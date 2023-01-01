Указательные местоимения в английском: this, that, these, those

Специалисты, использующие английский в профессиональной среде Указательные местоимения — настоящие дорожные указатели в лабиринте английской грамматики. Они помогают нам буквально "указать пальцем" на конкретные предметы в разговоре без необходимости их повторного называния. Путаница между this/that и these/those — одна из самых распространённых грамматических проблем даже у продвинутых студентов английского. Однако за кажущейся сложностью скрывается чёткая логика, которую можно освоить за один присест. Давайте разберёмся, как правильно использовать эти маленькие, но важные слова, чтобы ваша английская речь звучала естественно и грамотно. 🔍

Что такое указательные местоимения в английском языке

Указательные местоимения в английском языке — это слова, которые помогают говорящему обозначить конкретный предмет или группу предметов в пространстве. Они выполняют функцию своеобразных "указателей" на объекты, о которых идёт речь.

Всего в английском существует четыре основных указательных местоимения:

This (этот, эта, это) — для единственного числа, близко расположенных предметов

(тот, та, то) — для единственного числа, удалённых предметов

(эти) — для множественного числа, близко расположенных предметов

(те) — для множественного числа, удалённых предметов

Указательные местоимения могут выступать в предложении как в роли определения (сопровождая существительное), так и в роли самостоятельного члена предложения (заменяя существительное).

Функция Пример Объяснение Определение This book is interesting. Местоимение определяет существительное "book" Замена существительного This is interesting. Местоимение заменяет полностью существительное

Указательные местоимения также могут использоваться для указания на абстрактные идеи или целые ситуации, а не только на физические предметы:

"That was a difficult decision" — здесь "that" относится к целой ситуации принятия решения.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Когда я только начинала учить английский, постоянно путалась с этими местоимениями. Помню случай на языковой практике в Лондоне: хотела попросить продавца показать мне платье на витрине и сказала: "Can I see that dress?" показывая при этом пальцем на ближайшую ко мне вещь. Продавец с улыбкой поправил: "You mean this dress?" И тогда я поняла, что дело не в грамматических правилах, а в правильном пространственном восприятии. Теперь своим ученикам я объясняю через простую ассоциацию: "this/these" — то, что можно потрогать рукой, "that/those" — то, до чего нужно сделать несколько шагов. Такой подход делает грамматику осязаемой! 🖐️

This и that: правила использования в единственном числе

Местоимения "this" и "that" используются для указания на предметы в единственном числе, при этом выбор между ними зависит от расположения объекта относительно говорящего.

This (этот, эта, это) применяется, когда мы говорим о:

Предметах, находящихся рядом с говорящим: "This phone is new." (Этот телефон новый.)

Ситуациях или событиях, происходящих в настоящее время: "This is a great party!" (Это отличная вечеринка!)

Людях или предметах, которые мы представляем собеседнику: "This is my brother Alex." (Это мой брат Алекс.)

That (тот, та, то) используется для указания на:

Предметы, удалённые от говорящего: "That building is very tall." (То здание очень высокое.)

События или ситуации, относящиеся к прошлому: "That was a difficult test." (Это был сложный тест.)

Объекты, на которые указывает собеседник: "Is that your car?" (Это твоя машина?)

Важно понимать, что выбор между "this" и "that" часто определяется не только физическим расстоянием, но и психологической дистанцией. Например, если мы говорим о чём-то, с чем мы себя ассоциируем или что считаем важным, мы склонны использовать "this" даже при отсутствии физической близости.

Сравните следующие примеры:

"This country needs better healthcare." — говорящий ассоциирует себя со страной

"That country has better healthcare." — говорящий дистанцируется от обсуждаемой страны

Обратите внимание на использование указательных местоимений в качестве заменителей существительных:

"This belongs to me." (Это принадлежит мне.)

"That was unexpected." (Это было неожиданно.)

В разговорной речи "that" часто используется для выражения одобрения или восхищения:

"That's what I'm talking about!" (Вот о чём я говорю!)

These и those: когда применять во множественном числе

Местоимения "these" и "those" — это множественные формы указательных местоимений "this" и "that". Их использование следует той же логике расположения в пространстве, что и в единственном числе.

These (эти) используется для указания на:

Группу предметов, находящихся близко к говорящему: "These books are mine." (Эти книги мои.)

Людей или объекты, присутствующие здесь и сейчас: "These students have worked hard." (Эти студенты усердно работали.)

События или ситуации текущего периода: "These days, technology changes quickly." (В наши дни технологии быстро меняются.)

Those (те) применяется, когда речь идёт о:

Предметах, удалённых от говорящего: "Those mountains look beautiful." (Те горы выглядят красиво.)

Людях или объектах, отсутствующих в момент разговора: "Those colleagues couldn't attend the meeting." (Те коллеги не смогли присутствовать на встрече.)

Прошедших временах или ситуациях: "Those were difficult times." (Это были трудные времена.)

Местоимение Число Расположение Пример This Единственное Близко This car is mine. That Единственное Далеко That house is beautiful. These Множественное Близко These flowers smell nice. Those Множественное Далеко Those trees are very old.

Важно помнить, что указательные местоимения во множественном числе должны согласовываться с существительными множественного числа:

✅ "These apples are fresh." (Эти яблоки свежие.) ❌ "This apples are fresh." (Неправильно!)

Также "these" и "those" могут использоваться без существительных, когда контекст понятен:

"I prefer these to those." (Я предпочитаю эти тем.)

"Those were the days!" (Вот это были времена!)

