Правильные глаголы в английском: система, формы, применение

Люди, заинтересованные в улучшении своих навыков разговорного английского Освоение правильных глаголов — фундамент, без которого невозможно построить свободную английскую речь. Эти предсказуемые и системные единицы языка составляют около 90% всех английских глаголов, а их логичное образование форм позволяет быстро продвинуться в изучении грамматики. Зная базовые правила добавления окончания -ed и имея под рукой полный список часто используемых правильных глаголов, вы избежите типичных ошибок в тестах, разговорной речи и письме. Изучите их сейчас — и превратите камень преткновения в надежную опору вашего английского! 🚀

Что такое правильные глаголы в английском языке

Правильные глаголы (regular verbs) в английском языке — это глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) путем добавления окончания -ed к базовой форме. Именно своей предсказуемостью и системностью образования они заслужили название "правильные". 📚

Рассмотрим базовую схему изменения правильного глагола:

Форма глагола Пример Перевод Инфинитив (базовая форма) to work работать Past Simple worked работал Past Participle worked работавший/поработавший

У правильных глаголов вторая и третья формы идентичны, что значительно упрощает их изучение по сравнению с неправильными глаголами, где каждую форму приходится запоминать отдельно.

Екатерина Сорокина, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Помню свою студентку Марию, которая панически боялась использовать прошедшее время в речи. Она постоянно путалась в формах неправильных глаголов и часто переходила на настоящее время в середине рассказа. Мы решили временно "забыть" о неправильных глаголах и сосредоточились только на правильных. Две недели Мария составляла предложения, использовала их в диалогах, писала короткие истории — всё с правильными глаголами. Её уверенность значительно выросла, а когда мы вернулись к неправильным глаголам, она уже не испытывала такого страха. Иногда проще начать с малого и создать прочный фундамент, чем пытаться охватить всё сразу.

Важно понимать, что правильные глаголы составляют подавляющее большинство английских глаголов — порядка 90%. При этом оставшиеся 10% неправильных глаголов используются чрезвычайно часто в повседневной речи, что делает необходимым изучение обеих категорий.

Правила образования форм правильных глаголов

Правильные глаголы образуют формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к базовой форме глагола. Однако существуют определенные орфографические правила, которые следует учитывать. 🖋️

Простое добавление -ed. Применяется к большинству глаголов: talk → talked (говорить → говорил)

play → played (играть → играл)

listen → listened (слушать → слушал) Если глагол заканчивается на -e, добавляется только -d: live → lived (жить → жил)

love → loved (любить → любил)

smile → smiled (улыбаться → улыбался) Если глагол заканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed: study → studied (изучать → изучал)

try → tried (пытаться → пытался)

cry → cried (плакать → плакал) Если глагол заканчивается на гласную + y, просто добавляем -ed: play → played (играть → играл)

enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)

stay → stayed (оставаться → оставался) Удвоение конечной согласной перед добавлением -ed происходит, если: Односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей ударной гласной: stop → stopped (останавливать → остановил)

Двусложный глагол с ударением на втором слоге: prefer → preferred (предпочитать → предпочел)

В британском английском конечная буква l удваивается независимо от ударения: travel → travelled (путешествовать → путешествовал)

Для практического применения этих правил полезно разделить глаголы на категории:

Орфографическое правило Пример базовой формы Past Simple/Participle Комментарий Стандартное добавление -ed work, help, talk worked, helped, talked Самый распространенный случай Окончание на -e hope, bake, type hoped, baked, typed Добавляется только -d Согласная + y carry, study, worry carried, studied, worried y меняется на i Гласная + y play, stay, delay played, stayed, delayed y сохраняется Удвоение согласной stop, plan, prefer stopped, planned, preferred Согласная удваивается

Произношение окончания -ed: три варианта звучания

Одна из распространенных ошибок при изучении правильных глаголов — произношение окончания -ed одинаково во всех случаях. На самом деле окончание -ed имеет три различных варианта звучания, которые зависят от последнего звука основы глагола. 🔊

Существуют следующие варианты произношения:

Звук [t] — если основа глагола заканчивается на глухие согласные [p], [k], [f], [s], [ʃ], [tʃ], [θ]. Звук [d] — если основа глагола заканчивается на гласные звуки или звонкие согласные [b], [g], [v], [z], [ʒ], [dʒ], [ð], [m], [n], [ŋ], [l], [r]. Звук [ɪd] — если основа глагола заканчивается на звуки [t] или [d].

Рассмотрим примеры для каждого варианта произношения:

Произносится как [t]:

worked [wɜːkt] — работал

stopped [stɒpt] — остановил

washed [wɒʃt] — мыл

watched [wɒtʃt] — смотрел

Произносится как [d]:

played [pleɪd] — играл

loved [lʌvd] — любил

cleaned [kliːnd] — чистил

opened [ˈəʊpənd] — открыл

Произносится как [ɪd]:

wanted [ˈwɒntɪd] — хотел

needed [ˈniːdɪd] — нуждался

painted [ˈpeɪntɪd] — красил

ended [ˈendɪd] — заканчивал

Максим Соловьев, фонетист и автор учебников по английскому языку

На курсах интенсивного английского я столкнулся с группой, где почти 80% студентов произносили окончание -ed как отдельный слог во всех глаголах. Это создавало сильный акцент и затрудняло понимание их речи носителями языка. Мы провели эксперимент: записали одну и ту же историю дважды — с неправильным и правильным произношением -ed, а затем дали послушать обе версии англоговорящим людям. Результаты поразили студентов — во втором случае понимание было почти 100%, тогда как первую запись некоторые носители описывали как "странный английский с восточноевропейским акцентом". После этого наглядного демонстрации мотивация отработать правильное произношение окончания -ed значительно возросла.

