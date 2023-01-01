Предлоги времени в английском: ключ к правильным конструкциям

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык на уровне A2-B2.

Преподаватели английского, ищущие материалы для объяснения предлогов времени.

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке в деловом и повседневном контексте. Мелкие слова с громадным значением — именно так можно описать предлоги времени в английском языке. Эти крошечные лингвистические единицы способны полностью изменить смысл высказывания и превратить грамотную речь в кашу из ошибок. "I'll see you at Friday" вместо правильного "on Friday" может выдать вас как иностранца быстрее, чем любая другая грамматическая ошибка. Предлоги времени — это те невидимые мосты между словами, которые либо доведут вашу мысль до адресата в целости и сохранности, либо обрушат всю конструкцию предложения. Давайте разберемся, как избежать этих лингвистических ловушек и превратить предлоги из врагов в союзников. 🕒

Основные предлоги времени в английском языке: at, in, on

Три главных предлога времени в английском — at, in и on — формируют основу временных конструкций. Каждый из них имеет свою сферу применения и особенности использования.

At — используется для обозначения точного времени, определённых моментов или периодов дня:

Точное время: at 3 o'clock, at midnight, at noon

Периоды дня: at night, at dawn, at sunset

Праздники: at Christmas, at Easter

In — применяется для более продолжительных периодов времени:

Месяцы: in January, in August

Времена года: in winter, in summer

Годы: in 2023, in the 1990s

Части суток: in the morning, in the afternoon, in the evening

Периоды времени: in an hour, in two days

On — используется для конкретных дней и дат:

Дни недели: on Monday, on Friday

Даты: on September 1st, on New Year's Eve

Специфические дни: on my birthday, on Christmas Day

Понимание базовых принципов использования этих трех предлогов — ваш первый шаг к правильному построению временных конструкций в английском языке. 📅

Предлог Когда используется Примеры At Точное время, определённые моменты at 5:30 pm, at midnight, at lunchtime In Более длительные периоды in 2023, in summer, in the evening On Конкретные дни и даты on Tuesday, on July 4th, on her birthday

Правила использования предлогов времени в разных контекстах

Правильное использование предлогов времени зависит не только от категории временного периода, но и от контекста высказывания. Рассмотрим более детальные правила для различных ситуаций.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды ко мне пришла студентка, которая готовилась к важному собеседованию в международной компании. Девушка владела английским на уровне B2, но постоянно путалась в предлогах времени. Она говорила "in Sunday" вместо "on Sunday", "on morning" вместо "in the morning". Мы разработали систему ассоциаций: "at" — точка на часах, "in" — погружение в период времени (представьте себя внутри месяца или года), "on" — календарный лист с датой или днём недели. Через месяц занятий предлоги больше не были проблемой. На собеседовании HR-менеджер отметил её грамотную речь, и девушка получила позицию с окладом на 30% выше изначально планируемого.

Предлог "at" в деловом контексте:

Указание времени встреч: "The meeting starts at 9 AM sharp."

Дедлайны: "Please submit your report at midnight."

Рабочие периоды: "I'm most productive at night."

Предлог "in" в академическом контексте:

Учебные периоды: "I'll graduate in 2025."

Сроки выполнения: "The essay should be completed in three weeks."

Исторические периоды: "Shakespeare lived in the 16th century."

Предлог "on" в повседневной коммуникации:

Планирование: "Let's meet on Friday evening."

Специальные события: "What are you doing on your birthday?"

Общественные праздники: "Stores are closed on Christmas Day."

Отдельно стоит выделить использование предлогов с временными выражениями, обозначающими продолжительность:

"For" — указывает на период времени: "I've been studying English for five years."

"Since" — указывает на начальную точку: "I've lived here since 2018."

"During" — в течение определенного события: "I read books during my lunch break."

"By" — не позднее определенного момента: "Please finish the project by Friday."

Важно помнить, что в разных вариантах английского (британском, американском, австралийском) могут существовать небольшие различия в использовании предлогов времени, особенно в разговорной речи. 🗣️

Типичные ошибки при употреблении предлогов времени

Даже продвинутые студенты английского языка регулярно допускают ошибки в использовании предлогов времени. Знание этих распространенных ошибок поможет вам избежать их в собственной речи.

Михаил Соколов, лингвист-переводчик Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с ситуацией, которая ярко демонстрирует важность правильного использования предлогов времени. Российский бизнесмен договорился о встрече с американским партнёром, сказав: "Let's meet in the Monday at 10:00". Американец кивнул и... не пришёл в понедельник. Позже выяснилось, что из-за неправильного предлога он решил, что встреча состоится в какой-то из следующих понедельников, а не в ближайший. Сделка была под угрозой срыва. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сгладить ситуацию и объяснить, что произошло недопонимание из-за грамматической ошибки. С тех пор я особенно внимателен к предлогам времени при переводе деловых переговоров.

Ошибка №1: Неправильный выбор предлога для дней недели

Неправильно: "I have a meeting in Monday."

Правильно: "I have a meeting on Monday."

Ошибка №2: Смешение предлогов для времени суток

Неправильно: "I'll call you on the evening."

Правильно: "I'll call you in the evening."

