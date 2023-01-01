Предлоги времени в английском: ключ к правильным конструкциям#Изучение английского
Мелкие слова с громадным значением — именно так можно описать предлоги времени в английском языке. Эти крошечные лингвистические единицы способны полностью изменить смысл высказывания и превратить грамотную речь в кашу из ошибок. "I'll see you at Friday" вместо правильного "on Friday" может выдать вас как иностранца быстрее, чем любая другая грамматическая ошибка. Предлоги времени — это те невидимые мосты между словами, которые либо доведут вашу мысль до адресата в целости и сохранности, либо обрушат всю конструкцию предложения. Давайте разберемся, как избежать этих лингвистических ловушек и превратить предлоги из врагов в союзников. 🕒
Основные предлоги времени в английском языке: at, in, on
Три главных предлога времени в английском — at, in и on — формируют основу временных конструкций. Каждый из них имеет свою сферу применения и особенности использования.
At — используется для обозначения точного времени, определённых моментов или периодов дня:
- Точное время: at 3 o'clock, at midnight, at noon
- Периоды дня: at night, at dawn, at sunset
- Праздники: at Christmas, at Easter
In — применяется для более продолжительных периодов времени:
- Месяцы: in January, in August
- Времена года: in winter, in summer
- Годы: in 2023, in the 1990s
- Части суток: in the morning, in the afternoon, in the evening
- Периоды времени: in an hour, in two days
On — используется для конкретных дней и дат:
- Дни недели: on Monday, on Friday
- Даты: on September 1st, on New Year's Eve
- Специфические дни: on my birthday, on Christmas Day
Понимание базовых принципов использования этих трех предлогов — ваш первый шаг к правильному построению временных конструкций в английском языке. 📅
|Предлог
|Когда используется
|Примеры
|At
|Точное время, определённые моменты
|at 5:30 pm, at midnight, at lunchtime
|In
|Более длительные периоды
|in 2023, in summer, in the evening
|On
|Конкретные дни и даты
|on Tuesday, on July 4th, on her birthday
Правила использования предлогов времени в разных контекстах
Правильное использование предлогов времени зависит не только от категории временного периода, но и от контекста высказывания. Рассмотрим более детальные правила для различных ситуаций.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды ко мне пришла студентка, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Девушка владела английским на уровне B2, но постоянно путалась в предлогах времени. Она говорила "in Sunday" вместо "on Sunday", "on morning" вместо "in the morning".
Мы разработали систему ассоциаций: "at" — точка на часах, "in" — погружение в период времени (представьте себя внутри месяца или года), "on" — календарный лист с датой или днём недели. Через месяц занятий предлоги больше не были проблемой. На собеседовании HR-менеджер отметил её грамотную речь, и девушка получила позицию с окладом на 30% выше изначально планируемого.
Предлог "at" в деловом контексте:
- Указание времени встреч: "The meeting starts at 9 AM sharp."
- Дедлайны: "Please submit your report at midnight."
- Рабочие периоды: "I'm most productive at night."
Предлог "in" в академическом контексте:
- Учебные периоды: "I'll graduate in 2025."
- Сроки выполнения: "The essay should be completed in three weeks."
- Исторические периоды: "Shakespeare lived in the 16th century."
Предлог "on" в повседневной коммуникации:
- Планирование: "Let's meet on Friday evening."
- Специальные события: "What are you doing on your birthday?"
- Общественные праздники: "Stores are closed on Christmas Day."
Отдельно стоит выделить использование предлогов с временными выражениями, обозначающими продолжительность:
- "For" — указывает на период времени: "I've been studying English for five years."
- "Since" — указывает на начальную точку: "I've lived here since 2018."
- "During" — в течение определенного события: "I read books during my lunch break."
- "By" — не позднее определенного момента: "Please finish the project by Friday."
Важно помнить, что в разных вариантах английского (британском, американском, австралийском) могут существовать небольшие различия в использовании предлогов времени, особенно в разговорной речи. 🗣️
Типичные ошибки при употреблении предлогов времени
Даже продвинутые студенты английского языка регулярно допускают ошибки в использовании предлогов времени. Знание этих распространенных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи.
Михаил Соколов, лингвист-переводчик Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, которая ярко демонстрирует важность правильного использования предлогов времени. Российский бизнесмен договорился о встрече с американским партнёром, сказав: "Let's meet in the Monday at 10:00". Американец кивнул и... не пришёл в понедельник. Позже выяснилось, что из-за неправильного предлога он решил, что встреча состоится в какой-то из следующих понедельников, а не в ближайший. Сделка была под угрозой срыва. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сгладить ситуацию и объяснить, что произошло недопонимание из-за грамматической ошибки. С тех пор я особенно внимателен к предлогам времени при переводе деловых переговоров.
Ошибка №1: Неправильный выбор предлога для дней недели
- Неправильно: "I have a meeting in Monday."
- Правильно: "I have a meeting on Monday."
Ошибка №2: Смешение предлогов для времени суток
- Неправильно: "I'll call you on the evening."
- Правильно: "I'll call you in the evening."
Ошибка №3: Неправильное использование предлогов с праздниками
- Неправильно: "We exchange gifts on Christmas." (когда имеется в виду весь праздничный период)
- Правильно: "We exchange gifts at Christmas." (период) или "We exchange gifts on Christmas Day." (конкретный день)
Ошибка №4: Путаница с выражениями "last", "next", "this"
- Неправильно: "I saw him in last week."
