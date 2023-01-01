Предлоги в английском: секреты правильного употребления для всех

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, ищущие методы улучшения учебного процесса

Профессионалы, использующие английский в международном общении Предлоги — невидимые герои английской речи, способные как спасти, так и полностью разрушить смысл высказывания. Маленькие слова вроде "in", "on" или "at" часто вызывают панику даже у продвинутых студентов английского языка. Для многих предлоги остаются той загадочной областью грамматики, где логика иногда отступает перед языковой традицией. Профессиональное владение предлогами отличает настоящего знатока языка от новичка, а неверное их использование может привести к комичным или даже неловким ситуациям в международном общении. Пришло время раз и навсегда разобраться в этом грамматическом лабиринте! 🧭

Основы предлогов в английском языке

Предлоги — это служебные части речи, которые устанавливают отношения между объектами, действиями и другими словами в предложении. В английском языке предлоги играют ключевую роль, поскольку, в отличие от русского языка с его падежной системой, именно предлоги выражают те отношения, которые в других языках могут передаваться окончаниями.

Английские предлоги могут быть:

Фразовыми (входящими в состав фразовых глаголов): look after, give up, put off и т.д.

Важно понимать, что в английском языке предлоги обычно стоят перед существительным или местоимением, формируя предложную фразу. Например: "The book is on the table" (Книга на столе).

Ирина Валентиновна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала преподавать английский, один из моих взрослых студентов, директор международной компании, попал в неловкую ситуацию из-за неправильного употребления предлога. На важной встрече он хотел сказать "We are interested in cooperation" (Мы заинтересованы в сотрудничестве), но сказал "We are interested with cooperation". Это звучало неестественно и подорвало доверие партнёров к его языковым навыкам. После этого случая мы разработали специальную систему запоминания предлогов, основанную на визуальных ассоциациях. Например, предлог "in" ассоциируется с коробкой, в которой что-то находится. Эта система помогла ему и десяткам других моих студентов избежать подобных ошибок в будущем. Главное правило, которому я учу: предлоги нужно запоминать вместе с контекстом, а не изолированно.

Предлоги выполняют различные грамматические функции:

Функция Примеры предлогов Пример использования Указание на место in, on, at, under, above The cat is under the table. Указание на время in, on, at, during, for The meeting starts at 9 AM. Указание на направление to, toward(s), into, onto We're driving to London. Указание на причину because of, due to, for He was late because of traffic. Указание на способ by, with, without, through She painted the picture with watercolors.

Классификация английских предлогов по значению

Для эффективного освоения предлогов полезно разделить их на категории по значению. Это позволит систематизировать их изучение и применение в речи. 📚

Предлоги места и положения

— позади: behind the house In front of — впереди, перед: in front of the building

Предлоги времени

— к определённому моменту: by Friday Until/Till — до определённого момента: until midnight

Предлоги движения и направления

— движение через поверхность: across the street Along — движение вдоль: along the river

Предлоги причины и цели

— из-за, вследствие: canceled due to rain In order to — для того чтобы: in order to succeed

Правила использования предлогов места и направления

Предлоги места и направления часто вызывают наибольшие трудности, поскольку их употребление может казаться нелогичным для носителей других языков. Рассмотрим ключевые правила и нюансы их использования. 🧩

Предлоги At, In, On для обозначения места

Предлог Использование Примеры At Точка, конкретное место, адрес, мероприятие at the door, at the bus stop, at the airport, at a concert In Закрытое пространство, города, страны, континенты in the box, in New York, in Italy, in Europe On Поверхность, улица, этаж, общественный транспорт on the table, on Main Street, on the third floor, on the bus

При обозначении места важно учитывать масштаб и характер пространства:

для ограниченных пространств: in the garden, in the country Используйте on для поверхностей и линий: on the coast, on the border

Дмитрий Петрович, переводчик международных конференций: На одной из крупных технологических конференций в Лондоне мне довелось переводить выступление российского предпринимателя. Когда речь зашла о расположении офисов компании, он последовательно допускал одну и ту же ошибку: "Our main office is on Moscow" вместо "in Moscow", "We have branches on New York, on Paris and on Tokyo" вместо "in New York, in Paris and in Tokyo". Я корректировал эти ошибки при переводе, но после выступления подошёл к нему и объяснил разницу. Выяснилось, что он механически переводил русский предлог "в" как "on" во всех случаях. Мы провели короткий импровизированный урок, где я объяснил ему простое правило: города — это "контейнеры", поэтому мы "находимся в них" (in), а не "на них" (on). Для малых островов и деревень используется "on", но для крупных городов всегда "in". Через несколько месяцев мы снова работали вместе, и я с удовольствием отметил, что эти ошибки полностью исчезли из его речи.

