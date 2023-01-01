Правильные и неправильные глаголы в английском: полный гид#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на разных уровнях.
- Преподаватели английского языка, ищущие методические подходы к обучению.
Люди, пытающиеся улучшить свои навыки общения и письменной речи на английском.
Глаголы — фундамент любого языка, а в английском их понимание часто становится камнем преткновения для изучающих. Представьте ситуацию: вы уверенно строите предложение, но запинаетесь, пытаясь вспомнить, как правильно сказать "я пошёл" или "он взял". Ошибки в формах глаголов мгновенно выдают неуверенное владение языком, даже если остальная грамматика на высоте. В этом гиде мы систематизируем знания о правильных и неправильных глаголах, разберём их формы с практическими примерами и дадим проверенные методы запоминания. Считайте это вашей страховкой от неловких ошибок в разговоре или письме! 🚀
Что такое правильные и неправильные глаголы в английском
В английском языке все глаголы делятся на две большие категории: правильные (regular) и неправильные (irregular). Основное различие между ними заключается в способе образования прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle).
Правильные глаголы образуют эти формы по стандартному правилу — добавлением окончания -ed к базовой форме. Например:
- work (работать) → worked (работал) → worked (работавший)
- play (играть) → played (играл) → played (игравший)
- talk (говорить) → talked (говорил) → talked (говоривший)
Неправильные глаголы, напротив, имеют уникальные формы, которые нужно запоминать отдельно. Их образование не подчиняется общему правилу:
- go (идти) → went (шёл) → gone (ушедший)
- see (видеть) → saw (видел) → seen (увиденный)
- take (брать) → took (взял) → taken (взятый)
Интересный факт: в английском около 200 неправильных глаголов, но 20 из них составляют примерно 80% всех использований в повседневной речи. Тем не менее, неправильные глаголы — не просто исключения из правил, это в основном древние англосаксонские слова, сохранившие следы старой системы образования прошедшего времени. 📚
Андрей Соколов, преподаватель английского языка высшей категории
Однажды на уроке с группой взрослых студентов среднего уровня я провёл небольшой эксперимент. Попросил их написать рассказ о вчерашнем дне, используя Past Simple, без словарей и подсказок. Результат меня ошеломил: 8 из 10 учеников допустили ошибки именно в неправильных глаголах! Кто-то написал "goed" вместо "went", кто-то "thinked" вместо "thought".
После этого я разработал систему "трёх столбцов": студенты ежедневно выписывали 5 неправильных глаголов в три колонки (infinitive, past simple, past participle) и составляли с ними предложения. Через месяц мы повторили эксперимент — количество ошибок сократилось на 70%! Это доказало мне, что регулярная практика и системный подход — ключ к освоению неправильных глаголов.
Формы английских глаголов и их практическое применение
В английском языке глаголы имеют несколько основных форм, каждая из которых используется в определённых грамматических конструкциях. Понимание этих форм критически важно для правильного построения предложений. 🔤
|Форма глагола
|Где используется
|Пример использования
|Инфинитив (базовая форма)
|Present Simple (кроме 3-го лица ед.ч.)<br>Будущее время<br>После модальных глаголов
|I work every day.<br>I will work tomorrow.<br>I can work late.
|Present Participle (-ing)
|Continuous tenses<br>Герундий
|I am working now.<br>I enjoy working here.
|Past Simple
|Простое прошедшее время
|I worked yesterday.
|Past Participle
|Perfect tenses<br>Пассивный залог
|I have worked here since 2010.<br>This work was completed yesterday.
Ключевое отличие между правильными и неправильными глаголами проявляется именно в формах Past Simple и Past Participle. У правильных глаголов обе эти формы образуются одинаково (с окончанием -ed), тогда как у неправильных могут быть совершенно разными.
