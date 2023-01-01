Has и have в английском языке: правила, примеры, упражнения

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, стремящиеся улучшить свои навыки грамматики в английском языке

    Путаетесь в употреблении "has" и "have"? Вы не одиноки! 😅 Эта грамматическая тонкость вызывает сложности даже у тех, кто изучает английский годами. Однако за кажущейся запутанностью скрывается простая логика, которую можно освоить за считанные минуты. В этом руководстве мы разложим по полочкам все правила употребления этих форм глагола, предоставим четкие примеры и дадим практические упражнения, чтобы вы больше никогда не сомневались, какую форму выбрать в разговоре или письме.

Базовое правило употребления has и have в английском

Глаголы "has" и "have" в английском языке выполняют две ключевые функции: они могут быть основными глаголами со значением "иметь" или вспомогательными глаголами для образования совершенных времен (Perfect Tenses).

Основное правило их употребления связано с лицом и числом подлежащего:

  • Has используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа: he, she, it, John, the dog и т.д.
  • Have используется со всеми остальными подлежащими: I, you, we, they, cats и т.д.

Рассмотрим примеры:

Лицо Форма глагола Пример
I (1-е лицо ед. число) have I have a cat.
You (2-е лицо ед./мн. число) have You have a new phone.
He/She/It (3-е лицо ед. число) has He has two brothers.
We (1-е лицо мн. число) have We have tickets to the concert.
They (3-е лицо мн. число) have They have a beautiful house.

Это правило действует как при использовании глаголов в качестве основных (со значением "иметь"), так и при их использовании в качестве вспомогательных:

  • I have finished my homework. (Я закончил свое домашнее задание.)
  • She has already seen this movie. (Она уже видела этот фильм.)

Алексей, преподаватель английского языка высшей категории:

Однажды у меня была ученица Марина, которая никак не могла запомнить, когда использовать "has", а когда "have". Для нее я придумал простое мнемоническое правило: "Он, она, оно – has, все остальные – have". Представьте, что "has" это особенная форма для особенных лиц (he, she, it). Через неделю Марина перестала делать ошибки, а через месяц употребление правильных форм стало для нее автоматическим. Иногда простые ассоциации работают лучше сложных грамматических объяснений!

Когда использовать has: все случаи с примерами

Как мы уже выяснили, "has" используется только с подлежащими в третьем лице единственного числа. Давайте рассмотрим все случаи употребления этой формы более подробно:

1. Has как основной глагол со значением "иметь"

  • She has long hair. (У нее длинные волосы.)
  • The cat has blue eyes. (У кошки голубые глаза.)
  • John has three cars. (У Джона три машины.)
  • My sister has a new job. (У моей сестры новая работа.)

2. Has как вспомогательный глагол в Present Perfect

  • She has finished her project. (Она закончила свой проект.)
  • The dog has eaten all the food. (Собака съела всю еду.)
  • My brother has visited Paris twice. (Мой брат дважды побывал в Париже.)
  • It has been raining all day. (Весь день идет дождь.)

3. Has в вопросительных предложениях

  • Has she called you today? (Она звонила тебе сегодня?)
  • Has your brother arrived yet? (Твой брат уже приехал?)
  • Has the movie started? (Фильм уже начался?)

4. Has в отрицательных предложениях

  • She has not (или hasn't) finished her homework. (Она не закончила свое домашнее задание.)
  • The company has not (или hasn't) announced the results. (Компания не объявила результаты.)
  • My phone has not (или hasn't) charged properly. (Мой телефон не зарядился должным образом.)

Важно помнить, что "has" используется только в настоящем времени. В прошедшем времени и для всех лиц используется форма "had":

  • She had a beautiful dress yesterday. (У нее вчера было красивое платье.)
  • They had finished their work before the deadline. (Они закончили свою работу до крайнего срока.)