Предлоги направления и движения

При описании движения и направления важно точно выбрать предлог в зависимости от контекста:

To используется для указания направления к цели:

используется для указания направления к цели: I'm going to the store.

He drove to Chicago.

Into используется для обозначения движения внутрь:

используется для обозначения движения внутрь: She walked into the room.

The cat jumped into the box.

Onto используется для движения на поверхность:

используется для движения на поверхность: The child climbed onto the chair.

He jumped onto the platform.

Through обозначает движение сквозь что-то:

обозначает движение сквозь что-то: We walked through the park.

Light shines through the window.

Across указывает на пересечение поверхности:

указывает на пересечение поверхности: They swam across the lake.

We walked across the street.

Along обозначает движение вдоль:

обозначает движение вдоль: We walked along the beach.

The road runs along the river.

Важно помнить, что в английском языке направление движения часто выражается комбинацией глагола и предлога, что может отличаться от структуры других языков. Например:

Go down the street (идти вниз по улице)

Walk up the hill (подниматься на холм)

Run around the park (бегать вокруг парка)

Распространенные ошибки в употреблении предлогов

Даже у продвинутых изучающих английский язык предлоги часто остаются источником ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

Буквальный перевод предлогов с родного языка

Одна из самых распространенных ошибок — дословный перевод предлогов с родного языка на английский. Во многих языках логика использования предлогов отличается от английской.

Примеры ошибок при переводе с русского на английский:

тебя.) ✅ "I'm waiting for you."

Путаница между похожими предлогами

Некоторые предлоги имеют близкие, но не идентичные значения, что приводит к ошибкам:

Between vs. Among :

vs. : ❌ "The prize was divided among the two winners." ✅ "The prize was divided between the two winners." (between — для двух объектов)

❌ "The teacher stood between the students." ✅ "The teacher stood among the students." (among — для трёх и более объектов)

During vs. For :

vs. : ❌ "I lived in Paris during five years." ✅ "I lived in Paris for five years." (for — для периода времени)

❌ "He slept for the movie." ✅ "He slept during the movie." (during — в течение события)

Пропуск необходимых предлогов

В некоторых случаях предлоги необходимы в английском языке, хотя в других языках они могут отсутствовать:

❌ "She is listening music." ✅ "She is listening to music."

❌ "I'm afraid dogs." ✅ "I'm afraid of dogs."

❌ "He arrived home 9 PM." ✅ "He arrived home at 9 PM."

Использование лишних предлогов

Иногда предлоги добавляются там, где они не нужны:

❌ "She entered into the room." ✅ "She entered the room." (глагол "enter" не требует предлога)

❌ "We discussed about politics." ✅ "We discussed politics." ("discuss" не требует "about")

❌ "Let's go to outside." ✅ "Let's go outside." ("outside" уже включает направление)

Устойчивые выражения с предлогами: шпаргалка

Многие глаголы, прилагательные и существительные в английском языке образуют устойчивые сочетания с определёнными предлогами. Запоминание этих комбинаций — ключ к грамотной и естественной речи. 🔑

Глаголы с предлогами

Многие глаголы требуют определенных предлогов, которые нельзя логически вывести из значения самого глагола:

something (думать о чём-то) Wait for someone (ждать кого-то)

Прилагательные с предлогами

Прилагательные также часто требуют определённых предлогов:

something (похожий на что-то) Tired of something (уставший от чего-то)

Фразовые глаголы

Фразовые глаголы — особая категория, где глагол в сочетании с предлогом или наречием приобретает новое значение:

— случайно встретить Take after — быть похожим на родителя Turn down — отказаться, уменьшить громкость

Идиоматические выражения с предлогами

В английском языке существует множество идиоматических выражений с предлогами, которые обогащают речь:

pressure — под давлением Without a doubt — несомненно