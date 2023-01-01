Английские предлоги времени: at, in, on – система и исключения
Дорогие лингвистические исследователи! Хватит гадать, какой предлог поставить, говоря о времени на английском языке. "I'll see you... Monday?" 🤔 В пропуск может встать in, on или at — и каждый вариант радикально меняет смысл. Разница между "in December", "on Monday" и "at 5 o'clock" определяет профессионализм вашей речи. Ошибки с предлогами времени — первые маркеры, выдающие неносителя языка. Пора разобраться с этим разделом грамматики раз и навсегда! Погружаемся в систематизированный мир английских предлогов времени, вооружившись практическими тестами и исключениями, которые больше не заставят вас краснеть.
Что такое предлоги времени и почему они важны
Предлоги времени — это маленькие, но чрезвычайно важные слова, которые помогают указать на временные рамки действия. Правильный выбор предлога показывает, когда что-то произошло, происходит или будет происходить. В английском языке они играют критическую роль в построении грамматически корректных и понятных предложений.
Несмотря на кажущуюся простоту, предлоги времени часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Почему? Потому что их использование нередко отличается от логики родного языка. Вы никогда не задумывались, почему в английском мы говорим "in the morning" (утром), но "at night" (ночью)? Или почему мы находимся "on Monday" (в понедельник), но "in January" (в январе)? 🤯
Екатерина Сомова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц постоянно путалась в предлогах времени. На каждом уроке она спрашивала: "Почему 'in summer', но 'on Tuesday'?" Я решила создать систему ассоциаций. Для предлога "in" мы представляли большой контейнер (год, месяц, сезон), для "on" — поверхность календаря с конкретной датой, а для "at" — стрелку часов, указывающую на конкретное время. Через месяц она перестала делать ошибки, а через три — начала интуитивно чувствовать правильный предлог. Сейчас эту систему я использую со всеми своими студентами, и результаты просто потрясающие.
Важность правильного использования предлогов времени трудно переоценить:
- Они помогают избежать недопонимания в коммуникации
- Повышают общий уровень владения языком
- Являются обязательной частью языковых экзаменов (IELTS, TOEFL, Cambridge)
- Помогают звучать естественно и уверенно при общении с носителями языка
Неправильное использование предлогов времени может привести к курьезным ситуациям. Например, сказав "I'll meet you in Monday" вместо "on Monday", вы можете создать впечатление, что встреча произойдет где-то внутри понедельника, как будто день недели — это физический объект. Хотя носители поймут вас, такие ошибки сразу выдают неуверенное владение языком.
Основные предлоги времени: классификация и обзор
Чтобы систематизировать знания о предлогах времени, давайте разделим их на основные группы и рассмотрим, как они функционируют в различных контекстах. Эта классификация поможет вам видеть общую картину и легче запомнить правила использования.
|Категория предлогов
|Предлоги
|Примеры использования
|Точка во времени
|at, on, in
|at 5 o'clock, on Monday, in October
|Продолжительность
|for, during, throughout
|for 3 hours, during the meeting, throughout the winter
|Начало и конец периода
|from, since, until/till, by
|from Monday to Friday, since 1999, until midnight, by next week
|Приблизительное время
|around, about, approximately
|around noon, about 3 o'clock, approximately a week ago
|Частота
|every, each
|every day, each morning
Рассмотрим каждую категорию подробнее:
1. Точка во времени (at, on, in) — самые распространенные и часто используемые предлоги времени. Выбор между ними зависит от "масштаба" временного периода:
- at — используется для конкретных моментов (at 7:30, at noon, at midnight)
- on — для дней и дат (on Monday, on July 4th, on weekends)
- in — для более длительных периодов (in 2023, in summer, in the 21st century)
2. Продолжительность (for, during, throughout) — указывают, как долго что-то происходило или будет происходить:
- for — указывает на длительность (for 3 hours, for a week)
- during — в течение определенного события или периода (during the concert, during summer)
- throughout — на протяжении всего периода, непрерывно (throughout the year, throughout history)
3. Начало и конец периода (from, since, until/till, by) — обозначают границы временных отрезков:
- from... to/until — с... до (from Monday to Friday)
- since — с какого-то момента до настоящего времени (since 2010, since last week)
- until/till — до определенного момента (until midnight, till next year)
- by — к определенному моменту (by 5 o'clock, by the end of the month)
4. Приблизительное время (around, about, approximately) — когда точное время неизвестно:
- around/about — примерно (around Christmas, about noon)
5. Частота (every, each) — как часто что-то происходит:
- every — каждый (every day, every second week)
- each — каждый (с акцентом на индивидуальность) (each morning, each time)
Знание этих категорий позволяет структурировать понимание предлогов времени и легче ориентироваться в их выборе в зависимости от контекста. 📅
Правила употребления предлогов at, in, on при указании времени
Предлоги at, in и on — самые частотные и одновременно самые коварные предлоги времени в английском языке. Именно с ними связано большинство ошибок. Давайте систематизируем правила их употребления и приведем конкретные примеры, которые помогут закрепить знания.