В разговорной речи местоимение "those" часто используется для указания на известные или знаменитые вещи:

"Have you tried those famous cookies from the bakery downtown?" (Ты пробовал те знаменитые печенья из пекарни в центре?)

Алексей Соколов, переводчик-синхронист Работая с иностранными делегациями, я часто наблюдаю, как русскоговорящие специалисты совершают одну и ту же ошибку в презентациях. Показывая на слайд, они говорят "That graph shows our growth", хотя правильно было бы сказать "This graph". Однажды во время важной встречи руководитель нашей компании постоянно путал these/those при презентации продуктов. Американские партнёры вежливо улыбались, но было заметно их замешательство. После встречи я тактично объяснил разницу, используя простую аналогию с географической картой: "this/these" — ваш текущий город, "that/those" — другие города на карте. На следующей презентации ошибок уже не было, а сделка была успешно закрыта. Иногда простые ассоциации работают эффективнее, чем зубрежка правил! 📊

Указатели расстояния: близкие и дальние объекты

Ключевой принцип выбора указательных местоимений в английском языке — это физическое или концептуальное расстояние между говорящим и объектом. Этот принцип формирует основу для правильного использования указательных местоимений.

Для близких объектов (физически или психологически) используются:

This — для единичных предметов

— для единичных предметов These — для множества предметов

Для удалённых объектов применяются:

That — для единичных предметов

— для единичных предметов Those — для множества предметов

Однако понятие "расстояния" в английском языке выходит за рамки простого физического измерения. Оно может относиться к:

Временной дистанции: This week (текущая неделя) vs. That week (какая-то прошлая неделя)

These days (нынешние дни) vs. Those days (те давние дни) Эмоциональной близости: "This country" часто используется, говоря о своей стране, даже если физически человек находится далеко от неё

"Those people" может создавать ощущение дистанцирования или даже неодобрения Контекстуальной близости в разговоре: "This issue we're discussing" (проблема, которую мы обсуждаем сейчас)

"That point you made earlier" (замечание, которое вы сделали ранее)

Интересно отметить, что в разговорной речи эти правила могут применяться менее строго. Например, человек может показывать на отдалённый объект и сказать "What's this over there?" — используя "this", хотя по правилам должен был бы использовать "that".

В телефонных разговорах выбор местоимения может зависеть от того, кто инициирует тему:

"I'm calling about this invoice I received..." (звонящий использует "this", поскольку счёт находится рядом с ним)

"I'm calling about that application I sent..." (звонящий использует "that", так как заявление теперь находится у получателя)

Электронная коммуникация привнесла свои нюансы в использование указательных местоимений:

"I've attached the file to this email" (в данном письме)

"As I mentioned in that previous email" (в том предыдущем письме)

🔍 Помните: выбор между "this/these" и "that/those" часто субъективен и зависит от того, как говорящий воспринимает свою связь с предметом обсуждения.

Частые ошибки при выборе указательных местоимений

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки при использовании указательных местоимений. Рассмотрим наиболее распространённые проблемы и способы их преодоления.

1. Несоответствие числа

Одна из самых частых ошибок — несогласованность числа между указательным местоимением и существительным:

❌ "This books are interesting." — неправильно

✅ "These books are interesting." — правильно

❌ "Those car belongs to my neighbor." — неправильно

✅ "That car belongs to my neighbor." — правильно

2. Игнорирование расстояния

Многие ошибочно считают, что "this/these" и "that/those" взаимозаменяемы:

❌ "Can you pass me that book?" (когда книга находится рядом с собеседником)

✅ "Can you pass me this book?" (если вы указываете на книгу рядом с вами)

✅ "Can you pass me that book?" (если книга далеко от вас)

3. Неправильное использование во временном контексте

Путаница возникает при указании на события во времени:

❌ "That morning I'm going to the dentist." (говоря о будущем)

✅ "This morning I'm going to the dentist." (если речь о сегодняшнем утре)

✅ "That morning I went to the dentist." (говоря о прошлом)

4. Ошибки в устойчивых выражениях

В английском есть устойчивые выражения с указательными местоимениями, которые нужно запомнить:

"This way, please" (а не "That way") — при указании направления человеку рядом с вами

"That's it!" (а не "This is it") — когда вы нашли решение или закончили что-то

"That's all" (а не "This is all") — когда вы закончили перечисление

5. Путаница в диалогах

В разговорах собеседники часто неправильно выбирают местоимения, особенно когда речь идёт об объектах, видимых обоим:

❌ A: "I like that shirt you're wearing." B: "Yes, that shirt is new."

✅ A: "I like that shirt you're wearing." B: "Yes, this shirt is new."

6. Ошибки при указании на абстрактные идеи

Когда речь идёт не о физических объектах, а об идеях или ситуациях:

❌ "This was a difficult time in history." (о далёком историческом периоде)

✅ "That was a difficult time in history." (правильно для отдалённых во времени событий)

Чтобы избежать этих ошибок, полезно:

Практиковать использование указательных местоимений в реальных ситуациях, обращая внимание на физическое расположение предметов

Читать аутентичные тексты и обращать внимание на контекст использования this/that/these/those

Записывать и анализировать собственные ошибки

Использовать мнемонические приёмы: например, "this" и "these" содержат "i" как в слове "близкий" на английском ("near"), a "that" и "those" содержат "o" как в слове "далёкий" на английском ("far")

🚫 Помните: в формальном английском не рекомендуется начинать предложение с указательного местоимения "this" без существительного, если есть риск неоднозначности. Вместо "This is important" лучше использовать "This information/fact/issue is important".