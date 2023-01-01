Окончание ing в английском: все способы использования и правила

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, желающие углубить свои знания о грамматике

Люди, стремящиеся улучшить свое владение английским для профессиональных целей, таких как собеседования или общения в международных компаниях Окончание "-ing" – маленькая, но мощная частица английской грамматики, способная поставить в тупик даже продвинутых студентов. Добавьте эти три буквы к глаголу, и он мгновенно трансформируется, приобретая новые функции и значения. Многие изучающие английский язык избегают конструкций с "-ing" из-за неуверенности, когда и как их применять. Однако освоение этих форм открывает путь к свободному и грамотному выражению мыслей на уровне носителей языка. Этот гайд раскроет все секреты использования окончания "-ing", превращая потенциальную головную боль в ваше грамматическое преимущество. 🧠✨

Что такое -ing окончание и его роль в английском языке

Суффикс "-ing" – один из самых универсальных элементов английской грамматики. При добавлении к глаголу он формирует несколько различных конструкций, каждая из которых выполняет уникальную функцию в предложении.

Основные формы с окончанием "-ing" включают:

Герундий – глагольная форма, функционирующая как существительное (например, "Swimming is good for health" – "Плавание полезно для здоровья")

– используется как часть продолженных времен или как определение (например, "She is reading a book" – "Она читает книгу"; "The girl reading a book is my sister" – "Девочка, читающая книгу, – моя сестра")

– используется как часть продолженных времен или как определение (например, "She is reading a book" – "Она читает книгу"; "The girl reading a book is my sister" – "Девочка, читающая книгу, – моя сестра") Отглагольное прилагательное – описывает качество или состояние (например, "The film was interesting" – "Фильм был интересным")

Исторически формы с "-ing" восходят к древнеанглийскому суффиксу "-ung/-ing", который использовался для образования существительных от глаголов. С течением времени функции этой формы расширились, что привело к её современному многообразному применению.

Функция -ing формы Грамматическая роль Пример Герундий Существительное Learning English requires practice. Причастие настоящего времени Часть глагола/определение I am working. / People working here are friendly. Отглагольное прилагательное Прилагательное The lecture was boring. Часть continuous времени Глагол He has been studying for three hours.

Формы с "-ing" привносят в английскую речь динамичность, продолжительность и процессуальность. Они позволяют передавать тонкие различия в значениях и создавать более сложные грамматические конструкции, делая речь богаче и выразительнее. 📚

Елена Петрова, старший преподаватель английского языка Помню, как один из моих студентов, талантливый программист Михаил, постоянно избегал использования ing-форм в своей речи, ограничиваясь простыми временами. Когда мы начали подготовку к собеседованию в международную компанию, стало очевидно, что это серьезный пробел. Мы разработали систему, где каждая встреча начиналась с пяти минут "ing-общения" — говорить можно было только используя герундий или continuous. Через месяц такой практики Михаил не только прошел интервью, но и отметил, как изменилось восприятие его речи коллегами: "Раньше я звучал как робот, теперь — как человек, который действительно погружен в процесс". Эта трансформация наглядно показала, что понимание -ing форм — это не просто грамматический навык, а ключ к естественной, живой коммуникации.

Герундий: функции и правила использования в предложениях

Герундий (Gerund) – это неличная форма глагола с окончанием "-ing", которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые свойства глагола. Эта гибридная природа делает герундий незаменимым инструментом в арсенале грамотной английской речи.

Основные функции герундия в предложении:

Подлежащее: "Reading helps improve vocabulary." (Чтение помогает улучшить словарный запас.)

"I enjoy swimming." (Я наслаждаюсь плаванием.)

"I enjoy swimming." (Я наслаждаюсь плаванием.) Часть составного именного сказуемого: "My hobby is collecting stamps." (Моё хобби – коллекционирование марок.)

"I have no way of knowing." (У меня нет способа узнать.)

"I have no way of knowing." (У меня нет способа узнать.) Обстоятельство: "After finishing work, I went home." (После завершения работы я пошёл домой.)

Герундий используется после:

Определённых глаголов: admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, mind, miss, practice, suggest и др.

be worth, can't help, can't stand, it's no use, look forward to

be worth, can't help, can't stand, it's no use, look forward to Предлогов: about, after, before, by, for, from, in, of, on, without и др.