Для эффективного запоминания правил произношения полезно создать ассоциации:

Глухой звук в конце основы + глухое окончание [t]

Звонкий звук/гласная в конце основы + звонкое окончание [d]

Звуки [t]/[d] в конце основы + полное окончание [ɪd] (иначе было бы трудно произнести)

Регулярная практика произношения правильных глаголов с помощью аудиоматериалов, записи собственной речи и сравнения с эталонным произношением поможет быстро освоить эти правила. 🎯

Особые случаи и распространенные ошибки

Несмотря на кажущуюся простоту правильных глаголов, существует ряд особых случаев и распространенных ошибок, с которыми сталкиваются изучающие английский язык. Рассмотрим наиболее частые из них и способы их избежать. ⚠️

1. Правильные глаголы с необычным правописанием

Некоторые правильные глаголы имеют нестандартное правописание в формах прошедшего времени:

pay → paid (платить → платил) — не "payed"

lay → laid (класть → положил) — не "layed"

say → said (говорить → сказал) — не "sayed"

2. Глаголы с двойным статусом

В английском языке есть глаголы, которые могут быть как правильными, так и неправильными, в зависимости от значения:

learn → learned (правильный) / learnt (неправильный) — оба варианта допустимы

burn → burned (правильный) / burnt (неправильный) — оба варианта допустимы

dream → dreamed (правильный) / dreamt (неправильный) — оба варианта допустимы

3. Различия между американским и британским английским

В британском английском чаще используется удвоение конечной согласной l перед добавлением -ed, тогда как в американском английском этого не происходит:

travel → travelled (БA) / traveled (АA)

cancel → cancelled (БA) / canceled (АA)

model → modelled (БA) / modeled (АA)

4. Распространенные ошибки при образовании форм

Неправильное удвоение согласной: commited вместо committed (правильно)

commited вместо committed (правильно) Сохранение y после согласной: tryed вместо tried (правильно)

tryed вместо tried (правильно) Изменение y после гласной: plaied вместо played (правильно)

plaied вместо played (правильно) Добавление лишней e: likeed вместо liked (правильно)

likeed вместо liked (правильно) Неправильное произношение окончания -ed: произнесение [ed] во всех случаях

5. Слияние форм правильных и неправильных глаголов

Иногда учащиеся ошибочно добавляют окончание -ed к неправильным глаголам:

❌ goed (вместо went)

❌ taked (вместо took)

❌ writed (вместо wrote)

6. Особенности использования в разговорной речи

В разговорной речи часто используются сокращенные формы отрицаний с didn't:

I didn't work (вместо I did not work)

He didn't study (вместо He did not study)

При этом важно помнить, что после didn't используется базовая форма глагола (без -ed):

❌ I didn't worked (ошибка)

✅ I didn't work (правильно)

Осознание этих особенностей и регулярная практика помогут избежать распространенных ошибок при использовании правильных глаголов в речи и на письме. 🔍

Полный список правильных глаголов с переводом

Ниже представлен полный список часто используемых правильных глаголов с переводом на русский язык. Глаголы организованы в алфавитном порядке для удобства поиска. Этот список можно использовать как справочник при изучении английского языка. 📋

Инфинитив Past Simple / Past Participle Перевод accept accepted принимать add added добавлять agree agreed соглашаться answer answered отвечать appear appeared появляться arrive arrived прибывать ask asked спрашивать belong belonged принадлежать call called звонить, называть change changed менять, изменять close closed закрывать consider considered рассматривать, считать continue continued продолжать cook cooked готовить count counted считать dance danced танцевать decide decided решать depend depended зависеть describe described описывать develop developed развивать die died умирать disappear disappeared исчезать discuss discussed обсуждать enjoy enjoyed наслаждаться explain explained объяснять finish finished заканчивать follow followed следовать help helped помогать hope hoped надеяться identify identified идентифицировать imagine imagined воображать include included включать increase increased увеличивать influence influenced влиять join joined присоединяться jump jumped прыгать learn learned/learnt учить, узнавать like liked любить, нравиться listen listened слушать live lived жить look looked смотреть love loved любить manage managed управлять move moved двигать(ся) need needed нуждаться open opened открывать order ordered заказывать play played играть prefer preferred предпочитать present presented представлять provide provided обеспечивать question questioned спрашивать, сомневаться rain rained идти (о дожде) receive received получать remember remembered помнить report reported сообщать return returned возвращать(ся) save saved спасать, сохранять seem seemed казаться show showed показывать start started начинать stay stayed оставаться stop stopped останавливать study studied изучать talk talked говорить, беседовать thank thanked благодарить try tried пытаться turn turned поворачивать use used использовать visit visited посещать wait waited ждать walk walked идти пешком want wanted хотеть wash washed мыть watch watched смотреть, наблюдать work worked работать worry worried беспокоиться

Этот список содержит основные правильные глаголы, которые часто используются в повседневной речи. Для эффективного изучения рекомендуется:

Регулярно практиковать употребление этих глаголов в различных контекстах

Составлять предложения с использованием форм прошедшего времени

Группировать глаголы по темам для лучшего запоминания

Использовать мнемонические приемы для запоминания особых случаев

Помните, что правильные глаголы составляют основу английской грамматики, и их уверенное использование значительно облегчит дальнейшее изучение языка. 🎓