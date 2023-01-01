Правильные глаголы в английском: система, формы, применение#Изучение английского
Освоение правильных глаголов — фундамент, без которого невозможно построить свободную английскую речь. Эти предсказуемые и системные единицы языка составляют около 90% всех английских глаголов, а их логичное образование форм позволяет быстро продвинуться в изучении грамматики. Зная базовые правила добавления окончания -ed и имея под рукой полный список часто используемых правильных глаголов, вы избежите типичных ошибок в тестах, разговорной речи и письме. Изучите их сейчас — и превратите камень преткновения в надежную опору вашего английского! 🚀
Что такое правильные глаголы в английском языке
Правильные глаголы (regular verbs) в английском языке — это глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) путем добавления окончания -ed к базовой форме. Именно своей предсказуемостью и системностью образования они заслужили название "правильные". 📚
Рассмотрим базовую схему изменения правильного глагола:
|Форма глагола
|Пример
|Перевод
|Инфинитив (базовая форма)
|to work
|работать
|Past Simple
|worked
|работал
|Past Participle
|worked
|работавший/поработавший
У правильных глаголов вторая и третья формы идентичны, что значительно упрощает их изучение по сравнению с неправильными глаголами, где каждую форму приходится запоминать отдельно.
Екатерина Сорокина, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Помню свою студентку Марию, которая панически боялась использовать прошедшее время в речи. Она постоянно путалась в формах неправильных глаголов и часто переходила на настоящее время в середине рассказа. Мы решили временно "забыть" о неправильных глаголах и сосредоточились только на правильных. Две недели Мария составляла предложения, использовала их в диалогах, писала короткие истории — всё с правильными глаголами. Её уверенность значительно выросла, а когда мы вернулись к неправильным глаголам, она уже не испытывала такого страха. Иногда проще начать с малого и создать прочный фундамент, чем пытаться охватить всё сразу.
Важно понимать, что правильные глаголы составляют подавляющее большинство английских глаголов — порядка 90%. При этом оставшиеся 10% неправильных глаголов используются чрезвычайно часто в повседневной речи, что делает необходимым изучение обеих категорий.
Правила образования форм правильных глаголов
Правильные глаголы образуют формы прошедшего времени и причастия прошедшего времени путем добавления окончания -ed к базовой форме глагола. Однако существуют определенные орфографические правила, которые следует учитывать. 🖋️
Простое добавление -ed. Применяется к большинству глаголов:
- talk → talked (говорить → говорил)
- play → played (играть → играл)
- listen → listened (слушать → слушал)
Если глагол заканчивается на -e, добавляется только -d:
- live → lived (жить → жил)
- love → loved (любить → любил)
- smile → smiled (улыбаться → улыбался)
Если глагол заканчивается на согласную + y, меняем y на i и добавляем -ed:
- study → studied (изучать → изучал)
- try → tried (пытаться → пытался)
- cry → cried (плакать → плакал)
Если глагол заканчивается на гласную + y, просто добавляем -ed:
- play → played (играть → играл)
- enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)
- stay → stayed (оставаться → оставался)
Удвоение конечной согласной перед добавлением -ed происходит, если:
- Односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей ударной гласной: stop → stopped (останавливать → остановил)
- Двусложный глагол с ударением на втором слоге: prefer → preferred (предпочитать → предпочел)
- В британском английском конечная буква l удваивается независимо от ударения: travel → travelled (путешествовать → путешествовал)
Для практического применения этих правил полезно разделить глаголы на категории:
|Орфографическое правило
|Пример базовой формы
|Past Simple/Participle
|Комментарий
|Стандартное добавление -ed
|work, help, talk
|worked, helped, talked
|Самый распространенный случай
|Окончание на -e
|hope, bake, type
|hoped, baked, typed
|Добавляется только -d
|Согласная + y
|carry, study, worry
|carried, studied, worried
|y меняется на i
|Гласная + y
|play, stay, delay
|played, stayed, delayed
|y сохраняется
|Удвоение согласной
|stop, plan, prefer
|stopped, planned, preferred
|Согласная удваивается
Произношение окончания -ed: три варианта звучания
Одна из распространенных ошибок при изучении правильных глаголов — произношение окончания -ed одинаково во всех случаях. На самом деле окончание -ed имеет три различных варианта звучания, которые зависят от последнего звука основы глагола. 🔊
Существуют следующие варианты произношения:
- Звук [t] — если основа глагола заканчивается на глухие согласные [p], [k], [f], [s], [ʃ], [tʃ], [θ].
