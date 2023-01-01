Конструкция to be to: особенности и нюансы использования в английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, интересующиеся грамматическими конструкциями

Профессионалы, работающие с английским языком и желающие улучшить свои навыки общения Представьте, что вы готовите важное выступление на английском языке и вдруг натыкаетесь на предложение: "The meeting is to begin at 9 AM sharp". Казалось бы, простая фраза, но что-то в ней звучит не совсем как обычное "The meeting will begin". В чём подвох? Конструкция "to be to" — одна из тех грамматических особенностей английского, которые на первый взгляд кажутся простыми, но таят в себе множество нюансов и оттенков смысла. Эта конструкция может выражать и строгое указание, и договорённость, и даже судьбу! 🧩 Разберёмся, как мастерски использовать эту многогранную структуру и превратить её из камня преткновения в ваше лингвистическое преимущество.

Что такое конструкция to be to в английской грамматике

Конструкция "to be to" относится к классу модальных конструкций английского языка, хотя формально не является модальным глаголом в чистом виде. Её образуют с помощью глагола "to be" в соответствующей форме и инфинитива смыслового глагола с частицей "to". Эта структура выражает определённые модальные значения: обязательство, договорённость, предписание, указание или даже предназначение судьбы.

Синтаксически конструкция "to be to" выступает в роли составного глагольного сказуемого, где "to be" выполняет функцию вспомогательного модального элемента. В отличие от классических модальных глаголов, "to be to" может изменяться по временам и лицам.

Время Формула Пример Present Simple am/is/are + to + V1 You are to submit your report by Friday. Past Simple was/were + to + V1 The train was to arrive at 5 PM, but it was delayed. Present Perfect have/has been + to + V1 She has been to meet the director twice this week. Past Perfect had been + to + V1 We had been to finish the project before the deadline.

Важно отметить, что данная конструкция имеет более формальный оттенок, чем другие модальные выражения, и часто используется в официальных контекстах, инструкциях, правилах или при передаче предварительных договорённостей.

Анна Петровская, старший преподаватель английского языка На своём первом уроке с продвинутыми студентами я попросила перевести предложение: "Встреча должна начаться в 10 утра". Почти все написали "The meeting must start at 10 AM" или "The meeting should start at 10 AM". Но когда я спросила, есть ли разница между обязательством, назначенным кем-то сверху, и простой необходимостью, студенты задумались. Именно тогда я ввела конструкцию "The meeting is to start at 10 AM" и объяснила, что она передаёт оттенок официальной договорённости или распоряжения. Потом мы целый урок сравнивали различные модальные конструкции, и многие признались, что никогда не задумывались о таких тонкостях. А ведь именно такие нюансы отличают продвинутого говорящего от среднего уровня!

Основные значения и смысловые оттенки to be to

Конструкция "to be to" может передавать целый спектр значений, что делает её одновременно гибким и сложным инструментом английской грамматики. Рассмотрим основные смысловые оттенки этой конструкции:

Указания, инструкции или приказы — You are to wait here until I return. (Ты должен ждать здесь, пока я не вернусь.)

Запланированное действие или договорённость — We are to meet at the conference hall at 9 AM. (Мы должны встретиться в конференц-зале в 9 утра.)

Обязательство, установленное правилом или законом — All visitors are to register at the reception. (Все посетители должны зарегистрироваться на ресепшн.)

Предназначение или судьба — They were to become great friends later in life. (Им суждено было стать хорошими друзьями позже в жизни.)

Возможность или невозможность — The solution was nowhere to be found. (Решение нигде невозможно было найти.)

Эта конструкция также может выражать то, что должно было произойти, но не произошло, особенно в форме прошедшего времени:

He was to have called me yesterday, but he didn't. (Он должен был позвонить мне вчера, но не позвонил.)

Интересно, что оттенок значения конструкции "to be to" часто зависит от контекста и интонации. В некоторых случаях она может звучать как строгое распоряжение, в других — как простое указание на запланированное событие.

Михаил Логинов, переводчик художественной литературы Работая над переводом британского романа, я столкнулся с предложением "She was to discover the truth much later." Сначала перевёл его как "Она должна была узнать правду гораздо позже", но что-то меня смущало. Перечитав контекст, понял — автор говорил о предопределённости, о неизбежном будущем, видимом из прошлого. Правильный перевод — "Ей предстояло узнать правду гораздо позже" или даже "Ей суждено было узнать правду позже". Это заставило меня пересмотреть весь текст и найти ещё несколько случаев использования "to be to" в значении предначертанной судьбы. Теперь, встречая эту конструкцию, я всегда тщательно анализирую контекст — что именно хотел сказать автор: дал ли кто-то указание, была ли договорённость или речь о неумолимой судьбе?

Формирование предложений с конструкцией to be to

Для правильного формирования предложений с конструкцией "to be to" необходимо понимать её структурные особенности и учитывать время, в котором употребляется предложение. 🔍 Рассмотрим основные правила построения таких предложений:

Утвердительная форма: Подлежащее + форма глагола "to be" + "to" + инфинитив + дополнения Example: The students are to submit their essays by Monday. (Студенты должны сдать свои эссе к понедельнику.) Отрицательная форма: Подлежащее + форма глагола "to be" + not + "to" + инфинитив + дополнения Example: You are not to leave the room until the exam is over. (Вы не должны покидать комнату, пока экзамен не закончится.) Вопросительная форма: Форма глагола "to be" + подлежащее + "to" + инфинитив + дополнения + ? Example: Is she to present her project tomorrow? (Должна ли она представить свой проект завтра?)

