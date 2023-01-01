Used to: правила употребления и отличия от be/get used to

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, которые хотят улучшить свои грамматические навыки

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для объяснения конструкции "used to"

Люди, интересующиеся нюансами английского языка и его использованием в разговорной практике Когда-то я думал, что фраза "used to" — просто еще одно английское выражение. Ошибся. Встретил её в тексте и перевел как "привык к чему-то" — и получил неловкую ситуацию на переговорах. Эта маленькая грамматическая конструкция содержит целую вселенную нюансов, способных как выручить в разговоре, так и поставить в тупик. Чтобы вам не пришлось краснеть, как мне когда-то, давайте разберемся с этим коварным "used to", его правильным использованием и отличиями от похожих конструкций. 🧠

Что такое конструкция "Used to" и когда её применять

Конструкция "used to" относится к тем грамматическим явлениям английского языка, которые не имеют прямого аналога в русском. Она используется для описания действий или состояний, которые происходили регулярно в прошлом, но больше не происходят в настоящем. По сути, это способ подчеркнуть контраст между "тогда" и "сейчас".

Когда применять "used to":

Для описания привычек из прошлого: I used to drink coffee every morning, but now I prefer tea.

Для описания состояний в прошлом: She used to be afraid of dogs.

Для описания повторяющихся действий в прошлом: We used to go fishing every weekend.

Важно понимать, что "used to" всегда указывает на то, что описываемое действие больше не происходит. Если действие продолжается по сей день, эта конструкция неприменима.

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я начинала объяснять "used to" студентам, многие путались из-за сложности перевода на русский. Я придумала простую аналогию: представьте фотоальбом с вашими снимками десятилетней давности. Глядя на них, вы можете сказать: "Я раньше носил длинные волосы" или "Мы часто ходили в этот парк". Именно такие ситуации идеально описываются с помощью "used to". Помню, один студент после этого объяснения написал целое эссе о том, как изменилась его жизнь, используя эту конструкцию в каждом предложении. Это было и смешно, и трогательно одновременно, но главное — он больше никогда не путался в применении "used to".

Примечательно, что "used to" может указывать как на положительные, так и на отрицательные изменения в жизни человека. Это делает конструкцию особенно полезной при рассказе о личном опыте и трансформациях. 🕰️

Тип использования Пример Комментарий Привычка в прошлом I used to jog every morning. Сейчас я больше не бегаю по утрам Состояние в прошлом This building used to be a factory. Сейчас это здание имеет другое назначение Повторяющееся действие We used to meet at the cafe. Сейчас мы встречаемся в другом месте или не встречаемся вовсе Факт из прошлого People used to think the Earth was flat. Сейчас это мнение считается ошибочным

Грамматические правила формирования "Used to"

Чтобы правильно строить предложения с "used to", необходимо следовать определенным грамматическим правилам. Конструкция всегда относится к прошедшему времени и имеет фиксированную форму.

Утвердительная форма конструкции выглядит так:

Подлежащее + used to + инфинитив без "to"

I used to play tennis. (Я раньше играл в теннис.)

They used to live in Paris. (Они раньше жили в Париже.)

Отрицательная форма может быть образована двумя способами:

Подлежащее + didn't use to + инфинитив без "to" I didn't use to like vegetables. (Я раньше не любил овощи.) Подлежащее + used not to (usedn't to) + инфинитив без "to" – менее распространенный вариант I used not to eat breakfast. (Я раньше не завтракал.)

Для вопросительной формы также существует два способа:

Did + подлежащее + use to + инфинитив без "to"? Did you use to play sports? (Ты раньше занимался спортом?) Used + подлежащее + to + инфинитив без "to"? – преимущественно в британском английском Used she to work here? (Она раньше работала здесь?)

Важно отметить, что в вопросах и отрицаниях часто используется форма "use to" (без "d"), а не "used to". Это связано с тем, что вспомогательный глагол "did" уже содержит указание на прошедшее время. 📝

Михаил Петрович, методист языковых программ Когда я готовил учебные материалы по теме "used to", столкнулся с любопытной проблемой: студенты постоянно путались в произношении отрицательной и вопросительной форм. На слух "didn't use to" и "used to" звучат очень похоже. Решил эту проблему введением особой методики: сначала мы отрабатывали конструкцию письменно, затем устно с преувеличенным произношением 'd' в "used to" и его отсутствием в "use to". Чтобы окончательно закрепить разницу, я придумал игру "Прежде и теперь", где студенты соревновались, кто быстрее и правильнее составит предложения, противопоставляющие прошлое настоящему. Через несколько занятий путаница исчезла, а игра стала настолько популярной, что её включили в программу нескольких языковых школ.

Разница между "Used to" и "Be/Get used to"

Одна из самых распространенных ошибок у изучающих английский язык — путаница между конструкциями "used to" и "be/get used to". Несмотря на внешнее сходство, они имеют совершенно разные значения и грамматические структуры. 🔄

Конструкция Значение Время Структура Пример Used to + инфинитив Регулярное действие в прошлом, которое больше не происходит Только прошедшее used to + глагол I used to smoke. (Раньше я курил, но больше не курю.) Be used to + герундий/существительное Быть привыкшим к чему-то Любое (настоящее, прошедшее, будущее) be/am/is/are/was/were used to + -ing форма или существительное I am used to waking up early. (Я привык рано вставать.) Get used to + герундий/существительное Привыкать к чему-то Любое (настоящее, прошедшее, будущее) get/got/getting used to + -ing форма или существительное He is getting used to the noise. (Он привыкает к шуму.)