- Звук [d] — если основа глагола заканчивается на гласные звуки или звонкие согласные [b], [g], [v], [z], [ʒ], [dʒ], [ð], [m], [n], [ŋ], [l], [r].
- Звук [ɪd] — если основа глагола заканчивается на звуки [t] или [d].
Рассмотрим примеры для каждого варианта произношения:
- Произносится как [t]:
- worked [wɜːkt] — работал
- stopped [stɒpt] — остановил
- washed [wɒʃt] — мыл
watched [wɒtʃt] — смотрел
- Произносится как [d]:
- played [pleɪd] — играл
- loved [lʌvd] — любил
- cleaned [kliːnd] — чистил
opened [ˈəʊpənd] — открыл
- Произносится как [ɪd]:
- wanted [ˈwɒntɪd] — хотел
- needed [ˈniːdɪd] — нуждался
- painted [ˈpeɪntɪd] — красил
- ended [ˈendɪd] — заканчивал
Максим Соловьев, фонетист и автор учебников по английскому языку
На курсах интенсивного английского я столкнулся с группой, где почти 80% студентов произносили окончание -ed как отдельный слог во всех глаголах. Это создавало сильный акцент и затрудняло понимание их речи носителями языка. Мы провели эксперимент: записали одну и ту же историю дважды — с неправильным и правильным произношением -ed, а затем дали послушать обе версии англоговорящим людям. Результаты поразили студентов — во втором случае понимание было почти 100%, тогда как первую запись некоторые носители описывали как "странный английский с восточноевропейским акцентом". После этого наглядного демонстрации мотивация отработать правильное произношение окончания -ed значительно возросла.
Для эффективного запоминания правил произношения полезно создать ассоциации:
- Глухой звук в конце основы + глухое окончание [t]
- Звонкий звук/гласная в конце основы + звонкое окончание [d]
- Звуки [t]/[d] в конце основы + полное окончание [ɪd] (иначе было бы трудно произнести)
Регулярная практика произношения правильных глаголов с помощью аудиоматериалов, записи собственной речи и сравнения с эталонным произношением поможет быстро освоить эти правила. 🎯
Особые случаи и распространенные ошибки
Несмотря на кажущуюся простоту правильных глаголов, существует ряд особых случаев и распространенных ошибок, с которыми сталкиваются изучающие английский язык. Рассмотрим наиболее частые из них и способы их избежать. ⚠️
1. Правильные глаголы с необычным правописанием
Некоторые правильные глаголы имеют нестандартное правописание в формах прошедшего времени:
- pay → paid (платить → платил) — не "payed"
- lay → laid (класть → положил) — не "layed"
- say → said (говорить → сказал) — не "sayed"
2. Глаголы с двойным статусом
В английском языке есть глаголы, которые могут быть как правильными, так и неправильными, в зависимости от значения:
- learn → learned (правильный) / learnt (неправильный) — оба варианта допустимы
- burn → burned (правильный) / burnt (неправильный) — оба варианта допустимы
- dream → dreamed (правильный) / dreamt (неправильный) — оба варианта допустимы
3. Различия между американским и британским английским
В британском английском чаще используется удвоение конечной согласной l перед добавлением -ed, тогда как в американском английском этого не происходит:
- travel → travelled (БA) / traveled (АA)
- cancel → cancelled (БA) / canceled (АA)
- model → modelled (БA) / modeled (АA)
4. Распространенные ошибки при образовании форм
- Неправильное удвоение согласной: commited вместо committed (правильно)
- Сохранение y после согласной: tryed вместо tried (правильно)
- Изменение y после гласной: plaied вместо played (правильно)
- Добавление лишней e: likeed вместо liked (правильно)
- Неправильное произношение окончания -ed: произнесение [ed] во всех случаях
5. Слияние форм правильных и неправильных глаголов
Иногда учащиеся ошибочно добавляют окончание -ed к неправильным глаголам:
- ❌ goed (вместо went)
- ❌ taked (вместо took)
- ❌ writed (вместо wrote)
6. Особенности использования в разговорной речи
В разговорной речи часто используются сокращенные формы отрицаний с didn't:
- I didn't work (вместо I did not work)
- He didn't study (вместо He did not study)
При этом важно помнить, что после didn't используется базовая форма глагола (без -ed):