При изменении времени меняется только форма глагола "to be", а структура остаётся той же:

Тип предложения Present Simple Past Simple Утвердительное I am to help. / He is to help. / They are to help. I was to help. / He was to help. / They were to help. Отрицательное I am not to help. / He is not to help. I was not to help. / They were not to help. Вопросительное Am I to help? / Is he to help? Was I to help? / Were they to help?

Особое внимание следует обратить на формирование конструкции "to be to have done something", которая выражает действие, которое должно было произойти в прошлом, но не произошло:

We were to have met last week, but the meeting was canceled. (Мы должны были встретиться на прошлой неделе, но встреча была отменена.)

Для выражения невозможности выполнения действия используется следующая конструкция:

The answer was nowhere to be found. (Ответ нигде нельзя было найти.)

При формировании предложений с "to be to" важно учитывать, что эта конструкция редко используется в будущем времени. Вместо "will be to" обычно применяются другие модальные конструкции, такие как "will have to" или "is going to".

Различия между to be to и другими модальными формами

Конструкция "to be to" часто вызывает путаницу из-за сходства с другими модальными выражениями. Однако её уникальные значения и оттенки делают её незаменимой в определённых контекстах. Сравним "to be to" с наиболее близкими по смыслу модальными конструкциями:

"To be to" vs "Must" "To be to" выражает внешнее предписание или договорённость, тогда как "must" может выражать как внешнее, так и внутреннее обязательство или необходимость. You are to be here by 8 AM. (Официальное распоряжение) You must be here by 8 AM. (Сильная необходимость, возможно, личное убеждение)

"To be to" vs "Should" "To be to" выражает более строгое обязательство, чем "should", который передаёт рекомендацию или совет. Students are to wear uniforms at all times. (Обязательное правило) Students should wear uniforms. (Рекомендация)

"To be to" vs "Have to" "To be to" часто имеет оттенок предварительной договорённости или плана, тогда как "have to" выражает необходимость из-за обстоятельств. We are to meet the director at 3 PM. (Запланированная встреча) We have to meet the deadline. (Необходимость выполнить задачу)

"To be to" vs "Be supposed to" Эти конструкции могут быть взаимозаменяемы в некоторых контекстах, но "be supposed to" может также выражать ожидание или предположение. You are to follow the instructions carefully. (Чёткое указание) You are supposed to follow the instructions. (Ожидаемое поведение)

Важно отличие "to be to" от большинства модальных глаголов заключается в возможности изменяться по временам и использоваться в сложных формах:

Он was to have arrived вчера. (Он должен был приехать вчера — но не приехал) В отличие от: Он must have arrived вчера. (Он, должно быть, приехал вчера — предположение)

При выборе между "to be to" и другими модальными формами, учитывайте не только общее значение обязательства или необходимости, но и специфический контекст: официальность ситуации, источник обязательства (внешний или внутренний), степень необходимости и временную перспективу.

Практическое применение to be to в разговорной речи

Несмотря на относительную формальность конструкции "to be to", она всё же находит своё место в разговорной речи и повседневных ситуациях. Понимание того, когда и как использовать эту конструкцию, поможет вам звучать более естественно и точно выражать свои мысли на английском языке. 💬

Вот несколько распространённых ситуаций, где конструкция "to be to" особенно уместна:

Передача инструкций и указаний "You are to follow these steps precisely." (В контексте важных процедур, например, медицинских или технических) Обсуждение планов и договорённостей "We are to meet at the station at 8 PM." (Подчёркивает, что это не просто планы, а договорённость) Выражение запретов "You are not to touch these documents." (Строгий запрет, часто используется родителями или руководителями) Рассказ о событиях прошлого, имеющих элемент судьбы "Little did she know that she was to become famous for this discovery." (Литературный стиль повествования) Цитирование правил и положений "All employees are to report any safety concerns immediately." (Формулировка из официальных документов)

В разговорной речи "to be to" часто заменяется на более распространённые модальные конструкции, но в определённых контекстах она незаменима для передачи правильного оттенка смысла. Например, при обсуждении должностных обязанностей:

"As a receptionist, you are to greet visitors and direct them to the appropriate department." (Официальное описание обязанностей)

Рассмотрим некоторые речевые обороты с "to be to", которые часто встречаются в разговорной речи:

"What am I to do?" (Что мне делать? — с оттенком беспомощности или растерянности)

"How was I to know?" (Откуда мне было знать? — оправдание)

"If I were to suggest..." (Если бы я предложил... — вежливое предположение)

"We were to have gone there." (Мы должны были пойти туда [но не пошли] — объяснение несостоявшихся планов)

В деловой коммуникации "to be to" особенно полезна для передачи официальных распоряжений или согласованных процедур:

"The contract is to be signed by both parties before the end of the month." "All expenses are to be approved by the department head."

Для эффективного использования конструкции "to be to" в разговорной речи, старайтесь различать контексты, где требуется подчеркнуть официальный характер указания, предварительную договорённость или элемент судьбы, от ситуаций, где более уместны другие модальные выражения.