Предлоги в английском: секреты правильного употребления для всех#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях
- Преподаватели английского языка, ищущие методы улучшения учебного процесса
Профессионалы, использующие английский в международном общении
Предлоги — невидимые герои английской речи, способные как спасти, так и полностью разрушить смысл высказывания. Маленькие слова вроде "in", "on" или "at" часто вызывают панику даже у продвинутых студентов английского языка. Для многих предлоги остаются той загадочной областью грамматики, где логика иногда отступает перед языковой традицией. Профессиональное владение предлогами отличает настоящего знатока языка от новичка, а неверное их использование может привести к комичным или даже неловким ситуациям в международном общении. Пришло время раз и навсегда разобраться в этом грамматическом лабиринте! 🧭
Основы предлогов в английском языке
Предлоги — это служебные части речи, которые устанавливают отношения между объектами, действиями и другими словами в предложении. В английском языке предлоги играют ключевую роль, поскольку, в отличие от русского языка с его падежной системой, именно предлоги выражают те отношения, которые в других языках могут передаваться окончаниями.
Английские предлоги могут быть:
- Простыми (состоящими из одного слова): in, on, at, by, for, with и т.д.
- Составными (состоящими из нескольких слов): in front of, on behalf of, due to и т.д.
- Фразовыми (входящими в состав фразовых глаголов): look after, give up, put off и т.д.
Важно понимать, что в английском языке предлоги обычно стоят перед существительным или местоимением, формируя предложную фразу. Например: "The book is on the table" (Книга на столе).
Ирина Валентиновна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Когда я только начинала преподавать английский, один из моих взрослых студентов, директор международной компании, попал в неловкую ситуацию из-за неправильного употребления предлога. На важной встрече он хотел сказать "We are interested in cooperation" (Мы заинтересованы в сотрудничестве), но сказал "We are interested with cooperation". Это звучало неестественно и подорвало доверие партнёров к его языковым навыкам.
После этого случая мы разработали специальную систему запоминания предлогов, основанную на визуальных ассоциациях. Например, предлог "in" ассоциируется с коробкой, в которой что-то находится. Эта система помогла ему и десяткам других моих студентов избежать подобных ошибок в будущем. Главное правило, которому я учу: предлоги нужно запоминать вместе с контекстом, а не изолированно.
Предлоги выполняют различные грамматические функции:
|Функция
|Примеры предлогов
|Пример использования
|Указание на место
|in, on, at, under, above
|The cat is under the table.
|Указание на время
|in, on, at, during, for
|The meeting starts at 9 AM.
|Указание на направление
|to, toward(s), into, onto
|We're driving to London.
|Указание на причину
|because of, due to, for
|He was late because of traffic.
|Указание на способ
|by, with, without, through
|She painted the picture with watercolors.
Классификация английских предлогов по значению
Для эффективного освоения предлогов полезно разделить их на категории по значению. Это позволит систематизировать их изучение и применение в речи. 📚
Предлоги места и положения
- At — указывает на конкретную точку: at the bus stop, at the corner
- In — обозначает нахождение внутри замкнутого пространства: in the box, in London
- On — указывает на поверхность или прилегание: on the table, on the wall
- Under — под чем-либо: under the bridge, under the bed
- Above — над чем-либо, без соприкосновения: above the clouds
- Below — ниже чего-либо: below sea level
- Between — между двумя объектами: between the trees
- Among — среди нескольких объектов: among the crowd
- Behind — позади: behind the house
- In front of — впереди, перед: in front of the building
Предлоги времени
- At — для точного времени: at 3 o'clock, at noon
- In — для периодов времени: in the morning, in June, in 2023
- On — для дней и дат: on Monday, on July 4th
- For — для указания продолжительности: for two hours
- Since — с определённого момента в прошлом: since Monday
- During — во время: during the lecture
- By — к определённому моменту: by Friday
- Until/Till — до определённого момента: until midnight
Предлоги движения и направления
- To — движение к цели: to the park
- Toward(s) — движение в направлении: toward the exit
- Into — движение внутрь: into the room
- Onto — движение на поверхность: onto the stage
- From — движение от исходной точки: from home
- Through — движение сквозь что-либо: through the forest
- Across — движение через поверхность: across the street
- Along — движение вдоль: along the river
Предлоги причины и цели
- For — для указания цели: studying for the exam
