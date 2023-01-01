Глагол was в английском: правила, ошибки и практика применения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся и начинающие изучать английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, стремящиеся улучшить свои грамматические навыки в английском языке Три буквы, одно из самых частотных слов в языке — и столько путаницы! 😅 Когда ученики путают "was" и "were", строят неправильные вопросы или не понимают, почему именно "I was" вместо логичного "I were", становится ясно: этот скромный глагол заслуживает особого внимания. Давайте разберёмся с правилами использования "was" раз и навсегда, вооружившись чёткими примерами и практическими упражнениями, чтобы превратить зону языковой неуверенности в территорию грамматического мастерства.

Что такое "was" и его место в английской грамматике

Глагол "was" — это форма прошедшего времени глагола "to be" (быть) в единственном числе. В системе английского языка "to be" занимает особое положение как один из наиболее фундаментальных глаголов, который используется для:

Выражения состояния или существования в прошлом

Формирования прошедшего продолженного времени (Past Continuous)

Построения пассивного залога в прошедшем времени

Описания характеристик объектов и людей в прошлом

В отличие от большинства английских глаголов, "to be" имеет нестандартные формы спряжения. В прошедшем времени он принимает две формы: "was" для единственного числа с определенными местоимениями и "were" для множественного числа, а также некоторых форм единственного числа.

Время Единственное число Множественное число Настоящее am, is are Прошедшее was were Будущее will be will be

"Was" представляет собой неправильный глагол, что означает отсутствие стандартного добавления окончания -ed для образования прошедшего времени. Эта форма исторически сложилась из древнеанглийского языка и сохранила свою уникальность до наших дней.

Мария Кузнецова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, одна из моих учениц никак не могла запомнить правило использования "was". Она постоянно путалась и использовала "were" во всех случаях. Я придумала для неё мнемоническое правило: "WAS = W(ith) A S(ingular)" — то есть, "с единственным числом". А для "were" — "WERe = WE aRe many" (нас много). Через неделю она радостно сообщила, что больше не делает ошибок с этими формами. Иногда простые ассоциации работают лучше многочасовых объяснений!

Правила использования was с местоимениями I, he, she, it

Правильное использование "was" напрямую связано с выбором подлежащего в предложении. "Was" употребляется только с определенными местоимениями и существительными в единственном числе, что создает четкую систему применения. 🧩

Вот основные правила использования "was" с местоимениями:

I was — Несмотря на то, что "I" (я) — это первое лицо, с ним используется "was", а не "were"

— Несмотря на то, что "I" (я) — это первое лицо, с ним используется "was", а не "were" He was — Для всех лиц мужского пола в единственном числе

— Для всех лиц мужского пола в единственном числе She was — Для всех лиц женского пола в единственном числе

— Для всех лиц женского пола в единственном числе It was — Для всех неодушевленных предметов и абстрактных понятий в единственном числе, а также для животных, когда их пол не указывается

Важно помнить, что "was" также используется с существительными в единственном числе:

The teacher was happy with our progress.

The book was interesting.

My cat was sleeping on the sofa.

Однако с местоимениями "you", "we", "they" и существительными во множественном числе следует использовать "were" вместо "was":

С "was" (единственное число) С "were" (множественное число и "you") I was tired yesterday. We were tired yesterday. He was at the party. They were at the party. She was happy about the news. You were happy about the news. The dog was barking all night. The dogs were barking all night.

Особое внимание стоит обратить на использование "was" в сослагательном наклонении. В некоторых конструкциях, даже с местоимениями "I", "he", "she", "it", может использоваться "were" вместо "was", например: "If I were you, I would accept the offer" (Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение).

Формирование предложений с глаголом was: структура

Формирование правильных предложений с глаголом "was" требует понимания трёх основных типов: утвердительных, отрицательных и вопросительных. Каждый тип имеет свою структуру и особенности. 🔍

Утвердительные предложения имеют наиболее простую структуру:

Подлежащее + was + дополнение/обстоятельство

I was a student last year.

She was at home when I called.

The museum was closed on Monday.

Отрицательные предложения требуют добавления отрицательной частицы "not", которая часто сокращается до "n't":

Подлежащее + was + not + дополнение/обстоятельство

I was not (wasn't) interested in that movie.

He was not (wasn't) available yesterday.

It was not (wasn't) raining when we arrived.

Вопросительные предложения формируются путем инверсии подлежащего и глагола "was":

Was + подлежащее + дополнение/обстоятельство?

Was I late for the meeting?

Was she your teacher in high school?

Was it difficult to find our house?

Для специальных вопросов структура дополняется вопросительным словом:

Вопросительное слово + was + подлежащее + дополнение/обстоятельство?

Where was he last night?

Why was she upset?

How was your vacation?

"Was" также активно используется для образования прошедшего продолженного времени (Past Continuous), которое описывает действие, происходившее в определенный момент в прошлом:

Подлежащее + was + глагол с окончанием -ing + дополнение/обстоятельство

I was watching TV when the phone rang.

She was studying for her exam all night.

The baby was sleeping peacefully.