Have в разных типах предложений: формы и функции

Глагол "have" гораздо более универсален, так как используется со всеми лицами кроме третьего лица единственного числа. Давайте разберем его функции и формы в различных типах предложений.

1. Have как основной глагол со значением "иметь"

  • I have a new computer. (У меня новый компьютер.)
  • You have beautiful eyes. (У тебя красивые глаза.)
  • We have three children. (У нас трое детей.)
  • They have a meeting at 3 PM. (У них встреча в 15:00.)

2. Have как вспомогательный глагол в Perfect Tenses

  • I have visited London twice. (Я дважды побывал в Лондоне.)
  • You have already seen this movie. (Ты уже видел этот фильм.)
  • We have been waiting for an hour. (Мы ждем уже час.)
  • The students have completed their assignments. (Студенты выполнили свои задания.)

3. Have в вопросительных предложениях

  • Have you done your homework? (Ты сделал домашнее задание?)
  • Have we met before? (Мы встречались раньше?)
  • Have they arrived yet? (Они уже приехали?)

4. Have в отрицательных предложениях

  • I have not (или haven't) finished reading the book. (Я не закончил читать книгу.)
  • You have not (или haven't) told me about this. (Ты не рассказывал мне об этом.)
  • They have not (или haven't) paid the bill yet. (Они еще не оплатили счет.)

5. Have to для выражения необходимости

Конструкция "have to" используется для выражения необходимости или обязанности:

  • I have to go to work tomorrow. (Мне нужно идти на работу завтра.)
  • You have to finish this project by Friday. (Тебе нужно закончить этот проект к пятнице.)
  • We have to be at the airport by 6 AM. (Нам нужно быть в аэропорту к 6 утра.)

В третьем лице единственного числа "have to" меняется на "has to":

  • She has to study for her exam. (Ей нужно готовиться к экзамену.)
Тип предложения Формулировка с "have" Пример
Утвердительное Подлежащее + have + ... I have a dog.
Вопросительное Have + подлежащее + ...? Have you seen my keys?
Отрицательное Подлежащее + have not (haven't) + ... We haven't finished yet.
Вопросительно-отрицательное Haven't + подлежащее + ...? Haven't you called him?

Разница между has и have в грамматических временах

Использование "has" и "have" может различаться в зависимости от грамматического времени. Давайте рассмотрим, как эти формы используются в различных временных конструкциях английского языка.

1. Present Simple (Настоящее простое)

  • I/You/We/They have a car.
  • He/She/It has a car.

2. Present Perfect (Настоящее совершенное)

В Present Perfect "has" и "have" выступают как вспомогательные глаголы:

  • I/You/We/They have worked here for 5 years.
  • He/She/It has worked here for 5 years.

3. Present Perfect Continuous (Настоящее совершенное длительное)

В этом времени используется конструкция "have/has been + ing-форма глагола":

  • I/You/We/They have been working here for 5 years.
  • He/She/It has been working here for 5 years.

4. Past Simple (Прошедшее простое)

В прошедшем времени для всех лиц используется форма "had":

  • I/You/He/She/It/We/They had a car last year.

5. Past Perfect (Прошедшее совершенное)

В Past Perfect для всех лиц используется вспомогательный глагол "had":

  • I/You/He/She/It/We/They had finished the work before you called.

6. Future Simple (Будущее простое)

В будущем времени используется конструкция "will have":

  • I/You/He/She/It/We/They will have a new car next year.

7. Future Perfect (Будущее совершенное)

В этом времени используется конструкция "will have + причастие прошедшего времени":

  • I/You/He/She/It/We/They will have finished the project by next Monday.

Татьяна, методист по иностранным языкам:

Когда я готовила студентов к международным экзаменам, многие из них путались с формами "has" и "have" в разных временах. Я предложила им представить временную линию, где настоящее время — единственное, где существует различие между "has" и "have". В прошлом все используют "had", в будущем — "will have". Это визуальное представление помогло моим студентам увидеть систему в целом. Результаты не заставили себя ждать: на следующем пробном тесте количество ошибок в употреблении этих форм снизилось на 70%! 📊 Иногда для понимания грамматики нужен не столько зубрёж правил, сколько правильное ментальное представление языковой структуры.