На практике знание форм глаголов помогает:
- Правильно выражать временные отношения (когда что-то произошло)
- Строить сложные грамматические конструкции (Perfect tenses, Passive Voice)
- Избегать типичных ошибок в разговорной и письменной речи
- Точно понимать собеседника, особенно при использовании идиом и устойчивых выражений с неправильными глаголами
Знание этих форм и умение их использовать отличает продвинутого говорящего от начинающего. Например, фраза "I have never seen such a beautiful sunset before" требует знания Past Participle глагола "see" (seen). Использование неверной формы ("I have never saw") мгновенно выдаст в вас иностранца. 🌅
Правильные глаголы: образование и базовые правила
Правильные глаголы составляют большинство английских глаголов и следуют чётким правилам при образовании Past Simple и Past Participle — к базовой форме добавляется окончание -ed. Однако даже в этом случае существуют нюансы произношения и написания, которые необходимо учитывать. ✍️
Правила написания окончания -ed:
- Обычно просто добавляем -ed: walk → walked, look → looked
- Если глагол оканчивается на -e, добавляем только -d: like → liked, love → loved
- Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed: study → studied, cry → cried
- Если глагол односложный и оканчивается на согласную после короткого гласного звука, удваиваем последнюю согласную: stop → stopped, plan → planned
Произношение окончания -ed имеет три варианта:
- [t] после глухих согласных: worked [wɜːkt], stopped [stɒpt], watched [wɒtʃt]
- [d] после звонких согласных и гласных: played [pleɪd], lived [lɪvd], studied [ˈstʌdid]
- [ɪd] после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd], ended [ˈendɪd]
Использование правильных глаголов в речи обычно не вызывает затруднений благодаря их предсказуемости. Однако важно помнить, что некоторые глаголы, похожие по написанию, могут быть правильными в одном значении и неправильными в другом:
|Глагол
|Значение
|Тип
|Формы
|hang
|вешать (одежду)
|Правильный
|hang → hanged → hanged
|hang
|висеть, вешать (картины)
|Неправильный
|hang → hung → hung
|lie
|лгать
|Правильный
|lie → lied → lied
|lie
|лежать
|Неправильный
|lie → lay → lain
|learn
|учить(ся)
|Может быть обоими
|learn → learned/learnt → learned/learnt
Интересно, что в американском английском предпочтение отдаётся правильным формам глаголов, которые в британском английском могут быть неправильными. Например: dream → dreamed (американский) / dreamt (британский). Это важно учитывать при изучении языка и выборе варианта английского для освоения. 🇺🇸🇬🇧
Мария Калинина, переводчик технической литературы
В первый год работы переводчиком я столкнулась с неожиданной проблемой. Переводя документацию для американской и британской аудиторий, я не придавала значения формам глаголов. В результате один клиент вернул перевод на доработку, указав на "непоследовательность терминологии".
Оказалось, что я использовала смесь британских и американских форм: где-то "learnt", а где-то "learned", в одном месте "spelt", в другом "spelled". После этого я создала для себя сравнительную таблицу глагольных форм в двух вариантах английского и всегда уточняю у клиента, какой вариант предпочтителен.
Профессиональный совет: если вы пишете для международной аудитории, лучше придерживаться американских форм — они часто более регулярны и понятны для неносителей языка. Если же вы готовите материал для конкретной страны, строго следуйте местной норме.
Неправильные глаголы: классификация и способы запоминания
Неправильные глаголы часто становятся настоящим испытанием для изучающих английский. Однако если присмотреться внимательнее, можно заметить определённые закономерности, которые помогут в их запоминании. 🧩
Классификация неправильных глаголов по типам образования форм:
- Все три формы одинаковы: cut → cut → cut, put → put → put, set → set → set
- Две последние формы совпадают: bring → brought → brought, buy → bought → bought, think → thought → thought
- Все три формы различны: begin → began → begun, drive → drove → driven, write → wrote → written
- Формы с внутренним изменением гласной (аблаут): sing → sang → sung, drink → drank → drunk, swim → swam → swum
- Формы со смешанными изменениями: go → went → gone, be → was/were → been
Для эффективного запоминания неправильных глаголов существует несколько проверенных методик:
- Группировка по типам изменения. Например, изучайте вместе глаголы, меняющие 'i' на 'a' и 'u': sing-sang-sung, swim-swam-swum.
- Метод карточек. На одной стороне — базовая форма, на другой — Past Simple и Past Participle. Перебирайте карточки ежедневно.
