваем глубину для сложных объектов if (typeof value === 'object' && value !== null) { depth++; if (depth > maxDepth) { return '[Object]'; } } return value; }, 2); console.log(stringified); return stringified; } // Пример использования логгера const complexData = { user: { name: "Alex", password: "secret123", token: "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." }, transactions: [ { id: 1, date: new Date(), amount: 100 }, { id: 2, date: new Date(), amount: 200 } ], deepNested: { level1: { level2: { level3: { level4: "Very deep data" } } } } }; logObject(complexData, { exclude: ['password', 'token'], maxDepth: 2 });