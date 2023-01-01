Will в английском: все нюансы употребления от новичка до мастера

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому языку или улучшению своих навыков общения Английский глагол "will" — это настоящий хамелеон грамматики, принимающий различные формы значений в зависимости от контекста. Овладение всеми нюансами его употребления отличает действительно грамотного говорящего от новичка. За кажущейся простотой этого трехбуквенного слова скрывается целый мир грамматических тонкостей: от указания на будущее время до выражения вежливости, от твердых обещаний до спонтанных решений. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзаменам или стремитесь усовершенствовать свои навыки английской речи, понимание полного спектра употребления "will" значительно повысит ваше языковое мастерство. 🌟

Will как показатель будущего времени: основы и нюансы

Самая очевидная и распространенная функция "will" — выражение действий, которые произойдут в будущем. Однако даже здесь существуют нюансы, недоступные новичкам.

В Future Simple (простом будущем времени) "will" выступает вспомогательным глаголом, образуя конструкцию "will + инфинитив без частицы to":

I will study English tomorrow. — Я буду учить английский завтра.

Важно различать ситуации, когда использование "will" наиболее уместно, в отличие от других способов выражения будущего времени:

Случай употребления Пример Особенность Нейтральное будущее The sun will rise at 5:30 tomorrow. Факты, которые произойдут независимо от воли человека Спонтанные решения It's cold here. I'll close the window. Решение принимается в момент речи Предсказания I think it will rain later today. Прогноз без определенных доказательств Действия в будущем без планирования I will be 30 next month. События, которые точно произойдут

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды в моей группе продвинутого уровня студент Алексей постоянно ошибался, используя "will" для всех случаев выражения будущего. Фразы вроде "I will go to the cinema this weekend, I've already bought tickets" звучали неестественно. Мы провели специальное занятие, где разобрали различия между "will", "be going to" и Present Continuous для выражения будущего. Через две недели практики Алексей с гордостью сообщил: "When I go to London next month, I'll definitely visit the British Museum." Правильное использование Present Simple для запланированного события и "will" для спонтанного решения — показали, что он усвоил материал. Его английская речь сразу стала звучать более естественно. 🎯

При этом важно помнить, что в некоторых придаточных предложениях времени и условия "will" не используется, даже если речь идет о будущем:

When I arrive (NOT "will arrive"), I will call you.

(NOT "will arrive"), I will call you. If it rains (NOT "will rain"), we will stay at home.

Модальное значение will: обещания и намерения

Помимо обозначения будущего времени, "will" часто выполняет функцию модального глагола, выражая намерения, обещания, готовность или решимость:

Обещание: I will help you with your homework. — Я помогу тебе с домашним заданием.

I'll drive you to the airport. — Я отвезу тебя в аэропорт. Решимость: I will finish this project on time, no matter what. — Я закончу этот проект вовремя, несмотря ни на что.

В модальном значении "will" может выражать различные оттенки желания и волеизъявления говорящего, от твердого обещания до простого намерения. Сравните:

Тип модального значения Пример Комментарий Твердое обещание I will never let you down. Высокая степень обязательства Намерение I'll call you when I get home. Средняя степень обязательства Привычное действие He will sit for hours reading books. Описание привычки или типичного поведения Упрямство (negative) The car won't start again. Персонификация предмета, который "отказывается" что-то делать

При использовании "will" в разговоре особое значение имеет интонация и контекст — они могут кардинально менять смысл высказывания от дружеского предложения до раздраженного обещания. 🗣️

Will в условных предложениях и предсказаниях

В условных предложениях "will" играет ключевую роль для выражения возможных последствий или результатов в будущем. Особенно это касается условных предложений первого и второго типов.

В условных предложениях первого типа (реальное условие в настоящем/будущем):

If it rains tomorrow, I will stay at home. — Если завтра пойдет дождь, я останусь дома.

В условных предложениях второго типа (нереальное условие в настоящем) используется "would" (прошедшая форма "will"):

If I had more money, I would travel more. — Если бы у меня было больше денег, я бы больше путешествовал.

При выражении предсказаний "will" помогает передать разную степень уверенности:

Высокая вероятность: She will definitely win the competition. — Она определенно выиграет соревнование.

I think it will snow tonight. — Я думаю, сегодня вечером пойдет снег. Предположение: That will be John at the door. — Это, наверное, Джон у двери.

Михаил Давыдов, переводчик-синхронист На международной конференции я столкнулся с интересным случаем употребления will. Английский докладчик говорил о будущих технологиях: "If the current trend continues, we will face a revolution in transportation by 2030." В перерыве ко мне подошел русскоязычный участник с вопросом, почему использовалось "will" в условном предложении, ведь "в русском языке будущее время в придаточных условия не употребляется". Я объяснил разницу между английской и русской грамматикой: хотя в русском мы говорим "Если тенденция продолжится, мы столкнемся...", в английском "will" появляется только во второй части предложения, после "if". Это тонкое различие часто сбивает русскоговорящих студентов. После этого разговора участник конференции признался, что теперь лучше понимает логику условных предложений в английском. 📚

Вежливые формы с will: просьбы и предложения

"Will" активно используется для формулирования вежливых просьб и предложений. Однако для выражения максимальной вежливости часто применяется его форма прошедшего времени "would".

Сравним разные уровни вежливости при использовании will/would:

Нейтральная просьба: Will you open the window? — Ты откроешь окно?

При формулировании предложений "will" часто используется в первом лице:

I'll help you with your bags. — Я помогу тебе с сумками.

We'll give you a lift to the station. — Мы подвезем тебя до станции.

Для предложения своей помощи или услуги часто используется конструкция "Shall I/we...?":

Shall I open the window? — Мне открыть окно?

Shall we go for a walk? — Пойдем на прогулку?

В формальных ситуациях, особенно в деловой переписке или академической среде, вежливые формы с "will" играют важную роль в создании правильного тона коммуникации 🤝:

"Will you please submit your reports by Friday?" звучит более формально и настойчиво, чем "Would you mind submitting your reports by Friday?", которое дает собеседнику больше психологической свободы.

Распространенные ошибки при использовании will

Даже опытные пользователи английского языка допускают определенные ошибки при использовании "will". Рассмотрим самые распространенные из них:

Использование "will" в придаточных предложениях времени и условия ❌ When I will arrive, I'll call you. ✅ When I arrive, I'll call you. Путаница между "will" и "going to" ❌ Look at those clouds. It will rain. (для очевидного прогноза на основе видимых признаков) ✅ Look at those clouds. It's going to rain. Неправильное использование в запланированных событиях ❌ I will meet my friend tomorrow at 5 pm. (если встреча уже запланирована) ✅ I am meeting my friend tomorrow at 5 pm. Путаница в вежливых формах ❌ Will you to help me? (с лишним "to") ✅ Will you help me? Неверное сокращение ❌ I willn't go there. ✅ I won't go there.

Чтобы избежать этих ошибок, важно понимать базовый принцип: "will" в первую очередь выражает будущие события без элемента планирования, спонтанные решения и предсказания без видимых доказательств. 🔍

Также следует запомнить устойчивые конструкции, где "will" неприменим, например, в придаточных времени после союзов when, after, before, as soon as, until, и в условных придаточных после if, unless, provided that.