Сравнивая герундий с инфинитивом, важно отметить ключевые семантические различия:

Герундий Инфинитив Акцент на процессе Акцент на цели или результате I enjoy swimming. I want to swim. Привычное или регулярное действие Конкретное однократное действие I prefer reading in the evening. I prefer to read this article now. Реальный опыт Возможный опыт I remember meeting him. Remember to meet him tomorrow.

Герундий может иметь свое собственное подлежащее, выраженное притяжательным местоимением или существительным в притяжательном падеже:

" Her singing impressed everyone." (Её пение впечатлило всех.)

"We appreciate John's helping us." (Мы ценим помощь Джона.)

Герундий также сохраняет способность принимать прямые дополнения и обстоятельства, как обычный глагол:

"Reading books regularly expands your mind." (Регулярное чтение книг расширяет ваш кругозор.)

Помните, что выбор между герундием и инфинитивом после некоторых глаголов (like, love, hate, prefer) практически не влияет на значение, тогда как после других глаголов (remember, forget, stop, regret) смысл меняется кардинально. 🔄

Причастие настоящего времени: когда и как правильно применять

Причастие настоящего времени (Present Participle) – ещё одна форма глагола с окончанием "-ing", которая выполняет функции, отличные от герундия. Эта форма может использоваться как часть составного глагольного сказуемого или как определение к существительному.

Основные функции причастия настоящего времени:

Часть продолженных времён (Continuous Tenses): Present Continuous: "She is writing a letter." (Она пишет письмо.)

Past Continuous: "They were discussing the project." (Они обсуждали проект.)

Future Continuous: "We will be travelling tomorrow." (Мы будем путешествовать завтра.)

Present Perfect Continuous: "I have been working for hours." (Я работаю уже несколько часов.) Определение (атрибутивная функция): "The crying baby needs attention." (Плачущему ребёнку требуется внимание.)

"She saw a man carrying a suitcase." (Она увидела мужчину, несущего чемодан.) Обстоятельство: Времени: "Arriving at the station, I called my friend." (Прибыв на станцию, я позвонил другу.)

Причины: "Being tired, he decided to rest." (Будучи уставшим, он решил отдохнуть.)

tired, he decided to rest." (Будучи уставшим, он решил отдохнуть.) Образа действия: "She left the room crying." (Она вышла из комнаты, плача.)

Причастие настоящего времени указывает на активное действие, происходящее одновременно с основным действием предложения или характеризующее предмет. В отличие от герундия, оно не выполняет функции существительного.

При использовании причастия настоящего времени в качестве определения важно помнить, что оно обозначает активное действие, выполняемое самим существительным:

"A boring lecture" – скучная лекция (лекция, которая вызывает скуку)

"A bored student" – скучающий студент (студент, который испытывает скуку)

Игорь Смирнов, лингвист-практик На втором курсе университета я столкнулся с парадоксальной ситуацией: свободно разговаривая с иностранцами, я постоянно получал низкие оценки за письменные работы. Преподаватель подчеркивал странные конструкции красным, большинство из которых содержали -ing формы. "Ты используешь герундий там, где нужно причастие, и наоборот," – объяснила она. Меня это настолько задело, что я создал для себя визуальную систему: синие карточки для герундия, зелёные для причастия. Каждый день я составлял по 10 предложений с каждой формой. Через месяц моя "ing-слепота" исчезла – я буквально видел разницу между "I enjoy swimming" и "The swimming competition starts tomorrow". Эта практика не только исправила мои оценки, но и полностью изменила восприятие грамматики – я перестал воспринимать правила как ограничения и начал видеть в них инструменты для точной передачи мыслей.

Особые случаи и исключения при использовании -ing форм

Несмотря на общие правила, использование форм с окончанием "-ing" имеет множество нюансов и исключений, которые следует учитывать для безупречного владения английской грамматикой. 🧩

Глаголы с изменением значения при использовании герундия или инфинитива:

Remember + герундий (вспоминать о прошлом событии): "I remember meeting him at the conference." (Я помню, как встретил его на конференции.)

Remember + инфинитив (помнить о необходимости сделать что-то): "Remember to call her tonight." (Не забудь позвонить ей сегодня вечером.)

Stop + герундий (прекратить действие): "He stopped smoking." (Он бросил курить.)

Stop + инфинитив (остановиться, чтобы что-то сделать): "He stopped to smoke." (Он остановился, чтобы покурить.)

Случаи, требующие только герундия:

После предлогов: "He left without saying goodbye." (Он ушёл, не попрощавшись.)

После определенных фраз: be worth, can't help, can't stand, it's no use, и др.

