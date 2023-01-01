Английские формы с -ing: герундий, причастие и существительное

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, заинтересованные в улучшении навыков грамматики и письма на английском языке Форма с окончанием -ing — настоящая головоломка для изучающих английский язык! Эта маленькая грамматическая конструкция вызывает множество вопросов: когда использовать герундий, а когда причастие? Чем отличается "I like swimming" от "I am swimming"? Почему после одних глаголов нужен инфинитив, а после других — форма с -ing? 🤔 Давайте разберёмся в этой грамматической головоломке раз и навсегда, чтобы вы могли уверенно применять -ing формы в речи и на письме, избегая типичных ошибок.

Окончание -ING в английском языке: базовые правила

Прежде всего, давайте разберёмся, что представляют собой формы с окончанием -ing. В английском языке существует три основных типа таких форм:

Герундий (Gerund) — отглагольная форма, функционирующая как существительное

Причастие настоящего времени (Present Participle) — используется для образования продолженных времён и в качестве определения

Отглагольное существительное (Verbal Noun) — полноценное существительное, образованное от глагола

Несмотря на одинаковое окончание, эти формы выполняют совершенно разные функции в предложении. Рассмотрим, как они образуются:

Исходная форма глагола Правило добавления -ing Пример Большинство глаголов Просто добавляем -ing talk → talking, work → working Глаголы, оканчивающиеся на -e Убираем -e, добавляем -ing write → writing, come → coming Односложные глаголы с краткой гласной Удваиваем последнюю согласную run → running, sit → sitting Глаголы на -ie Меняем -ie на -y и добавляем -ing lie → lying, die → dying Глаголы на -c Добавляем -k и -ing panic → panicking

Елена Смирнова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как одна из моих учениц никак не могла понять разницу между разными -ing формами. Она была успешным юристом, но постоянно путалась, когда нужно использовать герундий, а когда причастие. Мы начали с простой визуальной техники: каждый раз, когда ей встречалась форма с -ing, она помечала её цветом в зависимости от функции в предложении. Герундий — зелёным (как существительное), причастие — красным (как глагол), отглагольное существительное — синим. Через месяц такой практики она не только перестала делать ошибки, но и стала интуитивно чувствовать правильность конструкций. Сейчас она работает в международной юридической фирме и часто пишет, что цветовая система до сих пор всплывает у неё в голове при работе с английскими документами. 🌈

Важно понимать, что правильное образование формы — лишь первый шаг. Гораздо важнее научиться определять, когда какую форму использовать. Давайте рассмотрим каждую из них подробнее.

Герундий в английском языке: когда используется форма

Герундий — это отглагольная форма с окончанием -ing, которая функционирует как существительное, сохраняя при этом некоторые глагольные характеристики. Другими словами, это "гибрид" глагола и существительного. 🔄

Основные случаи использования герундия:

В качестве подлежащего: Swimming is good for health.

В качестве дополнения: I enjoy reading.

После предлогов: She is interested in learning English.

После определённых глаголов: They suggested going to the park.

В составе устойчивых выражений: It's worth seeing this movie.

Некоторые глаголы требуют после себя исключительно герундия:

Группа глаголов Примеры глаголов Пример использования Глаголы, выражающие удовольствие или неприязнь enjoy, like, love, hate, dislike I enjoy swimming in the ocean. Глаголы, выражающие начало, продолжение или окончание start, begin, keep, continue, finish, stop She finished writing her essay. Глаголы, связанные с избеганием или отрицанием avoid, deny, miss, postpone He avoided meeting his ex-girlfriend. Глаголы, выражающие признание или понимание admit, appreciate, consider, imagine They admitted stealing the documents. Глаголы с предлогами apologize for, insist on, succeed in She apologized for coming late.

Важно отметить, что герундий может иметь собственное подлежащее, которое ставится перед ним в притяжательном падеже или объектном падеже (менее формальный вариант):

I appreciate your helping me. / I appreciate you helping me.

We object to his coming late. / We object to him coming late.

Также герундий может использоваться с отрицательной частицей "not", которая ставится перед ним: He regrets not studying harder.

Причастие настоящего времени: роль в предложении

Причастие настоящего времени (Present Participle) — это форма глагола с окончанием -ing, которая используется в нескольких ключевых функциях. В отличие от герундия, причастие настоящего времени сохраняет больше глагольных характеристик и используется для образования продолженных времён, в качестве определения и в причастных оборотах. 🕒

Основные функции причастия настоящего времени:

Образование продолженных времён (Continuous Tenses): I am working.

В качестве определения к существительному: The crying baby kept me awake all night.

В качестве обстоятельства: Walking home, I saw an old friend.

В составе конструкций типа "have/get something done": She had the children playing quietly.

Особенно важно различать причастие и герундий, когда они встречаются после глаголов восприятия:

Глагол + причастие = процесс: I saw her crossing the street. (Я видел, как она переходила улицу — акцент на процессе)

(Я видел, как она переходила улицу — акцент на процессе) Глагол + инфинитив = результат: I saw her cross the street. (Я видел, как она перешла улицу — акцент на результате)

Причастные обороты (Participial Phrases) заслуживают особого внимания, поскольку они часто вызывают затруднения у изучающих английский:

Обороты, выражающие время, причину, образ действия: Hearing the news, she burst into tears. (Услышав новость, она разрыдалась) Обороты в конце предложения, дающие дополнительную информацию: She walked away, leaving everyone puzzled. (Она ушла, оставив всех в недоумении) Обороты со своим подлежащим (абсолютные конструкции): The weather being nice, we decided to go for a walk. (Поскольку погода была хорошей, мы решили пойти на прогулку)

