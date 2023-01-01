Has и have в английском языке: правила, примеры, упражнения#Изучение английского
Путаетесь в употреблении "has" и "have"? Вы не одиноки! 😅 Эта грамматическая тонкость вызывает сложности даже у тех, кто изучает английский годами. Однако за кажущейся запутанностью скрывается простая логика, которую можно освоить за считанные минуты. В этом руководстве мы разложим по полочкам все правила употребления этих форм глагола, предоставим четкие примеры и дадим практические упражнения, чтобы вы больше никогда не сомневались, какую форму выбрать в разговоре или письме.
Базовое правило употребления has и have в английском
Глаголы "has" и "have" в английском языке выполняют две ключевые функции: они могут быть основными глаголами со значением "иметь" или вспомогательными глаголами для образования совершенных времен (Perfect Tenses).
Основное правило их употребления связано с лицом и числом подлежащего:
- Has используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа: he, she, it, John, the dog и т.д.
- Have используется со всеми остальными подлежащими: I, you, we, they, cats и т.д.
Рассмотрим примеры:
|Лицо
|Форма глагола
|Пример
|I (1-е лицо ед. число)
|have
|I have a cat.
|You (2-е лицо ед./мн. число)
|have
|You have a new phone.
|He/She/It (3-е лицо ед. число)
|has
|He has two brothers.
|We (1-е лицо мн. число)
|have
|We have tickets to the concert.
|They (3-е лицо мн. число)
|have
|They have a beautiful house.
Это правило действует как при использовании глаголов в качестве основных (со значением "иметь"), так и при их использовании в качестве вспомогательных:
- I have finished my homework. (Я закончил свое домашнее задание.)
- She has already seen this movie. (Она уже видела этот фильм.)
Алексей, преподаватель английского языка высшей категории:
Однажды у меня была ученица Марина, которая никак не могла запомнить, когда использовать "has", а когда "have". Для нее я придумал простое мнемоническое правило: "Он, она, оно – has, все остальные – have". Представьте, что "has" это особенная форма для особенных лиц (he, she, it). Через неделю Марина перестала делать ошибки, а через месяц употребление правильных форм стало для нее автоматическим. Иногда простые ассоциации работают лучше сложных грамматических объяснений!
Когда использовать has: все случаи с примерами
Как мы уже выяснили, "has" используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа. Давайте рассмотрим все случаи употребления этой формы более подробно:
1. Has как основной глагол со значением "иметь"
- She has long hair. (У нее длинные волосы.)
- The cat has blue eyes. (У кошки голубые глаза.)
- John has three cars. (У Джона три машины.)
- My sister has a new job. (У моей сестры новая работа.)
2. Has как вспомогательный глагол в Present Perfect
- She has finished her project. (Она закончила свой проект.)
- The dog has eaten all the food. (Собака съела всю еду.)
- My brother has visited Paris twice. (Мой брат дважды побывал в Париже.)
- It has been raining all day. (Весь день идет дождь.)
3. Has в вопросительных предложениях
- Has she called you today? (Она звонила тебе сегодня?)
- Has your brother arrived yet? (Твой брат уже приехал?)
- Has the movie started? (Фильм уже начался?)
4. Has в отрицательных предложениях
- She has not (или hasn't) finished her homework. (Она не закончила свое домашнее задание.)
- The company has not (или hasn't) announced the results. (Компания не объявила результаты.)
- My phone has not (или hasn't) charged properly. (Мой телефон не зарядился должным образом.)
Важно помнить, что "has" используется только в настоящем времени. В прошедшем времени и для всех лиц используется форма "had":
- She had a beautiful dress yesterday. (У нее вчера было красивое платье.)
- They had finished their work before the deadline. (Они закончили свою работу до крайнего срока.)
Have в разных типах предложений: формы и функции
Глагол "have" гораздо более универсален, так как используется со всеми лицами кроме третьего лица единственного числа. Давайте разберем его функции и формы в различных типах предложений.
1. Have как основной глагол со значением "иметь"
- I have a new computer. (У меня новый компьютер.)
- You have beautiful eyes. (У тебя красивые глаза.)
- We have three children. (У нас трое детей.)
- They have a meeting at 3 PM. (У них встреча в 15:00.)
2. Have как вспомогательный глагол в Perfect Tenses
- I have visited London twice. (Я дважды побывал в Лондоне.)
- You have already seen this movie. (Ты уже видел этот фильм.)
- We have been waiting for an hour. (Мы ждем уже час.)
- The students have completed their assignments. (Студенты выполнили свои задания.)
3. Have в вопросительных предложениях
- Have you done your homework? (Ты сделал домашнее задание?)
- Have we met before? (Мы встречались раньше?)
- Have they arrived yet? (Они уже приехали?)
4. Have в отрицательных предложениях
- I have not (или haven't) finished reading the book. (Я не закончил читать книгу.)
- You have not (или haven't) told me about this. (Ты не рассказывал мне об этом.)
- They have not (или haven't) paid the bill yet. (Они еще не оплатили счет.)
5. Have to для выражения необходимости
Конструкция "have to" используется для выражения необходимости или обязанности:
- I have to go to work tomorrow. (Мне нужно идти на работу завтра.)
- You have to finish this project by Friday. (Тебе нужно закончить этот проект к пятнице.)
- We have to be at the airport by 6 AM. (Нам нужно быть в аэропорту к 6 утра.)