- ❌ I didn't worked (ошибка)
- ✅ I didn't work (правильно)
Осознание этих особенностей и регулярная практика помогут избежать распространенных ошибок при использовании правильных глаголов в речи и на письме. 🔍
Полный список правильных глаголов с переводом
Ниже представлен полный список часто используемых правильных глаголов с переводом на русский язык. Глаголы организованы в алфавитном порядке для удобства поиска. Этот список можно использовать как справочник при изучении английского языка. 📋
|Инфинитив
|Past Simple / Past Participle
|Перевод
|accept
|accepted
|принимать
|add
|added
|добавлять
|agree
|agreed
|соглашаться
|answer
|answered
|отвечать
|appear
|appeared
|появляться
|arrive
|arrived
|прибывать
|ask
|asked
|спрашивать
|belong
|belonged
|принадлежать
|call
|called
|звонить, называть
|change
|changed
|менять, изменять
|close
|closed
|закрывать
|consider
|considered
|рассматривать, считать
|continue
|continued
|продолжать
|cook
|cooked
|готовить
|count
|counted
|считать
|dance
|danced
|танцевать
|decide
|decided
|решать
|depend
|depended
|зависеть
|describe
|described
|описывать
|develop
|developed
|развивать
|die
|died
|умирать
|disappear
|disappeared
|исчезать
|discuss
|discussed
|обсуждать
|enjoy
|enjoyed
|наслаждаться
|explain
|explained
|объяснять
|finish
|finished
|заканчивать
|follow
|followed
|следовать
|help
|helped
|помогать
|hope
|hoped
|надеяться
|identify
|identified
|идентифицировать
|imagine
|imagined
|воображать
|include
|included
|включать
|increase
|increased
|увеличивать
|influence
|influenced
|влиять
|join
|joined
|присоединяться
|jump
|jumped
|прыгать
|learn
|learned/learnt
|учить, узнавать
|like
|liked
|любить, нравиться
|listen
|listened
|слушать
|live
|lived
|жить
|look
|looked
|смотреть
|love
|loved
|любить
|manage
|managed
|управлять
|move
|moved
|двигать(ся)
|need
|needed
|нуждаться
|open
|opened
|открывать
|order
|ordered
|заказывать
|play
|played
|играть
|prefer
|preferred
|предпочитать
|present
|presented
|представлять
|provide
|provided
|обеспечивать
|question
|questioned
|спрашивать, сомневаться
|rain
|rained
|идти (о дожде)
|receive
|received
|получать
|remember
|remembered
|помнить
|report
|reported
|сообщать
|return
|returned
|возвращать(ся)
|save
|saved
|спасать, сохранять
|seem
|seemed
|казаться
|show
|showed
|показывать
|start
|started
|начинать
|stay
|stayed
|оставаться
|stop
|stopped
|останавливать
|study
|studied
|изучать
|talk
|talked
|говорить, беседовать
|thank
|thanked
|благодарить
|try
|tried
|пытаться
|turn
|turned
|поворачивать
|use
|used
|использовать
|visit
|visited
|посещать
|wait
|waited
|ждать
|walk
|walked
|идти пешком
|want
|wanted
|хотеть
|wash
|washed
|мыть
|watch
|watched
|смотреть, наблюдать
|work
|worked
|работать
|worry
|worried
|беспокоиться
Этот список содержит основные правильные глаголы, которые часто используются в повседневной речи. Для эффективного изучения рекомендуется:
- Регулярно практиковать употребление этих глаголов в различных контекстах
- Составлять предложения с использованием форм прошедшего времени
- Группировать глаголы по темам для лучшего запоминания
- Использовать мнемонические приемы для запоминания особых случаев
Помните, что правильные глаголы составляют основу английской грамматики, и их уверенное использование значительно облегчит дальнейшее изучение языка. 🎓
Правильные глаголы — это не просто элемент грамматики, а основной инструмент коммуникации в английском языке. Освоив их формообразование, произношение и применение, вы сделаете значительный шаг вперед на пути к свободному владению английским. Начните с запоминания наиболее употребительных глаголов, постепенно расширяя свой словарный запас. Практикуйте их использование в разных временах и контекстах. Помните, что языковая практика — это марафон, а не спринт: регулярные небольшие усилия дадут больший результат, чем редкие интенсивные занятия. Пусть правильные глаголы станут вашим надежным фундаментом для дальнейшего развития языковых навыков!