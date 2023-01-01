Правильные и неправильные глаголы в английском: полный гид

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на разных уровнях.

Преподаватели английского языка, ищущие методические подходы к обучению.

Люди, пытающиеся улучшить свои навыки общения и письменной речи на английском. Глаголы — фундамент любого языка, а в английском их понимание часто становится камнем преткновения для изучающих. Представьте ситуацию: вы уверенно строите предложение, но запинаетесь, пытаясь вспомнить, как правильно сказать "я пошёл" или "он взял". Ошибки в формах глаголов мгновенно выдают неуверенное владение языком, даже если остальная грамматика на высоте. В этом гиде мы систематизируем знания о правильных и неправильных глаголах, разберём их формы с практическими примерами и дадим проверенные методы запоминания. Считайте это вашей страховкой от неловких ошибок в разговоре или письме! 🚀

Что такое правильные и неправильные глаголы в английском

В английском языке все глаголы делятся на две большие категории: правильные (regular) и неправильные (irregular). Основное различие между ними заключается в способе образования прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle).

Правильные глаголы образуют эти формы по стандартному правилу — добавлением окончания -ed к базовой форме. Например:

work (работать) → worked (работал) → worked (работавший)

play (играть) → played (играл) → played (игравший)

talk (говорить) → talked (говорил) → talked (говоривший)

Неправильные глаголы, напротив, имеют уникальные формы, которые нужно запоминать отдельно. Их образование не подчиняется общему правилу:

go (идти) → went (шёл) → gone (ушедший)

see (видеть) → saw (видел) → seen (увиденный)

take (брать) → took (взял) → taken (взятый)

Интересный факт: в английском около 200 неправильных глаголов, но 20 из них составляют примерно 80% всех использований в повседневной речи. Тем не менее, неправильные глаголы — не просто исключения из правил, это в основном древние англосаксонские слова, сохранившие следы старой системы образования прошедшего времени. 📚

Андрей Соколов, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на уроке с группой взрослых студентов среднего уровня я провёл небольшой эксперимент. Попросил их написать рассказ о вчерашнем дне, используя Past Simple, без словарей и подсказок. Результат меня ошеломил: 8 из 10 учеников допустили ошибки именно в неправильных глаголах! Кто-то написал "goed" вместо "went", кто-то "thinked" вместо "thought". После этого я разработал систему "трёх столбцов": студенты ежедневно выписывали 5 неправильных глаголов в три колонки (infinitive, past simple, past participle) и составляли с ними предложения. Через месяц мы повторили эксперимент — количество ошибок сократилось на 70%! Это доказало мне, что регулярная практика и системный подход — ключ к освоению неправильных глаголов.

Формы английских глаголов и их практическое применение

В английском языке глаголы имеют несколько основных форм, каждая из которых используется в определённых грамматических конструкциях. Понимание этих форм критически важно для правильного построения предложений. 🔤

Форма глагола Где используется Пример использования Инфинитив (базовая форма) Present Simple (кроме 3-го лица ед.ч.)<br>Будущее время<br>После модальных глаголов I work every day.<br>I will work tomorrow.<br>I can work late. Present Participle (-ing) Continuous tenses<br>Герундий I am working now.<br>I enjoy working here. Past Simple Простое прошедшее время I worked yesterday. Past Participle Perfect tenses<br>Пассивный залог I have worked here since 2010.<br>This work was completed yesterday.

Ключевое отличие между правильными и неправильными глаголами проявляется именно в формах Past Simple и Past Participle. У правильных глаголов обе эти формы образуются одинаково (с окончанием -ed), тогда как у неправильных могут быть совершенно разными.

На практике знание форм глаголов помогает:

Правильно выражать временные отношения (когда что-то произошло)

Строить сложные грамматические конструкции (Perfect tenses, Passive Voice)

Избегать типичных ошибок в разговорной и письменной речи

Точно понимать собеседника, особенно при использовании идиом и устойчивых выражений с неправильными глаголами

Знание этих форм и умение их использовать отличает продвинутого говорящего от начинающего. Например, фраза "I have never seen such a beautiful sunset before" требует знания Past Participle глагола "see" (seen). Использование неверной формы ("I have never saw") мгновенно выдаст в вас иностранца. 🌅

Правильные глаголы: образование и базовые правила

Правильные глаголы составляют большинство английских глаголов и следуют чётким правилам при образовании Past Simple и Past Participle — к базовой форме добавляется окончание -ed. Однако даже в этом случае существуют нюансы произношения и написания, которые необходимо учитывать. ✍️

Правила написания окончания -ed:

Обычно просто добавляем -ed: walk → walked, look → looked

Если глагол оканчивается на -e, добавляем только -d: like → liked, love → loved

Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed: study → studied, cry → cried

Если глагол односложный и оканчивается на согласную после короткого гласного звука, удваиваем последнюю согласную: stop → stopped, plan → planned

Произношение окончания -ed имеет три варианта:

[t] после глухих согласных: worked [wɜːkt], stopped [stɒpt], watched [wɒtʃt] [d] после звонких согласных и гласных: played [pleɪd], lived [lɪvd], studied [ˈstʌdid] [ɪd] после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd], ended [ˈendɪd]

Использование правильных глаголов в речи обычно не вызывает затруднений благодаря их предсказуемости. Однако важно помнить, что некоторые глаголы, похожие по написанию, могут быть правильными в одном значении и неправильными в другом:

Глагол Значение Тип Формы hang вешать (одежду) Правильный hang → hanged → hanged hang висеть, вешать (картины) Неправильный hang → hung → hung lie лгать Правильный lie → lied → lied lie лежать Неправильный lie → lay → lain learn учить(ся) Может быть обоими learn → learned/learnt → learned/learnt