Ключевые различия:

"Used to + инфинитив" описывает прошлые привычки или состояния, которые изменились.

описывает прошлые привычки или состояния, которые изменились. "Be used to + герундий/существительное" означает "быть привыкшим к чему-то" и может относиться к любому времени.

означает "быть привыкшим к чему-то" и может относиться к любому времени. "Get used to + герундий/существительное" означает "привыкать к чему-то" и также может использоваться в любом времени.

Примеры для сравнения:

I used to live in London. (Я раньше жил в Лондоне, но сейчас там не живу.)

I am used to living in London. (Я привык жить в Лондоне, я уже адаптировался.)

I'm getting used to living in London. (Я привыкаю к жизни в Лондоне, процесс адаптации продолжается.)

Важно помнить, что после "be used to" и "get used to" всегда следует герундий (глагол с окончанием -ing) или существительное, а не инфинитив. Это фундаментальное отличие от конструкции "used to", за которой всегда следует базовая форма глагола. 📚

Практическое применение "Used to" в речи

Конструкция "used to" чрезвычайно полезна в разговорной речи и письме, особенно когда необходимо рассказать о своём прошлом или обсудить изменения. Рассмотрим практические ситуации, где эта конструкция наиболее уместна и эффективна. 💬

Ситуации, где "used to" звучит естественно:

Ностальгические разговоры : "We used to play board games every Sunday." (Мы раньше играли в настольные игры каждое воскресенье.)

: "We used to play board games every Sunday." (Мы раньше играли в настольные игры каждое воскресенье.) Описание перемен в жизни : "I used to be shy, but now I enjoy public speaking." (Раньше я был застенчивым, но теперь получаю удовольствие от публичных выступлений.)

: "I used to be shy, but now I enjoy public speaking." (Раньше я был застенчивым, но теперь получаю удовольствие от публичных выступлений.) Рассказы о детстве : "I used to believe in Santa Claus." (Я раньше верил в Санта-Клауса.)

: "I used to believe in Santa Claus." (Я раньше верил в Санта-Клауса.) Описание старых привычек : "She used to bite her nails when she was nervous." (Она раньше грызла ногти, когда нервничала.)

: "She used to bite her nails when she was nervous." (Она раньше грызла ногти, когда нервничала.) Обсуждение изменений в обществе: "People used to write letters instead of sending emails." (Люди раньше писали письма вместо отправки электронных сообщений.)

Для естественной интеграции "used to" в речь полезно использовать вводные фразы, подготавливающие собеседника к рассказу о прошлом:

"Things were different back then..." (Тогда все было по-другому...)

"When I was younger..." (Когда я был моложе...)

"You might not believe this, but..." (Ты можешь не поверить, но...)

"Life has changed a lot since then..." (Жизнь с тех пор сильно изменилась...)

Практическое упражнение для закрепления: попробуйте составить 5-7 предложений о том, что вы делали раньше, но не делаете сейчас, используя "used to". Затем обсудите, почему эти привычки изменились. Это отличный способ не только закрепить грамматическую конструкцию, но и развить навыки разговорной речи. 🗣️

В письменной речи "used to" особенно ценно при написании:

Автобиографических текстов

Сравнительных эссе о прошлом и настоящем

Историй о личном опыте

Описаний исторических периодов

Распространённые ошибки с "Used to" и их исправление

Даже продвинутые студенты нередко допускают ошибки при использовании конструкции "used to". Знание типичных ошибок поможет избежать их и повысить уровень владения английским языком. 🚫

Вот наиболее распространенные ошибки и их исправления:

Неправильное образование вопросительной и отрицательной форм Ошибка: Used you to play football?

Правильно: Did you use to play football?

Ошибка: I didn't used to like jazz.

Правильно: I didn't use to like jazz. Путаница с "be used to" и "get used to" Ошибка: I used to drive on the left side. (когда имеется в виду привыкание)

(когда имеется в виду привыкание) Правильно: I am used to driving on the left side.

Ошибка: She is used to go to bed early.

Правильно: She is used to going to bed early. Использование "used to" для действий, которые все еще происходят Ошибка: I used to live in New York. (если вы до сих пор там живете)

(если вы до сих пор там живете) Правильно: I have lived in New York for ten years. или просто I live in New York. Добавление "to" после "didn't use" Ошибка: I didn't use to to go to the gym.

Правильно: I didn't use to go to the gym. Использование "would" вместо "used to" для состояний Ошибка: I would be afraid of dogs when I was a child. (для состояний)

(для состояний) Правильно: I used to be afraid of dogs when I was a child.

Заметка: "Would" может заменять "used to" только для повторяющихся действий, но не для состояний.

Практические упражнения для избежания ошибок:

Упражнение на различение "used to" и "be/get used to" : Составьте предложения о своем опыте адаптации к новым условиям, используя обе конструкции правильно.

: Составьте предложения о своем опыте адаптации к новым условиям, используя обе конструкции правильно. Трансформация предложений : Преобразуйте утвердительные предложения с "used to" в отрицательные и вопросительные, обращая внимание на правильные формы.

: Преобразуйте утвердительные предложения с "used to" в отрицательные и вопросительные, обращая внимание на правильные формы. Анализ ошибок: Найдите и исправьте ошибки в предложениях с "used to", обосновывая свои исправления.

Для более глубокого понимания различий рекомендуется практиковаться в контекстуализации — создавать мини-истории, где естественно используются все три конструкции: "used to", "be used to" и "get used to". Это поможет закрепить грамматическую разницу через практическое применение. 🖋️