Михаил Петров, переводчик и автор учебных пособий Когда я готовил перевод технической документации для международной конференции, столкнулся с текстом, буквально напичканным причастными оборотами. Помню предложение, которое заставило меня задуматься: "Users accessing the system while updates are running risk losing their data, potentially causing irreversible damage to file structure." В этом предложении есть и причастие в качестве определения (accessing), и герундий после глагола (losing), и причастие в составе оборота (causing). Чтобы не допустить ошибок при переводе, я буквально разбирал каждое предложение по частям, визуально отмечая разные функции -ing форм. Этот опыт показал мне, насколько важно чувствовать тонкую грань между разными -ing формами, особенно в сложных технических текстах. Теперь, работая над переводами, я всегда особое внимание уделяю анализу грамматических конструкций, прежде чем приступать к передаче смысла. 📝

Отглагольное существительное: особенности применения

Отглагольное существительное (Verbal Noun) часто путают с герундием из-за одинакового окончания -ing, но между ними существуют важные различия. Отглагольное существительное — это полноценное существительное, образованное от глагола, которое может иметь все характеристики обычного существительного. 📊

Ключевые признаки отглагольного существительного:

Может использоваться с артиклями: The painting is beautiful.

Может иметь форму множественного числа: His paintings are famous worldwide.

Определяется прилагательными (а не наречиями): This is a beautiful painting. (не "beautifully painting")

(не "beautifully painting") Может иметь предлог "of" перед дополнением: The painting of the landscape took three days.

Сравнение герундия и отглагольного существительного:

Характеристика Герундий Отглагольное существительное Артикль Не используется Может использоваться Множественное число Не имеет Может иметь Определяется Наречиями Прилагательными Дополнение Прямое С предлогом "of" Пример I enjoy painting landscapes quickly. The beautiful painting of the landscape is exhibited.

Некоторые слова с окончанием -ing полностью превратились в существительные и потеряли глагольные характеристики:

building (здание)

meeting (встреча, собрание)

reading (чтение как предмет)

feeling (чувство)

opening (отверстие, открытие)

setting (обстановка)

При работе с отглагольными существительными важно помнить об устойчивых выражениях, где они часто используются:

in the beginning (в начале)

at the opening (на открытии)

during the meeting (во время встречи)

according to my understanding (согласно моему пониманию)

Чтобы определить, имеете ли вы дело с герундием или отглагольным существительным, задайте себе вопросы:

Можно ли поставить артикль перед словом? Можно ли образовать множественное число? Определяется ли слово прилагательным?

Если на большинство вопросов ответ положительный — перед вами отглагольное существительное.

Конструкции с -ING формами: распространённые ошибки

При использовании -ing форм даже продвинутые студенты часто допускают ошибки. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️

Ошибка 1: Неверный выбор между герундием и инфинитивом

Некоторые глаголы требуют после себя только герундия, другие — только инфинитива, а третьи могут использоваться с обеими формами, но с разным значением.

❌ I remember to meet him at the conference.

✅ I remember meeting him at the conference. (remember + герундий = вспоминать о том, что уже произошло)

(remember + герундий = вспоминать о том, что уже произошло) ✅ Remember to call him tomorrow. (remember + инфинитив = не забыть сделать что-то в будущем)

Ошибка 2: Неправильное использование предлога перед герундием

❌ I'm interested to learn English.

✅ I'm interested in learning English. (после interested всегда идёт предлог in + герундий)

Ошибка 3: Пропуск -ing после глаголов, требующих герундия

❌ I enjoy to watch movies.

✅ I enjoy watching movies. (enjoy всегда требует герундия)

Ошибка 4: Использование неверной формы с модальными глаголами

❌ I must finishing this task today.

✅ I must finish this task today. (после модальных глаголов используется инфинитив без to)

Ошибка 5: Неправильная конструкция с causative have/get

❌ I had repaired my car. (означает, что я сам отремонтировал машину в прошлом)

(означает, что я сам отремонтировал машину в прошлом) ✅ I had my car repaired. (означает, что кто-то отремонтировал машину для меня)

Ошибка 6: Путаница с конструкцией "used to" и "be used to"

❌ I used to cooking spicy food.

✅ I used to cook spicy food. (used to + инфинитив = имел привычку в прошлом)

(used to + инфинитив = имел привычку в прошлом) ✅ I am used to cooking spicy food. (be used to + герундий = привык к чему-то)

Ошибка 7: Неверное использование времени с причастием настоящего времени

❌ Walking home yesterday, I will meet an old friend. (несоответствие времён)

(несоответствие времён) ✅ Walking home yesterday, I met an old friend.

Ошибка 8: Неправильное использование "dangling participle" (висячего причастия)

❌ Walking down the street, the building looked impressive. (здание не может ходить)

(здание не может ходить) ✅ Walking down the street, I found the building impressive.

Чтобы избежать этих ошибок, полезно составить персональный список глаголов, которые требуют после себя герундия или инфинитива, и регулярно практиковаться в их использовании. Также эффективно анализировать аутентичные тексты, обращая внимание на использование -ing форм в различных контекстах.

Освоение -ing форм в английском языке — это путь от простого механического запоминания правил к интуитивному пониманию языковых нюансов. Когда вы научитесь безошибочно определять, нужен ли в данном контексте герундий, причастие или отглагольное существительное, вы поднимете свой английский на качественно новый уровень. Помните, что практика и регулярное использование этих форм в речи и письме — ключ к успеху. Не бойтесь ошибок, анализируйте их и двигайтесь вперёд. С каждым правильно употреблённым -ing вы на шаг ближе к совершенному владению английским языком! 🚀