Интересно, что в американском английском предпочтение отдаётся правильным формам глаголов, которые в британском английском могут быть неправильными. Например: dream → dreamed (американский) / dreamt (британский). Это важно учитывать при изучении языка и выборе варианта английского для освоения. 🇺🇸🇬🇧

Мария Калинина, переводчик технической литературы В первый год работы переводчиком я столкнулась с неожиданной проблемой. Переводя документацию для американской и британской аудиторий, я не придавала значения формам глаголов. В результате один клиент вернул перевод на доработку, указав на "непоследовательность терминологии". Оказалось, что я использовала смесь британских и американских форм: где-то "learnt", а где-то "learned", в одном месте "spelt", в другом "spelled". После этого я создала для себя сравнительную таблицу глагольных форм в двух вариантах английского и всегда уточняю у клиента, какой вариант предпочтителен. Профессиональный совет: если вы пишете для международной аудитории, лучше придерживаться американских форм — они часто более регулярны и понятны для неносителей языка. Если же вы готовите материал для конкретной страны, строго следуйте местной норме.

Неправильные глаголы: классификация и способы запоминания

Неправильные глаголы часто становятся настоящим испытанием для изучающих английский. Однако если присмотреться внимательнее, можно заметить определённые закономерности, которые помогут в их запоминании. 🧩

Классификация неправильных глаголов по типам образования форм:

Все три формы одинаковы: cut → cut → cut, put → put → put, set → set → set Две последние формы совпадают: bring → brought → brought, buy → bought → bought, think → thought → thought Все три формы различны: begin → began → begun, drive → drove → driven, write → wrote → written Формы с внутренним изменением гласной (аблаут): sing → sang → sung, drink → drank → drunk, swim → swam → swum Формы со смешанными изменениями: go → went → gone, be → was/were → been

Для эффективного запоминания неправильных глаголов существует несколько проверенных методик:

Группировка по типам изменения . Например, изучайте вместе глаголы, меняющие 'i' на 'a' и 'u': sing-sang-sung, swim-swam-swum.

. Например, изучайте вместе глаголы, меняющие 'i' на 'a' и 'u': sing-sang-sung, swim-swam-swum. Метод карточек . На одной стороне — базовая форма, на другой — Past Simple и Past Participle. Перебирайте карточки ежедневно.

. На одной стороне — базовая форма, на другой — Past Simple и Past Participle. Перебирайте карточки ежедневно. Мнемотехника . Создавайте яркие ассоциации: "Я DRINK (пью) сейчас, вчера DRANK (пил), и уже много раз DRUNK (выпивал)".

. Создавайте яркие ассоциации: "Я DRINK (пью) сейчас, вчера DRANK (пил), и уже много раз DRUNK (выпивал)". Стихи и песни . Многие учебные пособия предлагают рифмованные способы запоминания.

. Многие учебные пособия предлагают рифмованные способы запоминания. Практика в контексте. Составляйте предложения с неправильными глаголами в разных временах.

Важно осознавать, что наиболее частотные неправильные глаголы (go, do, make, see, come) используются постоянно, поэтому их формы запоминаются естественным путём при регулярном использовании языка. Начните с изучения именно этих глаголов — это принесёт наибольшую пользу в повседневном общении. 💬

Для тренировки можно использовать специальные упражнения:

Заполнение пропусков в предложениях нужной формой глагола

Пересказ историй в прошедшем времени

Трансформация текста из настоящего времени в прошедшее

Мгновенный перевод фраз с родного языка на английский

Помните: большинство ошибок связано с попыткой применить правила правильных глаголов к неправильным. Например, ошибочные формы "goed" вместо "went" или "teached" вместо "taught" типичны для начинающих. Постепенно, с практикой, правильные формы будут приходить автоматически. 🚀

Таблица частотных неправильных глаголов с их формами

Ниже представлена таблица 30 наиболее употребительных неправильных глаголов в английском языке. Эти глаголы составляют основу повседневной коммуникации, и их знание критически важно для свободного владения языком. 📊

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать choose chose chosen выбирать come came come приходить do did done делать drink drank drunk пить drive drove driven водить eat ate eaten есть fall fell fallen падать feel felt felt чувствовать find found found находить get got got/gotten получать give gave given давать go went gone идти have had had иметь hear heard heard слышать know knew known знать leave left left оставлять, уходить make made made делать, производить meet met met встречать read read [red] read [red] читать say said said говорить see saw seen видеть speak spoke spoken говорить take took taken брать write wrote written писать

Для эффективного изучения этой таблицы рекомендуется:

Разделить глаголы на группы по 5-7 слов и учить по одной группе в день

Составлять с каждым глаголом по три предложения — в настоящем, прошедшем и совершенном времени

Периодически проводить самопроверку, закрывая колонки и пытаясь вспомнить все формы

Обращать внимание на произношение, особенно в тех случаях, когда написание совпадает, но произношение отличается (read-read)

Использовать мобильные приложения для тренировки неправильных глаголов в свободное время

Отдельно стоит отметить, что формы некоторых глаголов могут различаться в британском и американском вариантах английского. Например, "get" имеет форму Past Participle "gotten" в американском английском, но "got" в британском. Такие различия важно учитывать при изучении и использовании языка. 🌎

Успешное освоение даже этого ограниченного списка из 30 глаголов значительно повысит вашу грамотность в английском, поскольку эти слова составляют основу большинства повседневных коммуникаций. По мере развития языковых навыков вы сможете постепенно расширять свой словарный запас, добавляя менее частотные неправильные глаголы. 📈