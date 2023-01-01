Was vs Were в английском: различия в употреблении, правила и примеры

Для кого эта статья:

Начинающие студенты английского языка

Преподаватели английского языка

Взрослые учащиеся, изучающие английский для профессиональных целей Путаетесь с was и were? Это одна из самых частых ошибок даже среди опытных студентов английского языка. Когда использовать was, а когда were — вопрос, вызывающий замешательство у 68% начинающих изучать английский. Однако эта грамматическая особенность имеет четкие правила, которые можно освоить за один подход. Разберем все нюансы использования этих форм глагола to be в прошедшем времени, чтобы вы больше никогда не сомневались, говоря о прошлом на английском. 🕒

Was и were: основы прошедшего времени глагола to be

Глагол to be — один из самых фундаментальных в английском языке. Это глагол-хамелеон, который меняет свою форму в зависимости от лица и числа. В прошедшем времени (Past Simple) он принимает всего две формы: was и were.

Эти формы используются для:

Описания состояний в прошлом: I was tired yesterday. (Я был уставшим вчера.)

Указания на местонахождение в прошлом: They were at home. (Они были дома.)

Описания характеристик: The movie was interesting. (Фильм был интересным.)

Описания чувств и эмоций: We were happy to see you. (Мы были рады видеть тебя.)

Важно понимать, что was и were — это нерегулярные формы глагола to be, которые не подчиняются стандартному правилу образования прошедшего времени (добавление -ed).

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Ириной, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путалась, когда использовать was, а когда were. Мы придумали простой метод: "I was, he was, she was, it was" — произносить как один ритмичный стишок, а "You were, we were, they were" — как другой. Через неделю Ирина сказала: "Теперь я слышу ритм этих фраз даже во сне, и перестала делать ошибки!" На экзамене она не допустила ни одной ошибки с was/were и получила высокий балл. Иногда простые мнемонические приемы работают лучше всех академических объяснений.

Когда использовать was, а когда were: простые правила

Выбор между was и were определяется исключительно подлежащим в предложении. Это одно из тех редких грамматических правил в английском, которое не имеет исключений. 🔍

Используйте was, когда подлежащее:

I (я)

He (он)

She (она)

It (оно, это)

Единственное число существительного (a book, the car, Mary)

Используйте were, когда подлежащее:

You (ты, вы) — в единственном и множественном числе

We (мы)

They (они)

Множественное число существительного (books, cars, people)

Примеры применения правил:

С was С were I was at home. You were late. He was happy. We were surprised. She was busy. They were tired. It was cold. The students were absent. The dog was hungry. The dogs were hungry.

Особые случаи:

Сослагательное наклонение: В некоторых условных предложениях и для выражения желаний "were" используется со всеми лицами: If I were you, I would accept the offer. (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.) Формальная речь: В очень формальных контекстах можно встретить "were" с "I", но это считается высоким стилем: Were I to see him, I would tell him the truth. (Если бы я увидел его, я бы сказал ему правду.)

Таблица форм was/were с разными местоимениями

Для наглядности представим использование was и were в виде таблицы с местоимениями. Такая визуализация помогает быстро запомнить правила и избежать ошибок. 📊

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I was We were 2-е лицо You were You were 3-е лицо He/She/It was They were

Обратите внимание на следующие моменты:

"You" всегда используется с "were", независимо от того, обращаетесь ли вы к одному человеку или группе людей.

"They" может относиться как к людям, так и к предметам, животным или абстрактным понятиям во множественном числе.

С коллективными существительными (team, family, government) в британском английском часто используется "were", если подчеркивается действие отдельных членов: The team were arguing among themselves. В американском английском преобладает согласование по форме, а не по смыслу: The team was successful.

Михаил Петров, методист по английскому языку Работая с группой взрослых студентов-инженеров, я столкнулся с интересной проблемой. Они отлично запоминали технические термины на английском, но постоянно путались с was/were. Я предложил им использовать "инженерный подход": представить, что was — это одиночный элемент схемы (I, he, she, it), а were — элементы, соединенные параллельно (you, we, they). Этот технический образ оказался эффективным — инженеры стали допускать на 83% меньше ошибок в употреблении was/were. Это подтверждает, что обучение более эффективно, когда материал адаптирован под профессиональный образ мышления учащихся.

