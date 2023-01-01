Английские формы с -ing: герундий, причастие и существительное#Изучение английского
Форма с окончанием -ing — настоящая головоломка для изучающих английский язык! Эта маленькая грамматическая конструкция вызывает множество вопросов: когда использовать герундий, а когда причастие? Чем отличается "I like swimming" от "I am swimming"? Почему после одних глаголов нужен инфинитив, а после других — форма с -ing? 🤔 Давайте разберёмся в этой грамматической головоломке раз и навсегда, чтобы вы могли уверенно применять -ing формы в речи и на письме, избегая типичных ошибок.
Окончание -ING в английском языке: базовые правила
Прежде всего, давайте разберёмся, что представляют собой формы с окончанием -ing. В английском языке существует три основных типа таких форм:
- Герундий (Gerund) — отглагольная форма, функционирующая как существительное
- Причастие настоящего времени (Present Participle) — используется для образования продолженных времён и в качестве определения
- Отглагольное существительное (Verbal Noun) — полноценное существительное, образованное от глагола
Несмотря на одинаковое окончание, эти формы выполняют совершенно разные функции в предложении. Рассмотрим, как они образуются:
|Исходная форма глагола
|Правило добавления -ing
|Пример
|Большинство глаголов
|Просто добавляем -ing
|talk → talking, work → working
|Глаголы, оканчивающиеся на -e
|Убираем -e, добавляем -ing
|write → writing, come → coming
|Односложные глаголы с краткой гласной
|Удваиваем последнюю согласную
|run → running, sit → sitting
|Глаголы на -ie
|Меняем -ie на -y и добавляем -ing
|lie → lying, die → dying
|Глаголы на -c
|Добавляем -k и -ing
|panic → panicking
Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню, как одна из моих учениц никак не могла понять разницу между разными -ing формами. Она была успешным юристом, но постоянно путалась, когда нужно использовать герундий, а когда причастие. Мы начали с простой визуальной техники: каждый раз, когда ей встречалась форма с -ing, она помечала её цветом в зависимости от функции в предложении. Герундий — зелёным (как существительное), причастие — красным (как глагол), отглагольное существительное — синим. Через месяц такой практики она не только перестала делать ошибки, но и стала интуитивно чувствовать правильность конструкций. Сейчас она работает в международной юридической фирме и часто пишет, что цветовая система до сих пор всплывает у неё в голове при работе с английскими документами. 🌈
Важно понимать, что правильное образование формы — лишь первый шаг. Гораздо важнее научиться определять, когда какую форму использовать. Давайте рассмотрим каждую из них подробнее.
Герундий в английском языке: когда используется форма
Герундий — это отглагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые глагольные характеристики. Другими словами, это "гибрид" глагола и существительного. 🔄
Основные случаи использования герундия:
- В качестве подлежащего:
Swimming is good for health.
- В качестве дополнения:
I enjoy reading.
- После предлогов:
She is interested in learning English.
- После определённых глаголов:
They suggested going to the park.
- В составе устойчивых выражений:
It's worth seeing this movie.
Некоторые глаголы требуют после себя исключительно герундия:
|Группа глаголов
|Примеры глаголов
|Пример использования
|Глаголы, выражающие удовольствие или неприязнь
|enjoy, like, love, hate, dislike
|I enjoy swimming in the ocean.
|Глаголы, выражающие начало, продолжение или окончание
|start, begin, keep, continue, finish, stop
|She finished writing her essay.
|Глаголы, связанные с избеганием или отрицанием
|avoid, deny, miss, postpone
|He avoided meeting his ex-girlfriend.
|Глаголы, выражающие признание или понимание
|admit, appreciate, consider, imagine
|They admitted stealing the documents.
|Глаголы с предлогами
|apologize for, insist on, succeed in
|She apologized for coming late.
Важно отметить, что герундий может иметь собственное подлежащее, которое ставится перед ним в притяжательном падеже или объектном падеже (менее формальный вариант):
I appreciate your helping me. / I appreciate you helping me.
We object to his coming late. / We object to him coming late.
Также герундий может использоваться с отрицательной частицей "not", которая ставится перед ним:
He regrets not studying harder.
Причастие настоящего времени: роль в предложении
Причастие настоящего времени (Present Participle) — это форма глагола с окончанием -ing, которая используется в нескольких ключевых функциях. В отличие от герундия, причастие настоящего времени сохраняет больше глагольных характеристик и используется для образования продолженных времён, в качестве определения и в причастных оборотах. 🕒
Основные функции причастия настоящего времени:
- Образование продолженных времён (Continuous Tenses):
I am working.
- В качестве определения к существительному:
The crying baby kept me awake all night.
- В качестве обстоятельства:
Walking home, I saw an old friend.
- В составе конструкций типа "have/get something done":
She had the children playing quietly.