- Правильно: "I saw him last week." (без предлога!)
Ошибка №5: Избыточное использование предлогов
- Неправильно: "I'll see you on tomorrow."
- Правильно: "I'll see you tomorrow." (без предлога!)
|Типичная ошибка
|Пример неправильного использования
|Правильный вариант
|Предлог с выражениями "next/last"
|in next month
|next month (без предлога)
|Предлог с "today/tonight/tomorrow"
|on today, at tomorrow
|today, tomorrow (без предлога)
|Путаница in/on с днями
|in Monday
|on Monday
|Путаница on/in с частями дня
|on the morning
|in the morning
|Путаница at/on с датами
|at January 1st
|on January 1st
Обратите внимание, что некоторые выражения времени, такие как "yesterday", "today", "tomorrow", "next week", "last month", используются без предлогов. Это часто становится камнем преткновения для изучающих язык. 🔄
Практические советы по запоминанию предлогов времени
Запоминание правил использования предлогов времени требует системного подхода и регулярной практики. Вот несколько эффективных методов, которые помогут закрепить эти знания в долговременной памяти.
1. Используйте мнемонические правила
- AT — для точек во времени (точка на циферблате)
- IN — для периодов, в которые можно "погрузиться" (представьте себя внутри месяца или года)
- ON — для дней, как листы на календаре (представьте, что день — это поверхность)
2. Создайте карточки с типичными временными выражениями Составьте набор карточек с наиболее часто используемыми выражениями времени и соответствующими предлогами. Регулярно просматривайте их, особенно перед сном — это активирует механизмы запоминания во время сна.
3. Практикуйте в контексте Составляйте предложения о своем распорядке дня, планах на неделю и прошедших событиях, используя различные предлоги времени. Контекстуальное запоминание значительно эффективнее механического.
4. Используйте метод интервального повторения Повторяйте правила использования предлогов через определенные промежутки времени: через день, через три дня, через неделю и т.д. Это способствует переходу информации из кратковременной памяти в долговременную.
5. Создайте визуальные ассоциации
- AT → точка на часах (at 6 o'clock)
- IN → календарь с месяцем или годом (in May, in 2023)
- ON → календарь с конкретным днем (on Monday, on May 5th)
6. Слушайте и замечайте Во время просмотра фильмов, сериалов или прослушивания подкастов на английском обращайте особое внимание на то, как используются предлоги времени. Делайте заметки о новых случаях употребления.
7. Используйте приложения для интервального повторения Такие приложения как Anki или Quizlet позволяют создавать наборы карточек и практиковаться по системе интервального повторения, что значительно повышает эффективность запоминания. 📱
8. Создайте собственную шпаргалку Сделайте компактную таблицу или схему с основными правилами использования предлогов времени и держите ее под рукой для быстрого обращения в случае сомнений.
Особые случаи и исключения в использовании предлогов времени
Английский язык, как и любой другой, полон исключений и особых случаев. Предлоги времени не являются исключением. Знание этих нюансов поможет вам звучать более естественно и избежать типичных ошибок, характерных даже для продвинутых студентов.
Выражения без предлогов Некоторые временные выражения в английском языке используются без предлогов:
- Слова "yesterday", "today", "tomorrow": "I'll see you tomorrow" (не "on tomorrow")
- Выражения с "next", "last", "this", "every": "next week", "last month", "this year", "every day"
- Выражение "all day": "I worked all day" (не "for all day")
Специфические выражения с предлогом AT
- "at the moment" — в данный момент
- "at present" — в настоящее время
- "at the same time" — в то же самое время
- "at the weekend" (британский английский) / "on the weekend" (американский английский)
Особые случаи с предлогом IN
- "in time" (вовремя, с запасом времени) vs. "on time" (точно вовремя, без опоздания)
- "in advance" (заранее)
- "in a minute/second" (через минуту/секунду)
- "in the end" (в конце концов)
Региональные различия В британском и американском вариантах английского существуют различия в использовании предлогов времени:
- Британский: "at the weekend", "at Christmas"
- Американский: "on the weekend", "on Christmas"
Устойчивые выражения с предлогами времени
- "once in a while" — время от времени
- "from time to time" — периодически
- "at the crack of dawn" — на рассвете
- "in the nick of time" — в самый последний момент
- "on the dot" — ровно (о времени)
Предлоги в датах При указании только месяца и года используется предлог "in":
- "The company was founded in March 1998."
При указании полной даты используется "on":
- "The event took place on March 15, 1998."
Предлоги с указанием периодов времени
- "within" — в течение определенного периода: "Please respond within 24 hours."
- "throughout" — на протяжении всего периода: "The temperature remained stable throughout the week."
- "by" — к определенному сроку: "The report must be submitted by Friday."
Понимание этих особых случаев и исключений поднимет ваш уровень владения английским языком на новую высоту и сделает вашу речь более естественной и профессиональной. 🌟
Предлоги времени — это те маленькие слова, которые создают большую разницу в английской речи. Овладев правилами их использования и запомнив типичные комбинации, вы сделаете значительный шаг вперед в своем языковом развитии. Правильные предлоги — это не просто грамматическая формальность, а ключ к точной и естественной коммуникации. Практикуйте их ежедневно, обращайте внимание на их использование в аутентичных материалах, и вскоре вы начнете употреблять их интуитивно, не задумываясь о правилах.