Ошибка №3: Неправильное использование предлогов с праздниками

Неправильно: "We exchange gifts on Christmas." (когда имеется в виду весь праздничный период)

Правильно: "We exchange gifts at Christmas." (период) или "We exchange gifts on Christmas Day." (конкретный день)

Ошибка №4: Путаница с выражениями "last", "next", "this"

Неправильно: "I saw him in last week."

Правильно: "I saw him last week." (без предлога!)

Ошибка №5: Избыточное использование предлогов

Неправильно: "I'll see you on tomorrow."

Правильно: "I'll see you tomorrow." (без предлога!)

Типичная ошибка Пример неправильного использования Правильный вариант Предлог с выражениями "next/last" in next month next month (без предлога) Предлог с "today/tonight/tomorrow" on today, at tomorrow today, tomorrow (без предлога) Путаница in/on с днями in Monday on Monday Путаница on/in с частями дня on the morning in the morning Путаница at/on с датами at January 1st on January 1st

Обратите внимание, что некоторые выражения времени, такие как "yesterday", "today", "tomorrow", "next week", "last month", используются без предлогов. Это часто становится камнем преткновения для изучающих язык. 🔄

Практические советы по запоминанию предлогов времени

Запоминание правил использования предлогов времени требует системного подхода и регулярной практики. Вот несколько эффективных методов, которые помогут закрепить эти знания в долговременной памяти.

1. Используйте мнемонические правила

AT — для точек во времени (точка на циферблате)

— для точек во времени (точка на циферблате) IN — для периодов, в которые можно "погрузиться" (представьте себя внутри месяца или года)

— для периодов, в которые можно "погрузиться" (представьте себя внутри месяца или года) ON — для дней, как листы на календаре (представьте, что день — это поверхность)

2. Создайте карточки с типичными временными выражениями Составьте набор карточек с наиболее часто используемыми выражениями времени и соответствующими предлогами. Регулярно просматривайте их, особенно перед сном — это активирует механизмы запоминания во время сна.

3. Практикуйте в контексте Составляйте предложения о своем распорядке дня, планах на неделю и прошедших событиях, используя различные предлоги времени. Контекстуальное запоминание значительно эффективнее механического.

4. Используйте метод интервального повторения Повторяйте правила использования предлогов через определенные промежутки времени: через день, через три дня, через неделю и т.д. Это способствует переходу информации из кратковременной памяти в долговременную.

5. Создайте визуальные ассоциации

AT → точка на часах (at 6 o'clock)

IN → календарь с месяцем или годом (in May, in 2023)

ON → календарь с конкретным днем (on Monday, on May 5th)

6. Слушайте и замечайте Во время просмотра фильмов, сериалов или прослушивания подкастов на английском обращайте особое внимание на то, как используются предлоги времени. Делайте заметки о новых случаях употребления.

7. Используйте приложения для интервального повторения Такие приложения как Anki или Quizlet позволяют создавать наборы карточек и практиковаться по системе интервального повторения, что значительно повышает эффективность запоминания. 📱

8. Создайте собственную шпаргалку Сделайте компактную таблицу или схему с основными правилами использования предлогов времени и держите ее под рукой для быстрого обращения в случае сомнений.

Особые случаи и исключения в использовании предлогов времени

Английский язык, как и любой другой, полон исключений и особых случаев. Предлоги времени не являются исключением. Знание этих нюансов поможет вам звучать более естественно и избежать типичных ошибок, характерных даже для продвинутых студентов.

Выражения без предлогов Некоторые временные выражения в английском языке используются без предлогов:

Слова "yesterday", "today", "tomorrow": "I'll see you tomorrow" (не "on tomorrow")

Выражения с "next", "last", "this", "every": "next week", "last month", "this year", "every day"

Выражение "all day": "I worked all day" (не "for all day")

Специфические выражения с предлогом AT

"at the moment" — в данный момент

"at present" — в настоящее время

"at the same time" — в то же самое время

"at the weekend" (британский английский) / "on the weekend" (американский английский)

Особые случаи с предлогом IN

"in time" (вовремя, с запасом времени) vs. "on time" (точно вовремя, без опоздания)

"in advance" (заранее)

"in a minute/second" (через минуту/секунду)

"in the end" (в конце концов)

Региональные различия В британском и американском вариантах английского существуют различия в использовании предлогов времени:

Британский: "at the weekend", "at Christmas"

Американский: "on the weekend", "on Christmas"

Устойчивые выражения с предлогами времени

"once in a while" — время от времени

"from time to time" — периодически

"at the crack of dawn" — на рассвете

"in the nick of time" — в самый последний момент

"on the dot" — ровно (о времени)

Предлоги в датах При указании только месяца и года используется предлог "in":

"The company was founded in March 1998."

При указании полной даты используется "on":

"The event took place on March 15, 1998."

Предлоги с указанием периодов времени

"within" — в течение определенного периода: "Please respond within 24 hours."

"throughout" — на протяжении всего периода: "The temperature remained stable throughout the week."

"by" — к определенному сроку: "The report must be submitted by Friday."

Понимание этих особых случаев и исключений поднимет ваш уровень владения английским языком на новую высоту и сделает вашу речь более естественной и профессиональной. 🌟