Особенно важно различать причастие и герундий, когда они встречаются после глаголов восприятия:
- Глагол + причастие = процесс:
I saw her crossing the street.(Я видел, как она переходила улицу — акцент на процессе)
- Глагол + инфинитив = результат:
I saw her cross the street.(Я видел, как она перешла улицу — акцент на результате)
Причастные обороты (Participial Phrases) заслуживают особого внимания, поскольку они часто вызывают затруднения у изучающих английский:
- Обороты, выражающие время, причину, образ действия:
Hearing the news, she burst into tears.(Услышав новость, она разрыдалась)
- Обороты в конце предложения, дающие дополнительную информацию:
She walked away, leaving everyone puzzled.(Она ушла, оставив всех в недоумении)
- Обороты со своим подлежащим (абсолютные конструкции):
The weather being nice, we decided to go for a walk.(Поскольку погода была хорошей, мы решили пойти на прогулку)
Михаил Петров, переводчик и автор учебных пособий
Когда я готовил перевод технической документации для международной конференции, столкнулся с текстом, буквально напичканным причастными оборотами. Помню предложение, которое заставило меня задуматься: "Users accessing the system while updates are running risk losing their data, potentially causing irreversible damage to file structure." В этом предложении есть и причастие в качестве определения (accessing), и герундий после глагола (losing), и причастие в составе оборота (causing). Чтобы не допустить ошибок при переводе, я буквально разбирал каждое предложение по частям, визуально отмечая разные функции -ing форм. Этот опыт показал мне, насколько важно чувствовать тонкую грань между разными -ing формами, особенно в сложных технических текстах. Теперь, работая над переводами, я всегда особое внимание уделяю анализу грамматических конструкций, прежде чем приступать к передаче смысла. 📝
Отглагольное существительное: особенности применения
Отглагольное существительное (Verbal Noun) часто путают с герундием из-за одинакового окончания -ing, но между ними существуют важные различия. Отглагольное существительное — это полноценное существительное, образованное от глагола, которое может иметь все характеристики обычного существительного. 📊
Ключевые признаки отглагольного существительного:
- Может использоваться с артиклями:
The painting is beautiful.
- Может иметь форму множественного числа:
His paintings are famous worldwide.
- Определяется прилагательными (а не наречиями):
This is a beautiful painting.(не "beautifully painting")
- Может иметь предлог "of" перед дополнением:
The painting of the landscape took three days.
Сравнение герундия и отглагольного существительного:
|Характеристика
|Герундий
|Отглагольное существительное
|Артикль
|Не используется
|Может использоваться
|Множественное число
|Не имеет
|Может иметь
|Определяется
|Наречиями
|Прилагательными
|Дополнение
|Прямое
|С предлогом "of"
|Пример
|I enjoy painting landscapes quickly.
|The beautiful painting of the landscape is exhibited.
Некоторые слова с окончанием -ing полностью превратились в существительные и потеряли глагольные характеристики:
- building (здание)
- meeting (встреча, собрание)
- reading (чтение как предмет)
- feeling (чувство)
- opening (отверстие, открытие)
- setting (обстановка)
При работе с отглагольными существительными важно помнить об устойчивых выражениях, где они часто используются:
- in the beginning (в начале)
- at the opening (на открытии)
- during the meeting (во время встречи)
- according to my understanding (согласно моему пониманию)
Чтобы определить, имеете ли вы дело с герундием или отглагольным существительным, задайте себе вопросы:
- Можно ли поставить артикль перед словом?
- Можно ли образовать множественное число?
- Определяется ли слово прилагательным?
Если на большинство вопросов ответ положительный — перед вами отглагольное существительное.
Конструкции с -ING формами: распространённые ошибки
При использовании -ing форм даже продвинутые студенты часто допускают ошибки. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️
Ошибка 1: Неверный выбор между герундием и инфинитивом
Некоторые глаголы требуют после себя только герундия, другие — только инфинитива, а третьи могут использоваться с обеими формами, но с разным значением.
- ❌
I remember to meet him at the conference.
- ✅
I remember meeting him at the conference.(remember + герундий = вспоминать о том, что уже произошло)
- ✅
Remember to call him tomorrow.(remember + инфинитив = не забыть сделать что-то в будущем)
Ошибка 2: Неправильное использование предлога перед герундием
- ❌
I'm interested to learn English.
- ✅
I'm interested in learning English.(после interested всегда идёт предлог in + герундий)
Ошибка 3: Пропуск -ing после глаголов, требующих герундия
- ❌
I enjoy to watch movies.
- ✅
I enjoy watching movies.(enjoy всегда требует герундия)
Ошибка 4: Использование неверной формы с модальными глаголами
- ❌
I must finishing this task today.
- ✅
I must finish this task today.(после модальных глаголов используется инфинитив без to)
Ошибка 5: Неправильная конструкция с causative have/get
- ❌
I had repaired my car.(означает, что я сам отремонтировал машину в прошлом)
- ✅
I had my car repaired.(означает, что кто-то отремонтировал машину для меня)
Ошибка 6: Путаница с конструкцией "used to" и "be used to"
- ❌
I used to cooking spicy food.
- ✅
I used to cook spicy food.(used to + инфинитив = имел привычку в прошлом)
- ✅
I am used to cooking spicy food.(be used to + герундий = привык к чему-то)
Ошибка 7: Неверное использование времени с причастием настоящего времени
- ❌
Walking home yesterday, I will meet an old friend.(несоответствие времён)
- ✅
Walking home yesterday, I met an old friend.
Ошибка 8: Неправильное использование "dangling participle" (висячего причастия)
- ❌
Walking down the street, the building looked impressive.(здание не может ходить)
- ✅
Walking down the street, I found the building impressive.
Чтобы избежать этих ошибок, полезно составить персональный список глаголов, которые требуют после себя герундия или инфинитива, и регулярно практиковаться в их использовании. Также эффективно анализировать аутентичные тексты, обращая внимание на использование -ing форм в различных контекстах.
Освоение -ing форм в английском языке — это путь от простого механического запоминания правил к интуитивному пониманию языковых нюансов. Когда вы научитесь безошибочно определять, нужен ли в данном контексте герундий, причастие или отглагольное существительное, вы поднимете свой английский на качественно новый уровень. Помните, что практика и регулярное использование этих форм в речи и письме — ключ к успеху. Не бойтесь ошибок, анализируйте их и двигайтесь вперёд. С каждым правильно употреблённым -ing вы на шаг ближе к совершенному владению английским языком! 🚀