Предлог "at"
"At" используется для указания на конкретные моменты времени — точку на временной шкале.
- Точное время: at 3 o'clock, at 7:15, at 11:45 p.m.
- Особые моменты дня: at noon, at midnight, at dawn, at dusk
- Приемы пищи: at breakfast, at lunch, at dinner
- Праздники (как события): at Christmas, at Easter
- Общие фразы: at the moment, at present, at the same time
Примеры в контексте:
The meeting starts at 9 a.m. sharp.
They always exchange gifts at midnight on New Year's Eve.
Предлог "in"
"In" употребляется с более длительными периодами времени, словно мы "погружаемся" в этот период.
- Части дня: in the morning, in the afternoon, in the evening (но at night!)
- Месяцы: in January, in February
- Времена года: in spring, in summer, in autumn/fall, in winter
- Годы: in 2023, in 1995
- Десятилетия и века: in the 1980s, in the 21st century
- Периоды времени: in an hour, in a few days, in two weeks
Примеры в контексте:
I always feel more energetic in the morning.
The company was founded in 1987.
We'll have the results in a couple of days.
Предлог "on"
"On" используется для дней и дат — как будто мы отмечаем их на календаре.
- Дни недели: on Monday, on Tuesday
- Даты: on July 4th, on December 25th
- Особые дни: on my birthday, on Christmas Day
- День + часть дня: on Monday morning, on Friday evening
- Конкретные выходные: on the weekend (BrE: at the weekend)
Примеры в контексте:
The conference will be held on Thursday next week.
They got married on June 12th, 2020.
|Временной период
|Предлог
|Примеры
|Распространенные ошибки
|Точное время
|at
|at 3:30, at noon
|❌ in 5 o'clock, on 7 p.m.
|Дни недели
|on
|on Monday, on the weekend
|❌ in Monday, at Sunday
|Месяцы
|in
|in March, in April
|❌ on March, at July
|Годы
|in
|in 2023, in 1999
|❌ on 2023, at 1999
|Части дня
|in/at
|in the morning, at night
|❌ on the evening, in night
Запомнить эти правила поможет визуализация: представьте, что at указывает на точку, on — на поверхность (страницу календаря), а in — на вместилище (больший период времени). 🕒
Михаил Воронцов, профессиональный переводчик
Я часто сталкиваюсь с клиентами, которые владеют английским на достаточно высоком уровне, но продолжают ошибаться в предлогах времени. Однажды мой клиент, IT-директор крупной компании, допустил серьезный промах на международной конференции. Вместо "The product will be launched in October" он сказал "on October", что вызвало недоумение у партнеров: они решили, что запуск состоится конкретно 1 октября, а не в течение месяца. В итоге пришлось срочно вносить корректировки в планы и проводить дополнительные совещания. После этого случая мы разработали персонализированную программу тренировки предлогов времени, основанную на специфике его работы. Через три месяца он мог безошибочно использовать нужные предлоги в любом контексте, что существенно улучшило его профессиональную коммуникацию.
Особые случаи и исключения в использовании предлогов времени
Как и в любом языковом правиле, в использовании предлогов времени существуют исключения и особые случаи, которые могут сбить с толку даже опытных студентов. Знание этих нюансов поможет вам достичь по-настоящему высокого уровня владения английским языком. 🧐
1. Отсутствие предлогов времени
Существуют ситуации, когда предлоги времени не используются вообще:
- С наречиями yesterday, today, tomorrow, tonight:
I'll see you tomorrow(НЕ "on tomorrow")
- С next/last + период времени:
I'll call you next week(НЕ "in next week"),
We met last Monday(НЕ "on last Monday")
- С this + период времени:
This morning was cold(НЕ "in this morning")
- С every + период времени:
Every day is different(НЕ "on every day")
2. Различия между британским и американским английским
Некоторые выражения используются по-разному в разных вариантах английского:
- "On the weekend" (AmE) vs. "At the weekend" (BrE)
- "On weekends" (AmE) vs. "At weekends" (BrE)
- "Monday through Friday" (AmE) vs. "Monday to Friday" (BrE)
3. Особенности использования "at night" vs. "in the night"
- "At night" — общее понятие ночного времени:
Owls hunt at night.
- "In the night" — конкретный случай в течение определенной ночи:
I woke up several times in the night.
4. Исключения с праздниками и особыми днями
- "At Christmas/Easter" (как период) vs. "on Christmas Day/Easter Sunday" (конкретный день)
- "On New Year's Eve" (канун), но "at New Year" (период праздников)
5. Идиоматические выражения с предлогами времени
Некоторые выражения нужно просто запомнить, так как они не следуют общим правилам:
- In time (вовремя):
We arrived in time for the concert.