В идиоматических выражениях: "There's no point in arguing." (Нет смысла спорить.)

Случаи, требующие только инфинитива:

После модальных глаголов: "You should visit Paris." (Тебе следует посетить Париж.)

После определенных глаголов: agree, decide, hope, plan, promise и др.

Для выражения цели: "I went to the store to buy milk." (Я пошёл в магазин, чтобы купить молоко.)

Сложности с глаголами чувственного восприятия:

С причастием описывается процесс: "I saw her crossing the street." (Я видел, как она переходила улицу.)

С инфинитивом описывается завершенное действие: "I saw her cross the street." (Я видел, как она перешла улицу.)

Особые случаи правописания при добавлении -ing:

Удвоение конечной согласной в односложных глаголах с кратким гласным: run → running, sit → sitting

Удаление конечной -e: write → writing, dance → dancing

Сохранение -e после -ee, -oe, -ye: see → seeing, canoe → canoeing

Изменение -ie на -y: lie → lying, die → dying

Необычные случаи использования -ing форм:

В эллиптических предложениях для краткости: "Nice meeting you!" (Приятно познакомиться!)

В заголовках и названиях для динамичности: "Finding Nemo" (В поисках Немо)

В императивных конструкциях для подчеркивания непрерывности: "No talking in the library!" (Не разговаривать в библиотеке!)

Понимание этих особых случаев позволит избежать типичных ошибок и добавит естественности и точности вашей английской речи. Особенно важно обращать внимание на глаголы, меняющие значение в зависимости от использования герундия или инфинитива, поскольку неправильный выбор формы может привести к искажению смысла высказывания. 📝

Практические советы для безошибочного применения -ing конструкций

Освоение форм с окончанием "-ing" требует не только теоретических знаний, но и практического подхода. Вот эффективные стратегии, которые помогут вам уверенно использовать эти конструкции в повседневной речи и письме. 🛠️

1. Создайте собственный справочник глаголов

Составьте три списка: глаголы, за которыми следует только герундий, только инфинитив, или оба варианта

Для каждого глагола запишите пример употребления

Регулярно просматривайте и дополняйте этот справочник

2. Применяйте методику осознанной практики

Выделите 10-15 минут ежедневно на упражнения с -ing формами

Составляйте предложения на основе ситуаций из вашей жизни

Трансформируйте предложения, меняя формы глаголов и наблюдая за изменением смысла

3. Используйте технику "цветового кодирования"

При чтении текстов на английском выделяйте герундий одним цветом, причастие другим

Анализируйте их функции в предложении

Это поможет визуально закрепить различия между формами

4. Практикуйте через имитацию

Подберите несколько образцовых текстов с правильным использованием -ing форм

Читайте их вслух, обращая внимание на конструкции

Пересказывайте, стараясь сохранить оригинальные грамматические структуры

5. Используйте мнемонические приёмы

Проблемная ситуация Мнемоническое правило Пример Выбор между герундием и инфинитивом после глаголов с изменением значения "REG" – Remember (Past) – ing, Remember (Future) – to I remember seeing that movie (прошлое). Remember to call me (будущее). Использование -ing после предлогов "PING" – Prepositions + ING I'm interested in learning more. Определение функции -ing формы в предложении "VAN" – Verb or Adjective? Noun? She is reading (V). The reading material (A). Reading is fun (N). Правописание при добавлении -ing "DRICE" – Double, Remove, Ice run → running (D), write → writing (R), lie → lying (ICE)

6. Внедряйте -ing формы в повседневное общение

Поставьте цель использовать определённое количество -ing форм в разговоре

Ведите дневник на английском, сознательно включая различные -ing конструкции

Практикуйте "ing-бинго": отмечайте на карточке разные типы -ing форм, которые удалось использовать за день

7. Работайте над типичными ошибками

Ведите журнал собственных ошибок с -ing формами

Анализируйте, почему была допущена каждая ошибка

Составляйте корректные предложения с той же грамматической структурой

8. Используйте технические средства

Установите приложения для тренировки грамматики с фокусом на -ing формы

Настройте проверку грамматики в текстовом редакторе для выявления ошибок с герундием и причастием

Используйте специализированные ресурсы, такие как корпуса английского языка, для изучения аутентичных примеров

Помните, что овладение -ing формами — это марафон, а не спринт. Последовательное применение этих стратегий поможет вам постепенно интегрировать данные конструкции в вашу речь до уровня автоматизма. 🏆