- Because of — из-за, по причине: absent because of illness
- Due to — из-за, вследствие: canceled due to rain
- In order to — для того чтобы: in order to succeed
Правила использования предлогов места и направления
Предлоги места и направления часто вызывают наибольшие трудности, поскольку их употребление может казаться нелогичным для носителей других языков. Рассмотрим ключевые правила и нюансы их использования. 🧩
Предлоги At, In, On для обозначения места
|Предлог
|Использование
|Примеры
|At
|Точка, конкретное место, адрес, мероприятие
|at the door, at the bus stop, at the airport, at a concert
|In
|Закрытое пространство, города, страны, континенты
|in the box, in New York, in Italy, in Europe
|On
|Поверхность, улица, этаж, общественный транспорт
|on the table, on Main Street, on the third floor, on the bus
При обозначении места важно учитывать масштаб и характер пространства:
- Используйте at для точек на карте: at the intersection, at 123 Main Street
- Используйте in для ограниченных пространств: in the garden, in the country
- Используйте on для поверхностей и линий: on the coast, on the border
Дмитрий Петрович, переводчик международных конференций:
На одной из крупных технологических конференций в Лондоне мне довелось переводить выступление российского предпринимателя. Когда речь зашла о расположении офисов компании, он последовательно допускал одну и ту же ошибку: "Our main office is on Moscow" вместо "in Moscow", "We have branches on New York, on Paris and on Tokyo" вместо "in New York, in Paris and in Tokyo".
Я корректировал эти ошибки при переводе, но после выступления подошёл к нему и объяснил разницу. Выяснилось, что он механически переводил русский предлог "в" как "on" во всех случаях. Мы провели короткий импровизированный урок, где я объяснил ему простое правило: города — это "контейнеры", поэтому мы "находимся в них" (in), а не "на них" (on). Для малых островов и деревень используется "on", но для крупных городов всегда "in". Через несколько месяцев мы снова работали вместе, и я с удовольствием отметил, что эти ошибки полностью исчезли из его речи.
Предлоги направления и движения
При описании движения и направления важно точно выбрать предлог в зависимости от контекста:
- To используется для указания направления к цели:
- I'm going to the store.
- He drove to Chicago.
- Into используется для обозначения движения внутрь:
- She walked into the room.
- The cat jumped into the box.
- Onto используется для движения на поверхность:
- The child climbed onto the chair.
- He jumped onto the platform.
- Through обозначает движение сквозь что-то:
- We walked through the park.
- Light shines through the window.
- Across указывает на пересечение поверхности:
- They swam across the lake.
- We walked across the street.
- Along обозначает движение вдоль:
- We walked along the beach.
- The road runs along the river.
Важно помнить, что в английском языке направление движения часто выражается комбинацией глагола и предлога, что может отличаться от структуры других языков. Например:
- Go down the street (идти вниз по улице)
- Walk up the hill (подниматься на холм)
- Run around the park (бегать вокруг парка)
Распространенные ошибки в употреблении предлогов
Даже у продвинутых изучающих английский язык предлоги часто остаются источником ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️
Буквальный перевод предлогов с родного языка
Одна из самых распространенных ошибок — дословный перевод предлогов с родного языка на английский. Во многих языках логика использования предлогов отличается от английской.
Примеры ошибок при переводе с русского на английский:
- ❌ "I will call to you tomorrow." (Я позвоню тебе завтра.) ✅ "I will call you tomorrow." (без предлога)
- ❌ "She is married with John." (Она замужем за Джоном.) ✅ "She is married to John."
- ❌ "We discussed about the project." (Мы обсудили о проекте.) ✅ "We discussed the project." (без предлога)
- ❌ "I'm waiting you." (Я жду тебя.) ✅ "I'm waiting for you."
Путаница между похожими предлогами
Некоторые предлоги имеют близкие, но не идентичные значения, что приводит к ошибкам:
- Between vs. Among:
- ❌ "The prize was divided among the two winners." ✅ "The prize was divided between the two winners." (between — для двух объектов)
❌ "The teacher stood between the students." ✅ "The teacher stood among the students." (among — для трёх и более объектов)
- During vs. For:
- ❌ "I lived in Paris during five years." ✅ "I lived in Paris for five years." (for — для периода времени)
- ❌ "He slept for the movie." ✅ "He slept during the movie." (during — в течение события)
Пропуск необходимых предлогов
В некоторых случаях предлоги необходимы в английском языке, хотя в других языках они могут отсутствовать:
- ❌ "She is listening music." ✅ "She is listening to music."