- On time (точно по расписанию):
The train departed on time.
- At once (немедленно):
Please come here at once!
- At times (иногда):
At times, he can be difficult to work with.
- In advance (заранее):
Please book in advance to avoid disappointment.
6. Сложные случаи с "in" и "within"
- "In three days" означает "через три дня":
The package will arrive in three days.
- "Within three days" означает "в течение трех дней, не позднее":
Please complete the form within three days.
7. Выражения с двойными предлогами
Некоторые временные выражения включают два предлога:
- From Monday to Friday
- Between January and March
- From now until Christmas
Знание этих исключений и особых случаев поможет вам избежать распространенных ловушек и звучать более естественно при общении на английском языке. Помните, что некоторые из этих выражений просто нужно запомнить — они стали частью языка исторически и не всегда подчиняются логике.
Практические тесты и упражнения для закрепления навыков
Теория без практики мертва. Давайте закрепим полученные знания с помощью разнообразных упражнений и тестов. Работа с этими заданиями поможет вам выработать "чувство языка" и начать интуитивно выбирать правильный предлог времени. 📝
Тест 1: Выберите правильный предлог (at, in, on) или отсутствие предлога (✓)
- I have a meeting _ Monday morning.
- My birthday is _ May.
- The concert starts _ 7:30 p.m.
- We'll discuss this issue _ next week.
- The store is closed _ Sundays.
Ответы: 1. on, 2. in, 3. at, 4. ✓, 5. on
Тест 2: Исправьте ошибки в предложениях, если они есть
- I was born in 1990 in March.
- Let's meet on tomorrow evening.
- The museum is closed during Mondays.
- She's been working here since 5 years.
- The train arrives at 18:45 on platform 3.
Ответы:
- Правильно (или "I was born in March 1990")
- Let's meet tomorrow evening (без предлога)
- The museum is closed on Mondays
- She's been working here for 5 years
- The train arrives at 18:45 at platform 3
Упражнение на заполнение пропусков: Письмо другу
Заполните пропуски подходящими предлогами времени:
Dear Alex,
I'm writing to tell you about my plans for my visit next month. I will arrive _____ June 15th _____ noon. I plan to stay _____ two weeks, so I'll be leaving _____ June 29th. _____ my stay, I'd love to visit the museum that's only open _____ weekends. Maybe we could go there _____ the first weekend of my visit? I've heard they have special exhibitions _____ the morning.
_____ the evenings, I'd prefer to explore the local restaurants. I've been saving money _____ the past three months for this trip! I'm free _____ any time, but I know you work _____ weekdays.
Let me know what works for you! I can't wait to see you _____ two weeks!
Best regards, Jamie
Ответы: on, at, for, on, During, on, on, in, In, for, at, on, in
Упражнение на перевод
Переведите следующие предложения на английский язык, обращая особое внимание на предлоги времени:
- Я родился в 1985 году в апреле.
- Встретимся в субботу утром.
- Он работает с 9 утра до 6 вечера.
- В ночь на Рождество дети не могут уснуть от волнения.
- Магазин закрыт по воскресеньям.
Ответы:
- I was born in 1985 in April. / I was born in April 1985.
- Let's meet on Saturday morning.
- He works from 9 a.m. to 6 p.m.
- On Christmas Eve, children can't sleep because of excitement.
- The shop is closed on Sundays.
Упражнение на образование устойчивых выражений
Соедините части А и Б, чтобы образовать устойчивые выражения с предлогами времени:
А: in, on, at, by, during Б: the long run, short notice, the Middle Ages, time, the meantime
Ответы: in the long run, at short notice, in the Middle Ages, on time, in the meantime
Практический совет: Создайте собственные карточки для повторения с предлогами времени. На одной стороне напишите временное выражение (например, "8 o'clock"), а на другой — правильный предлог ("at"). Просматривайте эти карточки регулярно, особенно перед сном — это поможет информации закрепиться в долговременной памяти.
Регулярная практика с использованием этих упражнений поможет вам автоматизировать навык правильного использования предлогов времени и избегать распространенных ошибок. Помните, что совершенство достигается только через постоянную практику! 💪
Работа над предлогами времени в английском языке требует системного подхода и регулярной практики. Правильное использование at, in, on и других предлогов — это не просто соблюдение грамматических правил, а ключ к точной и естественной коммуникации. Помните о "масштабе времени": точки (at), поверхности (on) и контейнеры (in). Обращайте внимание на исключения и особые случаи. И самое главное — применяйте знания на практике, регулярно выполняя упражнения и тесты. Предлоги времени — это не случайный набор правил, а логичная система, освоив которую вы поднимете свой английский на новый уровень.