Практические упражнения для закрепления правил has и have

Теория без практики малоэффективна, поэтому давайте закрепим полученные знания с помощью упражнений. Выполняйте их последовательно, проверяя свои ответы с помощью ключей. 🎯

Упражнение 1. Вставьте has или have в пропуски

  1. I _ two brothers.
  2. She _ a new car.
  3. We _ a test tomorrow.
  4. They _ a big house in the country.
  5. The dog _ a black spot on its ear.
  6. You _ beautiful eyes.
  7. My parents _ been married for 30 years.
  8. The teacher _ given us a lot of homework.
  9. John and Mary _ three children.
  10. The book _ a red cover.

Ответы: 1. have 2. has 3. have 4. have 5. has 6. have 7. have 8. has 9. have 10. has

Упражнение 2. Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные

Например: Утвердительное: She has a cat. Отрицательное: She doesn't have a cat. / She has not (hasn't) got a cat. Вопросительное: Does she have a cat? / Has she got a cat?

  1. I have a new phone.
  2. He has finished his work.
  3. They have lived here for ten years.
  4. The cat has caught a mouse.
  5. We have to leave early tomorrow.

Упражнение 3. Исправьте ошибки в следующих предложениях

  1. She have three sisters.
  2. The dog have a long tail.
  3. I has visited Paris last year.
  4. They has a beautiful garden.
  5. John have completed the task.
  6. We has been waiting for an hour.
  7. The book have 300 pages.
  8. You has made a mistake.
  9. My parents has arrived.
  10. The teacher have checked our homework.

Ответы: 1. She has three sisters. 2. The dog has a long tail. 3. I have visited Paris last year. 4. They have a beautiful garden. 5. John has completed the task. 6. We have been waiting for an hour. 7. The book has 300 pages. 8. You have made a mistake. 9. My parents have arrived. 10. The teacher has checked our homework.

Упражнение 4. Составьте предложения, используя has или have в качестве основного или вспомогательного глагола

  1. I / never / visit / Australia
  2. She / a beautiful voice
  3. They / complete / their homework / already
  4. The car / a scratch / on the door
  5. We / live / here / for five years

Ответы:

  1. I have never visited Australia.
  2. She has a beautiful voice.
  3. They have already completed their homework.
  4. The car has a scratch on the door.
  5. We have lived here for five years.

Упражнение 5. Переведите предложения с русского на английский

  1. У меня есть собака.
  2. У нее новый компьютер.
  3. У них есть дом в деревне.
  4. У нас есть время до вечера.
  5. У тебя есть ручка?
  6. Я уже закончил свою работу.
  7. Она никогда не была в Лондоне.
  8. Мы живем здесь два года.
  9. Они уже ушли.
  10. У него нет машины.

Ответы:

  1. I have a dog.
  2. She has a new computer.
  3. They have a house in the countryside.
  4. We have time until evening.
  5. Do you have a pen?
  6. I have already finished my work.
  7. She has never been to London.
  8. We have been living here for two years.
  9. They have already left.
  10. He doesn't have a car. / He hasn't got a car.

Правильное использование "has" и "have" — не просто вопрос грамматической точности, это способ продемонстрировать свою языковую компетентность. Запомните простое правило: "has" для he, she, it; "have" для всех остальных. Практикуйтесь регулярно, обращайте внимание на эти формы при чтении и аудировании. Очень скоро вы заметите, что выбор правильной формы становится автоматическим, и вы больше не задумываетесь над этим аспектом грамматики. А когда базовые правила превращаются в привычку, вы можете сосредоточиться на более сложных аспектах языка и эффективнее выражать свои мысли! 💪