- Мнемотехника. Создавайте яркие ассоциации: "Я DRINK (пью) сейчас, вчера DRANK (пил), и уже много раз DRUNK (выпивал)".
- Стихи и песни. Многие учебные пособия предлагают рифмованные способы запоминания.
- Практика в контексте. Составляйте предложения с неправильными глаголами в разных временах.
Важно осознавать, что наиболее частотные неправильные глаголы (go, do, make, see, come) используются постоянно, поэтому их формы запоминаются естественным путём при регулярном использовании языка. Начните с изучения именно этих глаголов — это принесёт наибольшую пользу в повседневном общении. 💬
Для тренировки можно использовать специальные упражнения:
- Заполнение пропусков в предложениях нужной формой глагола
- Пересказ историй в прошедшем времени
- Трансформация текста из настоящего времени в прошедшее
- Мгновенный перевод фраз с родного языка на английский
Помните: большинство ошибок связано с попыткой применить правила правильных глаголов к неправильным. Например, ошибочные формы "goed" вместо "went" или "teached" вместо "taught" типичны для начинающих. Постепенно, с практикой, правильные формы будут приходить автоматически. 🚀
Таблица частотных неправильных глаголов с их формами
Ниже представлена таблица 30 наиболее употребительных неправильных глаголов в английском языке. Эти глаголы составляют основу повседневной коммуникации, и их знание критически важно для свободного владения языком. 📊
|Инфинитив
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|begin
|began
|begun
|начинать
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
|build
|built
|built
|строить
|buy
|bought
|bought
|покупать
|choose
|chose
|chosen
|выбирать
|come
|came
|come
|приходить
|do
|did
|done
|делать
|drink
|drank
|drunk
|пить
|drive
|drove
|driven
|водить
|eat
|ate
|eaten
|есть
|fall
|fell
|fallen
|падать
|feel
|felt
|felt
|чувствовать
|find
|found
|found
|находить
|get
|got
|got/gotten
|получать
|give
|gave
|given
|давать
|go
|went
|gone
|идти
|have
|had
|had
|иметь
|hear
|heard
|heard
|слышать
|know
|knew
|known
|знать
|leave
|left
|left
|оставлять, уходить
|make
|made
|made
|делать, производить
|meet
|met
|met
|встречать
|read
|read [red]
|read [red]
|читать
|say
|said
|said
|говорить
|see
|saw
|seen
|видеть
|speak
|spoke
|spoken
|говорить
|take
|took
|taken
|брать
|write
|wrote
|written
|писать
Для эффективного изучения этой таблицы рекомендуется:
- Разделить глаголы на группы по 5-7 слов и учить по одной группе в день
- Составлять с каждым глаголом по три предложения — в настоящем, прошедшем и совершенном времени
- Периодически проводить самопроверку, закрывая колонки и пытаясь вспомнить все формы
- Обращать внимание на произношение, особенно в тех случаях, когда написание совпадает, но произношение отличается (read-read)
- Использовать мобильные приложения для тренировки неправильных глаголов в свободное время
Отдельно стоит отметить, что формы некоторых глаголов могут различаться в британском и американском вариантах английского. Например, "get" имеет форму Past Participle "gotten" в американском английском, но "got" в британском. Такие различия важно учитывать при изучении и использовании языка. 🌎
Успешное освоение даже этого ограниченного списка из 30 глаголов значительно повысит вашу грамотность в английском, поскольку эти слова составляют основу большинства повседневных коммуникаций. По мере развития языковых навыков вы сможете постепенно расширять свой словарный запас, добавляя менее частотные неправильные глаголы. 📈
Правильные и неправильные глаголы — это не просто грамматическая особенность английского языка, а ключ к его глубинному пониманию и свободному использованию. Осваивая формы глаголов, вы не только улучшаете грамматическую точность, но и получаете доступ к более естественному, идиоматическому английскому. Помните: даже носители языка иногда ошибаются в формах редких неправильных глаголов, поэтому будьте терпеливы к себе в процессе изучения. Постепенно, с практикой и регулярным повторением, правильное использование всех форм глаголов войдет в привычку, и вы сможете сосредоточиться на том, ЧТО сказать, а не КАК это сказать. 🌟