Александр Петров, переводчик и автор учебников по английскому языку В начале своей карьеры переводчика я столкнулся с интересным случаем. Работая над переводом художественного текста, я заметил, как автор намеренно использовал неправильные формы глагола "to be" для создания речевых портретов персонажей. Один из героев постоянно говорил "I were" вместо "I was", что сразу выдавало его низкий уровень образования. Другой персонаж, иностранец, путал "was" и "is". Это открыло для меня новое понимание: даже грамматические ошибки могут стать эффективным литературным приемом! С тех пор я стал внимательнее относиться к тонкостям перевода диалогов, сохраняя особенности речи персонажей без искажения авторского замысла.

Распространенные ошибки при употреблении was

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании "was". Рассмотрим наиболее типичные заблуждения и способы их избежать. 🚨

Ошибка #1: Неправильный выбор между "was" и "were"

Часто встречается путаница между "was" и "were", особенно когда речь идет о коллективных существительных или сложных подлежащих.

Неправильно: The team were winning the match.

The team were winning the match. Правильно: The team was winning the match. (В американском английском команда рассматривается как единое целое)

Неправильно: Each of the students were prepared for the test.

Each of the students were prepared for the test. Правильно: Each of the students was prepared for the test. (Each указывает на единственное число)

Ошибка #2: Неправильное образование вопросов

Распространенной ошибкой является формирование вопросов без инверсии или с использованием вспомогательного глагола "do/did".

Неправильно: Did he was at the conference yesterday?

Did he was at the conference yesterday? Правильно: Was he at the conference yesterday?

Неправильно: He was where last night?

He was where last night? Правильно: Where was he last night?

Ошибка #3: Неправильное образование отрицаний

Иногда учащиеся ошибочно используют "didn't" с "was" или забывают о сокращенных формах.

Неправильно: He didn't was happy about it.

He didn't was happy about it. Правильно: He wasn't happy about it.

Ошибка #4: Ошибки в условных предложениях

Особую трудность представляют условные предложения второго типа, где вместо "was" часто следует использовать "were".

Формально правильно, но менее предпочтительно: If I was a millionaire, I would buy a yacht.

If I was a millionaire, I would buy a yacht. Более правильно с точки зрения формального английского: If I were a millionaire, I would buy a yacht.

Ошибка #5: Неправильное использование с существительными, выражающими количество

Существительные, обозначающие количество, могут вызывать затруднения.

Неправильно: Five dollars were enough for lunch in the 1980s.

Five dollars were enough for lunch in the 1980s. Правильно: Five dollars was enough for lunch in the 1980s. (Воспринимается как единая сумма)

Тип ошибки Пример неправильного использования Правильное использование Согласование с подлежащим The news were shocking. The news was shocking. Формирование вопроса Where he was yesterday? Where was he yesterday? Отрицание I not was happy. I was not happy. / I wasn't happy. Сослагательное наклонение I wish I was taller. I wish I were taller. Ошибка с "there" There was many people at the party. There were many people at the party.

Практические упражнения с глаголом was в прошедшем времени

Теория без практики — как автомобиль без топлива. Давайте закрепим понимание правил использования "was" с помощью практических упражнений разного уровня сложности. 💪

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя "was" или "were"

My sister _ at the cinema last night. They _ very happy to see us. The weather _ terrible yesterday. I _ studying when the phone rang. You _ right about the solution to this problem.

Ответы: 1. was; 2. were; 3. was; 4. was; 5. were

Упражнение 2: Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные

She was tired after work. → __ (отрицание) → __ (вопрос) The concert was amazing. → __ (отрицание) → __ (вопрос) I was late for the appointment. → __ (отрицание) → __ (вопрос)

Ответы:

She wasn't tired after work. → Was she tired after work? The concert wasn't amazing. → Was the concert amazing? I wasn't late for the appointment. → Was I late for the appointment?

Упражнение 3: Исправьте ошибки в следующих предложениях

The news were shocking. Where he was during the meeting? They wasn't interested in our proposal. Was you at home when I called? There was three cats in the garden.

Ответы:

The news was shocking. Where was he during the meeting? They weren't interested in our proposal. Were you at home when I called? There were three cats in the garden.

Упражнение 4: Составьте предложения, используя "was" + глагол с окончанием -ing

(she / study / when / I / call) → (they / not / work / at that time) → (what / you / do / yesterday at 5 PM) →

Ответы:

She was studying when I called. They weren't working at that time. What were you doing yesterday at 5 PM?

Упражнение 5: Переведите предложения на английский язык, используя "was"

Вчера было холодно. Она была учителем в течение 10 лет. Фильм не был интересным. Где был твой брат прошлым летом? Я был занят весь день.

Ответы:

It was cold yesterday. She was a teacher for 10 years. The movie wasn't interesting. Where was your brother last summer? I was busy all day.

Для более продвинутого уровня рекомендуется практиковаться в использовании "was" в различных временных конструкциях, таких как Past Continuous (was doing) и Past Perfect Continuous (had been doing), а также в пассивных конструкциях (was done).