В третьем лице единственного числа "have to" меняется на "has to":
- She has to study for her exam. (Ей нужно готовиться к экзамену.)
|Тип предложения
|Формулировка с "have"
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + have + ...
|I have a dog.
|Вопросительное
|Have + подлежащее + ...?
|Have you seen my keys?
|Отрицательное
|Подлежащее + have not (haven't) + ...
|We haven't finished yet.
|Вопросительно-отрицательное
|Haven't + подлежащее + ...?
|Haven't you called him?
Разница между has и have в грамматических временах
Использование "has" и "have" может различаться в зависимости от грамматического времени. Давайте рассмотрим, как эти формы используются в различных временных конструкциях английского языка.
1. Present Simple (Настоящее простое)
- I/You/We/They have a car.
- He/She/It has a car.
2. Present Perfect (Настоящее совершенное)
В Present Perfect "has" и "have" выступают как вспомогательные глаголы:
- I/You/We/They have worked here for 5 years.
- He/She/It has worked here for 5 years.
3. Present Perfect Continuous (Настоящее совершенное длительное)
В этом времени используется конструкция "have/has been + ing-форма глагола":
- I/You/We/They have been working here for 5 years.
- He/She/It has been working here for 5 years.
4. Past Simple (Прошедшее простое)
В прошедшем времени для всех лиц используется форма "had":
- I/You/He/She/It/We/They had a car last year.
5. Past Perfect (Прошедшее совершенное)
В Past Perfect для всех лиц используется вспомогательный глагол "had":
- I/You/He/She/It/We/They had finished the work before you called.
6. Future Simple (Будущее простое)
В будущем времени используется конструкция "will have":
- I/You/He/She/It/We/They will have a new car next year.
7. Future Perfect (Будущее совершенное)
В этом времени используется конструкция "will have + причастие прошедшего времени":
- I/You/He/She/It/We/They will have finished the project by next Monday.
Татьяна, методист по иностранным языкам:
Когда я готовила студентов к международным экзаменам, многие из них путались с формами "has" и "have" в разных временах. Я предложила им представить временную линию, где настоящее время — единственное, где существует различие между "has" и "have". В прошлом все используют "had", в будущем — "will have". Это визуальное представление помогло моим студентам увидеть систему в целом. Результаты не заставили себя ждать: на следующем пробном тесте количество ошибок в употреблении этих форм снизилось на 70%! 📊 Иногда для понимания грамматики нужен не столько зубрёж правил, сколько правильное ментальное представление языковой структуры.
Практические упражнения для закрепления правил has и have
Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте закрепим полученные знания с помощью упражнений. Выполняйте их последовательно, проверяя свои ответы с помощью ключей. 🎯
Упражнение 1. Вставьте has или have в пропуски
- I _ two brothers.
- She _ a new car.
- We _ a test tomorrow.
- They _ a big house in the country.
- The dog _ a black spot on its ear.
- You _ beautiful eyes.
- My parents _ been married for 30 years.
- The teacher _ given us a lot of homework.
- John and Mary _ three children.
- The book _ a red cover.
Ответы: 1. have 2. has 3. have 4. have 5. has 6. have 7. have 8. has 9. have 10. has
Упражнение 2. Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные
Например: Утвердительное: She has a cat. Отрицательное: She doesn't have a cat. / She has not (hasn't) got a cat. Вопросительное: Does she have a cat? / Has she got a cat?
- I have a new phone.
- He has finished his work.
- They have lived here for ten years.
- The cat has caught a mouse.
- We have to leave early tomorrow.
Упражнение 3. Исправьте ошибки в следующих предложениях
- She have three sisters.
- The dog have a long tail.
- I has visited Paris last year.
- They has a beautiful garden.
- John have completed the task.
- We has been waiting for an hour.
- The book have 300 pages.
- You has made a mistake.
- My parents has arrived.
- The teacher have checked our homework.
Ответы: 1. She has three sisters. 2. The dog has a long tail. 3. I have visited Paris last year. 4. They have a beautiful garden. 5. John has completed the task. 6. We have been waiting for an hour. 7. The book has 300 pages. 8. You have made a mistake. 9. My parents have arrived. 10. The teacher has checked our homework.
Упражнение 4. Составьте предложения, используя has или have в качестве основного или вспомогательного глагола
- I / never / visit / Australia
- She / a beautiful voice
- They / complete / their homework / already
- The car / a scratch / on the door
- We / live / here / for five years
Ответы:
- I have never visited Australia.
- She has a beautiful voice.
- They have already completed their homework.
- The car has a scratch on the door.
- We have lived here for five years.
Упражнение 5. Переведите предложения с русского на английский
- У меня есть собака.
- У нее новый компьютер.
- У них есть дом в деревне.
- У нас есть время до вечера.
- У тебя есть ручка?
- Я уже закончил свою работу.
- Она никогда не была в Лондоне.
- Мы живем здесь два года.
- Они уже ушли.
- У него нет машины.
Ответы:
- I have a dog.
- She has a new computer.
- They have a house in the countryside.
- We have time until evening.
- Do you have a pen?
- I have already finished my work.
- She has never been to London.
- We have been living here for two years.
- They have already left.
- He doesn't have a car. / He hasn't got a car.
Правильное использование "has" и "have" — не просто вопрос грамматической точности, это способ продемонстрировать свою языковую компетентность. Запомните простое правило: "has" для he, she, it; "have" для всех остальных. Практикуйтесь регулярно, обращайте внимание на эти формы при чтении и аудировании. Очень скоро вы заметите, что выбор правильной формы становится автоматическим, и вы больше не задумываетесь над этим аспектом грамматики. А когда базовые правила превращаются в привычку, вы можете сосредоточиться на более сложных аспектах языка и эффективнее выражать свои мысли! 💪