Утверждение, отрицание и вопрос с was/were

Глагол to be в форме was/were имеет особенность: для образования отрицательных и вопросительных форм не требуется вспомогательный глагол. Рассмотрим все три типа предложений. ❓

Утвердительные предложения:

I was at the conference yesterday. (Я был на конференции вчера.)

She was interested in your proposal. (Она заинтересовалась вашим предложением.)

We were tired after the long journey. (Мы устали после долгого путешествия.)

They were ready for the exam. (Они были готовы к экзамену.)

Отрицательные предложения:

Для образования отрицания добавляется частица "not" после was/were (часто используются сокращения wasn't и weren't).

I was not (wasn't) satisfied with the result. (Я не был удовлетворен результатом.)

He was not (wasn't) at home when I called. (Его не было дома, когда я звонил.)

We were not (weren't) prepared for such difficulties. (Мы не были готовы к таким трудностям.)

The children were not (weren't) happy about the cancellation. (Дети не были рады отмене.)

Вопросительные предложения:

Для образования вопроса was/were перемещаются в начало предложения перед подлежащим.

Was I wrong about this? (Я ошибался насчет этого?)

Was she your teacher last year? (Она была твоим учителем в прошлом году?)

Were you at the party last night? (Ты был на вечеринке вчера вечером?)

Were they satisfied with our service? (Они были довольны нашим обслуживанием?)

Специальные вопросы:

При образовании специальных вопросов вопросительное слово ставится перед was/were:

Where was the conference held? (Где проходила конференция?)

Why were you late? (Почему ты опоздал?)

How was your vacation? (Как прошел твой отпуск?)

When was the last time you saw him? (Когда ты видел его в последний раз?)

Краткие ответы на общие вопросы с was/were имеют следующую структуру:

Положительный ответ Отрицательный ответ Yes, I was. No, I wasn't. Yes, he/she/it was. No, he/she/it wasn't. Yes, you/we/they were. No, you/we/they weren't.

Was/were в повседневных фразах и ситуациях

Was и were часто встречаются в повседневной речи и используются во множестве распространенных выражений. Рассмотрим наиболее употребительные фразы и контексты. 🗣️

Типичные ситуации использования was/were:

Рассказы о прошлом: When I was a child, I was afraid of the dark. (Когда я был ребенком, я боялся темноты.)

We were on vacation last summer. (Прошлым летом мы были в отпуске.) Описание прошлых состояний и чувств: I was very nervous before the interview. (Я очень нервничал перед собеседованием.)

They were disappointed with the results. (Они были разочарованы результатами.) Местонахождение в прошлом: She was at her grandmother's house yesterday. (Вчера она была у своей бабушки.)

Where were you at 8 PM? (Где вы были в 8 вечера?) Описание погоды и окружающей среды: It was raining all day. (Весь день шел дождь.)

The streets were empty on Sunday morning. (В воскресенье утром улицы были пусты.)

Устойчивые выражения с was/were:

"Once upon a time there was..." — традиционное начало сказок: "Давным-давно был/жил..."

"It was worth it" — "Оно того стоило"

"Those were the days" — "Вот это были времена" (с ностальгией о прошлом)

"I was just about to..." — "Я как раз собирался..."

"You were right" — "Ты был прав"

"That was close!" — "Это было близко!" (о едва избежавшей опасности ситуации)

"How was your day?" — "Как прошел твой день?"

"Were you born yesterday?" — "Ты что, вчера родился?" (выражение недоверия к наивности)

Использование was/were в разговорной речи может сопровождаться сокращениями и неформальными конструкциями:

"I was gonna" вместо "I was going to" (Я собирался)

"There was gonna be" вместо "There was going to be" (Должно было быть)

"We were like..." — часто используется молодежью для введения цитаты: "Мы такие..."

Was и were также встречаются в условных предложениях второго и третьего типа:

If I was/were more careful, this wouldn't have happened. (Если бы я был более внимательным, этого бы не произошло.)

If you were there yesterday, you would have met him. (Если бы ты был там вчера, ты бы встретил его.)