- ❌ "I'm afraid dogs." ✅ "I'm afraid of dogs."
- ❌ "He arrived home 9 PM." ✅ "He arrived home at 9 PM."
Использование лишних предлогов
Иногда предлоги добавляются там, где они не нужны:
- ❌ "She entered into the room." ✅ "She entered the room." (глагол "enter" не требует предлога)
- ❌ "We discussed about politics." ✅ "We discussed politics." ("discuss" не требует "about")
- ❌ "Let's go to outside." ✅ "Let's go outside." ("outside" уже включает направление)
Устойчивые выражения с предлогами: шпаргалка
Многие глаголы, прилагательные и существительные в английском языке образуют устойчивые сочетания с определёнными предлогами. Запоминание этих комбинаций — ключ к грамотной и естественной речи. 🔑
Глаголы с предлогами
Многие глаголы требуют определенных предлогов, которые нельзя логически вывести из значения самого глагола:
- Agree with someone (соглашаться с кем-то)
- Agree to a proposal (соглашаться на предложение)
- Apply for a job (подавать заявление на работу)
- Apologize for something (извиняться за что-то)
- Approve of something (одобрять что-то)
- Believe in something (верить во что-то)
- Care about someone (заботиться о ком-то)
- Concentrate on something (концентрироваться на чём-то)
- Depend on someone (зависеть от кого-то)
- Dream about/of something (мечтать о чём-то)
- Insist on something (настаивать на чём-то)
- Listen to something (слушать что-то)
- Look at something (смотреть на что-то)
- Look for something (искать что-то)
- Participate in something (участвовать в чём-то)
- Pay for something (платить за что-то)
- Rely on someone (полагаться на кого-то)
- Succeed in doing something (преуспевать в чём-то)
- Think about/of something (думать о чём-то)
- Wait for someone (ждать кого-то)
Прилагательные с предлогами
Прилагательные также часто требуют определённых предлогов:
- Afraid of something (бояться чего-то)
- Angry with someone (сердиться на кого-то)
- Angry about something (сердиться из-за чего-то)
- Capable of doing something (способный сделать что-то)
- Concerned about something (обеспокоенный чем-то)
- Different from something (отличающийся от чего-то)
- Familiar with something (знакомый с чем-то)
- Good at something (хороший в чём-то)
- Interested in something (заинтересованный в чём-то)
- Jealous of someone (ревнивый к кому-то)
- Married to someone (женатый на ком-то)
- Proud of something (гордый чем-то)
- Responsible for something (ответственный за что-то)
- Similar to something (похожий на что-то)
- Tired of something (уставший от чего-то)
Фразовые глаголы
Фразовые глаголы — особая категория, где глагол в сочетании с предлогом или наречием приобретает новое значение:
- Break down — ломаться, разрушаться
- Call off — отменить
- Carry on — продолжать
- Come across — случайно обнаружить
- Get along (with) — ладить (с)
- Give up — сдаваться, отказываться
- Look after — заботиться
- Look forward to — ожидать с нетерпением
- Make up — помириться, выдумывать
- Put off — откладывать
- Run into — случайно встретить
- Take after — быть похожим на родителя
- Turn down — отказаться, уменьшить громкость
Идиоматические выражения с предлогами
В английском языке существует множество идиоматических выражений с предлогами, которые обогащают речь:
- At the moment — в данный момент
- By chance — случайно
- For good — навсегда
- In advance — заранее
- In a hurry — в спешке
- On purpose — намеренно
- Out of the blue — неожиданно
- Under pressure — под давлением
- Without a doubt — несомненно
Мастерство использования предлогов в английском языке — это не просто грамматический навык, а ключ к точности и естественности речи. Предлоги служат своеобразными мостами, соединяющими слова в осмысленные структуры, без которых невозможно построить полноценную коммуникацию. Постепенно расширяя свой "предложный словарь" и обращая внимание на контекст, вы сможете избавиться от типичных ошибок и значительно улучшить качество своего английского. Помните, что даже носители языка иногда спорят о правильности употребления некоторых предлогов — это живая, развивающаяся часть языка, освоение которой открывает новые горизонты в изучении английского. 🌟